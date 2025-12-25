magazin
Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
24.12.2025 | 20:13
Τραγωδία στη Χαλκιδική - Παιδάκι 7 ετών σκοτώθηκε σε τροχαίο
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Χριστούγεννα με τους Μπέκαμ: Πεντικιούρ, Spice Girls και η αλήθεια για την κόντρα με τον Μπρούκλιν
Fizz 25 Δεκεμβρίου 2025 | 08:00

Χριστούγεννα με τους Μπέκαμ: Πεντικιούρ, Spice Girls και η αλήθεια για την κόντρα με τον Μπρούκλιν

Ενώ οι φήμες για ρήξη με τον πρωτότοκο γιο τους, Μπρούκλιν, συνεχίζουν να απασχολούν τα μέσα ενημέρωσης, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ επιλέγουν να απαντήσουν με μουσική, χιούμορ και στιγμές χαλάρωσης δίπλα στο αναμμένο τζάκι.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Spotlight

Σε ένα σκηνικό απόλυτης οικογενειακής θαλπωρής, η Βικτόρια Μπέκαμ μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της τις πιο ιδιαίτερες στιγμές από την Παραμονή των Χριστουγέννων στην έπαυλή τους, συνδυάζοντας την ποπ νοσταλγία με την προσωπική περιποίηση του συζύγου της.

Η φετινή Παραμονή των Χριστουγέννων για την οικογένεια Μπέκαμ δεν είχε μόνο επίσημα ενδύματα και κοσμικές εμφανίσεις, αλλά και στιγμές που φανερώνουν την πιο ανθρώπινη και χαλαρή πλευρά τους επιβεβαιώνει η ανάρτηση της Βικτόρια Μπέκαμ.

Η σχεδιάστρια και επιχειρηματίας, 51, έδωσε στους θαυμαστές της μια γεύση από τα Χριστούγεννα της οικογένειας μπράντας στο Instagram.

To πρώην μέλος των Spice Girls ανάρτησε βίντεο με πρωταγωνιστές τους άνδρες της ζωής της. Τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, 50, και τον γιο τους Κρουζ, 20.

Καθισμένος σε μια πολυθρόνα, ο παλαίμαχος αστέρας του ποδοσφαίρου έχει αφεθεί στην περιποίηση ενώ ο ίδιος ασχολούνταν με το κινητό του. Φορώντας μια απλή λευκή μπλούζα και γκρίζα αθλητική φόρμα, την οποία είχε σηκώσει προσεκτικά για να μην βραχεί, ο Ντέιβιντ φαινόταν να απολαμβάνει κάθε δευτερόλεπτο της χαλάρωσης.

View this post on Instagram

A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Παράλληλα, ο Κρουζ, χαρίζει το μουσικό χαλί στην οικογενειακή στιγμή παίζοντας στην κιθάρα τη μελωδία της μεγάλης επιτυχίας Viva Forever της μπάντας των Spice Girls από το 1997. Η Βικτόρια δεν έχασε την ευκαιρία να τραγουδήσει μαζί του, ενώ ακόμη και ο Ντέιβιντ και η αισθητικός συμμετείχαν στο αυθόρμητο γιορτινό τραγούδι.

Ωστόσο, πίσω από τις χαρούμενες νότες και τα γέλια, η ατμόσφαιρα παραμένει ηλεκτρισμένη λόγω των πρόσφατων αποκαλύψεων για τις σχέσεις της οικογένειας με τον πρωτότοκο γιο τους, Μπρούκλιν Πελτζ Μπέκαμ.

Μόλις τέσσερις ημέρες πριν από την Παραμονή, κυκλοφόρησαν πληροφορίες ότι ο Μπρούκλιν έχει μπλοκάρει τους γονείς του στο Ινσταγκραμ, μια κίνηση που προκάλεσε σοκ στους θαυμαστές τους. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ Μπέκαμ, η οποία επίσης δεν ακολουθεί πλέον τους πεθερούς της.

Η απουσία του Μπρούκλιν και της Νίκολα από τις γιορτινές αναρτήσεις είναι αισθητή, ενισχύοντας τα σενάρια περί σοβαρής κρίσης στις σχέσεις τους, παρά το γεγονός ότι ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια διατηρούν άριστη επαφή με τα υπόλοιπα παιδιά τους, τον Ρόμεο, τον Κρουζ και την Χάρπερ.

