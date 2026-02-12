Ο πιο μικρός είναι και ο πιο ώριμος: Ο Κρουζ στέλνει μήνυμα στον Μπρούκλιν και προσπαθεί να σβήσει τη «φωτιά» στους Μπέκαμ

Πολλοί ήταν αυτοί που πίστευαν ότι με το που θα έμπαινε το 2026, η κόντρα αυτή που είχε «γεννηθεί» μέσα στην οικογένεια Μπέκαμ θα λυνόταν. Τελικά, δεν θα μπορούσαν να κάνουν περισσότερο λάθος.

Στα μέσα του Ιανουαρίου, σε ένα online «παραλήρημά» του, ο Μπρούκλιν… κρέμασε στα μανταλάκια τη Βικτόρια και τον Ντέιβιντ. Κατηγόρησε τη μητέρα του ότι του κατέστρεψε τον γάμο με την Νίκολα Πελτζ, τον πατέρα του ότι τον ενδιαφέρει πάνω από όλα η δημόσια εικόνα του, ενώ τόνισε πως και οι δύο προσπαθούσαν να τον χειραγωγήσουν και να διαλύσουν τη σχέση του.

Ο 26χρονος wannabe σεφ ξεκαθάρισε ότι δεν έχει κανέναν σκοπό να τα βρει ξανά μαζί τους, ρίχνοντας μαύρη πέτρα πίσω του. Από την πλευρά τους η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ κρατούν χαμηλούς τόνους, αφήνοντας τον Μπρούκλιν στην ηρεμία του, ενώ τα άλλα τρία αδέρφια αποφεύγουν τα πολλά λόγια.

Ωστόσο, ο Κρουζ αποφάσισε πως ήρθε ο καιρός να κάνει κίνηση συμφιλίωσης – ή απλά να δείξει στον Μπρούκλιν ότι ακόμα τον αγαπάει, παρά τα όσα έχουν γίνει τον τελευταίο χρόνο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη CRUZ (@cruzbeckham)

Ο 20χρονος μουσικός δημοσίευσε στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram, μια σειρά από φωτογραφίες – ανάμεσά τους και κάποιες που τα αδέρφια είναι μαζί. Μάλιστα, «έντυσε» μουσικά το ποστ με το κομμάτι The River of Dreams του Μπίλι Τζόελ, όπου περιέχει και τον στίχο «κάτι ιερό που έχασα».

Ο Κρουζ έχει ξεκαθαρίσει με τη θέση του ότι στηρίζει τους γονείς του, ωστόσο κάνει τα πάντα για να δείξει στον Μπρούκλιν πόσο σημαντικός είναι.

Cruz Beckham extends unexpected olive branch to Brooklyn after brother’s savage tattoo cover-up https://t.co/aye0kAHTjM pic.twitter.com/uOLcgCFjja — Page Six (@PageSix) February 11, 2026

Όσο για το 26χρονο nepo baby; Μπορεί να κάλυψε το τατουάζ που είχε στο μπράτσο του με τη λέξη «DAD», αλλά τα αυτά που έχει αφιερώσει στα αδέρφια του δεν τα έχει πειράξει. Τουλάχιστον για την ώρα.