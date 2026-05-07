Ηνωμένο Βασίλειο: Συνελήφθη κουκουλοφόρος που φέρεται να κινήθηκε απειλητικά προς τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης κοντά στην κατοικία του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ στο Νόρφολκ, όταν ένας άνδρας φέρεται να κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του, την ώρα που ο πρώην πρίγκιπας έκανε βόλτα με τα σκυλιά του, σύμφωνα με το BBC.

Η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα ως ύποπτο για αδίκημα διατάραξης της δημόσιας τάξης και κατοχή επιθετικού όπλου, έπειτα από αναφορά για άτομο που συμπεριφερόταν με εκφοβιστικό τρόπο στο χωριό Γούλφερτον, κοντά στο κτήμα του Σάντρινγκχαμ.

Τι φέρεται να συνέβη

Σύμφωνα με την Daily Telegraph, ο άνδρας, που φέρεται να φορούσε μπαλακλάβα (μάλλινη ή υφασμάτινη κουκούλα που καλύπτει ολόκληρο το κεφάλι και τον λαιμό, αφήνοντας ανοιχτά μόνο τα μάτια – ή μερικές φορές και το στόμα/μύτη), έτρεξε προς τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ ενώ εκείνος περπατούσε με τα σκυλιά του.

Ο πρώην πρίγκιπας και μέλος της ιδιωτικής του ασφάλειας έσπευσαν στο αυτοκίνητό τους και απομακρύνθηκαν, ενώ ο ύποπτος φέρεται να προσπάθησε να τους ακολουθήσει.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ο άνδρας καθόταν αρχικά μέσα σε αυτοκίνητο. Στη συνέχεια βγήκε, κινήθηκε προς το μέρος του Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ και άρχισε να φωνάζει.

Παραμένει υπό κράτηση ο ύποπτος

Η αστυνομία του Νόρφολκ επιβεβαίωσε ότι ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κινγκς Λιν για ανάκριση και παραμένει υπό κράτηση.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο Marsh Farm, την κατοικία στο κτήμα του Σάντρινγκχαμ όπου έχει μετακομίσει ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ μετά την αποχώρησή του από το Royal Lodge στο Ουίνδσορ.

Η μετακόμιση μετά την υπόθεση Έπσταϊν

Ο Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ εγκατέλειψε το Royal Lodge μετά τις αντιδράσεις για τις επαφές του με τον εκλιπόντα καταδικασμένο μαστροπό και παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν.

Στα τέλη της περασμένης χρονιάς, ο βασιλιάς τού αφαίρεσε επίσης το δικαίωμα να φέρει τον τίτλο του πρίγκιπα, καθώς και τον δουκικό του τίτλο, εξαιτίας της σχέσης του με τον Έπσταϊν.

Ο ίδιος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε παρανομία.

«Ταραγμένος» μετά το περιστατικό

Η Telegraph ανέφερε ότι ο πρώην δούκας φέρεται να ταράχθηκε από το περιστατικό. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, του ζητήθηκε να δώσει κατάθεση για όσα συνέβησαν, όπως και στον προσωπικό του φρουρό.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο βασιλιάς παρέχει ιδιωτικά στον Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ ένα εφάπαξ ποσό για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής του, στα οποία περιλαμβάνεται και η ιδιωτική του ασφάλεια.

Ο Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ έχει κληθεί να σχολιάσει το περιστατικό, ενώ το Παλάτι του Μπάκιγχαμ αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο.