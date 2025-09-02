Την Τετάρτη, η Κίνα διοργανώνει στρατιωτική παρέλαση στην πρωτεύουσά της, το Πεκίνο, για να τιμήσει τα 80 χρόνια από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η παρέλαση θεωρείται ως επίδειξη στρατιωτικής και διπλωματικής δύναμης από το Πεκίνο

Ωστόσο, όπως γράφει ο Guardian, η παρέλαση δεν αφορά μόνο το παρελθόν, αλλά λέει πολλά για τις δυνάμεις που αναδιαμορφώνουν τον κόσμο σήμερα και θα τον αναδιαμορφώσουν στο μέλλον.

Στην παρέλαση, ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ θα έχει δίπλα του τους ηγέτες ορισμένων από τις χώρες που έχουν υποστεί τις πιο αυστηρές κυρώσεις στον κόσμο – τη Ρωσία, τη Βόρεια Κορέα, το Ιράν και τη Μιανμάρ – καθώς και μια σειρά άλλων ηγετών του παγκόσμιου Νότου, αλλά σχεδόν κανέναν ηγέτη της Δύσης.

Η παρέλαση θεωρείται ως επίδειξη στρατιωτικής και διπλωματικής δύναμης από το Πεκίνο, εν μέσω των διαπραγματεύσεων υψηλού κινδύνου με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ σχετικά με το εμπόριο.

Ποιοι ηγέτες θα βρεθούν στο Πεκίνο

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κιμ Γιονγκ Ουν της Βόρειας Κορέας θα παραστούν στην παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στις 3 Σεπτεμβρίου που σηματοδοτεί το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μετά την επίσημη παράδοση της Ιαπωνίας.

Θα είναι η πρώτη φορά που οι δύο ηγέτες θα εμφανιστούν μαζί δημόσια μαζί με τον Σι, όπως επισημαίνει το βρετανικό μέσο.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζέσκιάν αναμένεται επίσης να βρίσκεται στην εξέδρα, καθώς δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες θα παρελαύνουν στην κινεζική πρωτεύουσα, συμπληρώνοντας ένα κουαρτέτο που οι δυτικοί πολιτικοί και οικονομικοί αναλυτές έχουν περιγράψει ως τον «άξονα της αναταραχής».

Έτσι, αναφέρεται στην τετράδα των ηγετών και το CNN, σε δικό του ρεπορτάζ για την παρέλαση που διοργανώνει η Κίνα.

Ο αρχηγός της χούντας της Μιανμάρ, Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, ο οποίος σπάνια ταξιδεύει στο εξωτερικό, θα παραστεί επίσης, όπως ανακοίνωσε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών την Πέμπτη.

Οι περισσότεροι δυτικοί ηγέτες αναμένεται να αποφύγουν να παραστούν στην παρέλαση, καθιστώντας την μια σημαντική επίδειξη διπλωματικής αλληλεγγύης μεταξύ της Κίνας, της Ρωσίας και του παγκόσμιου Νότου.

Οι ευρωπαϊκές εξαιρέσεις

Οι μόνοι δυτικοί αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων που θα παρευρεθούν στις εκδηλώσεις στο Πεκίνο είναι ο Ρόμπερτ Φίτσο, πρωθυπουργός της Σλοβακίας, κράτος μέλος της ΕΕ, και ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς, πρόεδρος της Σερβίας.

Ο Φίτσο έχει ταχθεί κατά της επιβολής κυρώσεων στη Ρωσία για τον πόλεμο της κατά της Ουκρανίας και έχει διαφοροποιηθεί από την ΕΕ με την επίσκεψή του στη Μόσχα. Ο Βούτσιτς επισκέφθηκε επίσης τη Μόσχα τον Μάιο και επιθυμεί καλές σχέσεις με τη Ρωσία και την Κίνα, αλλά δηλώνει ότι η Σερβία παραμένει προσηλωμένη στην ένταξή της στην ΕΕ.

Τα Ηνωμένα Έθνη θα εκπροσωπηθούν από τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα Λι Τζούνχουα, ο οποίος στο παρελθόν κατείχε διάφορες θέσεις στο κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών, μεταξύ των οποίων και αυτή του πρέσβη της Κίνας στην Ιταλία, το Σαν Μαρίνο και τη Μιανμάρ.

Η παρέλαση θα είναι από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις που έχουν οργανωθεί

Ανάμεσα σε άλλα, ο Guardian γράφει ότι στην άρτια οργανωμένη εκδήλωση, μία από τις μεγαλύτερες που έχουν πραγματοποιηθεί στην Κίνα τα τελευταία χρόνια, θα παρουσιαστεί εξοπλισμός αιχμής, όπως μαχητικά αεροσκάφη, συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας και υπερηχητικά όπλα – τα αποτελέσματα μιας μακροχρόνιας προσπάθειας εκσυγχρονισμού του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA), ο οποίος πρόσφατα έχει πληγεί από σκάνδαλα διαφθοράς και εκκαθαρίσεις προσωπικού.

