Πώς η ενδεχόμενη προσέγγιση ΗΠΑ και Κίνας φέρνει σε δύσκολη θέση τον Βλαντιμίρ Πούτιν
Κόσμος 15 Μαΐου 2026, 06:00

Η ενδεχόμενη και εξελισσόμενη σύγκλιση ΗΠΑ και Κίνας σε πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά πεδία, είναι κάτι που φέρνει σε δύσκολη θέση τον κοινό τους συνομιλητή Βλαντιμίρ Πούτιν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ευκινησία, ευλυγισία και ισορροπία απλώς… ξαπλώνοντας

Οι πρώτοι τίτλοι από τη σύνοδο κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο σηματοδοτούν μια ανοιχτή στάση από την πλευρά της Κίνας προς τη σταθεροποίηση των σχέσεων με τις ΗΠΑ. Κάτι που μπορεί να επιφέρει μεγάλα κέρδη και στις δύο χώρες και να μειώσει την μεταξύ τους «αιμορραγία» από τον συνεχή τους ανταγωνισμό.

Στις εναρκτήριες παρατηρήσεις του, ο Κινέζος πρόεδρος σημείωσε ότι η Κίνα και οι ΗΠΑ «πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι». Ωστόσο, προειδοποίησε τον Τραμπ ότι μια κρίση σχετικά με την Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε «συγκρούσεις και ακόμη και πολεμικές συρράξεις».

Με τον Σι να υποδεικνύει επίσης ότι θα υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για τις αμερικανικές εταιρείες να δραστηριοποιηθούν στην Κίνα, το σκηνικό είναι έτοιμο για μια σχετικά επιτυχημένη σύνοδο κορυφής.

Και οι δύο πλευρές μπορούν να την χαρακτηρίσουν επιτυχημένη, καθώς προσφέρει κάποια συγκεκριμένα οφέλη με τη μορφή της αποφυγής ενός εμπορικού πολέμου και, τουλάχιστον, της προοπτικής συνεργασίας σε παγκόσμια ζητήματα όπως ο πόλεμος στο Ιράν. Επίσης, θέτει έναν γενικά πιο θετικό τόνο για τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Ο τρίτος πόλος του «πολιπολικού» κόσμου βλέπει την δύναμή του να μειώνεται

Ένα τέτοιο αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως τονίζει ο αναλυτής Στέφαν Γούλφ, ο οποίος θα δει τη σημασία και την επιρροή του να μειώνονται λόγω των πιο σταθερών και προβλέψιμων σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Οι φιλοδοξίες του Πούτιν να τοποθετήσει τη Ρωσία ως μεγάλη δύναμη εξαρτώνται είτε από το να είναι η Μόσχα στρατηγικά χρήσιμη για την Ουάσιγκτον και το Πεκίνο, είτε από το να αποκτήσει επιρροή απέναντί τους επιδεικνύοντας την ικανότητα να προκαλεί αναταραχές.

Ωστόσο, και στις δύο περιπτώσεις, η θέση του Πούτιν έχει αποδυναμωθεί σημαντικά. Ο πόλεμος του εναντίον της Ουκρανίας δεν αποτελεί πλέον θέμα προτεραιότητας για τις ΗΠΑ, καθώς οι δύο κύριοι Αμερικανοί συνομιλητές στις ειρηνευτικές συνομιλίες, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ, επικεντρώνονται στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Η Ρωσία χάνει τα ερείσματά της απέναντι στις δύο μεγάλες υπερδυνάμεις

Η τελευταία τηλεφωνική συνομιλία του Πούτιν με τον Τραμπ στις 29 Απριλίου θα πρέπει να απογοήτευσε τον Ρώσο ηγέτη. Η πρότασή του να μεταφερθεί το υψηλής εμπλουτισμένης ουρανίου του Ιράν στη Ρωσία φέρεται να απορρίφθηκε από τον Τραμπ, ο οποίος του είπε να επικεντρωθεί στο «τέλος του πολέμου με την Ουκρανία».

Λίγες μέρες αργότερα, το Κρεμλίνο αναγκάστηκε να περιορίσει την ετήσια στρατιωτική παρέλαση στη Μόσχα, λόγω ανησυχιών ότι θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο των ουκρανικών δυνάμεων.

