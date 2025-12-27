magazin
Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ: Ο χριστουγεννιάτικος χορός, που τους δείχνει πιο ερωτευμένους από ποτέ
Fizz 27 Δεκεμβρίου 2025 | 10:21

Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ: Ο χριστουγεννιάτικος χορός, που τους δείχνει πιο ερωτευμένους από ποτέ

O Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ δεν κρύβουν τον έρωτα τους.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το φυσικό brain-boost που ευνοεί και τους άλλους

Το φυσικό brain-boost που ευνοεί και τους άλλους

Spotlight

Η Βικτόρια Μπέκαμ, σε χριστουγεννιάτικο ύφος, ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της Instagram ένα στιγμιότυπο που τη δείχνει να χορεύει μαζί με τον αγαπημένο της σύζυγο Ντέιβιντ.

Η τρυφερή ανάρτηση και το σχόλιο

Στο βίντεο βλέπουμε τη σχεδιάστρια μόδας να χορεύει στην αγκαλιά του συζύγου της κοιτώντας των στα μάτια με την Μπάρμπρα Στρέιζαντ και τον Μπάρι Γκιμπ να ακούγονται στο υπόβαθρο, και τους δυο τους να τραγουδούν τους στίχους «Δεν έχουμε να ζητήσουμε συγγνώμη για τίποτα» του «Guilty» μεταξύ τους.

Ο Ντέιβιντ φορά και ένα χριστουγεννιάτικο στίχο, ενώ εκείνη με καλακαιρινό look, μακρύ κοντομάνικο φόρεμα και πέδιλα.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, έγραψε: «Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό ως Μπάρι και Μπάρμπρα την ημέρα των Χριστουγέννων. Φιλιά και από τους δύο».

View this post on Instagram

A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ: Περίπου 30 χρόνια μαζί

Παράλληλα, σε ένα σκηνικό απόλυτης οικογενειακής θαλπωρής, η Βικτόρια Μπέκαμ μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της τις πιο ιδιαίτερες στιγμές από την Παραμονή των Χριστουγέννων στην έπαυλή τους, συνδυάζοντας την ποπ νοσταλγία με την προσωπική περιποίηση του συζύγου της.

To πρώην μέλος των Spice Girls ανάρτησε βίντεο με πρωταγωνιστές τους άνδρες της ζωής της. Τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, 50, και τον γιο τους Κρουζ,

Η σχέση τους ξεκίνησε το 1997 ενώ ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουλίου 1999 στην Ιρλανδία. Μαζί έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά τον Μπρούκλιν Τζόσεφ (γενν. 4 Μαρτίου 1999), τον Ρομέο Τζέιμς (γενν. 1 Σεπτεμβρίου 2002), τον Κρουζ Ντέιβιντ (γενν. 20 Φεβρουαρίου 2005) και την Χάρπερ Σέβεν (γενν. 10 Ιουλίου 2011).

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Μόδα: Τα deals της αγοράς που άφησαν το στίγμα τους το 2025

Μόδα: Τα deals της αγοράς που άφησαν το στίγμα τους το 2025

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το φυσικό brain-boost που ευνοεί και τους άλλους

Το φυσικό brain-boost που ευνοεί και τους άλλους

World
UBS: Μια δομική αλλαγή φέρνουν οι «έξυπνοι μετρητές» ρεύματος στον πληθωρισμό

UBS: Μια δομική αλλαγή φέρνουν οι «έξυπνοι μετρητές» ρεύματος στον πληθωρισμό

inWellness
inTown
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Stream magazin
Όταν το στυλ γίνεται άμυνα: Πώς ο Λάκης Γαβαλάς κέρδισε τον σεβασμό μέσα στη φυλακή
«Πήγαινα ως Βουγιουκλάκη» 26.12.25

Όταν το στυλ γίνεται άμυνα: Πώς ο Λάκης Γαβαλάς κέρδισε τον σεβασμό μέσα στη φυλακή

«Ο ανδρισμός δεν βρίσκεται ούτε πίσω από μια ασπίδα σε έναν πόλεμο ούτε στην ικανότητα στο "τσατσιλίκι" που μπορεί να δείχνει ένας φυλακισμένος για να έχει καλύτερη μεταχείριση», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Λάκης Γαβαλάς