Η Κίνα αναμένεται να παρουσιάσει μια σειρά από νέα όπλα, μεταξύ των οποίων και έναν βελτιωμένο βαλλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς DF-26, τον οποίο τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης αποκαλούν «δολοφόνο του Γκουάμ» λόγω της ικανότητάς του να χτυπήσει την αμερικανική βάση στον Ειρηνικό με συμβατικά ή πυρηνικά όπλα.

Νέοι αντιαεροπορικοί πύραυλοι με την ονομασία Ying Ji, που σημαίνει «επίθεση αετού» στα κινέζικα, έχουν εντοπιστεί από αναλυτές. Κινέζοι σχολιαστές τους έχουν περιγράψει ως σχεδιασμένους για να «εμποδίσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για την εθνική ασφάλεια της Κίνας».

Ο στόχος του Σι

Πολιτικοί αναλυτές λένε ότι η παρέλαση έχει ως στόχο να δείξει την επιρροή του Σι στις χώρες που επιθυμούν να αναδιαμορφώσουν την παγκόσμια τάξη υπό την ηγεσία της Δύσης.

«Ο Σι Τζινπίνγκ προσπαθεί να δείξει ότι είναι πολύ ισχυρός, ότι εξακολουθεί να είναι ισχυρός και να χαίρει μεγάλης αποδοχής στην Κίνα», δήλωσε ο Άλφρεντ Γου, αναπληρωτής καθηγητής στη Σχολή Δημόσιας Πολιτικής Lee Kuan Yew του Εθνικού Πανεπιστημίου της Σιγκαπούρης.

«Όταν ο Σι ήταν απλώς περιφερειακός ηγέτης, θαύμαζε τον Πούτιν και έβλεπε σε αυτόν τον ηγέτη ένα πρότυπο από το οποίο μπορούσε να μάθει – και τώρα είναι ο ίδιος παγκόσμιος ηγέτης. Το γεγονός ότι έχει τον Κιμ στο πλευρό του υπογραμμίζει επίσης ότι ο Σι είναι πλέον και αυτός παγκόσμιος ηγέτης», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Λιμ Τσουάν-Τιονγκ, ερευνητής στο Ινστιτούτο Προηγμένων Σπουδών για την Ασία του Πανεπιστημίου του Τόκιο, δήλωσε ότι ο πρωταρχικός σκοπός του «προσωρινού φαντασμαγορικού θεάματος» ήταν να ενισχύσει την εξουσία του Σι και τη δύναμη του ΚΚΚ.

«Η επέτειος των 80 χρόνων δεν απαιτεί απαραίτητα στρατιωτική παρέλαση», είπε, σημειώνοντας ότι η Κίνα άρχισε να γιορτάζει την ημερομηνία αυτή μόλις πριν από 10 χρόνια, και με ένα πολύ μικρό μέρος του προϋπολογισμού της.

«Οι περισσότεροι από τους ηγέτες που παρευρίσκονται, αυτοί που έχουν προσκληθεί, δεν βρίσκονται εκεί για να υποστηρίξουν την Κίνα στην επέτειο των 80 χρόνων από τη νίκη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου», δήλωσε ο Λιμ. «Βρίσκονται εκεί για να δείξουν σεβασμό στην Κίνα, να δείξουν σεβασμό στους Κινέζους ηγέτες και να αποφύγουν να βλάψουν τις διμερείς σχέσεις. Πολύ απλό», σημείωσε.

Ποιοι συμμετείχαν στη σύνοδο του SCO

Πριν από την παρέλαση, ηγέτες από μια σειρά χώρες του κόσμου συμμετείχαν στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης (SCO).

Εκτός από τον Βλαντίμιρ Πούτιν, μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν και ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι και ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Πολλά έχουν ειπωθεί για την επίσκεψη του Μόντι – την πρώτη του μετά από επτά χρόνια – ακριβώς τη στιγμή που οι σχέσεις της Ινδίας με την Ουάσινγκτον έχουν επιδεινωθεί. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την απόφαση των ΗΠΑ να διπλασιάσουν τους δασμούς στις ινδικές εξαγωγές στο 50%, επικαλούμενες την άρνηση του Νέου Δελχί να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Για την Κίνα, η διήμερη σύνοδος κορυφής του SCO που ξεκίνησε την Κυριακή δεν θα μπορούσε να είναι σε καλύτερη χρονική στιγμή.

Ο Μόντι «θα βρίσκεται στην Κίνα σε μια στιγμή που οι σχέσεις Ινδίας – Κίνας σταθεροποιούνται και οι σχέσεις Ινδίας – ΗΠΑ έχουν επιδεινωθεί. Είναι μια ισχυρή ένδειξη», δήλωσε ο αναλυτής της Νότιας Ασίας, Μάικλ Κούγκελμαν.

«Δεν είμαι σίγουρος αν οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ συνειδητοποιούν πλήρως πόση εμπιστοσύνη έχουν απολέσει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα», πρόσθεσε ο Κούγκελμαν.