Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
Δώστε του ένα αστέρι Michelin να ηρεμήσει: Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ φλέξαρε τη σπέσιαλ σπαγγέτι μπολονέζ του – μόνο που δεν είχε σπαγγέτι
30 Ιανουαρίου 2026, 13:42

Δώστε του ένα αστέρι Michelin να ηρεμήσει: Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ φλέξαρε τη σπέσιαλ σπαγγέτι μπολονέζ του – μόνο που δεν είχε σπαγγέτι

Ο wanna be σεφ Μπρούκλιν Μπέκαμ επέστρεψε με νέο βίντεο μαγειρικής εν μέσω της διαμάχης του με τους γονείς του, «ξέχασε» το βασικό συστατικό της συνταγής του και το διαδίκτυο δεν τον λυπήθηκε.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Εδώ κι έναν χρόνο το όνομά του περνάει κάθε τρεις και λίγο από τα τους τίτλους των tabloids, εξαιτίας της διαμάχης του με τους γονείς του. Τα πράγματα έφτασαν στα άκρα πριν από λίγες ημέρες, όταν ο Μπρούκλιν Μπέκαμ ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει καμία σχέση με τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια, κάνοντας άνω κάτω την τέλεια εικόνα που είχε «χτίσει» η οικογένειά του.

Ωστόσο, όλη αυτή η κόντρα φαίνεται ότι τον κούρασε και αποφάσισε να επιστρέψει στην καθημερινότητά του – δηλαδή στην προσπάθειά του να καθιερωθεί ως σεφ. Ή σεφ του TikTok. Ή κάτι που να θυμίζει σεφ, έστω και λίγο. Κανείς δεν έχει καταλάβει ακόμα το σχέδιο του 26χρονου nepo baby.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη People Magazine (@people)

Κάπως έτσι, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ έστησε την κάμερα στην κουζίνα του σπιτιού του, μόστραρε τα τατουάζ του (μεταξύ μας το μοναδικό στοιχείο του που θυμίζει σεφ) και αποφάσισε να παρουσιάσει μια συνταγή που θέλει να κάνει την υπογραφή του: σπέσιαλ σπαγγέτι μπολονέζ.

Το μοναδικό πρόβλημα στην όλη του προσπάθεια; Δεν είχε σπαγγέτι, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιήσει κάτι σαν αχιβάδες. Και εννοείται ότι το διαδίκτυο δεν τον λυπήθηκε.

Παρά τα περίπου 20 χιλιάδες likes που έχει το νέο του βίντεο, ουκ ολίγοι χρήστες έτρεξαν να τον ειρωνευτούν που η σπαγγέτι μπολονέζ του δεν είχε… σπαγγέτι.

@brooklynbeckhamBolognese xx♬ Pursue what you like – LMS

«Κανείς δεν θα μιλήσει για τον… ελέφαντα στο δωμάτιο; Δεν υπάρχουν σπαγγέτι», «για αυτό είναι σπέσιαλ αυτή η συνταγή, γιατί δεν έχει σπαγγέτι», «φίλε, τα σπαγγέτι είναι μαζί μας ή όχι;», «ε, αυτά δεν είναι σπαγγέτι» ήταν μερικά από τα κοροϊδευτικά σχόλια που γράφτηκαν στο προφίλ του.

Πάντως ο Μπρούκλιν δεν ίδρωσε και απάντησε πως ο στόχος του ήταν να χρησιμοποιήσει σπαγγέτι, αλλά του είχε τελειώσει. Να πούμε την αλήθεια; Αν ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια ήταν στο πλευρό του αυτό δεν θα του είχε συμβεί ποτέ.

Macro
S&P: Η Ελλάδα σε τροχιά σύγκλισης με την Ευρωζώνη – Οι προκλήσεις

S&P: Η Ελλάδα σε τροχιά σύγκλισης με την Ευρωζώνη – Οι προκλήσεις

Καστέλι: Το 2028 έτοιμο το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στη Μεσόγειο

Καστέλι: Το 2028 έτοιμο το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στη Μεσόγειο

Φύκια για μεταξωτές κορδέλες: Τελικά, πήρε ή όχι «Χρυσή Κάρτα Τραμπ» η Νίκι Μινάζ;
30.01.26

Φύκια για μεταξωτές κορδέλες: Τελικά, πήρε ή όχι «Χρυσή Κάρτα Τραμπ» η Νίκι Μινάζ;

Η Νίκι Μινάζ προκάλεσε αντιδράσεις όταν, μετά από κοινή εμφάνιση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ανάρτησε φωτογραφία «Χρυσής Κάρτας Τραμπ», αφήνοντας να εννοηθεί πως την έλαβε δωρεάν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα της υγείας που επηρέασε την κινητικότητα της
30.01.26

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα της υγείας που επηρέασε την κινητικότητα της

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους αποκαλύπτει το πρόβλημα υγείας της. «Έχω αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο δεν επηρέασε τις αισθήσεις, επηρέασε την κινητικότητά μου σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό και για ένα μεγάλο διάστημα».