YouTube thumbnail

Ο Κρουζ Μπέκαμ πήρε θέση δημόσια για το ζήτημα, προσπαθώντας να υποβαθμίσει την ένταση και να προστατεύσει τους γονείς του.

Σε ανάρτησή του, διέψευσε κατηγορηματικά ότι οι γονείς του σταμάτησαν να ακολουθούν τον αδελφό του, τονίζοντας ότι «ξύπνησαν μπλοκαρισμένοι», όπως συνέβη και στον ίδιο.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της Βικτόρια Μπέκαμ επιβεβαίωσε ότι η σχεδιάστρια απλώς αντέδρασε στις φήμες, ξεκαθαρίζοντας ότι οι γονείς δεν θα έκαναν ποτέ κάτι τέτοιο με δική τους πρωτοβουλία.

Παρά την αναταραχή αυτή, η οικογένεια φαίνεται αποφασισμένη να προστατεύσει την εορταστική της γαλήνη, επιλέγοντας να προβάλει την ενότητα και την αγάπη που τους δένει, τουλάχιστον όσον αφορά τα μέλη που βρίσκονται κάτω από την ίδια στέγη αυτές τις άγιες μέρες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Μακρύς ο δρόμος… για αέριο από το Νότο

Κάθετος Διάδρομος: Μακρύς ο δρόμος… για αέριο από το Νότο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Economy
Ακρίβεια: Η ημέρα της Μαρμότας για τους Έλληνες καταναλωτές

Ακρίβεια: Η ημέρα της Μαρμότας για τους Έλληνες καταναλωτές

inWellness
inTown
«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Stream magazin
Η Μπρέντα Λι θυμάται ότι ηχογράφησε το «Rockin’ Around the Christmas Tree», ενώ η πόλη έβραζε
1958 24.12.25

Η Μπρέντα Λι θυμάται ότι ηχογράφησε το «Rockin’ Around the Christmas Tree», ενώ η πόλη έβραζε

Η Μπρέντα Λι ηχογράφησε το κλασικό πλέον κομμάτι «Rockin' Around the Christmas Tree» κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενόσω το χιόνι ήταν μια μακρινή ανάμνηση από τον χειμώνα του περασμένου έτους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Διαρροή αρχείων Έπσταϊν – Φωτογραφίες παιδιών σε αρχοντικό της Νέας Υόρκης και κοστούμια για παιχνίδια ρόλων
Creepy κρύπτη 24.12.25

Διαρροή αρχείων Έπσταϊν - Φωτογραφίες παιδιών σε αρχοντικό της Νέας Υόρκης και κοστούμια για παιχνίδια ρόλων

Μια σειρά από πρόσφατα δημοσιευμένες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν μέσα στο άντρο του άρρωστου παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν στο Μανχάταν δείχνει μια συλλογή από παράξενα κοστούμια για παιχνίδια ρόλων κι ενοχλητικά «έργα τέχνης με παιδιά σε ασυμβίβαστες στάσεις».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Και ο πρόεδρος αγαπά τις νεαρές, ελκυστικές κοπέλες» – Η επιστολή του Έπσταιν που καίει τον Τραμπ
«Άδικη ζωή» 24.12.25

«Και ο πρόεδρος αγαπά τις νεαρές, ελκυστικές κοπέλες» – Η επιστολή του Έπσταιν που καίει τον Τραμπ

Σε ανάρτηση του στο Χ, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ισχυρίζεται ότι ορισμένα από τα πρόσφατα δημοσιευμένα έγγραφα του Έπσταιν «περιέχουν σκανδαλοθηρικές ισχυρισμούς εναντίον του προέδρου Τραμπ».

Σύνταξη
Η Κέιτ Χάντσον «έριξε πόρτα» στον Spider-Man το 2002 και δεν το έχει μετανιώσει έως σήμερα
Σταθερή 24.12.25

Η Κέιτ Χάντσον «έριξε πόρτα» στον Spider-Man το 2002 και δεν το έχει μετανιώσει έως σήμερα

Πολλοί ηθοποιοί, κάποια στιγμή στην καριέρα τους, έχουν αρνηθεί ρόλους και μετά... χτυπάνε το κεφάλι τους στον τοίχο. Η Κέιτ Χάντσον δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Για αυτό τον λόγο ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έχει βάλει στη «μαύρη λίστα» του τον Μπεν Άφλεκ – Μπορεί να γίνει μεγάλος κόπανος
Beef 24.12.25

Για αυτό τον λόγο ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έχει βάλει στη «μαύρη λίστα» του τον Μπεν Άφλεκ – Μπορεί να γίνει μεγάλος κόπανος

Ο σκηνοθέτης Μάικ Μπίντερ αποκάλυψε ένα άγνωστο beef του Χόλιγουντ: αυτό ανάμεσα στον αγαπημένο δημιουργό των ΗΠΑ Στίβεν Σπίλμπεργκ και τον σταρ του Χόλιγουντ Μπεν Άφλεκ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Λίλι Άλεν έμαθε τι σημαίνει «προκαλώ πόνο» σε κάποιον αφότου χώρισε με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ
Μαθήματα ζωής 24.12.25

Η Λίλι Άλεν έμαθε τι σημαίνει «προκαλώ πόνο» σε κάποιον αφότου χώρισε με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ

Σε συνέντευξη που έδωσε στο Observer UK, η Λίλι Άλεν ανέφερε ότι τώρα κατανοεί καλύτερα τον «πόνο» που μπορεί να προκάλεσε κατά τη διάρκεια του πρώτου γάμου της με τον πρώην σύζυγό της, Σαμ Κούπερ.

Σύνταξη
Για τον Τζίμι Κίμελ το 2025 ήταν «μια πραγματικά εξαιρετική χρονιά για τον φασισμό»
Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα 24.12.25

Για τον Τζίμι Κίμελ το 2025 ήταν «μια πραγματικά εξαιρετική χρονιά για τον φασισμό»

Με καυστικό χιούμορ και σαφή πολιτική αιχμή, ο Τζίμι Κίμελ σχολιάζει το 2025 στο Εναλλακτικό Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα του Channel 4, κάνοντας λόγο για «μια εξαιρετική χρονιά για τον φασισμό»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Υπόθεση Επστάιν: Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου ζητούσε από την Γκισλέιν Μάξγουελ «ακατάλληλους φίλους»
«Διασκεδαστικές» 23.12.25

Υπόθεση Επστάιν: Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου ζητούσε από την Γκισλέιν Μάξγουελ «ακατάλληλους φίλους»

Τα αρχεία Επστάιν αποκαλύπτουν ότι το FBI προσπάθησε να ανακρίνει τον Άντριου σχετικά με τις σχέσεις του με έναν άλλον εκατομμυριούχο σεξουαλικό εγκληματία, τον Πίτερ Νάιγκαρντ.

Σύνταξη
Δείτε την Ντούα Λίπα και τον Κάλουμ Τέρνερ να αναπαράγουν την εμβληματική στιγμή των «Μπένιφερ» στο γιοτ
Έρωτας 23.12.25

Δείτε την Ντούα Λίπα και τον Κάλουμ Τέρνερ να αναπαράγουν την εμβληματική στιγμή των «Μπένιφερ» στο γιοτ

Νέες φωτογραφίες δείχνουν τον Κάλουμ Τέρνερ να απλώνει αντηλιακό στο σώμα της Ντούα Λίπα ενώ βρίσκονται στο Μεξικό, όπως ακριβώς έκαναν οι «Μπένιφερ». Το 2002.

Σύνταξη
«Ο Τζέιμς Μποντ που θέλουμε – και χρειαζόμαστε»: Ένα βίντεο του Ίντρις Έλμπα προκαλεί φρενίτιδα στους fans του 007
ΝΑΙ 23.12.25

«Ο Τζέιμς Μποντ που θέλουμε – και χρειαζόμαστε»: Ένα βίντεο του Ίντρις Έλμπα προκαλεί φρενίτιδα στους fans του 007

Για πολλά χρόνια το όνομά του βρισκόταν στις λίστες για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ. Και ένα βίντεο που ανέβασε ο Ίντρις Έλμπα στα social media έκανε τους θαυμαστές του 007 να τρελαθούν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
O Ντόναλντ Τραμπ καταγγέλλει τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών Κλίντον στα Αρχεία Έπσταϊν: «Είναι τρομερό»
Transparency Act 23.12.25

O Ντόναλντ Τραμπ καταγγέλλει τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών Κλίντον στα Αρχεία Έπσταϊν: «Είναι τρομερό»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρος των ΗΠΑ, άσκησε κριτική στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών του Μπιλ Κλίντον από τα λεγόμενα «Αρχεία Έπσταϊν», προειδοποιώντας ότι τέτοιες αποκαλύψεις ενδέχεται να πλήξουν τη φήμη ανθρώπων που είχαν μόνο επιφανειακή ή και αθώα επαφή με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Σούζι Άμις για τη ζωή της με τον Τζέιμς Κάμερον – «Πίστευα ότι δεν θα το δω ποτέ ξανά»
Έρωτας 23.12.25

Η Σούζι Άμις για τη ζωή της με τον Τζέιμς Κάμερον – «Πίστευα ότι δεν θα το δω ποτέ ξανά»

Η πρώην ηθοποιός και μοντέλο Σούζι Άμις, σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις της, αποφάσισε να μιλήσει για την ζωή της δίπλα στον βραβευμένο σκηνοθέτη Τζέιμς Κάμερον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Η ζωή μου δεν τελείωσε, είμαι ζωντανή»: Η Δέσποινα Μοιραράκη για την απώλεια, τις ενέσεις αδυνατίσματος και τον έρωτα
Fizz 23.12.25

«Η ζωή μου δεν τελείωσε, είμαι ζωντανή»: Η Δέσποινα Μοιραράκη για την απώλεια, τις ενέσεις αδυνατίσματος και τον έρωτα

Σε μια εξομολογητική συνέντευξη, η Δέσποινα Μοιραράκη μιλά για την απώλεια του συζύγου της, τις ενέσεις που τη βοήθησαν να χάσει βάρος και το αν υπάρχει χώρος στη ζωή της για έναν νέο έρωτα

Σύνταξη
Ζητούσε ταυτότητες για να είναι σίγουρος ότι ήταν ανήλικες – Σοκάρουν τα νέα έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν
FBI 23.12.25

Ζητούσε ταυτότητες για να είναι σίγουρος ότι ήταν ανήλικες – Σοκάρουν τα νέα έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν

Ανακριτικές σημειώσεις του FBI αποκαλύπτουν ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν ζητούσε ταυτότητες για να βεβαιώνεται πως τα κορίτσια ήταν ανήλικα, φωτίζοντας τη συστηματική κακοποίησή τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τουρκία: Στα χέρια της αστυνομίας 115 μέλη του ISIS – Σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κωνσταντινούπολη
Κόσμος 25.12.25

Τουρκία: Στα χέρια της αστυνομίας 115 μέλη του ISIS – Σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κωνσταντινούπολη

Οι τουρκικές αρχές ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας ενόψει των εορτών, προχωρώντας στη σύλληψη δεκάδων υπόπτων για συμμετοχή στο ISIS και σχεδιασμό τρομοκρατικών επιθέσεων στην Κωνσταντινούπολη.

Σύνταξη
Ένας… πολύ Ψυχρός Πόλεμος – Η Αρκτική ως το επόμενο πιο «θερμό» μέτωπο του πλανήτη
Μεταβαλλόμενος κόσμος 25.12.25

Ένας… πολύ Ψυχρός Πόλεμος – Η Αρκτική ως το επόμενο πιο «θερμό» μέτωπο του πλανήτη

Εν μέσω κλιμακούμενου γεωπολιτικού ανταγωνισμού (και) στην Αρκτική, η Μόσχα αυξάνει το αποτύπωμά της στην στρατηγικής σημασίας περιοχή, όπου η κλιματική αλλαγή μεταβάλλει τις σφαίρες ισχύος

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Gen Z: Οι εργαζόμενοι προσδοκούν ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω ΑΙ – Τα αφεντικά όμως διαφωνούν
Για το 2026 25.12.25

H Gen Z προσδοκά ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω ΑΙ - Τα αφεντικά όμως διαφωνούν

Η Gen Z μπορεί να ελπίζει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορέσει επιτέλους να αναλάβει την αγγαρεία τους τη νέα χρονιά — να ελαφρύνει το φόρτο εργασίας τους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Οι δηλώσεις με… νόημα του Χίφι και τα σενάρια που «φουντώνουν» για το μέλλον του
Euroleague 25.12.25

Οι δηλώσεις με… νόημα του Χίφι και τα σενάρια που «φουντώνουν» για το μέλλον του

Ο Ναντίρ Χίφι αποτελεί έναν από τους πιο «καυτούς» γκαρντ της Euroleague και φαίνεται πως μετράει αντίστροφα για να φύγει από τη γαλλική ομάδα, καθώς συνεχώς σε δηλώσεις του αναφέρει είτε τη δυσαρέσκεια του, είτε ότι θα αγωνιζόταν εύκολα σε άλλη ομάδα.

