Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Στάλθηκαν τα προσκλητήρια για τον ανοιχτό γάμο τους
Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας.
Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα αναμένεται να παντρευτούν στο νησί που λατρεύουν, το καλοκαίρι του 2026. Πρόκειται για την Πάρο, την οποία στο παρελθόν έχουν επισκεφθεί και έχουν περάσει υπέροχα.
Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα επίσης έχουν αποφασίσει για το πού θα παραθέσουν τη γαμήλια δεξίωση. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή στη σημερινή εκπομπή ανέφερε για τον επικείμενο γάμο του ζευγαριού.
Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Πότε και πού θα γίνει ο γάμος
«Μαθαίνω ότι έχουν φύγει προσκλητήρια, διοργανώνεται ο γάμος. Εμείς δεν έχουμε πάρει, εντάξει, δεν είμαστε προσκεκλημένοι, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι ανοιχτός ο γάμος. Εγώ ξέρω κάποιους που έχουν πάρει και ανυπομονούν και θα περάσουν και πολύ όμορφα» είπε αρχικά η παρουσιάστρια του «Happy Day».
«Στην Πάρο θα γίνει ο γάμος και νομίζω ότι έχει κλείσει και το πού θα γίνει και η δεξίωση.
Θα γίνει σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί, στον Κριό. Αλλά από ‘κει και πέρα τις περισσότερες λεπτομέρειες θα τις πει η ίδια» αποκάλυψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τον επικείμενο γάμο του ζευγαριού.
Παράλληλα, ο Χρήστος Κούτρας στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» του ALPHA αποκάλυψε πως το ζευγάρι θα παντρευτεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, παρουσία στενών φίλων και αγαπημένων προσώπων.
Η Αθηνά Οικονομάκου μαζί με τα παιδιά της βρέθηκε το τριήμερο στην Ιταλία και πέρασαν οικογενειακές στιγμές με τον Μπρούνο Τσερέλα.