Σύνταξη
«Όσο με σέβεστε, θα σας σέβομαι»: Η Ιουλία Καλλιμάνη τοποθετείται για το περιστατικό στην πίστα
Ανάρτηση 26.12.25

«Όσο με σέβεστε, θα σας σέβομαι»: Η Ιουλία Καλλιμάνη τοποθετείται για το περιστατικό στην πίστα

«Αυτή η κίνηση δεν δείχνει σεβασμό και με αναγκάζει να αντιδρώ με τρόπο που δεν θα ήθελα», έγραψε μεταξύ άλλων η Ιουλία Καλλιμάνη σε ανάρτησή της μετά το περιστατικό

Σύνταξη
Tα έχει η Σίντνεϊ Σουίνι με τον Κρίστιαν Πούλισικ;
Φήμες λένε 26.12.25

Tα έχει η Σίντνεϊ Σουίνι με τον Κρίστιαν Πούλισικ;

Φουντώνουν τις τελευταίες ώρες οι φήμες που θέλουν τη Σίντνεϊ Σουίνι και τον Κρίστιαν Πούλισικ να διατηρούν σχέση, με τα social media και τα διεθνή μέσα να γεμίζουν σενάρια για ένα απρόσμενο ειδύλλιο ανάμεσα στον κόσμο του Χόλιγουντ και του ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
Αρχεία Έπσταϊν: Τα email της Γκισλέιν Μάξγουελ με το «A» και οι σκιές γύρω από τον πρώην πρίγκιπα Άντριου
«Invisible Man» 25.12.25

Αρχεία Έπσταϊν: Τα email της Γκισλέιν Μάξγουελ με το «A» και οι σκιές γύρω από τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

Νέα email από τα αρχεία Έπσταϊν αποκαλύπτουν αλληλογραφία της Γκισλέιν Μάξγουελ με το μυστηριώδες «A», τον «Invisible Man», με ενδείξεις ότι πρόκειται για τον πρίγκιπα Άντριου, χωρίς επίσημη επιβεβαίωση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άρης Μουγκοπέτρος: Παραιτείται ο δικηγόρος του – Αναλαμβάνει την εν διαστάσει σύζυγό του
Ενδοοικογενειακή απειλή 25.12.25

Άρης Μουγκοπέτρος: Παραιτείται ο δικηγόρος του – Αναλαμβάνει την εν διαστάσει σύζυγό του

Ο μέχρι πρότινος δικηγόρος του Άρη Μουγκοπέτρου αποχώρησε από την εκπροσώπησή του και αναλαμβάνει πλέον τη σύζυγό του. ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη σήμερα έπειτα από καταγγελία που αφορά ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της εν διαστάσει συζύγου του

Σύνταξη
«Ήταν ποιητικό» – Έρθα Κιτ, η τραγουδίστρια του «Santa Baby» πέθανε την ημέρα των Χριστουγέννων του 2008
Συγχρονισμός 25.12.25

«Ήταν ποιητικό» - Έρθα Κιτ, η τραγουδίστρια του «Santa Baby» πέθανε την ημέρα των Χριστουγέννων του 2008

«Όταν ακούω τη φωνή της, η καρδιά μου γεμίζει ζεστασιά και θυμάμαι πόσο τυχερή ήμουν που με αγάπησε τόσο βαθιά» λέει στο People η κόρη της Έρθα Κιτ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μαχαιρωμένη βρέθηκε η σταρ του Broadway Ιμάνι Ντία Σμιθ στα 26 της – Κατηγορείται για φόνο ο σύντροφός της
Γυναικοκτονία 25.12.25

Μαχαιρωμένη βρέθηκε η σταρ του Broadway Ιμάνι Ντία Σμιθ στα 26 της – Κατηγορείται για φόνο ο σύντροφός της

Η Ιμάνι Ντία Σμιθ, πρώην παιδική σταρ του Broadway και του The Lion King, βρέθηκε νεκρή με τραύματα από μαχαίρι στο Έντισον του Νιου Τζέρσεϊ. Ο σύντροφός της κατηγορείται για ανθρωποκτονία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων στην Τρίπολη μετά από μήνυση της εν διαστάσει συζύγου του
Βίντεο 25.12.25

Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων στην Τρίπολη μετά από μήνυση της εν διαστάσει συζύγου του

Στα κρατητήρια του ΑΤ Τρίπολης βρίσκεται ο Άρης Μουγκοπέτρος, που συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων μετά από μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή, ενώ το ζευγάρι φέρεται να βρίσκεται σε διάσταση

Σύνταξη
Sean «Diddy» Combs: Ζητά αποφυλάκιση και ακύρωση της καταδίκης του
Fizz 25.12.25

Sean «Diddy» Combs: Ζητά αποφυλάκιση και ακύρωση της καταδίκης του

Να αποφυλακιστεί άμεσα και να ακυρωθεί η καταδίκη του για δύο αδικήματα που σχετίζονται με την πορνεία ζητά από εφετείο ο Sean «Diddy» Combs, κάνοντας λόγο για παράνομη και αντισυνταγματική ποινή 50 μηνών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πίτερ Νάιγκαρντ – Η βρώμικη περίπτωση του ψαρομάλλη, σεξουαλικού εγκληματία που συνδέεται με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου
«Καναδός Χιου Χέφνερ» 25.12.25

Πίτερ Νάιγκαρντ – Η βρώμικη περίπτωση του ψαρομάλλη, σεξουαλικού εγκληματία που συνδέεται με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

Ο Πίτερ Νάιγκαρντ μπαίνει στο δικαστήριο σε αναπηρικό καροτσάκι, με το συνήθως ξυρισμένο πρόσωπό του να καλύπτεται από μια πυκνή γενειάδα. Η λάμψη των τακτικών ενέσεων βλαστοκυττάρων και της δίαιτας χωρίς υδατάνθρακες έχει πια χαθεί. Η χαρακτηριστική ασημένια χαίτη του 83χρονου έχει αραιώσει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μουσικό ντουέτο – H Κέιτ Μίντλετον και η Σάρλοτ παίζουν πιάνο στην ετήσια χριστουγεννιάτικη λειτουργία
«Holm Sound» 25.12.25

Μουσικό ντουέτο - H Κέιτ Μίντλετον και η Σάρλοτ παίζουν πιάνο στην ετήσια χριστουγεννιάτικη λειτουργία

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, διοργάνωσε την πέμπτη χριστουγεννιάτικη λειτουργία «Together at Christmas» στο Αβαείο του Ουέστμινστερ στο Λονδίνο στις 5 Δεκεμβρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ευρώπη – Οι καύσωνες και οι πλημμύρες που σημάδεψαν το 2025
Χρονολόγιο των καταστροφών 27.12.25

Ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ευρώπη – Οι καύσωνες και οι πλημμύρες που σημάδεψαν το 2025

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες στην Ευρώπη έχουν προκαλέσει χιλιάδες θανάτους και έχουν κλονίσει την οικονομία. Θα είναι αυτή η ζοφερή κληρονομιά του 2025;

Σύνταξη
Απαγορεύσεις, AI slop και chatbots που δοξάζουν τον Χίτλερ: Τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στα social media φέτος
Τεχνολογία 27.12.25

Απαγορεύσεις, AI slop και chatbots που δοξάζουν τον Χίτλερ: Τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στα social media φέτος

Μαζί με μια πληθώρα τάσεων, όρων και περιεχομένου που «σαπίζει το μυαλό», το 2025 είδε τα social media να αντιμετωπίζουν νόμους περί ηλικιακών περιορισμών, περιεχόμενο AI και μία αυξανόμενη δυσπιστία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ελένη Παπαδοπούλου: Τα χρέη και η διαμάχη για το ακίνητο – Πώς έφτασαν οι Αρχές στη σύλληψη του γιου της
Το πόρισμα «κλειδί» 27.12.25

Τα χρέη και η διαμάχη για το ακίνητο - Πώς έφτασαν οι Αρχές στη σύλληψη του γιου της Ελένης Παπαδοπούλου

Η ανατροπή ήρθε από το πόρισμα της Πυροσβεστικής που μιλούσε για ύπαρξη εύφλεκτου υγρού, ανάφλεξη με γυμνή φλόγα και πρόθεση εμπρησμού - Τι έλεγε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου μέχρι πρότινος

