# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τι περιλαμβάνουν τα αρχεία Έπσταϊν για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου;
Κόσμος 22 Φεβρουαρίου 2026, 15:10

Τι περιλαμβάνουν τα αρχεία Έπσταϊν για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου;

Η σύλληψη του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ επαναφέρει στο προσκήνιο τα αρχεία Έπσταϊν: email με εμπιστευτικές αναφορές, φωτογραφίες, μαρτυρίες του FBI και προσχέδια δηλώσεων που ρίχνουν νέο φως στη σχέση τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
A
A
Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη σύλληψη του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, αδελφού του βασιλιά Καρόλου Γ΄ — μια εξέλιξη που για χρόνια διεκδικούσαν επιζήσασες των κακοποιήσεων του Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο έκπτωτος πρίγκιπας αφέθηκε ελεύθερος μέσα στην ίδια ημέρα, με την έρευνα που έχει ξεκινήσει σε βάρος του θα συνεχιστεί κανονικά.

Γιατί όμως συνελήφθη και τι αναφέρεται για τον άλλοτε πρίγκιπα Άντριου στα αρχεία Έπσταϊν;

Γιατί συνελήφθη

Ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου στο Σάντριγχαμ από την Αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ, ανήμερα των 66ων γενεθλίων του, χωρίς –σύμφωνα με το BBC– να έχει προηγηθεί ενημέρωση του βασιλιά ή του Παλατιού του Μπάκιγχαμ. Οι Αρχές διερευνούν το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα, ενώ πρόκειται για την πρώτη σύλληψή του.

Οι έρευνες φέρονται να σχετίζονται με καταγγελίες ότι είχε κοινοποιήσει εμπιστευτικά έγγραφα, μεταξύ άλλων αναφορές από εμπορικές αποστολές, ενημέρωση για επενδύσεις στο Αφγανιστάν και έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σε προσωπική επαφή. Ο ανταποκριτής του BBC Ντάνιελ Σάντφορντ σημείωσε ότι η υπόθεση ενδέχεται να συνδέεται και με την ανταλλαγή εγγράφων που περιλαμβάνονται στα αρχεία Έπσταϊν, επισημαίνοντας πως η αστυνομία θα μπορούσε να ζητήσει στοιχεία επικοινωνιών ακόμη και από το Παλάτι.

Σύμφωνα με το CBS, η σύλληψη ήρθε λιγότερο από τρεις εβδομάδες μετά τη δημοσιοποίηση μεγάλου όγκου εγγράφων από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης. Στα αρχεία περιλαμβάνονται email που εστάλησαν στον Τζέφρι Έπσταϊν από αποστολέα με την ένδειξη «The Duke». Στα μηνύματα αυτά προωθούνταν επίσημες αναφορές από εμπορικές αποστολές του Ηνωμένου Βασιλείου στο εξωτερικό, καθώς και τουλάχιστον ένα έγγραφο που έφερε ρητή σήμανση «confidential brief», δηλαδή εμπιστευτικό ενημερωτικό σημείωμα. Την περίοδο 2001-2011, όταν υπηρετούσε ως ειδικός εκπρόσωπος για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις και έφερε τον τίτλο «HRH The Duke of York KG», φέρεται να διαβίβασε «εκθέσεις επίσκεψης» από το Βιετνάμ, τη Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και το Σενζέν, καθώς και εμπιστευτικό σημείωμα της Ομάδας Ανασυγκρότησης Επαρχίας στο Χελμάντ.

Η παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα, εξηγεί το BBC, αφορά περιπτώσεις όπου δημόσιος λειτουργός φέρεται να ενήργησε εν γνώσει του κατά τρόπο σοβαρά επιλήψιμο, καταχρώμενος την εμπιστοσύνη του κοινού. Οι αρχές πρέπει να αποδείξουν ότι το πρόσωπο ήταν δημόσιος αξιωματούχος, ότι ενήργησε εκούσια κατά παράβαση των καθηκόντων του, ότι η πράξη συνιστούσε κατάχρηση εμπιστοσύνης και ότι δεν υπήρχε εύλογη δικαιολογία. Ο βασιλιάς Κάρολος είχε ήδη κινήσει από τον Οκτώβριο διαδικασία αφαίρεσης βασιλικών τίτλων, ενώ τον Φεβρουάριο τον απομάκρυνε από βασιλική κατοικία.

Τι δείχνουν τα αρχεία Έπσταϊν για τον Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ

Στο υλικό περιλαμβάνονται φωτογραφίες που φέρονται να δείχνουν τον Άντριου ξαπλωμένο πάνω στα πόδια γυναικών με καλυμμένα πρόσωπα, με τη συνεργάτιδα του Έπσταϊν, την Γκισλέιν Μάξγουελ, να διακρίνεται στο φόντο. Σε άλλες εικόνες εμφανίζεται σκυμμένος πάνω από γυναίκα που βρίσκεται ξαπλωμένη στο πάτωμα· και εδώ τα πρόσωπα είναι σβησμένα.

Υπάρχει επίσης email του 2001 προς τη Μάξγουελ, υπογεγραμμένο «A», στο οποίο ο αποστολέας ρωτά αν έχει βρει «νέους ακατάλληλους φίλους» για να περάσει χρόνο και να «διασκεδάσει». Στο μήνυμα αναφέρεται ότι βρίσκεται με τη βασιλική οικογένεια στο Μπαλμόραλ της Σκωτίας. Το email, με ημερομηνία 16 Αυγούστου 2001, στάλθηκε από λογαριασμό με το όνομα «The Invisible Man» και σημείωνε: «Βρίσκομαι εδώ στο θερινό στρατόπεδο της βασιλικής οικογένειας στο Μπαλμόραλ. Οι δραστηριότητες διαρκούν όλη μέρα και είμαι εξαντλημένος στο τέλος κάθε ημέρας».

Η αλληλογραφία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Στα έγγραφα περιλαμβάνονται και ανταλλαγές email του 2020 ανάμεσα στον δικηγόρο του Άντριου, Γκάρι Μπλόξσομ, και αξιωματούχους του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο Μπλόξσομ ζητούσε να σταματήσουν οι δημόσιες δηλώσεις που, κατά την άποψή του, αναιρούσαν τη θέση του πελάτη του ότι επιθυμούσε να συνεργαστεί με τις αρχές.

Οι εισαγγελείς απαντούσαν ότι, εφόσον ο Άντριου ήταν πράγματι πρόθυμος να συνεργαστεί, οι πόρτες τους ήταν ανοιχτές. Σε μία ανταλλαγή επισημαινόταν ότι πριν από οποιαδήποτε συνεργασία θα έπρεπε να συγκεντρωθούν πληροφορίες από το Βασιλικό Οίκο και άλλους, υποδηλώνοντας τη διπλωματική ευαισθησία της υπόθεσης.

Η έκθεση του FBI και οι καταγγελίες της Βιρτζίνια Τζουφρέ

Έκθεση του FBI του 2011, η οποία φαίνεται να βασίζεται σε κατάθεση επιζήσασας, υποστηρίζει ότι ο τότε πρίγκιπας Άντριου είχε σεξουαλική επαφή με 17χρονη. Το περιεχόμενο ταυτίζεται με όσα είχε καταγγείλει η Βιρτζίνια Τζουφρέ.

Η Τζουφρέ είχε δηλώσει ότι διακινήθηκε για να έχει σεξουαλική επαφή με τον Άντριου όταν ήταν έφηβη. Πέθανε πέρυσι, σε ηλικία 41 ετών, με την επίσημη αιτία του θανάτου της να είναι αυτοκτονία. Η οικογένειά της ευχαρίστησε τη βρετανική αστυνομία μετά την ανακοίνωση της σύλληψης, παρότι αυτή δεν σχετίζεται άμεσα με τις δικές της καταγγελίες.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο Έπσταϊν, η Μάξγουελ και ο Άντριου βρίσκονταν σε νυχτερινό κέντρο στο Λονδίνο όταν του ζήτησαν να μαντέψει την ηλικία μιας κοπέλας· εκείνος απάντησε σωστά ότι ήταν 17 ετών. Η αναφορά προσθέτει ότι ο Άντριου την «κρατούσε από τη μέση και τη θώπευε» στην πίστα, και ότι στη συνέχεια, στην κατοικία της Μάξγουελ στο Λονδίνο, μπήκαν σε μπάνιο και προχώρησαν σε σεξουαλική δραστηριότητα. Δύο μήνες αργότερα, σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, η κοπέλα μετέβη στην οικία του Έπσταϊν στο Μανχάταν και έκανε στον Άντριου ερωτικό μασάζ.

Το 2019, σε συνέντευξή του στο BBC Newsnight, ο Άντριου αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι είχε σεξουαλική σχέση με την Τζουφρέ, λέγοντας: «Δεν συνέβη». Εκείνη κατέθεσε αγωγή εναντίον του το 2021· η υπόθεση διευθετήθηκε εξωδικαστικά με άγνωστο ποσό.

