«Κανείς υπεράνω του νόμου. Δεν ήταν πρίγκιπας ποτέ» – H οικογένεια της Βιρτζίνια Τζουφρέ για τη σύλληψη του Άντριου

Τα αδέλφια της εκλιπούσας Βιρτζίνια Τζουφρέ, της γυναίκας που κατήγγειλλε δημόσια τον έκπτωτο πρώην πρίγκιπα Άντριου, προχώρησαν σε δημόσια ανακοίνωση για τις σοκαριστικές εξελίξεις και τη σύλληψη του.

Οι Σκάι και Αμάντα Ρόμπερτς καθώς και οι Ντάνι και Λανέτ Γουίλσον, στη συγκινητική ανακοίνωση τους γράφουν:

«Επιτέλους, σήμερα, οι ραγισμένες καρδιές μας ένιωσαν ανακούφιση στο άκουσμα της είδησης ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου, ούτε καν οι γαλαζοαίματοι.

Εκ μέρους της αδερφής μας, Βιρτζίνια Ρόμπερτς Τζουφρέ, εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στην Αστυνομία του Ηνωμένου Βασιλείου για την έρευνά τους και τη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ. Δεν ήταν ποτέ πρίγκιπας. Για τις επιζώσες παντού, η Βιρτζίνια το έκανε αυτό για εσάς», κατέληξε η δήλωση.

Η Τζιούφρε, μία από τις πιο ένθερμες κατήγορους των καταδικασμένων σεξουαλικών παραβατών Τζέφρι Έπσταϊν και Γκισλέιν Μάξγουελ, αυτοκτόνησε σε ένα αγρόκτημα στην περιοχή Νίργκαμπι έξω από το Περθ της Αυστραλίας, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια, την Πέμπτη 24 Απριλίου 2025, όπως είχε ανακοινώσει προηγουμένως η οικογένειά της.

Η σύλληψη του πρώην πρίγκιπα, η οποία συνέπεσε με τα 66α γενέθλιά του, θεωρείται από την οικογένεια ως η δικαίωση ενός πολυετούς και επώδυνου αγώνα που έδωσε η Βιρτζίνια ενάντια στο κατεστημένο.

Ο Άντριου κρατείται πλέον με την κατηγορία της κατάχρησης δημοσίου αξιώματος, καθώς οι αρχές εξετάζουν αν μοιραζόταν εμπιστευτικές κρατικές πληροφορίες με τον Τζέφρι Έπσταϊν κατά τη διάρκεια της θητείας του ως ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το εμπόριο.

Οι ισχυρισμοί αυτοί έρχονται να προστεθούν στις σοκαριστικές μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στα απομνημονεύματα της Τζουφρέ με τίτλο Nobody’s Girl, τα οποία εκδόθηκαν μετά θάνατον τον περασμένο Οκτώβριο.

Στο βιβλίο της, η Βιρτζίνια επανέλαβε τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση, περιγράφοντας λεπτομερώς τρεις συναντήσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας ομαδικής συνεύρεσης με τον Έπσταϊν και ανήλικα κορίτσια.

Η κατάρρευση μιας βασιλικής άμυνας

Παρά τις επανειλημμένες αρνήσεις του Άντριου, ο οποίος στην περιβόητη συνέντευξή του στο Newsnight το 2019 είχε αμφισβητήσει ακόμη και τη γνησιότητα της φωτογραφίας του με την Τζουφρέ, οι αρχές φαίνεται πως συγκέντρωσαν αρκετά στοιχεία για να προχωρήσουν στην κράτησή του.

Η σύλληψη στο κτήμα Σάντριγχαμ σηματοδοτεί την πλήρη απομόνωση του πρώην πρίγκιπα, καθώς η βρετανική δικαιοσύνη στρέφει πλέον το βλέμμα της όχι μόνο στις ηθικές, αλλά και στις ποινικές ευθύνες που προκύπτουν από τις σκοτεινές διασυνδέσεις του με το κύκλωμα Έπσταϊν.