Από την πλευρά της Κίνας, τα πράγματα είναι πιθανώς ακόμη πιο ανησυχητικά. Η τελευταία πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση μεταξύ του Σι και του Πούτιν έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο του 2025. Έκτοτε έχουν πραγματοποιήσει μόνο μία τηλεδιάσκεψη.

Μια δήλωση του Κρεμλίνου κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής Τραμπ-Σι ότι ο Πούτιν θα επισκεφθεί σύντομα την Κίνα μοιάζει περισσότερο με ένδειξη απελπισίας παρά με επιβεβαίωση.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν παρευρίσκεται σε συνάντηση με τον Γιέγκορ Κοβάλτσουκ με αφορμή τον διορισμό του ως αναπληρωτή κυβερνήτη της περιφέρειας Μπριάνσκ, στη Μόσχα της Ρωσίας, στις 13 Μαΐου 2026. Sputnik/Mikhail Metzel/μέσω REUTERS

Η Ρωσία του Πούτιν εξακολουθεί να έχει επιρροή στο παγκόσμιο γίγνεσθαι

Ενώ ο Πούτιν φαίνεται να έχει παραγκωνιστεί στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας, δεν στερείται δικών του χαρτιών. Σημαντικά παγκόσμια ζητήματα – όπως οι πόλεμοι στην Ουκρανία και το Ιράν, η ενεργειακή ασφάλεια και το μέλλον της διεθνούς τάξης – εξακολουθούν να συνδέονται με τη Ρωσία. Αυτό παρέχει στον Πούτιν ένα βαθμό επιρροής στις σχέσεις του τόσο με τον Σι όσο και με τον Τραμπ.

Ωστόσο, η άσκηση αυτής της επιρροής ενέχει σημαντικούς κινδύνους, ειδικά σε τομείς όπου τα συμφέροντα της Κίνας και των ΗΠΑ συνάδουν περισσότερο μεταξύ τους παρά με τη Ρωσία. Ας πάρουμε ως παράδειγμα την περίπτωση του πολέμου στο Ιράν.

Η Ρωσία κερδίζει από την αναταραχή στο Ιράν

Η Ρωσία είναι αυτή που ωφελείται περισσότερο από τη συνέχιση αυτής της σύγκρουσης. Η αναστάτωση που προκαλεί στις παγκόσμιες ροές ενέργειας έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, διατηρώντας τη «πολεμική οικονομία» της Μόσχας σε λειτουργία.

Έχει επίσης περιορίσει τη ροή αμερικανικών όπλων προς την Ουκρανία. Δεν αποτελεί λοιπόν έκπληξη το γεγονός ότι η Ρωσία έχει επεκτείνει τη στήριξή της προς το Ιράν, από την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στον κυβερνοχώρο έως την προμήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών που δεν μπορούν να παρεμβληθούν.

Αν και η ρωσική υποστήριξη είναι απίθανο να επιτρέψει στο Ιράν να κερδίσει τον πόλεμο χωρίς μεγάλες παραχωρήσεις, θα δώσει στην Τεχεράνη περισσότερο χρόνο για να αποφύγει την ήττα και θα αυξήσει το κόστος για τις ΗΠΑ, τους περιφερειακούς συμμάχους τους και την παγκόσμια οικονομία. Αυτό δεν θα αρέσει στον Τραμπ, ο οποίος δέχεται αυξανόμενη εσωτερική πίεση να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν.

Αν η Κίνα κληθεί να διαλέξει ανάμεσα σε Τεχεράνη και Ουάσινγκτον

Το Πεκίνο έχει προσφέρει κάποια υποστήριξη στο Ιράν καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, για παράδειγμα βοηθώντας το να παρακάμψει τις δυτικές κυρώσεις επί των εξαγωγών πετρελαίου του.

Ωστόσο, υπάρχουν σαφή όρια στο πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η Κίνα. Για την Κίνα, η σχέση της με τις ΗΠΑ είναι πολύ πιο σημαντική από εκείνη με το Ιράν. Αυτό κλίνει τη ζυγαριά των προτιμήσεων του Πεκίνου προς την κατεύθυνση της λήξης της σύγκρουσης και όχι προς τη συνέχισή της.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η Κίνα και οι ΗΠΑ θα συμμαχήσουν τώρα εναντίον της Ρωσίας. Οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Κίνας είναι μακροχρόνιες και βαθιές σε μια σειρά θεμάτων. Η «συνεργασία χωρίς όρια» τους μπορεί να γίνεται όλο και πιο ασύμμετρη, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη αντι-αμερικανική και αντι-δυτική σύμπραξη μεταξύ τους.