Το προσχέδιο δήλωσης της Μάξγουελ και η φωτογραφία του 2001

Σε προσχέδιο δήλωσης του Ιανουαρίου 2015, που φέρεται να εστάλη από τη Μάξγουελ στον Έπσταϊν, γίνεται αναφορά σε γυναίκα —με σβησμένο όνομα— η οποία κατηγορούσε δημόσια εκείνη και τον Άντριου και «πουλούσε τα απομνημονεύματά της στον πλειοδότη». Οι λεπτομέρειες παραπέμπουν στην Τζουφρέ και στον δικηγόρο της, Μπραντ Έντουαρντς.

Η Μάξγουελ αναφέρει ότι γνώρισε τη νεαρή όταν εργαζόταν ως μασέζ στο Μαρ-α-Λάγκο και ότι ο Έπσταϊν τη συνάντησε για να τη προσλάβει ως μασέζ. Ισχυρίζεται πως πίστευε ότι ήταν άνω των 18 ετών — ενώ, σύμφωνα με την Τζουφρέ, ήταν 16. Η Μάξγουελ σημειώνει ακόμη ότι το 2001 η κοπέλα βρέθηκε στο Λονδίνο, γνώρισε φίλους της —μεταξύ τους και τον τότε πρίγκιπα Άντριου— και ότι τραβήχτηκε φωτογραφία. Πρόκειται για τη γνωστή εικόνα του Μαρτίου 2001, όπου ο Άντριου εμφανίζεται με το χέρι γύρω από τη μέση της Τζουφρέ, ενώ η Μάξγουελ χαμογελά στο φόντο. Η ίδια έχει κατά καιρούς υποστηρίξει ότι η φωτογραφία είναι ψεύτικη.

Η Μάξγουελ εκτίει ποινή 20 ετών μετά την καταδίκη της το 2021 για τον ρόλο της στη στρατολόγηση και κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών για λογαριασμό του εκλιπόντος παιδοβιαστή και μαστροπού Έπσταϊν. Πέρυσι μεταφέρθηκε από ομοσπονδιακή φυλακή στο Ταλαχάσι της Φλόριντα σε εγκατάσταση χαμηλότερης ασφαλείας στο Μπράιαν του Τέξας, μετά από συνέντευξη που παραχώρησε στον αναπληρωτή γενικό εισαγγελέα Τοντ Μπλανς, χωρίς να δοθεί επίσημη εξήγηση για τη μεταγωγή.

Καταγγελίες βασανιστηρίων

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, μεταξύ των αναφορών περιλαμβάνεται καταγγελία του 2020, σύμφωνα με την οποία ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, πρώην δούκας της Υόρκης, φέρεται να αναφέρεται ως «συνεργός» στον θάνατο γυναίκας που παρουσιάζεται ως θύμα του Τζέφρι Έπσταϊν. Η αναφορά προέρχεται από email άνδρα με το όνομα Μπράιαν Μίλερ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι η Γκισλέιν Μάξγουελ είχε στρατολογήσει νεαρή γυναίκα τη δεκαετία του ’90 με το πρόσχημα καριέρας στο μόντελινγκ. Η εν λόγω καταγγελία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν είχε κριθεί αξιόπιστη.


Στο ίδιο μήνυμα αναφέρεται ότι η γυναίκα οδηγήθηκε σε κακοποίηση και ότι ο πρώην δούκας εμπλέκεται σε πράξεις βασανιστηρίων. Το έγγραφο καταγράφεται στο αρχείο, χωρίς να συνοδεύεται από επιβεβαιωτικά στοιχεία. Το περιεχόμενο του email καταγράφεται αυτούσιο στα αρχεία, χωρίς να προκύπτουν ευρήματα έρευνας ή επιβεβαίωση των ισχυρισμών.

«Τη δεκαετία του ’90 η Γκισλέιν Μάξγουελ στρατολόγησε ένα κορίτσι με το πρόσχημα καριέρας στο μόντελινγκ», ανέφερε email άνδρα με το όνομα Μπράιαν Μίλερ, με θέμα «Ghislaine Maxwell».

«Αντί για μόντελινγκ, πουλήθηκε ως σκλάβα για σεξ και βασανιστήρια. Ο πρίγκιπας Άντριου ήταν συνεργός στον θάνατό της, καθώς τη βασάνιζε μαζί με εμένα για να εξαναγκάσει τη δολοφονία της. Χρειάζομαι διαβατήριο για να την ταυτοποιήσω. Θα χρειαστώ κάποιον να επικοινωνήσει με το γραφείο διαβατηρίων για να μου εκδοθεί επειγόντως».

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έφη Αλεβίζου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Λουκάς Καρνής
Έφη Αλεβίζου
Φύλλια Πολίτη
Δημήτρης Τερζής
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
