Δώστε του ένα αστέρι Michelin να ηρεμήσει: Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ φλέξαρε τη σπέσιαλ σπαγγέτι μπολονέζ του – μόνο που δεν είχε σπαγγέτι
Ο wanna be σεφ Μπρούκλιν Μπέκαμ επέστρεψε με νέο βίντεο μαγειρικής εν μέσω της διαμάχης του με τους γονείς του, «ξέχασε» το βασικό συστατικό της συνταγής του και το διαδίκτυο δεν τον λυπήθηκε.
- Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί - Προχωρούν σε νέα 48ωρη Τρίτη και Τετάρτη
- Ο Λεκορνί περνά το σύνολο του προϋπολογισμού χωρίς ψηφοφορία στη Βουλή - «Λάστιχο» το Σύνταγμα
- Αυτό το ελληνικό νησί είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα μέρη της Ευρώπης για το 2026
- Τέλος σε απάτη με «βιτρίνα» μια Ferrari έβαλε η εφορία - Πώς τους τσάκωσαν
Εδώ κι έναν χρόνο το όνομά του περνάει κάθε τρεις και λίγο από τα τους τίτλους των tabloids, εξαιτίας της διαμάχης του με τους γονείς του. Τα πράγματα έφτασαν στα άκρα πριν από λίγες ημέρες, όταν ο Μπρούκλιν Μπέκαμ ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει καμία σχέση με τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια, κάνοντας άνω κάτω την τέλεια εικόνα που είχε «χτίσει» η οικογένειά του.
Ωστόσο, όλη αυτή η κόντρα φαίνεται ότι τον κούρασε και αποφάσισε να επιστρέψει στην καθημερινότητά του – δηλαδή στην προσπάθειά του να καθιερωθεί ως σεφ. Ή σεφ του TikTok. Ή κάτι που να θυμίζει σεφ, έστω και λίγο. Κανείς δεν έχει καταλάβει ακόμα το σχέδιο του 26χρονου nepo baby.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Κάπως έτσι, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ έστησε την κάμερα στην κουζίνα του σπιτιού του, μόστραρε τα τατουάζ του (μεταξύ μας το μοναδικό στοιχείο του που θυμίζει σεφ) και αποφάσισε να παρουσιάσει μια συνταγή που θέλει να κάνει την υπογραφή του: σπέσιαλ σπαγγέτι μπολονέζ.
Το μοναδικό πρόβλημα στην όλη του προσπάθεια; Δεν είχε σπαγγέτι, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιήσει κάτι σαν αχιβάδες. Και εννοείται ότι το διαδίκτυο δεν τον λυπήθηκε.
Παρά τα περίπου 20 χιλιάδες likes που έχει το νέο του βίντεο, ουκ ολίγοι χρήστες έτρεξαν να τον ειρωνευτούν που η σπαγγέτι μπολονέζ του δεν είχε… σπαγγέτι.
@brooklynbeckhamBolognese xx♬ Pursue what you like – LMS
«Κανείς δεν θα μιλήσει για τον… ελέφαντα στο δωμάτιο; Δεν υπάρχουν σπαγγέτι», «για αυτό είναι σπέσιαλ αυτή η συνταγή, γιατί δεν έχει σπαγγέτι», «φίλε, τα σπαγγέτι είναι μαζί μας ή όχι;», «ε, αυτά δεν είναι σπαγγέτι» ήταν μερικά από τα κοροϊδευτικά σχόλια που γράφτηκαν στο προφίλ του.
Πάντως ο Μπρούκλιν δεν ίδρωσε και απάντησε πως ο στόχος του ήταν να χρησιμοποιήσει σπαγγέτι, αλλά του είχε τελειώσει. Να πούμε την αλήθεια; Αν ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια ήταν στο πλευρό του αυτό δεν θα του είχε συμβεί ποτέ.
- Μπενίτεθ: «Συμπαγής, σκληροτράχηλη ομάδα η Πλζεν»
- Ζωγράφου: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Πανεπιστημιούπολη για διακίνηση ναρκωτικών – 4 συλλήψεις
- Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Γαύδου
- Ισραήλ: Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα θα ξανανοίξει την Κυριακή – Αίτημα της Χαμάς να ξανανοίξει άμεσα
- Το μισθολογικό χάσμα στην Ελλάδα για πρώτη φορά με επίσημα στοιχεία – Η ανισότητα σε αριθμούς
- Έπος: Η Λεβερκούζεν έκανε ανάρτηση με… GTA για την κλήρωση με τον Ολυμπιακό – «Ah sh*t here we go again» (pic)
- Αλφειός: Δεκάδες νεκρά πρόβατα στον ποταμό – Έκτακτη σύσκεψη στην Περιφέρεια
- ΕE: Υιοθέτηση κοινής θέσης υπέρ του μαροκινού σχεδίου για αυτονομία στη Δυτική Σαχάρα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις