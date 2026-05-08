Αθηνά Οικονομάκου: Η αναγγελία του γάμου της – Πού θα τελεστεί το μυστήριο
Η Αθηνά Οικονομάκου στην τελική ευθεία πριν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας.
- Γιατί ένας αποδυναμωμένος Στάρμερ αλλάζει τα δεδομένα στις Βρυξέλλες
- Χειροπέδες σε 35χρονο που έδωσε όπλο στον 12χρονο γιο του και τον προέτρεπε να πυροβολήσει
- Ολα όσα πρέπει να ξέρετε για τα ακαθάριστα οικόπεδα - Οι προθεσμίες και τα πρόστιμα
- Προφυλακιστέος ο 28χρονος διανομέας που κατηγορείται ότι πετούσε πέτρες σε περαστικούς στην Κηφισιά
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η αναγγελία του γάμου της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Πολίτης της Χίου».
Στην αναγγελία του γάμου της ηθοποιού και του μπασκετμπολίστα αναφέρεται ότι η τελετή θα γίνει στην Αττική και όχι στην Πάρο, όπως είχε γίνει αρχικά γνωστό.
Η αναγγελία του γάμου
«Ο Bruno Cerella του Claudio Fernando Cerella και της Claudia Viviana το γένος Val, που γεννήθηκε στη Bahia Blanca της Αργεντινής και κατοικεί στο Μιλάνο της Ιταλίας και η Αθηνά Οικονομάκου, του Διονυσίου Οικονομάκου και της Γεωργίας το γένος Κούρλα, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής και κατοικεί στην Κηφιαιά Αττικής, πρόκειται σύντομα να παντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει στην Αττική.»
Αθηνά Οικονομάκου: Τι δηλώνει για τον γάμο
Η Αθηνά Οικονομάκου σε δηλώσεις της στο περιοδικό HELLO! είχε εξομολογηθεί για τον γάμο της.
«Δεν ήμουν ποτέ το κορίτσι που ονειρευόταν νυφικά ή γάμους, κάτι που είναι μάλλον οξύμωρο αν σκεφτεί κανείς ότι παντρεύομαι για δεύτερη φορά. Το αντιμετωπίζω λοιπόν με πιο χαλαρή διάθεση.
Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο επέλεξα τη Celia Kritharioti γιατί μου αρέσει η αισθητική της και την εμπιστεύομαι απόλυτα όσον αφορά το ότι μπορεί να δημιουργήσει κάτι που να μου ταιριάζει και να με αντιπροσωπεύει χωρίς να χρειάζεται να μπω σε μια λογική που δεν ήταν ποτέ δική μου.
Ίσως να είμαι η πιο εύκολη νύφη που είχε ποτέ!»
- Δύο συλλήψεις για πορνογραφία ανηλίκων – Κατασχέθηκαν συνολικά 43 σκληροί δίσκοι
- ΝΔ: Η σκιώδης κούρσα διαδοχής έχει ήδη ξεκινήσει – Θέσεις εκκίνησης και θέσεις μάχης
- Παναθηναϊκός: Η 12άδα για το τέταρτο παιχνίδι με τη Βαλένθια
- Inflation in Greece Surges to 5.4% in April
- Ο Λευκός Οίκος λέει πως ο Μαρκ Χάμιλ είναι «άρρωστος» μετά από ΑΙ ανάρτησή του με τον Τραμπ σε τάφο
- Χειροπέδες σε 35χρονο που έδωσε όπλο στον 12χρονο γιο του και τον προέτρεπε να πυροβολήσει
- LIVE: Ζάλγκιρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε
- Γιατί ένας αποδυναμωμένος Στάρμερ αλλάζει τα δεδομένα στις Βρυξέλλες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις