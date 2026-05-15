Πώς η ενδεχόμενη προσέγγιση ΗΠΑ και Κίνας φέρνει σε δύσκολη θέση τον Βλαντιμίρ Πούτιν

Οι πρώτοι τίτλοι από τη σύνοδο κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο σηματοδοτούν μια ανοιχτή στάση από την πλευρά της Κίνας προς τη σταθεροποίηση των σχέσεων με τις ΗΠΑ. Κάτι που μπορεί να επιφέρει μεγάλα κέρδη και στις δύο χώρες και να μειώσει την μεταξύ τους «αιμορραγία» από τον συνεχή τους ανταγωνισμό.

Στις εναρκτήριες παρατηρήσεις του, ο Κινέζος πρόεδρος σημείωσε ότι η Κίνα και οι ΗΠΑ «πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι». Ωστόσο, προειδοποίησε τον Τραμπ ότι μια κρίση σχετικά με την Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε «συγκρούσεις και ακόμη και πολεμικές συρράξεις».

Με τον Σι να υποδεικνύει επίσης ότι θα υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για τις αμερικανικές εταιρείες να δραστηριοποιηθούν στην Κίνα, το σκηνικό είναι έτοιμο για μια σχετικά επιτυχημένη σύνοδο κορυφής.

Και οι δύο πλευρές μπορούν να την χαρακτηρίσουν επιτυχημένη, καθώς προσφέρει κάποια συγκεκριμένα οφέλη με τη μορφή της αποφυγής ενός εμπορικού πολέμου και, τουλάχιστον, της προοπτικής συνεργασίας σε παγκόσμια ζητήματα όπως ο πόλεμος στο Ιράν. Επίσης, θέτει έναν γενικά πιο θετικό τόνο για τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Ο τρίτος πόλος του «πολιπολικού» κόσμου βλέπει την δύναμή του να μειώνεται

Ένα τέτοιο αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως τονίζει ο αναλυτής Στέφαν Γούλφ, ο οποίος θα δει τη σημασία και την επιρροή του να μειώνονται λόγω των πιο σταθερών και προβλέψιμων σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Οι φιλοδοξίες του Πούτιν να τοποθετήσει τη Ρωσία ως μεγάλη δύναμη εξαρτώνται είτε από το να είναι η Μόσχα στρατηγικά χρήσιμη για την Ουάσιγκτον και το Πεκίνο, είτε από το να αποκτήσει επιρροή απέναντί τους επιδεικνύοντας την ικανότητα να προκαλεί αναταραχές.

Ωστόσο, και στις δύο περιπτώσεις, η θέση του Πούτιν έχει αποδυναμωθεί σημαντικά. Ο πόλεμος του εναντίον της Ουκρανίας δεν αποτελεί πλέον θέμα προτεραιότητας για τις ΗΠΑ, καθώς οι δύο κύριοι Αμερικανοί συνομιλητές στις ειρηνευτικές συνομιλίες, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ, επικεντρώνονται στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Η Ρωσία χάνει τα ερείσματά της απέναντι στις δύο μεγάλες υπερδυνάμεις

Η τελευταία τηλεφωνική συνομιλία του Πούτιν με τον Τραμπ στις 29 Απριλίου θα πρέπει να απογοήτευσε τον Ρώσο ηγέτη. Η πρότασή του να μεταφερθεί το υψηλής εμπλουτισμένης ουρανίου του Ιράν στη Ρωσία φέρεται να απορρίφθηκε από τον Τραμπ, ο οποίος του είπε να επικεντρωθεί στο «τέλος του πολέμου με την Ουκρανία».

Λίγες μέρες αργότερα, το Κρεμλίνο αναγκάστηκε να περιορίσει την ετήσια στρατιωτική παρέλαση στη Μόσχα, λόγω ανησυχιών ότι θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο των ουκρανικών δυνάμεων.

Από την πλευρά της Κίνας, τα πράγματα είναι πιθανώς ακόμη πιο ανησυχητικά. Η τελευταία πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση μεταξύ του Σι και του Πούτιν έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο του 2025. Έκτοτε έχουν πραγματοποιήσει μόνο μία τηλεδιάσκεψη.

Μια δήλωση του Κρεμλίνου κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής Τραμπ-Σι ότι ο Πούτιν θα επισκεφθεί σύντομα την Κίνα μοιάζει περισσότερο με ένδειξη απελπισίας παρά με επιβεβαίωση.

Η Ρωσία του Πούτιν εξακολουθεί να έχει επιρροή στο παγκόσμιο γίγνεσθαι

Ενώ ο Πούτιν φαίνεται να έχει παραγκωνιστεί στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας, δεν στερείται δικών του χαρτιών. Σημαντικά παγκόσμια ζητήματα – όπως οι πόλεμοι στην Ουκρανία και το Ιράν, η ενεργειακή ασφάλεια και το μέλλον της διεθνούς τάξης – εξακολουθούν να συνδέονται με τη Ρωσία. Αυτό παρέχει στον Πούτιν ένα βαθμό επιρροής στις σχέσεις του τόσο με τον Σι όσο και με τον Τραμπ.