Σύνταξη
«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Είναι το «Μια Υπέροχη Ζωή» μια αθώα χριστουγεννιάτικη ταινία – ή μήπως όχι;
Culture Live 25.12.25

Είναι το «Μια Υπέροχη Ζωή» μια αθώα χριστουγεννιάτικη ταινία – ή μήπως όχι;

Για δεκαετίες αντιμετωπίζεται ως το απόλυτο χριστουγεννιάτικο παραμύθι για τη δύναμη της κοινότητας και της αλληλεγγύης. Κι όμως, πίσω από τη ζεστή εικόνα της «Μιας Υπέροχης Ζωής», κρύβονται πιο σύνθετα ερωτήματα για την εξουσία, την αποδοχή και το ποιοι μένουν τελικά στο περιθώριο

Σύνταξη
Όταν ιδιωτικοποιείται η πρόνοια – Ο Σουηδός τηλεαστέρας βουλευτής που θησαύρισε από την προσφυγική κρίση
Σούπερ Εργολάβος 25.12.25

Όταν ιδιωτικοποιείται η πρόνοια – Ο Σουηδός τηλεαστέρας βουλευτής που θησαύρισε από την προσφυγική κρίση

Μπορεί δέκα χρόνια μετά η μεγάλη προσφυγική κρίση του 2015 να ανήκει στην ιστορία, αλλά κάποιοι αναπολούν εκείνες τις εποχές, καθώς έβγαλαν πολλά εκατομμύρια ευρώ χάρη στη συνεργασία του κράτους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βενεζουέλα: Ο Λευκός Οίκος εστιάζει στον αποκλεισμό της παρότι υπάρχουν ακόμη «στρατιωτικές επιλογές»
Οικονομική πίεση 25.12.25

«Καραντίνα» επιβάλλει στη Βενεζουέλα ο Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος εστιάζει αρχικά «στη χρήση οικονομικής πίεσης, ενισχύοντας τις κυρώσεις», στη Βενεζουέλα, δηλώνει αμερικανός αξιωματούχος, παρότι «οι στρατιωτικές επιλογές εξακολουθούν να υπάρχουν».

Σύνταξη
Σενεγάλη: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε ανατροπή σκάφους με μετανάστες
Μετανάστες 25.12.25

Τουλάχιστον 12 νεκροί σε ανατροπή σκάφους

Σκάφος στο οποίο επέβαιναν παράτυποι μετανάστες ανετράπη στα ανοικτά της Σενεγάλης, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δώδεκα από αυτούς να χάσουν τη ζωή τους.

Σύνταξη
Ρωσία: Η αεράμυνα κατέρριψε 25 ουκρανικά drones που κατεθύνονταν στη Μόσχα
Ρωσικές πηγές 25.12.25

Καταρρίψεις δεκάδων ουκρανικών drones καθ' οδόν προς τη Μόσχα

Δεκάδες ουκρανικά drones που κατευθύνονταν στη Μόσχα καταρρίφθηκαν από τη ρωσική αεράμυνα, σύμφωνα με ρώσους αξιωματούχους, ενώ περιορίστηκαν οι δραστηριότητες σε δύο αεροδρόμια για λόγους ασφαλείας.

Σύνταξη
Υεμένη: Συμφωνία ανταλλαγής πτωμάτων και αιχμαλώτων ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές
Χούθι - κυβερνητικοί 25.12.25

Συμφωνία ανταλλαγής πτωμάτων και αιχμαλώτων στην Υεμένη

«Συμφωνία για την ανάκτηση και την παράδοση πτωμάτων σε όλα τα μέτωπα» καθώς και αιχμαλώτων πολέμου στην Υεμένη, ανακοίνωσαν οι Χούθι και η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας.

Σύνταξη
Βολιβία: Κινητοποιήσεις εργαζομένων στα ορυχεία εναντίον της κατάργησης των επιδοτήσεων στα καύσιμα
Κατάργηση επιδοτήσεων 25.12.25

Κινητοποιήσεις για τις τιμές των καυσίμων στα ορυχεία της Βολιβίας

Οι εργαζόμενοι στα ορυχεία της Βολιβίας συνέχισαν τις κινητοποιήσεις τους για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ενάντια στην απόφαση της κυβέρνησης να καταργήσει τις επιδοτήσεις στα καύσιμα.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο