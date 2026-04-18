Αθηνά Οικονομάκου: Η πρόβα νυφικού σε διάσημο οίκο μόδας

Η Αθηνά Οικονομάκου ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα στη σχέση της με τον Μπρούνο Τσερέλα. Το ερωτευμένο ζευγάρι πρόκειται να επισημοποιήσει τη σχέση του και να ανέβει τα σκαλιά τς εκκλησίας το καλοκαίρι στην Πάρο.

Αθηνά Οικονομάκου: Πρόνα νυφικού

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας έχει ήδη ξεκινήσει τις πρόβες νυφικού και μάλιστα το απόγευμα της Παρασκευής 17 Απριλίου επισκέφθηκε το ατελιέ της Σίλιας Κριθαριώτη, κάνοντας και ένα σχετικό στόρι.

Στο βίντεο που δημοσίευσε η Αθηνά Οικονομάκου τη βλέπουμε παρέα με την πολύ καλή της φίλη και κουμπάρα της, ενδυματολόγο Νικόλ Παναγιώτου.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον γάμο έχει ήδη ξεκινήσει, με το ζευγάρι να επιλέγει το κυκλαδίτικο νησί για την τελετή η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου.

Τι δηλώνει για τον γάμο της

«Δεν ήμουν ποτέ το κορίτσι που ονειρευόταν νυφικά ή γάμους, κάτι που είναι μάλλον οξύμωρο αν σκεφτεί κανείς ότι παντρεύομαι για δεύτερη φορά. Το αντιμετωπίζω λοιπόν με πιο χαλαρή διάθεση.

Ακριβώς για αυτόν το λόγο επέλεξα τη Celia Kritharioti, γιατί μου αρέσει η αισθητική της και την εμπιστεύομαι απόλυτα όσον αφορά το ότι μπορεί να δημιουργήσει κάτι που να μου ταιριάζει και να με αντιπροσωπεύει, χωρίς να χρειάζεται να μπω σε μια λογική που δεν ήταν ποτέ δική μου.

Ίσως να είμαι η πιο εύκολη νύφη που είχε ποτέ!», είπε σε πρόσφατη συνέντευξη της.