Ωστόσο, η άσκηση αυτής της επιρροής ενέχει σημαντικούς κινδύνους, ειδικά σε τομείς όπου τα συμφέροντα της Κίνας και των ΗΠΑ συνάδουν περισσότερο μεταξύ τους παρά με τη Ρωσία. Ας πάρουμε ως παράδειγμα την περίπτωση του πολέμου στο Ιράν.

Η Ρωσία κερδίζει από την αναταραχή στο Ιράν

Η Ρωσία είναι αυτή που ωφελείται περισσότερο από τη συνέχιση αυτής της σύγκρουσης. Η αναστάτωση που προκαλεί στις παγκόσμιες ροές ενέργειας έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, διατηρώντας τη «πολεμική οικονομία» της Μόσχας σε λειτουργία.

Έχει επίσης περιορίσει τη ροή αμερικανικών όπλων προς την Ουκρανία. Δεν αποτελεί λοιπόν έκπληξη το γεγονός ότι η Ρωσία έχει επεκτείνει τη στήριξή της προς το Ιράν, από την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στον κυβερνοχώρο έως την προμήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών που δεν μπορούν να παρεμβληθούν.

Αν και η ρωσική υποστήριξη είναι απίθανο να επιτρέψει στο Ιράν να κερδίσει τον πόλεμο χωρίς μεγάλες παραχωρήσεις, θα δώσει στην Τεχεράνη περισσότερο χρόνο για να αποφύγει την ήττα και θα αυξήσει το κόστος για τις ΗΠΑ, τους περιφερειακούς συμμάχους τους και την παγκόσμια οικονομία. Αυτό δεν θα αρέσει στον Τραμπ, ο οποίος δέχεται αυξανόμενη εσωτερική πίεση να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν.

Αν η Κίνα κληθεί να διαλέξει ανάμεσα σε Τεχεράνη και Ουάσινγκτον

Το Πεκίνο έχει προσφέρει κάποια υποστήριξη στο Ιράν καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, για παράδειγμα βοηθώντας το να παρακάμψει τις δυτικές κυρώσεις επί των εξαγωγών πετρελαίου του.

Ωστόσο, υπάρχουν σαφή όρια στο πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η Κίνα. Για την Κίνα, η σχέση της με τις ΗΠΑ είναι πολύ πιο σημαντική από εκείνη με το Ιράν. Αυτό κλίνει τη ζυγαριά των προτιμήσεων του Πεκίνου προς την κατεύθυνση της λήξης της σύγκρουσης και όχι προς τη συνέχισή της.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η Κίνα και οι ΗΠΑ θα συμμαχήσουν τώρα εναντίον της Ρωσίας. Οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Κίνας είναι μακροχρόνιες και βαθιές σε μια σειρά θεμάτων. Η «συνεργασία χωρίς όρια» τους μπορεί να γίνεται όλο και πιο ασύμμετρη, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη αντι-αμερικανική και αντι-δυτική σύμπραξη μεταξύ τους.

Η Ρωσία είναι έτοιμη για επαναφορά των εμπορικών σχέσεων με τις ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ υπό τον Τραμπ εμφανίζουν επίσης μεγαλύτερη αμφιθυμία όσον αφορά τη στάση τους απέναντι στη Ρωσία σε σύγκριση με προηγούμενες κυβερνήσεις. Η συναλλακτική εξωτερική πολιτική του Τραμπ και η τάση του να συνάπτει συμφωνίες αντί να ακολουθεί μια συνεπή στρατηγική, είναι κάτι που η Ρωσία θα συνεχίσει να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί προς όφελός της.

Πριν από τη σύνοδο κορυφής Τραμπ-Σι, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ εξέδωσε δήλωση στην οποία ανέφερε ότι «ο δρόμος για την υλοποίηση μιας ολόκληρης σειράς οικονομικών έργων θα είναι ανοιχτός» εάν ο Λευκός Οίκος συμφωνήσει να αποσυνδέσει το εμπόριο από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αυτό υποδηλώνει ότι η Μόσχα έχει πλήρη επίγνωση αυτής της ευκαιρίας, καθώς και της πρόκλησης να προσφέρει στις ΗΠΑ κάτι που η Κίνα δεν μπορεί.

Η σύνοδος κορυφής Σι-Τραμπ είναι ένα πάρτι στο οποίο ο Πούτιν δεν προσκλήθηκε. Το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα φαίνεται να κατευθύνονται προς μια περίοδο καλύτερα διαχειριζόμενων σχέσεων υποδηλώνει ότι οι προσπάθειές του να κάνει αισθητή την παρουσία του έχουν σε μεγάλο βαθμό αποτύχει.

Αυτό δεν συνδυάζεται καλά με τις φιλοδοξίες του Πούτιν να αποκαταστήσει τη Ρωσία στο καθεστώς της ως μεγάλη δύναμη της σοβιετικής εποχής, αλλά δεν σημαίνει ότι θα τα παρατήσει.