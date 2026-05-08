Αθηνά Οικονομάκου: Η αναγγελία του γάμου της – Πού θα τελεστεί το μυστήριο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η αναγγελία του γάμου της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Πολίτης της Χίου».

Στην αναγγελία του γάμου της ηθοποιού και του μπασκετμπολίστα αναφέρεται ότι η τελετή θα γίνει στην Αττική και όχι στην Πάρο, όπως είχε γίνει αρχικά γνωστό.

Η αναγγελία του γάμου

«Ο Bruno Cerella του Claudio Fernando Cerella και της Claudia Viviana το γένος Val, που γεννήθηκε στη Bahia Blanca της Αργεντινής και κατοικεί στο Μιλάνο της Ιταλίας και η Αθηνά Οικονομάκου, του Διονυσίου Οικονομάκου και της Γεωργίας το γένος Κούρλα, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής και κατοικεί στην Κηφιαιά Αττικής, πρόκειται σύντομα να παντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει στην Αττική.»

Αθηνά Οικονομάκου: Τι δηλώνει για τον γάμο

Η Αθηνά Οικονομάκου σε δηλώσεις της στο περιοδικό HELLO! είχε εξομολογηθεί για τον γάμο της.

«Δεν ήμουν ποτέ το κορίτσι που ονειρευόταν νυφικά ή γάμους, κάτι που είναι μάλλον οξύμωρο αν σκεφτεί κανείς ότι παντρεύομαι για δεύτερη φορά. Το αντιμετωπίζω λοιπόν με πιο χαλαρή διάθεση.

Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο επέλεξα τη Celia Kritharioti γιατί μου αρέσει η αισθητική της και την εμπιστεύομαι απόλυτα όσον αφορά το ότι μπορεί να δημιουργήσει κάτι που να μου ταιριάζει και να με αντιπροσωπεύει χωρίς να χρειάζεται να μπω σε μια λογική που δεν ήταν ποτέ δική μου.

Ίσως να είμαι η πιο εύκολη νύφη που είχε ποτέ!»