«Προδομένη» νιώθει η Βικτόρια Μπέκαμ από τον Μπρούκλιν -Τον προστάτευε επί χρόνια από «σκοτεινές ιστορίες»

Έντονη είναι η συναισθηματική φόρτιση στο περιβάλλον της οικογένειας Μπέκαμ, μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Μπρούκλιν Μπέκαμ, η οποία άνοιξε εκ νέου –και με ιδιαίτερα σκληρούς όρους– το κεφάλαιο της ρήξης με τους γονείς του. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Daily Mail, η Βικτόρια Μπέκαμ αισθάνεται «προδομένη», καθώς θεωρεί ότι επί χρόνια προστάτευε τον πρωτότοκο γιο της από δυσάρεστες ιστορίες που θα μπορούσαν να πλήξουν την εικόνα του.

Ο 26χρονος Μπρούκλιν, σε εκτενή δήλωσή του στα social media, ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί καμία συμφιλίωση με την οικογένειά του, κατηγορώντας τους γονείς του ότι είναι «χειριστικοί και καταπιεστικοί».

Όπως ανέφερε, μεγάλωσε βιώνοντας «έντονο και διαρκές άγχος», ενώ υποστήριξε πως το «brand Μπέκαμ» προηγείται της ίδιας της οικογένειας και ότι η δημόσια εικόνα μπαίνει πάνω από τις ανθρώπινες σχέσεις.

«Ένιωθε ότι όλα γύρισαν εναντίον της»

Άτομα από το περιβάλλον της Βικτόρια Μπέκαμ αναφέρουν ότι η σχεδιάστρια μόδας συνήθως αποφεύγει τις οικογενειακές συγκρούσεις, ωστόσο αυτή τη φορά θεωρεί πως τόσο ο γιος της όσο και η σύζυγός του, Νίκολα Πελτζ, έχουν ξεπεράσει τα όρια.

«Η Βικτόρια έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια για να κάνει τη Νίκολα να νιώσει μέλος της οικογένειας, σαν δεύτερη κόρη της. Νιώθει ότι όλα αυτά γύρισαν εναντίον της», λέει χαρακτηριστικά πηγή.

Την ίδια στιγμή, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ φέρονται σοκαρισμένοι από τις τελευταίες εξελίξεις, με ανθρώπους κοντά τους να τονίζουν ότι θα δέχονταν τον Μπρούκλιν πίσω «ανά πάσα στιγμή». Όπως σημειώνεται, ο φόβος να απομακρυνθούν οριστικά από τον γιο τους είναι πλέον υπαρκτός, παρότι πιστεύουν ότι ο χρόνος μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά.

Στο παρελθόν το περιβάλλον των Μπέκαμ «είχε κινητοποιηθεί άμεσα για να υπερασπιστεί τον Μπρούκλιν», όταν κυκλοφόρησαν ιστορίες, όπως φήμες ότι «συναναστρεφόταν λάθος παρέες». Οι γονείς του είχαν συχνά επιστρατεύσει ακριβοπληρωμένους δικηγόρους για να τον προστατεύσουν από τέτοια δημοσιεύματα.

Ο γάμος του 2022 και ο «άβολος» χορός

Η αντιπαράθεση αναζωπυρώθηκε και με αφορμή τον γάμο του Μπρούκλιν και της Νίκολα το 2022, όταν εκείνος κατηγόρησε τη μητέρα του για «ανάρμοστο χορό» μαζί του στη δεξίωση. Ο DJ του γάμου, Fat Tony, περιέγραψε το περιστατικό ως «εξαιρετικά άβολο», αποκαλύπτοντας ότι η Νίκολα αποχώρησε από τον χώρο κλαίγοντας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο μουσικός Μαρκ Άντονι κάλεσε απρόσμενα τη Βικτόρια στη σκηνή, ζητώντας από τον Μπρούκλιν να χορέψει μαζί της, σε μια στιγμή που όλοι περίμεναν τον πρώτο χορό του ζευγαριού. «Το πρόβλημα δεν ήταν ο χορός καθαυτός, αλλά το timing. Εκείνη ήταν μια στιγμή που ανήκε αποκλειστικά στη νύφη και τον γαμπρό», τόνισε.

Παρά τις διαφορετικές αφηγήσεις, ένα είναι σαφές: πίσω από τη δημόσια εικόνα της πιο διάσημης οικογένειας του βρετανικού lifestyle, η σύγκρουση παραμένει ανοιχτή, βαθιά προσωπική και –προς το παρόν– χωρίς σημάδια άμεσης εκτόνωσης.