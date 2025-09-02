New York Times: Ο Πούτιν κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερη αποδοχή στο διεθνές στερέωμα

Την ώρα που οι σχέσεις Ευρώπη-ΗΠΑ είναι χειρότερες από ποτέ, ο Τραμπ αναγκάζει την ΕΕ σε δυσμενείς για την ίδια εμπορικές συμφωνίες και οι Γαλλία και Γερμανία βρίσκονται σε οικονομική κρίση, ο Πούτιν και ο υπόλοιπος «παγκόσμιος νότος» επιδεικνύουν τη δυναμική της συμμαχίας τους και τρομάζουν τους δυτικούς ανταγωνιστές τους.

Οι New York Times σημειώνουν ότι ο άλλοτε «αποκλεισμένος» από το διεθνές στερέωμα Πούτιν, όπως διατείνονταν οι δυτικοί, έχει αλλάξει τα δεδομένα για τον ίδιο και τη χώρα του, την ίδια στιγμή που μοιάζει να αλλάζει και ολόκληρος ο πλανήτης.

Οι NYT υποστηρίζουν ότι για αυτήν την εξέλιξη ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό ο Τραμπ, καθώς διευκόλυνε ακόμη περισσότερο τον Πούτιν, υποδεχόμενος τον Ρώσο ηγέτη μετά βαΐων και κλάδων στην Αλάσκα.

Σημειώνεται, πάντως, πως από την έναρξη της ειδική στρατιωτικής επιχείρησης της Ρωσίας μέχρι τη συνάντηση στην Αλάσκα ο Πούτιν ήταν αποκλεισμένος μόνο από τη λεγόμενη συμμαχία των προθύμων. Είχε συμμετάσχει σε πολλές διεθνείς συναντήσεις του υπόλοιπου πλανήτη.

Οι ηγέτες από το Ιράν, το Νεπάλ, το Τατζικιστάν, την Τουρκία και το Βιετνάμ έσφιξαν το χέρι του Πούτιν

Σύμφωνα με τους NYT, ενώ τον πρώτο καιρό μετά από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, ήταν επιφυλακτικός απέναντι στη Ρωσία, πλέον είναι ένθερμός υποστηρικτής των προσπαθειών της Μόσχας – τουλάχιστον στα πεδία του εμπορίου και των διμερών σχέσεων.

Ακόμη χειρότερα για τη Δύση, οι εικόνες από την Τιαντζίν της Κίνας, όπου ηγέτες από κράτη-μέλη του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, της ευρασιατικής ομάδας ασφαλείας, συναντήθηκαν τη Δευτέρα μαζί με αρχηγούς κρατών από άλλες χώρες, ανησύχησαν ακόμη περισσότερο τον δυτικό πόλο του πλανήτη.

Διότι εκεί, ο Ινδός πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι, όχι απλώς παρευρέθηκε, αλλά έδειξε να είναι πιο κοντά από ποτέ στους ηγέτες της Ρωσίας και της Κίνας, με τους αναλυτές να προειδοποιούν ότι το παλαντζάρισμα της Ινδίας μεταξύ Ανατολής και Δύσης ενδέχεται να τελειώσει πολύ σύντομα, με τη ασιατική χώρα να δένεται εξ ολοκλήρου στο άρμα των εταίρων της στους αναπτυσσόμενους BRICS.

Ο «αντιδυτικός άξονας»

Εκεί, λοιπόν, στην Τιαντζίν της Κίνας, πέραν των προαναφερθέντων, οι ηγέτες από το Ιράν, το Νεπάλ, το Τατζικιστάν, την Τουρκία και το Βιετνάμ έσφιξαν το χέρι του Πούτιν σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις, επισημαίνουν οι New York Times. Πλέον η τύχη του κ. Πούτιν μοιάζει να αλλάζει, όπως και η τύχη ολόκληρου του πλανήτη, συμπληρώνουν οι NYT.

Η παρουσία περισσότερων από 20 ξένων ηγετών, μεταξύ των οποίων του Ινδού πρωθυπουργού, αναδεικνύει την επιθυμία του Πεκίνου να διευρύνει τις σχέσεις του και πέρα από τον στενό κύκλο των «παραδοσιακών εταίρων». Η συνάντηση Σι-Μόντι θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς επανεκκινεί έναν διάλογο που είχε παγώσει εδώ και επτά χρόνια.

Παράλληλα, οι εικόνες του Σι δίπλα σε ηγέτες όπως ο Πούτιν και ο Κιμ Γιονγκ Ουν ερμηνεύονται στη Δύση ως συγκρότηση ενός «αντιδυτικού άξονα». Από την κινεζική σκοπιά, ωστόσο, πρόκειται για απόδειξη ότι το Πεκίνο μπορεί να ορίζει ποιοι είναι αποδεκτοί εταίροι στη διεθνή σκηνή, ανεξάρτητα από τη γνώμη της Ουάσιγκτον και των συμμάχων της.

Με τη διπλωματία και την επίδειξη ισχύος να συνδυάζονται, ο Σι επιδιώκει να δείξει ότι η Κίνα δεν είναι απλώς ένας περιφερειακός παράγοντας, αλλά μια παγκόσμια δύναμη με φιλοδοξίες να διαμορφώσει το μέλλον της διεθνούς τάξης.