Σύνταξη
H φωτογραφία του 2025 της UNICEF – Ένα κορίτσι στο Αφγανιστάν μελετάει στο «Κρυφό Σχολειό»
Σύμβολο 27.12.25

H φωτογραφία του 2025 της UNICEF – Ένα κορίτσι στο Αφγανιστάν μελετάει στο «Κρυφό Σχολειό»

Η νικήτρια φωτογραφία της Χατζίρα από τη Γαλλίδα Elise Blanchard είναι ένα σύμβολο της ήσυχης αλλά ακλόνητης ανθεκτικότητας εκατομμυρίων Αφγανών κοριτσιών, στις οποίες έχει αρνηθεί η πρόσβαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το εδαφικό στο επίκεντρο της συνάντησης Τραμπ με Ζελένσκι – Ο Πούτιν παρακολουθεί και σφυροκοπά την Ουκρανία 
Κόσμος 27.12.25

Το εδαφικό στο επίκεντρο της συνάντησης Τραμπ με Ζελένσκι – Ο Πούτιν παρακολουθεί και σφυροκοπά την Ουκρανία 

Ο Ζελένσκι σκοπεύει να συζητήσει με τον Τραμπ το εδαφικό και τις εγγυήσεις ασφαλείας - Οι δύο ηγέτες σήμερα θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία, στην οποία θα συμμετάσχουν η φον ντερ Λάιεν και Ευρωπαίοι ηγέτες

Σύνταξη
Zelenskiy to Meet Trump in Florida for Ukraine Peace Talks
English edition 27.12.25

Zelenskiy to Meet Trump in Florida for Ukraine Peace Talks

The Ukrainian leader says key drafts on a peace framework and security guarantees are nearly complete, as territorial disputes and pressure on Russia top the agenda ahead of a potential breakthrough before the New Year

Σύνταξη
Προετοιμάζουν κλιμάκωση οι αγρότες: Συμβολικοί αποκλεισμοί μέχρι την Τρίτη – Στα Μάλγαρα κλείνει το ρεύμα προς Αθήνα
Agro-in 27.12.25

Προετοιμάζουν κλιμάκωση οι αγρότες: Συμβολικοί αποκλεισμοί μέχρι την Τρίτη – Στα Μάλγαρα κλείνει το ρεύμα προς Αθήνα

«Συνεχίζουμε τον αγώνα. Περιμένουμε την κυβέρνηση να αφήσει όλα αυτά τα τεχνάσματα», δηλώνουν οι αγρότες που προετοιμάζουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους - Συνεχίζονται οι τοπικές συνελεύσεις, καθοριστική η σύσκεψη του μπλόκου της Νίκαιας σήμερα το μεσημέρι

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Φωκίδα: Αγκαλιασμένοι μέσα στο χιόνι εντοπίστηκαν οι ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια
Από χιονοστιβάδα 27.12.25

Αγκαλιασμένοι μέσα στο χιόνι εντοπίστηκαν οι ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες από τον εντοπισμό των τεσσάρων ορειβατών που χτυπήθηκαν από χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια - Η ανάσυρση των σορών θα ολοκληρωθεί όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες

Σύνταξη
Τζόλης – Καρέτσας έβαλαν στοίχημα on camera: «Αν χάσω θα σε κεράσω ελληνικό δείπνο» (vid)
Ποδόσφαιρο 27.12.25

Τζόλης – Καρέτσας έβαλαν στοίχημα on camera: «Αν χάσω θα σε κεράσω ελληνικό δείπνο» (vid)

Ο Χρήστος Τζόλης νίκησε τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στο τελευταίο τους ματς, με τους δύο Έλληνες διεθνείς μάλιστα να βάζουν στοίχημα για το ποιος θα έχει τις περισσότερες ασίστ στο τέλος της σεζόν.

Σύνταξη
ΚΕΠΕ: Μείωση 3,3% στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο του 2025
Οικονομικές Ειδήσεις 27.12.25

Πόσο μειώθηκε το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών - Τρίτη στη φτώχεια η Ελλάδα

Η ανισότητα παραμένει πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. και τα επίπεδα του (δια)μέσου εισοδήματος σε μονάδες αγοραστικής δύναμης βρίσκονται μεταξύ των χαμηλότερων στην ΕΕ

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο