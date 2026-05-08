Πρώην πρίγκιπας Άντριου: Aθώος δήλωσε ο κουκουλοφόρος που κατηγορείται ότι τον απείλησε

Ένα νέο επεισόδιο έρχεται να προστεθεί στην ήδη βαριά σκιά που περιβάλλει τον Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ: ο άνδρας που κατηγορείται ότι κινήθηκε απειλητικά εναντίον του κοντά στην κατοικία του, στο κτήμα Σάντρινγκχαμ του βασιλιά Καρόλου Γ΄, αρνήθηκε την Παρασκευή τις κατηγορίες ενώπιον δικαστηρίου.

Σύμφωνα με το Associated Press, o 39χρονος Άλεξ Τζένκινσον εμφανίστηκε στο Δικαστήριο του Ουέστμινστερ, όπου δήλωσε αθώος στην κατηγορία ότι χρησιμοποίησε απειλητικά, υβριστικά ή προσβλητικά λόγια ή συμπεριφορά απέναντι στον πρώην πρίγκιπα Άντριου, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Η υπόθεση πήρε δημοσιότητα μετά από αναφορές ότι ο Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ απειλήθηκε από κουκουλοφόρο άνδρα την ώρα που έβγαζε βόλτα τα σκυλιά του κοντά στο σπίτι του.

Σύμφωνα με την Daily Telegraph, ένας άνδρας που φορούσε κουκούλα του σκι έτρεξε προς το μέρος του πρώην πρίγκιπα την Τετάρτη, φωνάζοντας ύβρεις.

Η μετακόμιση στο Σάντρινγκχαμ μετά τα σκάνδαλα

Ο 66χρονος Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ μετακόμισε στο ιδιωτικό κτήμα του βασιλιά στο Σάντρινγκχαμ, περίπου 160 χιλιόμετρα βόρεια του Λονδίνου, μετά την απομάκρυνσή του από την επί χρόνια κατοικία του κοντά στο κάστρο του Ουίνδσορ.

Η μετακίνηση αυτή ήρθε στον απόηχο των αποκαλύψεων για τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, τον καταδικασμένο μαστροπό, παιδοβιαστή και χρηματιστή, υπόθεση που οδήγησε τον πρώην πρίγκιπα στην πλήρη απομόνωση από τη δημόσια ζωή.

Η βασιλική οικογένεια του αφαίρεσε τιμές και τίτλους, ενώ ο ίδιος αποκλείστηκε ουσιαστικά από κάθε δημόσιο ρόλο, έπειτα από χρόνια σκανδάλων που αφορούσαν οικονομικά ζητήματα αλλά και επαφές με αμφιλεγόμενα πρόσωπα, ανάμεσά τους και ο Έπσταϊν.

Οι καταγγελίες της Βιρτζίνια Τζουφρέ

Μία από τις καταγγέλλουσες του Έπσταϊν, η Βιρτζίνια Τζουφρέ, είχε υποστηρίξει ότι εξαναγκάστηκε να συνευρεθεί σεξουαλικά με τον τότε πρίγκιπα τρεις φορές, αρχής γενομένης όταν ήταν 17 ετών.

Ο Άντριου αρνήθηκε τις κατηγορίες, ωστόσο τελικά κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό έναντι ποσού που δεν δημοσιοποιήθηκε. Παράλληλα, αναγνώρισε την οδύνη της Τζουφρέ ως θύματος sex trafficking.

Η Βιρτζίνια Τζουφρέ πέθανε τον Απρίλιο του 2025, σε ηλικία 41 ετών, με τον θάνατό της να αποδίδεται σε αυτοκτονία.

Η σύλληψη και οι έρευνες για τις σχέσεις με τον Έπσταϊν

Τον Φεβρουάριο, ο Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ έγινε το πρώτο ανώτερο μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας εδώ και σχεδόν 400 χρόνια που συνελήφθη, όταν κρατήθηκε για ώρες από τη βρετανική αστυνομία ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος, σε υπόθεση που σχετιζόταν με τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν.

Η αστυνομία είχε νωρίτερα αναφέρει ότι «αξιολογούσε» πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ είχε στείλει εμπορικές πληροφορίες στον Έπσταϊν το 2010, όταν υπηρετούσε ως ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο.

Η αλληλογραφία των δύο ανδρών δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, μαζί με εκατομμύρια σελίδες εγγράφων από την αμερικανική έρευνα για τον Έπσταϊν.