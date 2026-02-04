Ο πατέρας της Νίκολα Πελτζ επικρίνει τον τρόπο που οι Μπέκαμ εκθέτουν την οικογένεια στη δημοσιότητα

Ο δισεκατομμυριούχος Νέλσον Πελτζ, πατέρας της Νίκολα Πελτζ, μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τη ρήξη ανάμεσα στην κόρη του και την οικογένεια Μπέκαμ.

Ο 83χρονος επιχειρηματίας αναφέρθηκε στο θέμα κατά τη διάρκεια συνεδρίας ερωτήσεων–απαντήσεων στο WSJD Invest Live, σε εκδήλωση στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. Αν και απέφυγε να μπει σε λεπτομέρειες, φρόντισε να δηλώσει ξεκάθαρα τη στήριξή του στο ζευγάρι.

«Η κόρη μου και οι Μπέκαμ είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία και δεν είναι για να αναλυθεί εδώ σήμερα», είπε. «Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η κόρη μου είναι υπέροχη, ο γαμπρός μου, ο Μπρούκλιν, είναι υπέροχος και εύχομαι να έχουν έναν μακρύ και ευτυχισμένο γάμο».

Όταν ρωτήθηκε αν τους συμβουλεύει για το πώς να διαχειριστούν μια τόσο δύσκολη οικογενειακή κατάσταση, απάντησε με χιούμορ: «Ναι, τους δίνω συμβουλές. Μερικές φορές, βέβαια, μου δίνουν κι εκείνοι».

Η δημόσια ρήξη του Μπρούκλιν Μπέκαμ

Η παρέμβαση του Νέλσον Πελτζ ήρθε λίγες εβδομάδες μετά την εκρηκτική ανάρτηση του Μπρούκλιν Μπέκαμ στο Instagram, με την οποία δήλωσε ότι δεν επιθυμεί καμία συμφιλίωση με τους γονείς του, τη Βικτόρια Μπέκαμ και τον σερ Ντέιβιντ Μπέκαμ. Ο 26χρονος κατηγόρησε τους γονείς του ότι προσπαθούσαν συνειδητά να υπονομεύσουν τη σχέση του με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, 30 ετών.

Στη μακροσκελή δήλωσή του, ο Μπρούκλιν μίλησε για «χρόνια σιωπής» και για μια οικογένεια που, όπως είπε, «έδινε προτεραιότητα στη δημόσια εικόνα και την προβολή πάνω απ’ όλα». Υποστήριξε ότι από τότε που είναι με τη Νίκολα έχει βρει «γαλήνη και ανακούφιση», έπειτα από μακρά περίοδο έντονου άγχους, και τόνισε πως για πρώτη φορά στη ζωή του «υπερασπίζεται τον εαυτό του».

Κατηγόρησε επίσης τους γονείς του ότι συνέχιζαν να διαρρέουν πληροφορίες στον Τύπο, αναγκάζοντάς τον —όπως είπε— να μιλήσει δημόσια. Ανάμεσα στα πιο βαριά σημεία της καταγγελίας του ήταν ο ισχυρισμός ότι η μητέρα του ακύρωσε την κατασκευή του νυφικού της Νίκολα την τελευταία στιγμή, καθώς και ότι πριν από τον γάμο του δέχτηκε πιέσεις και «δελεαστικές προτάσεις» για να υπογράψει συμφωνία που θα εκχωρούσε δικαιώματα στο όνομά του, με συνέπειες και για τη μελλοντική του οικογένεια.

Πλούτος, αποστάσεις και δημόσια σιωπή

Η οικονομική ανισορροπία ανάμεσα στις δύο οικογένειες έχει επίσης τροφοδοτήσει τη συζήτηση. Η περιουσία του Νέλσον Πελτζ εκτιμάται στα 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια, υπερδιπλάσια από την κοινή περιουσία της Βικτόρια και του Ντέιβιντ Μπέκαμ, που υπολογίζεται περίπου στα 680 εκατομμύρια.

Σε παλαιότερη τοποθέτησή της στο podcast The Rest Is Entertainment, η δημοσιογράφος Μαρίνα Χάιντ είχε σχολιάσει ότι οι Μπέκαμ επιθυμούσαν ο γιος τους να σταθεί οικονομικά στα πόδια του, σε αντίθεση με την άνεση που φέρεται να προσφέρει η οικογένεια Πελτζ. Όπως ανέφερε, κυκλοφορεί η φήμη ότι ο Νέλσον Πελτζ έχει πει πως δίνει στην κόρη του «επίδομα ενός εκατομμυρίου δολαρίων τον μήνα».

Την ίδια στιγμή, η οικογένεια Μπέκαμ έχει επιλέξει τη σιωπή. Μετά τη δήλωση του Μπρούκλιν, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια, μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά τους —τον Ρομέο, τον Κρουζ και τη Χάρπερ— εμφανίστηκαν ενωμένοι στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής, χωρίς καμία δημόσια απάντηση.

*Mε πληροφορίες από: Daily Mail