Η Ρωσία είναι έτοιμη για επαναφορά των εμπορικών σχέσεων με τις ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ υπό τον Τραμπ εμφανίζουν επίσης μεγαλύτερη αμφιθυμία όσον αφορά τη στάση τους απέναντι στη Ρωσία σε σύγκριση με προηγούμενες κυβερνήσεις. Η συναλλακτική εξωτερική πολιτική του Τραμπ και η τάση του να συνάπτει συμφωνίες αντί να ακολουθεί μια συνεπή στρατηγική, είναι κάτι που η Ρωσία θα συνεχίσει να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί προς όφελός της.

Πριν από τη σύνοδο κορυφής Τραμπ-Σι, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ εξέδωσε δήλωση στην οποία ανέφερε ότι «ο δρόμος για την υλοποίηση μιας ολόκληρης σειράς οικονομικών έργων θα είναι ανοιχτός» εάν ο Λευκός Οίκος συμφωνήσει να αποσυνδέσει το εμπόριο από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αυτό υποδηλώνει ότι η Μόσχα έχει πλήρη επίγνωση αυτής της ευκαιρίας, καθώς και της πρόκλησης να προσφέρει στις ΗΠΑ κάτι που η Κίνα δεν μπορεί.

Η σύνοδος κορυφής Σι-Τραμπ είναι ένα πάρτι στο οποίο ο Πούτιν δεν προσκλήθηκε. Το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα φαίνεται να κατευθύνονται προς μια περίοδο καλύτερα διαχειριζόμενων σχέσεων υποδηλώνει ότι οι προσπάθειές του να κάνει αισθητή την παρουσία του έχουν σε μεγάλο βαθμό αποτύχει.

Αυτό δεν συνδυάζεται καλά με τις φιλοδοξίες του Πούτιν να αποκαταστήσει τη Ρωσία στο καθεστώς της ως μεγάλη δύναμη της σοβιετικής εποχής, αλλά δεν σημαίνει ότι θα τα παρατήσει.

Σι Τζινπίνγκ: Η προειδοποίηση στον Τραμπ ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας εξαρτώνται από την Ταϊβάν

Ευκινησία, ευλυγισία και ισορροπία απλώς… ξαπλώνοντας

World
Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της» – Μη λειτουργική η διαδικασία λήψης απόφασης στην ΕΕ

inWellness
inTown
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Tρεις νεκροί και 12 τραυματίες σε επίθεση της Ουκρανίας στη Ρωσία με drones
Κόσμος 15.05.26

Η επιδρομή καταγράφτηκε την επομένη ρωσικής επίθεσης ευρείας κλίμακας εναντίον ιδίως του Κιέβου και της περιφέρειάς του, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 21 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι

Σύνταξη
Η Βρετανία ζει ένα déjà vu – Η κυβέρνηση των Εργατικών μετατρέπεται σε κυβέρνηση των Τόρις
Βεντέτα και εσωστρέφεια 15.05.26

Η κρίση στην κυβέρνηση των Εργατικών στη Βρετανία θυμίζει όλο και περισσότερο εκείνη των Συντηρητικών. Τότε που οι πρωθυπουργοί έφευγαν ο ένας μετά τον άλλο και η χώρα παρέπαιε προς την παράλυση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ποιά είναι τα δεδομένα των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ
Κόσμος 15.05.26

Ο Λίβανος ο οποίος τελεί υπό πολιορκία και έχει απωλέσει το μεγαλύτερο μέρος της αγροτικής του γης, συνομιλεί με το Ισραήλ για τα όπλα της Χεζμπολάχ που δεν θέλει και δεν μπορεί να καταθέσει

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η φθίνουσα ηγεμονία των ΗΠΑ – Ο Τραμπ, ο Σι και η κρίση αξιοπιστίας της Αμερικής
ΗΠΑ vs Κίνας 15.05.26

Η σύνοδος κορυφής ΗΠΑ-Κίνας στο φόντο τεκτονικών γεωπολιτικών μετατοπίσεων, με την απρόβλεπτη πολιτική Τραμπ να προκαλεί έλλειμμα συμμαχικής εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ και ενίσχυση της θέσης του Πεκίνου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Καθώς ο Μάρκο Ρούμπιο τελεί υπό κυρώσεις, οι Κινέζοι φιλοξενούν τον… Αγενή Ρούμπιο
«Απερίσκεπτος, αδέξιος» 15.05.26

