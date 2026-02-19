Δήλωση για την σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Αντριου εξέδωσε ο Βασιλιάς Κάρολος στην οποία αναφέρει πως οι αρχές έχουν την πλήρη υποστήριξη και συνεργασία της βασιλικής οικογένειας και πως δεν θα σχολιάσει περαιτέρω το ζήτημα, όσο η διαδικασία είναι εν εξελίξει.

«Πληροφορήθηκα με βαθιά ανησυχία τις εξελίξεις σχετικά με τον Αντριου Μαουντμπάτεν – Γουίδσορ και την υποψία παράβασης καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα», τόνισε χαρακτηριστικά ο βασιλιάς Κάρολος για τη σύλληψη του μικρότερου αδερφού του, Άντριου.

Η ανακοίνωση του Βασιλιά Καρόλου

«Πληροφορήθηκα με βαθύτατη ανησυχία τα νέα σχετικά με τον Αντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ και τις υποψίες για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα.

Αυτό που ακολουθεί τώρα είναι η πλήρης, δίκαιη και ορθή διαδικασία μέσω της οποίας το ζήτημα αυτό θα διερευνηθεί με τον κατάλληλο τρόπο και από τις αρμόδιες αρχές.

Σε αυτό, όπως έχω πει και στο παρελθόν, έχουν την πλήρη και ειλικρινή υποστήριξη και συνεργασία μας.

Θέλω να το δηλώσω ξεκάθαρα: ο νόμος πρέπει να εφαρμοστεί.

Καθώς η διαδικασία αυτή συνεχίζεται, δεν θα ήταν σωστό να σχολιάσω περαιτέρω το ζήτημα. Η οικογένειά μου κι εγώ θα συνεχίσουμε το καθήκον και την υπηρεσία μας προς όλους εσάς», καταλήγει η δήλωση του βασιλιά.

Σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου

Ο έκπτωτος πρίγκιπας της βρετανικής βασιλικής οικογένειας Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ συνελήφθη σήμερα (ανήμερα των 66ων γενεθλίων του) ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα.

Λίγο μετά τις οκτώ το πρωί της Πέμπτης, η ηρεμία στην εξοχική κατοικία Γουντ Φαρμ, εντός του βασιλικού κτήματος Σάντριγχαμ, διακόπηκε από την εμφάνιση έξι οχημάτων της αστυνομίας χωρίς διακριτικά.

Οκτώ αστυνομικοί με πολιτική περιβολή εισήλθαν στην οικία όπου διαμένει ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, μετά την πρόσφατη έξωση του από το Ρόγιαλ Λοτζ από τον αδελφό του, Βασιλιά Κάρολο. Η Αστυνομία της Κοιλάδας του Τάμεση επιβεβαίωσε λίγο αργότερα ότι ο πρώην πρίγκιπας τελεί υπό κράτηση με την υποψία της κατάχρησης δημοσίου αξιώματος.