Σύνταξη
Το φαλλικό φόρεμα της Charli XCX κρύβει ιστορίες για άγριες (και όχι αγρίους)
29.01.26

Το φαλλικό φόρεμα της Charli XCX κρύβει ιστορίες για άγριες (και όχι αγρίους)

Η Charli xcx προσέλαβε τους έμπειρους σχεδιαστές της Vivienne Westwood για να δημιουργήσουν ένα φόρεμα που θυμίζει φαλλό και φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τζουντ Όουενς δεν θέλει μπιμπερό, μόνο στέκα: Δύο ετών ο διπλά παγκόσμιος ρέκορντμαν στο μπιλάρδο – «Ελπίδα»
29.01.26

Ο Τζουντ Όουενς δεν θέλει μπιμπερό, μόνο στέκα: Δύο ετών ο διπλά παγκόσμιος ρέκορντμαν στο μπιλάρδο – «Ελπίδα»

Ο μόλις δύο ετών Τζουντ Όουενς είναι ο πιο αναπάντεχος ρέκορντμαν των ημερών μας και ίσως η τελευταία ελπίδα του σνούκερ να βγει από τη λήθη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Πολ Ντέινο απαντά για πρώτη φορά στα προσβλητικά σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο – «Μάλλον θα ήταν μαστουρωμένος»
29.01.26

Ο Πολ Ντέινο απαντά για πρώτη φορά στα προσβλητικά σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο – «Μάλλον θα ήταν μαστουρωμένος»

Περίπου δύο μήνες μετά τα σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο, που τον αποκάλεσε «αδύναμο και αδιάφορο» ηθοποιό, ο Πολ Ντέινο αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αντίο, Barbie: Η Μάργκοτ Ρόμπι αποπνέει γοτθική γοητεία στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
29.01.26

Αντίο, Barbie: Η Μάργκοτ Ρόμπι αποπνέει γοτθική γοητεία στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Η Μάργκοτ Ρόμπι άφησε πίσω της την Mattel και, πρωταγωνιστεί στην επερχόμενη κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου κλασικού μυθιστορήματος της Έμιλι Μπροντέ, μαζί με τον Τζέικομπ Ελόρντι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Θα έπαιζα ακόμη και κομπάρσος σε ταινία του»: Ο Tyler, the Creator είναι εδώ και χρόνια θαυμαστής του Γιώργου Λάνθιμου
29.01.26

«Θα έπαιζα ακόμη και κομπάρσος σε ταινία του»: Ο Tyler, the Creator είναι εδώ και χρόνια θαυμαστής του Γιώργου Λάνθιμου

Ο Tyler, the Creator αποθέωσε τον Γιώργο Λάνθιμο μιλώντας στο Triple J, ενώ παραδέχτηκε ότι η αγάπη του για τον Έλληνα σκηνοθέτη πάει χρόνια πίσω - όταν κυκλοφόρησε το περίφημο Dogtooth με έμπνευση τον «Κυνόδοντα»

Σύνταξη
Σάκης Αρναούτογλου: Το μήνυμα για την απώλεια της μητέρας του και η έκκληση αλληλεγγύης
29.01.26

Σάκης Αρναούτογλου: Το μήνυμα για την απώλεια της μητέρας του και η έκκληση αλληλεγγύης

Με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, ο Σάκης Αρναούτογλου μίλησε για τον θάνατο της μητέρας του, ευχαριστώντας για τη συμπαράσταση που δέχεται και προτρέποντας όσους το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της στηρίζοντας το «Σπίτι της Άρσις»

Σύνταξη
Σίντνεϊ Σουίνι: Πόλεμος στήθος με στήθος με Καρντάσιαν και Ριάνα στα χαρακώματα των lingerie – Ο ρόλος του Τζεφ Μπέζος
29.01.26

Σίντνεϊ Σουίνι: Πόλεμος στήθος με στήθος με Καρντάσιαν και Ριάνα στα χαρακώματα των lingerie – Ο ρόλος του Τζεφ Μπέζος

Η Σίντεϊ Σουίνι μπαίνει με θράσσος στον πόλεμο των lingerie με τις μέχρι πρόσφατα αυτοκράτειρες Κιμ Καρντάσιαν και Ριάνα να απειλούνται από την ευπώλητη παντοκρατορία τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Την ώρα που μετανάστες στις ΗΠΑ κρύβονται από τους πράκτορες της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ
29.01.26

Την ώρα που μετανάστες στις ΗΠΑ κρύβονται από τους πράκτορες της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ

Την ώρα που δολοφονίες και οι βίαιες συλλήψεις συγκλονίζουν τη Μινεάπολη και μετανάστες στις ΗΠΑ βρίσκονται σε καθεστώς φόβου λόγω της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ισραήλ: Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα θα ξανανοίξει την Κυριακή – Αίτημα της Χαμάς να ξανανοίξει άμεσα
30.01.26

Ισραήλ: Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα θα ξανανοίξει την Κυριακή – Αίτημα της Χαμάς να ξανανοίξει άμεσα

Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα είναι το μοναδικό σημείο εισόδου και εξόδου που βρίσκεται ανάμεσα στη Λωρίδα της Γάζας και τον έξω κόσμο και δεν περνά από το Ισραήλ

Σύνταξη
Κικίλιας: Νέα καίρια χτυπήματα του Λιμενικού στο οργανωμένο έγκλημα των ναρκωτικών για την προστασία των παιδιών
30.01.26

Κικίλιας: Νέα καίρια χτυπήματα του Λιμενικού στο οργανωμένο έγκλημα των ναρκωτικών για την προστασία των παιδιών

«Η μάχη απέναντι στα ναρκωτικά είναι μάχη για τα παιδιά μας, για τις οικογένειες και για το μέλλον της κοινωνίας μας», υπογράμμισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Εταιρική διαφθορά; Δύσκολες ερωτήσεις στο ποδαρικό του Melania στο «Trump-Kennedy Center»
30.01.26

Εταιρική διαφθορά; Δύσκολες ερωτήσεις στο ποδαρικό του Melania στο «Trump-Kennedy Center»

Με μια πρεμιέρα που έμοιαζε περισσότερο με θεσμικό γεγονός παρά με απλή προβολή, το Melania παρουσιάστηκε στο Kennedy Center με έντονη πολιτική παρουσία, υπερβολικούς επαίνους και πρωτοφανή οικονομική επένδυση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε με τη Βικτόρια Πλζεν στα play offs του Europa League
30.01.26

Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε με τη Βικτόρια Πλζεν στα play offs του Europa League

Ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βικτόρια Πλζεν για να βρεθεί στους «16» του Europa League - Στις 19 Φεβρουαρίου το πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ, μια βδομάδα μετά η ρεβάνς στην Τσεχία

Σύνταξη
Η Λεβερκούζεν επιστρέφει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»: Αυτή είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League (vids)
30.01.26

Η Λεβερκούζεν επιστρέφει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»: Αυτή είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League (vids)

Μετά τη League Phase του Champions League, η Μπάγερ Λεβερκούζεν θα βρεθεί ξανά στον δρόμο του Ολυμπιακού, αυτή τη φορά για τα play offs, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν την είσοδό τους στους «16».

Σύνταξη
Παπανδρέου-Μάντζος στο Συμβούλιο της Ευρώπης: Προκλήσεις για τη δημοκρατία στην Ελλάδα, μπορούν να οδηγήσουν ξανά σε κρίση
30.01.26

Παπανδρέου-Μάντζος στο Συμβούλιο της Ευρώπης: Προκλήσεις για τη δημοκρατία στην Ελλάδα, μπορούν να οδηγήσουν ξανά σε κρίση

Τα μέλη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ στο Συμβούλιο της Ευρώπης, Γιώργος Παπανδρέου και Δημήτρης Μάντζος τόνισαν σε υπόμνημά τους «σοβαρές προκλήσεις για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου απειλούν να οδηγήσουν ξανά τη χώρα σε οικονομική και κοινωνική κρίση»

Σύνταξη
Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις ανάσχεσης καταπτώσεων στην επαρχιακή οδό «Επίδαυρος–Μέθανα»
30.01.26

Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις ανάσχεσης καταπτώσεων στην επαρχιακή οδό «Επίδαυρος–Μέθανα»

Αποκαταστάθηκαν φθορές και τοποθετήθηκαν νέοι φράχτες για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στη διαδρομή Επίδαυρος–Μέθανα, από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Σύνταξη
Γαλλία: Ο Λεκορνί περνά το σύνολο του προϋπολογισμού χωρίς ψηφοφορία στη Βουλή – «Λάστιχο» το Σύνταγμα
30.01.26

Ο Λεκορνί περνά το σύνολο του προϋπολογισμού χωρίς ψηφοφορία στη Βουλή - «Λάστιχο» το Σύνταγμα

Εφόσον δεν μπορούσε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία στη Βουλή ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί έκανε χρήση ειδικής συνταγματικής διάταξης για να περάσει τον προϋπολογισμό στη Γαλλία

Σύνταξη
Unemployment at 7.5% in December
30.01.26

Unemployment at 7.5% in December

Employment totaled 4,376,977 persons, marking an increase of 102,883 people compared with December 2024 (+2.4%) and a decrease of 19,389 people compared with November 2025 (-0.4%)

Σύνταξη
