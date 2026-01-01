magazin
Ντέιβιντ Μπέκαμ: Κλάδος ελαίας για ένα ειρηνικό 2026 στον πρωτότοκο Μπρούκλιν – «Είστε η ζωή μου»
01 Ιανουαρίου 2026

Ντέιβιντ Μπέκαμ: Κλάδος ελαίας για ένα ειρηνικό 2026 στον πρωτότοκο Μπρούκλιν – «Είστε η ζωή μου»

Η αλλαγή του χρόνου βρήκε την οικογένεια Μπέκαμ σε δυναμική συμφιλίωσης μετά τη φερόμενη κόντρα των Ντέιβιντ και Βικτόρια με τον πρωτότοκο γιο τους Μπρούκλιν

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Spotlight

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ θέλει ένα 2026 με όλη την οικογένεια μονιασμένη. Ο πατριάρχης της οικογένειας/μπράντας προχώρησε σε ανάρτηση με τον γιο του, Μπρούκλιν μετά από μια φωτογραφική ανασκόπηση του 2025 που είχε προηγηθεί και από την οποία ο πρωτότοκος απουσίαζε από οποιαδήποτε αναφορά.

Η τελευταία ημέρα του 2025 ήταν και μια ιδανική στιγμή για τον Μπέκαμ για να διαχειριστεί την επικοινωνιακή και οικογενειακή κρίση που φέρεται να έχει ξεσπάσει στη δυναστεία.

Ο 50χρονος πλέον σταρ των γηπέδων, λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση μιας ανασκόπησης για τη χρονιά που πέρασε από την οποία έλειπε επιδεικτικά ο μεγαλύτερος γιος του, Μπρούκλιν, επανήλθε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μια σειρά από νοσταλγικές φωτογραφίες στα Stories του με λεζάντα: «Σας αγαπώ όλους τόσο πολύ».

Στα στιγμιότυπα που ανέβασε στις ιστορίες του Instagram, ο Μπέκαμ μοιράστηκε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία με τον Μπρούκλιν σε παιδική ηλικία, συνοδεύοντάς την με τη φράση που ερμηνεύεται από τα ταμπλόιντ ως απόπειρα του να συμφιλιωθεί με τον αποξενωμένο Μπρούκλιν.

Τα κοινά τους πορτρέτα συνοδεύτηκαν με μια οικογενειακή φωτογραφία με τη Βικτόρια και τα τέσσερα παιδιά τους, Ρομέο, Κρουζ και Χάρπερ, λίγο μετά τη γέννηση της μικρής τους κόρης, με το μήνυμα «Είστε η ζωή μου».

Το χρονικό της κόντρας

Η ένταση στην οικογένεια Μπέκαμ δεν είναι κάτι καινούργιο, όμως οι τελευταίες εξελίξεις την έφεραν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Κρουζ Μπέκαμ άφησε να εννοηθεί πως ο αδελφός του, Μπρούκλιν, έχει μπλοκάρει μέλη της οικογένειας στο Instagram. Παρόλο που οι εκπρόσωποι της Βικτόρια έσπευσαν να διαψεύσουν τις φήμες περί unfollow, η απουσία του Μπρούκλιν από την επίσημη ανασκόπηση του πατέρα του για το 2025 ήταν το λιγότερο ύποπτη.

Μια (περίπου πολύ) καλή χρονιά

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ είχε κάθε λόγο να νιώθει περήφανος για τη χρονιά που πέρασε.

Γιόρτασε τα 50ά του γενέθλια, χρίστηκε Ιππότης από τον Βασιλιά Κάρολο στο Κάστρο του Ουίνδσορ για την προσφορά του στον αθλητισμό και το φιλανθρωπικό του έργο, ενώ είδε την ομάδα του να κατακτά το πρωτάθλημα MLS.

Ωστόσο, η λάμψη αυτών των επιτευγμάτων σκιάστηκε από το γεγονός ότι σε ένα άλμπουμ 20 φωτογραφιών με τις σημαντικότερες στιγμές του, ο 26χρονος Μπρούκλιν δεν εμφανιζόταν πουθενά.

Η σκιά της Πελτζ

Στο επίκεντρο αυτής της πολυετούς διαμάχης φαίνεται να βρίσκεται η σχέση της Βικτόρια Μπέκαμ με τη σύζυγο του Μπρούκλιν, Νίκολα Πελτζ.

Οι ψίθυροι για κακές σχέσεις ξεκίνησαν ήδη από το 2022, με αφορμή την επιλογή του νυφικού της Νίκολα. Παρά τις αρχικές συμφωνίες, η νύφη επέλεξε να μην φορέσει δημιουργία της πεθεράς της, γεγονός που θεωρήθηκε ως η θρυαλλίδα για τη μετέπειτα ψυχρότητα.

Ενώ ορισμένες πηγές από το περιβάλλον της οικογένειας υποβαθμίζουν το γεγονός, η πραγματικότητα δείχνει πως οι γέφυρες επικοινωνίας έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Για το βρετανικό Τύπο η ανάρτηση του Ντέιβιντ Μπέκαμ με την ευχή «Προς το 2026» ίσως να αποτελεί την ελπίδα του για μια νέα αρχή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τις ψηφιακές κόντρες που πλήττουν το προφίλ της πιο διάσημης οικογένειας της Βρετανίας μετά τη βασιλική.

