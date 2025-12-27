Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ: Ο χριστουγεννιάτικος χορός, που τους δείχνει πιο ερωτευμένους από ποτέ

Η Βικτόρια Μπέκαμ, σε χριστουγεννιάτικο ύφος, ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της Instagram ένα στιγμιότυπο που τη δείχνει να χορεύει μαζί με τον αγαπημένο της σύζυγο Ντέιβιντ.

Η τρυφερή ανάρτηση και το σχόλιο

Στο βίντεο βλέπουμε τη σχεδιάστρια μόδας να χορεύει στην αγκαλιά του συζύγου της κοιτώντας των στα μάτια με την Μπάρμπρα Στρέιζαντ και τον Μπάρι Γκιμπ να ακούγονται στο υπόβαθρο, και τους δυο τους να τραγουδούν τους στίχους «Δεν έχουμε να ζητήσουμε συγγνώμη για τίποτα» του «Guilty» μεταξύ τους.

Ο Ντέιβιντ φορά και ένα χριστουγεννιάτικο στίχο, ενώ εκείνη με καλακαιρινό look, μακρύ κοντομάνικο φόρεμα και πέδιλα.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, έγραψε: «Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό ως Μπάρι και Μπάρμπρα την ημέρα των Χριστουγέννων. Φιλιά και από τους δύο».

Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ: Περίπου 30 χρόνια μαζί

Παράλληλα, σε ένα σκηνικό απόλυτης οικογενειακής θαλπωρής, η Βικτόρια Μπέκαμ μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της τις πιο ιδιαίτερες στιγμές από την Παραμονή των Χριστουγέννων στην έπαυλή τους, συνδυάζοντας την ποπ νοσταλγία με την προσωπική περιποίηση του συζύγου της.

To πρώην μέλος των Spice Girls ανάρτησε βίντεο με πρωταγωνιστές τους άνδρες της ζωής της. Τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, 50, και τον γιο τους Κρουζ,

Η σχέση τους ξεκίνησε το 1997 ενώ ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουλίου 1999 στην Ιρλανδία. Μαζί έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά τον Μπρούκλιν Τζόσεφ (γενν. 4 Μαρτίου 1999), τον Ρομέο Τζέιμς (γενν. 1 Σεπτεμβρίου 2002), τον Κρουζ Ντέιβιντ (γενν. 20 Φεβρουαρίου 2005) και την Χάρπερ Σέβεν (γενν. 10 Ιουλίου 2011).