Χριστούγεννα με τους Μπέκαμ: Πεντικιούρ, Spice Girls και η αλήθεια για την κόντρα με τον Μπρούκλιν

Σε ένα σκηνικό απόλυτης οικογενειακής θαλπωρής, η Βικτόρια Μπέκαμ μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της τις πιο ιδιαίτερες στιγμές από την Παραμονή των Χριστουγέννων στην έπαυλή τους, συνδυάζοντας την ποπ νοσταλγία με την προσωπική περιποίηση του συζύγου της.

Η φετινή Παραμονή των Χριστουγέννων για την οικογένεια Μπέκαμ δεν είχε μόνο επίσημα ενδύματα και κοσμικές εμφανίσεις, αλλά και στιγμές που φανερώνουν την πιο ανθρώπινη και χαλαρή πλευρά τους επιβεβαιώνει η ανάρτηση της Βικτόρια Μπέκαμ.

Η σχεδιάστρια και επιχειρηματίας, 51, έδωσε στους θαυμαστές της μια γεύση από τα Χριστούγεννα της οικογένειας μπράντας στο Instagram.

To πρώην μέλος των Spice Girls ανάρτησε βίντεο με πρωταγωνιστές τους άνδρες της ζωής της. Τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, 50, και τον γιο τους Κρουζ, 20.

Καθισμένος σε μια πολυθρόνα, ο παλαίμαχος αστέρας του ποδοσφαίρου έχει αφεθεί στην περιποίηση ενώ ο ίδιος ασχολούνταν με το κινητό του. Φορώντας μια απλή λευκή μπλούζα και γκρίζα αθλητική φόρμα, την οποία είχε σηκώσει προσεκτικά για να μην βραχεί, ο Ντέιβιντ φαινόταν να απολαμβάνει κάθε δευτερόλεπτο της χαλάρωσης.

Παράλληλα, ο Κρουζ, χαρίζει το μουσικό χαλί στην οικογενειακή στιγμή παίζοντας στην κιθάρα τη μελωδία της μεγάλης επιτυχίας Viva Forever της μπάντας των Spice Girls από το 1997. Η Βικτόρια δεν έχασε την ευκαιρία να τραγουδήσει μαζί του, ενώ ακόμη και ο Ντέιβιντ και η αισθητικός συμμετείχαν στο αυθόρμητο γιορτινό τραγούδι.

Ωστόσο, πίσω από τις χαρούμενες νότες και τα γέλια, η ατμόσφαιρα παραμένει ηλεκτρισμένη λόγω των πρόσφατων αποκαλύψεων για τις σχέσεις της οικογένειας με τον πρωτότοκο γιο τους, Μπρούκλιν Πελτζ Μπέκαμ.

Μόλις τέσσερις ημέρες πριν από την Παραμονή, κυκλοφόρησαν πληροφορίες ότι ο Μπρούκλιν έχει μπλοκάρει τους γονείς του στο Ινσταγκραμ, μια κίνηση που προκάλεσε σοκ στους θαυμαστές τους. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ Μπέκαμ, η οποία επίσης δεν ακολουθεί πλέον τους πεθερούς της.

Η απουσία του Μπρούκλιν και της Νίκολα από τις γιορτινές αναρτήσεις είναι αισθητή, ενισχύοντας τα σενάρια περί σοβαρής κρίσης στις σχέσεις τους, παρά το γεγονός ότι ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια διατηρούν άριστη επαφή με τα υπόλοιπα παιδιά τους, τον Ρόμεο, τον Κρουζ και την Χάρπερ.

Ο Κρουζ Μπέκαμ πήρε θέση δημόσια για το ζήτημα, προσπαθώντας να υποβαθμίσει την ένταση και να προστατεύσει τους γονείς του.

Σε ανάρτησή του, διέψευσε κατηγορηματικά ότι οι γονείς του σταμάτησαν να ακολουθούν τον αδελφό του, τονίζοντας ότι «ξύπνησαν μπλοκαρισμένοι», όπως συνέβη και στον ίδιο.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της Βικτόρια Μπέκαμ επιβεβαίωσε ότι η σχεδιάστρια απλώς αντέδρασε στις φήμες, ξεκαθαρίζοντας ότι οι γονείς δεν θα έκαναν ποτέ κάτι τέτοιο με δική τους πρωτοβουλία.

Παρά την αναταραχή αυτή, η οικογένεια φαίνεται αποφασισμένη να προστατεύσει την εορταστική της γαλήνη, επιλέγοντας να προβάλει την ενότητα και την αγάπη που τους δένει, τουλάχιστον όσον αφορά τα μέλη που βρίσκονται κάτω από την ίδια στέγη αυτές τις άγιες μέρες.