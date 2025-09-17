«Στην ζωή μου υπήρχαν περισσότερα σκοτάδια παρά φως»: Η Αθηνά Οικονομάκου για την καριέρα και την προσωπική της ζωή

Η Αθηνά Οικονομάκου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno» και μίλησε ανοιχτά για τη ζωή, την καριέρα και την προσωπική της πορεία. Η ηθοποιός και επιχειρηματίας αναφέρθηκε στη δύναμη που αντλεί από τις δυσκολίες που έχει περάσει, στις ισορροπίες που βρήκε μέσα από εσωτερική αναζήτηση, αλλά και στη σχέση της με τον Μπρούνο Τσερέλα.

Παράλληλα, μίλησε για τις επαγγελματικές της συνεργασίες με τη Μαίρη Συνατσάκη, τις επιχειρηματικές προκλήσεις, αλλά και τα νέα τηλεοπτικά της βήματα, τονίζοντας ότι είναι περήφανη για όσα έχει καταφέρει αποκλειστικά με τον δικό της κόπο.

«Εγώ ευθύνομαι για οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μου»

«Έχω μια εσωτερική δύναμη, νιώθω ότι πατάω στα πόδια μου, ξέρω τι θέλω και τι κάνω και έχω μια ισορροπία, που δύσκολα ταράζεται. Υπάρχουν δυσκολίες επί μονίμου βάσεως. Προσαρμοστήκαμε και εμείς και τα παιδιά πολύ εύκολα τώρα στο σχολείο. Η μικρή πήγε προνήπιο τώρα. Έκανα πολλή προσπάθεια και εσωτερική αναζήτηση.

»Σε ένα σημείο φτάνεις στην συνειδητοποίηση ότι ‘εγώ ευθύνομαι για οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μου’. Στα πάντα είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Όσο νομίζεις ότι φταίνε οι άλλοι, νομίζω δεν βοηθάει και δεν καταλήγει κάπου. Πήρα την ευθύνη των επιλογών μου πάνω μου. Όταν βγαίνεις στο φως, νιώθεις ότι ζεις, ότι δεν έχεις ξαναζήσει. Θέλει πόνο, μόχθο προσπάθεια, πίστη, προσήλωση, επιμονή. Πρέπει να έρθεις αντιμέτωπος με τον εαυτό σου για να καταλάβεις ‘γιατί’ στον άλλο και όχι σε μένα για παράδειγμα», είπε αρχικά η Αθηνά Οικονομάκου.

Ενώ συνέχισε: «Στην ζωή μου υπήρχαν περισσότερα σκοτάδια παρά φως. Και να φαινόταν ότι ήμουν στο φως τα προηγούμενα χρόνια, το θέμα είναι πως είσαι στον πυρήνα σου. Υπήρχαν σκοτάδια και πολύ δύσκολες στιγμές. Δεν έχω περάσει εύκολα στη ζωή μου.

»Θεωρώ ότι ένα κομμάτι δύναμης που έχω οφείλεται στις δύσκολες στιγμές που έχω περάσει και έπρεπε να είμαι δυνατή. Ζουν σε μια όμορφη οικογένεια, έχουν τα πάντα τα παιδιά μου. Έξω δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ο Μπρούνο έχει ιδρύσει έναν φιλανθρωπικό οργανισμό με ακαδημίες μπάσκετ με τον κολλητό του σε διάφορες χώρες. Είναι πολύ δύσκολες οι καταστάσεις σε χώρες όπως η Κένυα».

«Δεν πιστεύω στο μάτι πλέον. Πιστεύω ότι τίποτα δεν μπορεί να σε κουνήσει από το κέντρο σου εάν είσαι σταθερός»

Σχετικά με τα επαγγελματικά της η ηθοποιός είπε: «Συνεργαζόμαστε με τη Μαίρη Συνατσάκη από το 2019. Είμαστε στην καλύτερη στιγμή μας. είναι πολύ δύσκολος χώρος και 4εχουμε ζοριστεί πολύ με την Μαίρη. Έχουμε ζοριστεί με τον τρόπο που λειτουργεί ο χώρος της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Είναι full time job. Έχω επιλέξει να κάνω πράγματα που με ευχαριστούν. Μου βγαίνει και ανεβάζω content στα social. Πολλές φορές πρέπει να γίνει γιατί έχεις και συνεργασίες. Δεν πιστεύω στο μάτι πλέον. Πιστεύω ότι τίποτα δεν μπορεί να σε κουνήσει από το κέντρο σου εάν είσαι σταθερός. Αν ίσχυε στη δική μου περίπτωση, δεν ξέρω που θα ήμουν τώρα».

Στη συνέχεια, αναφορικά με την προσωπική της ζωή δήλωσε: «Έχει γίνει πρόταση γάμου. Εξαρχής πήγε από μόνο του στην σχέση μου με τον Μπρούνο Τσερέλα. Είναι κάτι μαγικό και εύχομαι να κρατήσει για πάντα. Θεωρώ ότι μάλλον ήταν κάτι καρμικό, το να βρεθούμε. Ήρθαν όλα πολύ ομαλά. Δεν ειχα ποτέ στόχο τον γάμο. Οι επιχειρήσεις του Μπρούνο και αυτά που κάνει είναι στο Μιλάνο. Έχουμε δυο βάσεις και δυο σπίτια. Μοιράζουμε τον χρόνο μας μια εδώ μια εκεί. Μου λείπει πολύ όταν είναι μακριά. Δεν υπάρχει ζήλια μεταξύ μας».



«Τον Νοέμβριο ξεκινάμε γυρίσματα για την σειρά του MEGA, ‘Έχω Παιδιά’. Δεν έχω μπει ποτέ στην διαδικασία να μπω σε τσακωμούς ή ανταγωνισμό. Αν κρατάς το επίπεδό σου και προχωράς σταθερά στον δρόμο σου με την προσωπικότητά σου, όλα αυτά στην πορεία φαίνονται. Είμαι περήφανη για ό,τι έχω καταφέρει μόνη μου χωρίς βοήθεια, καμία γνωριμία, κανένα χορηγό. Ό,τι κάνω είναι με λεφτά που έχω βγάλει με τον ιδρώτα μου, μόνη μου, χωρίς κανένας να με έχει προτείνει ή συστήσει. Δεν γνωρίζω βασικούς ανθρώπους του χώρου. Έχω μοχθήσει και έχω ξεκινήσει από το μηδέν. Δεν έχω ενοχή, γιατί δεν χρειάστηκα κανέναν να με τραβήξει, να με σπρώξει. Έχω έναν δυναμισμό που τον έχω κερδίσει με το σπαθί μου και είμαι περήφανη για μένα», σχολίασε κλείνοντας.