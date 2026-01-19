magazin
Πόλεμος μέχρις εσχάτων: Ο Μπρούκλιν καταγγέλει τους Μπέκαμ για «χειραγώγηση, ταπείνωση, απληστία» – «Δεν είναι οικογένεια, είναι πολυεθνική»
19 Ιανουαρίου 2026 | 23:48

Πόλεμος μέχρις εσχάτων: Ο Μπρούκλιν καταγγέλει τους Μπέκαμ για «χειραγώγηση, ταπείνωση, απληστία» – «Δεν είναι οικογένεια, είναι πολυεθνική»

Σοκαριστικά είναι όσα καταγγέλλει δημόσια ο Μπρούκλιν Μπέκαμ για την οικογένεια του με την αυτοκρατορία των Ντέιβιντ και Βικτόρια να φλέγεται σε δημόσια θέα

Σύνταξη
Spotlight

Με μια πρωτοφανή σειρά αναρτήσεων στο Instagram ο Μπρούκλιν Μπέκαμ έσπασε τη σιωπή του για τη ρήξη ανάμεσα στον ίδιο και τους διάσημους γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ.

Στην ανάρτηση-καταπέλτη, ο πρωτότοκος της «άσπιλης δυναστείας» κατηγορεί τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια για «αδίστακτη εκστρατεία δολιοφθοράς, χειραγώγησης και ψυχολογικού πολέμου» εναντίον του ίδιου και της συζύγου του, Νίκολα Πελτζ.

Οι αποκαλύψεις για το τι συνέβη πίσω από τις κλειστές πόρτες του «τέλειου» γάμου τους και τα επικοινωνιακά παιχνίδια μιας οικογένειας που θυσιάζει τα παιδιά της στον βωμό των κερδών, προκαλούν αποτροπιασμό σχολιάζουν τα tabloid.

Χωρίς να κρατήσει προσχήματα, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ δεν χρησιμοποίησε διπλωματική γλώσσα για να περιγράψει την οδύνη που βίωσε ο ίδιος και η σύζυγός του από την ημέρα του γάμου τους.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ κατήγγειλε ευθέως τη μητέρα του, Βικτόρια, ότι «έκλεψε» με τον πιο προκλητικό τρόπο τη λάμψη της νύφης, σφετεριζόμενη τον πρώτο χορό του ζευγαριού υπό τους ήχους του Μαρκ Άντονι.

Ο πρωτότοκος των Μπέκαμ δήλωσε «ταπεινωμένος» από την ανάρμοστη συμπεριφορά της μητέρας του μπροστά σε όλους τους καλεσμένους, ενώ επιβεβαίωσε πως η Βικτόρια σαμποτάρισε το νυφικό της Νίκολα την τελευταία στιγμή, ενημερώνοντας ψυχρά τη συμπέθερά της και όχι τη νύφη.

Η αποκάλυψη ότι η οικογένειά του χαρακτήρισε τη σύζυγό του ως «ξένο σώμα» και «όχι αίμα τους» τη βραδιά του γάμου, καταδεικνύει το μέγεθος της εχθρότητας που επικρατούσε πίσω από τα λαμπερά φλας.

Σε σειρά πρωτόγνωρων αναρτήσεων ο πρωτότοκος Μπέκαμ κατηγορεί τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια για «αδίστακτη εκστρατεία δολιοφθοράς, χειραγώγησης και ψυχολογικού πολέμου» εναντίον του ίδιου και της συζύγου του, Νίκολα Πελτζ

To χρήμα πάνω από το αίμα

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλει ο Μπρούκλιν, η οικογένεια Μπέκαμ λειτουργεί περισσότερο ως αδίστακτη πολυεθνική παρά ως οικογένεια.

Ο πρωτότοκος κατηγόρησε τους γονείς του ότι η αγάπη τους είναι συναλλακτική και εξαρτάται αποκλειστικά από την προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις εμπορικές συμφωνίες.

Το «Brand Beckham» φαίνεται πως απαιτεί την πλήρη υποταγή των μελών του, με τον Μπρούκλιν να αποκαλύπτει μια σοκαριστική απόπειρα των γονιών του να τον αναγκάσουν να υπογράψει έγγραφα με τα οποία θα τους παραχωρούσε τα δικαιώματα του ονόματός του.

Η άρνησή του να μετατραπεί σε εμπορικό προϊόν της οικογενειακής επιχείρησης φαίνεται πως ήταν η αιτία που ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια τον έθεσαν υπό διωγμό, χρησιμοποιώντας τη δύναμή τους στα ΜΜΕ για να διασπείρουν ψεύδη.

Η εκδίκηση του Ντέιβιντ και η οριστική αποξένωση

Τα γεγονότα γύρω από τα 50ά γενέθλια του Ντέιβιντ Μπέκαμ το 2025 ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Ο Μπρούκλιν αποκάλυψε πως, παρά την προσπάθειά του να γεφυρώσει το χάσμα ταξιδεύοντας στο Λονδίνο, ο πατέρας του επέδειξε μια παγερή και σκληρή στάση.

Αρνήθηκε κάθε ιδιωτική συνάντηση μαζί του, απαιτώντας η παρουσία του γιου του να γίνει μόνο σε εκδηλώσεις με κάμερες και εκατοντάδες καλεσμένους για την προώθηση της δημόσιας εικόνας του.

«Μας απέρριπτε συνεχώς, εκτός αν επρόκειτο για τη μεγάλη του γιορτή, με εκατοντάδες καλεσμένους και κάμερες παντού» γράφει και καταγγέλλει πως στους εορτασμούς ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έθεσε απαράβατο όρο να μην παρευρίσκεται η Νίκολα.

Αυτή η κυνική στάση απέναντι στη σύζυγό του οδήγησε τον Μπρούκλιν στην απόφαση της ολικής ρήξης.

«Η οικογένειά μου βάζει πάνω απ’ όλα τη δημόσια προβολή και τις συνεργασίες. Το brand Beckham είναι πρώτο. Η ‘αγάπη’ μετριέται με αναρτήσεις στα social media και φωτογραφίες για τα media»

Δηλώνοντας πλέον ελεύθερος από τη χειραγώγηση και το «στήσιμο» μιας ζωής-βιτρίνας, ο πρωτότοκος γιος της δυναστείας επιλέγει την απομόνωση, αναζητώντας την ηρεμία μακριά από τους ανθρώπους που, όπως λέει, προσπάθησαν ασταμάτητα να του καταστρέψουν τη ζωή.

«Μεγάλωσα με έντονο άγχος. Από τη στιγμή που απομακρύνθηκα από την οικογένειά μου, αυτό εξαφανίστηκε. Για πρώτη φορά στη ζωή μου νιώθω ειρήνη και ανακούφιση» γράφει ο Μπούκλιν Μπέκαμ, ελεύθερος όπως λέει πια, από τους δυνάστες γονείς του.

