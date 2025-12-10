Αθήνα Οικονομάκου: «Είναι όλα ψέματα ότι παντρεύομαι τον Μπρούνο»

Η Αθηνά Οικονομάκου διαψεύδει πως παντρεύεται με τον Μπρούνο Τσερέλα. Η ηθοποιός δεν αρνήθηκε να απαντήσει στα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών που την ήθελαν να παντρεύεται τον αγαπημένο της Ιταλό μπασκετμπολίστα τον Ιούνιο του 2026, στην Πάρο.

«Γύρω στις 10 με 16 Ιουνίου θα είσαι μήπως στην Πάρο;», την ρώτησε ο δημοσιογράφος με την ίδια να απαντά «όχι».

Αθηνά Οικονομάκου: «Είναι ψέματα όλα»

«Όχι. Δεν ξέρω πως κυκλοφόρησε ότι θα παντρευτώ. Είναι ψέματα όλα. Θα φανεί στο μέλλον αλλά είναι όλα ψέματα. Ο Μπρούνο λατρεύει την Πάρο και εμένα μου αρέσει πολύ, αυτό», σχολίασε η Αθηνά Οικονομάκου.

«Δεν έχω πάρει προσκλητήριο οπότε δεν είναι ισχύει», συμπλήρωσε η Μαίρη Συνατσάκη.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή από την εκπομπή της «Happy Day» είχε αποκαλύψει για την Αθηνά Οικονομάκου:

«Η Αθηνά ψάχνει χώρο στην Πάρο για να γίνει ο γάμος. Εγώ άκουσα ότι θα έχει πάνω από 200 καλεσμένους. Το σίγουρο είναι, ότι ενώ πέρσι υπήρχαν φήμες ότι παντρεύονται, πλέον είναι γεγονός. Είναι σε αναζήτηση χώρου για το πού θα γίνει το pre-wedding πάρτι και πού θα γίνει το πάρτι του γάμου. Το νησί έχει γίνει πολύ hot!».

Οικονομάκου – Τσερέλα: Πιο ερωτευεμένοι από ποτέ

Το καλοκαίρι μετά τις Μαλδίβες και την Αφρική, το ζευγάρι ταξίδεψε στο Γύθειο και στην Ελαφόνησο και αμέσως μετά αποφάσισαν να πάνε στη Μήλο. Παράλληλα, οι δύο τους πηγαινοέρχονται Ελλάδα – Ιταλία συνδυάζοντας τις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους.