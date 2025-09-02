«Είμαι πολύ δυσαρεστημένος με τον Πούτιν» δήλωσε ο Τραμπ – «Καμία ανησυχία για τον άξονα Κίνας – Ρωσίας»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε καθησυχαστικός σχετικά με τον άξονα Κίνας-Ρωσίας που διαμορφώνεται εναντίον των ΗΠΑ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «δεν ανησυχεί καθόλου».

Το σχόλιο αυτό του Ρεπουμπλικάνου προέδρου στη ραδιοφωνική εκπομπή του Σκοτ Τζένινγκς έγινε αφού ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ υποδέχτηκε τους ηγέτες του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, συμπεριλαμβανομένου και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, στη σύνοδο κορυφής που διεξήχθη στην Τιαντζίν.

«Είμαι πολύ δυσαρεστημένος με τον Πούτιν»

Ο Τραμπ είπε για άλλη μια φορά ότι είναι «πολύ δυσαρεστημένος» με τον Πούτιν, προσθέτοντας, χωρίς διευκρινίσεις, ότι η κυβέρνησή του σχεδιάζει να κάνει κάτι για να μειωθούν οι θάνατοι στον πόλεμο στην Ουκρανία. «Eίμαι πολύ δυσαρεστημένος με τον Πούτιν, αυτό μπορώ να πω και θα κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ζήσουν» είπε.

Λίγο αργότερα, από τον Λευκό Οίκο πια, ο πρόεδρος Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους γύρω από τις εξελίξεις στην Ουκρανία και αν και αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες, άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχουν «πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπαινίχθηκε εξελίξεις στις προσπάθειές του για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, αλλά αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια ερωτήσεων από δημοσιογράφους σήμερα στον Λευκό Οίκο.

«Έμαθα πράγματα που θα είναι πολύ ενδιαφέροντα. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα μάθετε ό,τι σχόλια υπάρχουν».

δεν διευκρίνισε ποιες θα ήταν, αν υπάρχουν, οι συνέπειες σε περίπτωση που μια διμερή συνάντηση μεταξύ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι δεν πραγματοποιηθεί.

«Θα δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε τι θα κάνουν και τι θα συμβεί. Το παρακολουθώ πολύ στενά», είπε ο Τραμπ.