Παρότι ο Μάρκο Ρούμπιο τελούσε υπό κυρώσεις από την Κίνα εξαιτίας δηλώσεων που έκανε ως Γερουσιαστής εναντίον της Κίνας, αποφάσισε να μην άρει τις κυρώσεις αλλά να γράψει το όνομά του διαφορετικά

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βολιβία: Χιλιάδες εργαζόμενοι σε ορυχεία παραλύουν την πρωτεύουσα Λα Πας και συγκρούονται με την αστυνομία
Βολιβία 15.05.26

Χιλιάδες εργαζόμενοι σε ορυχεία, φορώντας τα κράνη τους, παρέλυσαν την πρωτεύουσα Λα Πας της Βολιβίας και, ζητώντας την παραίτηση του δεξιού προέδρου της χώρας, συγκρούστηκαν με την αστυνομία.

Σύνταξη
Ισραήλ: Εθνικιστές έκαναν πορεία στην Παλιά Πόλη γιορτάζοντας την κατάληψη της Ανατολικής Ιερουσαλήμ
Ισραήλ 15.05.26

Ισραηλινοί εθνικιστές έκαναν πορεία στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, γιορτάζοντας την κατάληψη του ανατολικού τμήματός της, σε μια επίδειξη δύναμης την οποία οι Παλαιστίνιοι θεωρούν κατάφωρη πρόκληση.

Σύνταξη
Αϊτή: Τουλάχιστον 78 νεκροί σε σφοδρές συγκρούσεις συμμοριών στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς
Συγκρούσεις συμμοριών 15.05.26

Σε συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών σε περιοχές της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς στην Αϊτή σκοτώθηκαν τουλάχιστον 78 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 66 από την 9η Μαΐου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Σύνταξη
Κούβα: Αντιπροσωπεία των ΗΠΑ βρίσκεται στην Αβάνα με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA
Κούβα 15.05.26

Αντιπροσωπεία των ΗΠΑ, με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA, επισκέφθηκε την Αβάνα και συνομίλησε με κουβανούς αξιωματούχους για θέματα διμερούς συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

Σύνταξη
Μάριο Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της»
Νέα πραγματικότητα 15.05.26

Ο Ντράγκι προειδοποίησε την Ευρώπη για τις γεωπολιτικές αλλαγές ενώ επεσήμανε ότι το σύστημα λήψης αποφάσεων στην ΕΕ είναι αναποτελεσματικό

Τζούλη Καλημέρη
Άναψαν τα αίματα στην Κίνα, όταν άνδρας των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ επιχείρησε να μπει ένοπλος στον Ναό του Παραδείσου
Θερμό επεισόδιο 15.05.26

Η κινεζική αστυνομία αντέδρασε έντονα όταν ένας άνδρας της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ επιχείρησε να ακολουθήσει ένοπλος τον Ντόναλντ Τραμπ στον Ναό του Παραδείσου

Σύνταξη
Μικρό ιατρικό αεροπλάνο συνετρίβη στα βουνά του Νέου Μεξικού – Νεκροί και οι τέσσερις επιβαίνοντες
Αεροπορικό δυστύχημα 14.05.26

Το ιατρικό αεροπλάνο βρισκόταν σε αποστολή αεροδιακομιδής. Αναφέρθηκε ότι είχε καθυστερήσει μετά την απώλεια των επικοινωνιών και της επαφής με το ραντάρ

Σύνταξη
Η Αίγυπτος παρουσίασε δύο αναστηλωμένους τάφους του Νέου Βασιλείου στο Λούξορ [φωτογραφίες]
Ονειρικές τοιχογραφίες 14.05.26

Η Αίγυπτος παρουσίασε δύο τάφους διακοσμημένους με εξαιρετικές τοιχογραφίες οι οποίες ρίχνουν φως στον πολιτισμό του Νέου Βασιλείου, από την θρησκεία και τις θυσίες έως την καθημερινή ζωή.

Σύνταξη
Χανταϊός: Στις ΗΠΑ 41 άτομα θα παρακολουθούνται τις επόμενες εβδομάδες από τα CDC, μήπως εμφανίσουν συμπτώματα
Τι προτείνουν 14.05.26

Τρεις είναι οι ομάδες που παρακολουθούνται. Όλοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius όπου μεταδόθηκε πρώτη φορά ο χανταϊός.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

