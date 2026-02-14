magazin
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
Αθηνά Οικονομάκου: «Είχα μάθει σε σχέσεις κακοποιητικές, δεν ήξερα τι θα πει η αληθινή αγάπη»
Αθηνά Οικονομάκου: «Είχα μάθει σε σχέσεις κακοποιητικές, δεν ήξερα τι θα πει η αληθινή αγάπη»

Η Αθηνά Οικονομάκου σε μια προσωπική εξομολόγηση,

Η Αθηνά Οικονομάκου βρέθηκε το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου προσκεκλημένη στο «Χαμογέλα και Πάλι!» του MEGA,

Μπρούνο Τσερέλα: Η καταλυτική γνωριμία

«Ήταν τόσο πολλά τα θετικά και ήταν τόσο διαφορετικός εξαρχής, στον τρόπο συμπεριφοράς και στον τρόπο που διαχειριζόταν τη συνθήκη της ζωής μου εκείνη την περίοδο, που δεν πίστευα πολλά από αυτά που είναι. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι είναι αλήθεια.

Πέρασε πολύ μεγάλο διάστημα για να πάρω την απόφαση να πω «εντάξει, ξεκόλλα πια, δεν μπορεί». Είναι αληθινό, μπορεί και να υπάρχει τελικά «αυτός», όχι ο πρίγκιπας ακριβώς, αλλά είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, μέσα κι έξω.

Ήταν τόσο ξαφνικό και ο σχολιασμός που είχε γίνει γιατί «πώς γίνεται τόσο γρήγορα», κάποιοι το θεωρούσαν αφέλεια.»

 «Ήθελα την ταλαιπωρία μου»

«Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι και αυτός ο άνθρωπος που εμφανίστηκε στη ζωή μου κατ’ αυτόν τον τρόπο, ήταν μια μαγική συγκυρία – πέραν του ότι θεωρώ ότι είναι καρμικό και ότι μου τον έστειλε ο Θεός, μου τον χρωστούσε – ήταν τόσο μοναδικό που δεν υπήρξε αμφισβήτηση», είπε αρχικά η Αθηνά Οικονομάκου.

«Ήμουν έτοιμη γι΄αυτήν τη σχέση, και σίγουρα δεν θα μπορούσα να διαχειριστώ μια τέτοια προσωπικότητα και έναν άνθρωπο που ξέρει να αγαπάει με αυτόν τον τόσο ουσιαστικό τρόπο, πριν λίγα χρόνια.

Γιατί δεν ήξερα ούτε εγώ να αγαπάω και δεν επέτρεπα και σε κανέναν να με αγαπήσει. Δηλαδή οι άνθρωποι που είχαν έρθει στη ζωή μου και με φρόντιζαν και ήταν τρυφεροί και με πρόσεχαν και μου έκαναν εκπλήξεις και εγώ βαριόμουν». Ήθελα την ταλαιπωρία μου», συνέχισε.

Τα επαγγελματικά της

«Δεν κάθομαι ήσυχη καθόλου. Με τρομάζει το ότι δεν έχω κάποιες φορές αίσθηση των αντοχών μου. Που μπορώ να το φτάσω. Αυτό με τρομάζει.

Ότι μπορώ να τα καταφέρω και αυτό που μου δίνει δύναμη είναι ότι μου αρέσουν όλα αυτά που κάνω και τα κάνω με τρομερή ευχαρίστηση. Είναι το μόνο που με κρατάει όρθια, διαφορετικά νομίζω θα είχα καταρρεύσει. Αλλά ξεπερνάω συνέχεια τα όριά μου.

Δεν έχω αίσθηση των δυνάμεών μου. Δεν μπορώ αν δεν τα κάνω όλα όπως τα έχω στο μυαλό μου, δεν σταματάω ποτέ.

Βρίσκω έναν τρόπο και τα συνδυάζω όλα. Απλώς βάζω πάρα πολλά πράγματα στο πρόγραμμά μου. Δηλαδή η κάθε μου μέρα είναι αγώνας δρόμου».

«Είχα μάθει να υποχωρώ από τα θέλω μου – Αυτό άλλαξε»

«Για την στάση ζωής της και τις συναισθηματικές δυσκολίες ανέφερε πως, «Απέκτησα αυτογνωσία από την ψυχοθεραπεία και από την ανάγκη μου να καταλάβω γιατί κάνω κακό στον εαυτό μου και γιατί υποφέρω και γιατί με κακομεταχειρίζομαι και με κακοποιώ και επιτρέπω και στους άλλους να μου το κάνουν. Οπότε έπρεπε να καταλάβω τι πάει λάθος βαθιά μέσα μου.

Και όταν το βρήκα και αποφάσισα ότι δεν το θέλω άλλο πια στη ζωή μου και με πολλή δουλειά κατάφερα να το γυρίσω και να με αγαπήσω πρώτα εγώ, άρχισα να επιλέγω και ανθρώπους δίπλα μου που μου δίνουν μόνο φως και μόνο αγάπη και έχουν αλλάξει τα πάντα στη ζωή μου.

Είχα πολύ λάθος πρότυπα. Είχα μάθει σε σχέσεις κακοποιητικές, δεν ήξερα τι θα πει η αληθινή αγάπη.

Για μένα η αγάπη ήταν παλιά επιφανειακή φροντίδα

«Ήξερα επίσης ότι οι γυναίκες πρέπει να μένουν λίγο πιο πίσω στα πράγματα γιατί οι άντρες είναι ανώτεροι. Αυτό είχα μάθει.

Οπότε έπρεπε να θυσιάζω πολύ την αξιοπρέπειά μου πολλές φορές, υποχωρώντας σε συνθήκες και σε συμπεριφορές χειριστικές, που ήταν το βασικό πρόβλημα που είχα στη ζωή μου.»

Οπότε μείωνα πολύ τον εαυτό μου. Αλλά το μέσα μου δεν ήταν μικρό. Δηλαδή ενώ αντιδρούσα, στο τέλος υποχωρούσα, δηλαδή με χειρίζονταν οι άνθρωποι, αλλά είχα μία αντίδραση.

Έδειχνα ότι είμαι πολύ δυναμική, ταυτόχρονα ο καθένας με έκανε ό,τι ήθελε επί της ουσίας, γιατί δεν είχα τη δύναμη να αντισταθώ σ’ αυτό.

Και αυτό έχει αλλάξει εντελώς πια, νομίζω ότι δεν επιτρέπω σε κανέναν, και σε κανέναν.

Και αυτό το έκανα για την κόρη μου και τον γιο μου. Γιατί δεν θέλω κανένα απ’ τα παιδιά μου και κανένα παιδί να ζει αυτές τις συνθήκες. Κανένας δεν το αξίζει.

Και αποφάσισα να σπάσω αυτή την αλυσίδα».

«Φοβάμαι ότι μπορεί να αλλάξει όλο αυτό που ζω και να χαλάσει η ευτυχία μου»

Αλλά πλέον ξέρω να το διαχειρίζομαι. Ξέρω ότι είναι ένα κομμάτι δικό μου, το οποίο είναι μια πληγή, είναι ένα θέμα που έχω, που φοβάμαι να νιώσω ευτυχισμένη.

Που φοβάμαι ότι οτιδήποτε μπορεί να συμβεί ξαφνικό και να αλλάξουν όλα. Γιατί έτσι έχω μεγαλώσει, έχοντας συνέχεια τον φόβο και την ανάγκη του ελέγχου», συμπλήρωσε.

Η Αθηνά Οικονομάκου πρωταγωνιστεί την σειρά του MEGA, «Έχω παιδιά».

