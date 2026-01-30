Δώστε του ένα αστέρι Michelin να ηρεμήσει: Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ φλέξαρε τη σπέσιαλ σπαγγέτι μπολονέζ του – μόνο που δεν είχε σπαγγέτι

Εδώ κι έναν χρόνο το όνομά του περνάει κάθε τρεις και λίγο από τα τους τίτλους των tabloids, εξαιτίας της διαμάχης του με τους γονείς του. Τα πράγματα έφτασαν στα άκρα πριν από λίγες ημέρες, όταν ο Μπρούκλιν Μπέκαμ ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει καμία σχέση με τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια, κάνοντας άνω κάτω την τέλεια εικόνα που είχε «χτίσει» η οικογένειά του.

Ωστόσο, όλη αυτή η κόντρα φαίνεται ότι τον κούρασε και αποφάσισε να επιστρέψει στην καθημερινότητά του – δηλαδή στην προσπάθειά του να καθιερωθεί ως σεφ. Ή σεφ του TikTok. Ή κάτι που να θυμίζει σεφ, έστω και λίγο. Κανείς δεν έχει καταλάβει ακόμα το σχέδιο του 26χρονου nepo baby.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη People Magazine (@people)

Κάπως έτσι, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ έστησε την κάμερα στην κουζίνα του σπιτιού του, μόστραρε τα τατουάζ του (μεταξύ μας το μοναδικό στοιχείο του που θυμίζει σεφ) και αποφάσισε να παρουσιάσει μια συνταγή που θέλει να κάνει την υπογραφή του: σπέσιαλ σπαγγέτι μπολονέζ.

Το μοναδικό πρόβλημα στην όλη του προσπάθεια; Δεν είχε σπαγγέτι, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιήσει κάτι σαν αχιβάδες. Και εννοείται ότι το διαδίκτυο δεν τον λυπήθηκε.

Παρά τα περίπου 20 χιλιάδες likes που έχει το νέο του βίντεο, ουκ ολίγοι χρήστες έτρεξαν να τον ειρωνευτούν που η σπαγγέτι μπολονέζ του δεν είχε… σπαγγέτι.

«Κανείς δεν θα μιλήσει για τον… ελέφαντα στο δωμάτιο; Δεν υπάρχουν σπαγγέτι», «για αυτό είναι σπέσιαλ αυτή η συνταγή, γιατί δεν έχει σπαγγέτι», «φίλε, τα σπαγγέτι είναι μαζί μας ή όχι;», «ε, αυτά δεν είναι σπαγγέτι» ήταν μερικά από τα κοροϊδευτικά σχόλια που γράφτηκαν στο προφίλ του.

Πάντως ο Μπρούκλιν δεν ίδρωσε και απάντησε πως ο στόχος του ήταν να χρησιμοποιήσει σπαγγέτι, αλλά του είχε τελειώσει. Να πούμε την αλήθεια; Αν ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια ήταν στο πλευρό του αυτό δεν θα του είχε συμβεί ποτέ.