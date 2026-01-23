Νέα επαγγελματική «σφαλιάρα» για την Νίκολα Πελτζ με φόντο τον πόλεμο των Μπέκαμ – Είναι ενοχλητικό, δεν βλέπεται
Την ώρα που πολλοί την κατηγορούν ως υπεύθυνη για τον πόλεμο στην οικογένεια Μπέκαμ, η Νίκολα Πελτζ βλέπει και τους κριτικούς να «θάβουν» το τελευταίο της επαγγελματικό εγχείρημα.
Εδώ και περίπου έναν χρόνο το όνομά της εμφανίζεται κάθε τρεις και λίγο στον Τύπο, αλλά σίγουρα όχι για τους λόγους που θα ήθελε η ίδια. Η Νίκολα Πελτζ έχει βρεθεί στη μέση του πολέμου των Μπέκαμ -αν δεν τον έχει ξεκινήσει η ίδια- με πολλούς να την κατηγορούν ότι καθοδηγεί τον Μπρούκλιν ενάντια στους γονείς του.
Η ίδια, βέβαια, δεν έχει καμία διάθεση να μιλήσει για αυτό το θέμα και προτιμάει να επικεντρώνεται στα επαγγελματικά της βήματα. Άλλωστε -και για όποιον δεν το γνωρίζει- η 31χρονη κόρη του δισεκατομμυριούχου Νέλσον Πελτζ είναι ηθοποιός.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το νέο της επαγγελματικό βήμα ακούσει στο όνομα The Beauty – το θρίλερ επιστημονικής φαντασίας των Ράιαν Μέρφι και Μάθιου Χόντγκσον, που έκανε πρεμιέρα στις 21 Ιανουαρίου.
Κανείς δεν ήταν σίγουρος τι να περιμένει από τη σειρά, αλλά το καστ είχε πολλά δυνατά ονόματα: οι Άστον Κούτσερ, Ρεμπέκα Χολ και ο Έβαν Πίτερς βρίσκονται στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, ενώ guest εμφανίσεις κάνουν οι Μπέλα Χαντίντ, Μέγκαν Τρέινορ, Τζον Κάρολ Λιντς και Νίκολα Πελτζ.
Ωστόσο, 48 ώρες μετά την προβολή των πρώτων 4 επεισοδίων, άρχισαν να πέφτουν οι «σφαλιάρες». «Η ενοχλητική νέα σειρά του Ράιαν Μέρφι δεν βλέπεται» έγραψε η Ρεμπέκα Κουκ της Metro.
«Έχοντας δει το trailer και διαβάζοντας τα ονόματα των guest stars, περίμενα ότι θα ήταν μια ανοησία. Αλλά δεν ήμουν προετοιμασμένη για αυτό το τεστ αντοχής, βλέποντας τα επεισόδια» συμπλήρωσε η γνωστή κριτικός.
Ενώ και οι άλλες κριτικές δεν ήταν καλύτερες. Ο Independent το αποκάλεσε «μια σειρά μπάλωμα, που δανείζεται πολλά στοιχεία από διάφορες ταινίες», ενώ σύμφωνα με τον Irish Independent «είναι απλά ένα σκουπίδι».
Και κάπως η Νίκολα Πελτζ έγραψε στο βιογραφικό της μια ακόμα αποτυχία. Η παρθενικής της εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη έγινε το 2006 στο Deck the Halls που έχει μόλις 6% στο Rotten Tomatoes, το The Last Airbender τέσσερα χρόνια μετά έχει βαθμολογία 5%, ενώ το Transformers: Age of Extinction (παρά την εμπορική του επιτυχία) θεωρήθηκε «ένα φιλμ γεμάτο ενθουσιασμό και καμιά ελπίδα».
Όσο για το ντεμπούτο της ως σεναριογράφος, σκηνοθέτης και πρωταγωνίστρια στο φιλμ Lola, η κριτική του Guardia τα λέει όλα: «Είναι ένα πορνό φτώχειας – μια εκμετάλλευση των συνθηκών φτώχειας για ψυχαγωγία και καλλιτεχνική αναγνώριση. Η πρωταγωνίστρια περνάει από τη μία τραυματική εμπειρία στην άλλη, δεν εξερευνά τις δυσκολίες – τις εκμεταλλεύεται».
