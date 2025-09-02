newspaper
Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
02.09.2025 | 10:04
Ακινητοποιήθηκε ο προαστιακός στην Πάτρα λόγω φωτιάς κοντά στις γραμμές
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Κίνα: Στην παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης Πούτιν, Κιμ, Πεζεσκιάν – Τι είναι ο «άξονας της αναταραχής»
Κόσμος 02 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:00

Κίνα: Στην παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης Πούτιν, Κιμ, Πεζεσκιάν – Τι είναι ο «άξονας της αναταραχής»

Μετά τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, η Κίνα υποδέχεται μια σειρά από ηγέτες του κόσμου στο Πεκίνο για την παρέλαση για τα 80 χρόνια από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
10 βήματα για να χάσετε τα κιλά των διακοπών

10 βήματα για να χάσετε τα κιλά των διακοπών

Spotlight

Την Τετάρτη, η Κίνα διοργανώνει στρατιωτική παρέλαση στην πρωτεύουσά της, το Πεκίνο, για να τιμήσει τα 80 χρόνια από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η παρέλαση θεωρείται ως επίδειξη στρατιωτικής και διπλωματικής δύναμης από το Πεκίνο

Ωστόσο, όπως γράφει ο Guardian, η παρέλαση δεν αφορά μόνο το παρελθόν, αλλά λέει πολλά για τις δυνάμεις που αναδιαμορφώνουν τον κόσμο σήμερα και θα τον αναδιαμορφώσουν στο μέλλον.

Στην παρέλαση, ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ θα έχει δίπλα του τους ηγέτες ορισμένων από τις χώρες που έχουν υποστεί τις πιο αυστηρές κυρώσεις στον κόσμο – τη Ρωσία, τη Βόρεια Κορέα, το Ιράν και τη Μιανμάρ – καθώς και μια σειρά άλλων ηγετών του παγκόσμιου Νότου, αλλά σχεδόν κανέναν ηγέτη της Δύσης.

Η παρέλαση θεωρείται ως επίδειξη στρατιωτικής και διπλωματικής δύναμης από το Πεκίνο, εν μέσω των διαπραγματεύσεων υψηλού κινδύνου με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ σχετικά με το εμπόριο.

Ποιοι ηγέτες θα βρεθούν στο Πεκίνο

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κιμ Γιονγκ Ουν της Βόρειας Κορέας θα παραστούν στην παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στις 3 Σεπτεμβρίου που σηματοδοτεί το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μετά την επίσημη παράδοση της Ιαπωνίας.

Θα είναι η πρώτη φορά που οι δύο ηγέτες θα εμφανιστούν μαζί δημόσια μαζί με τον Σι, όπως επισημαίνει το βρετανικό μέσο.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζέσκιάν αναμένεται επίσης να βρίσκεται στην εξέδρα, καθώς δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες θα παρελαύνουν στην κινεζική πρωτεύουσα, συμπληρώνοντας ένα κουαρτέτο που οι δυτικοί πολιτικοί και οικονομικοί αναλυτές έχουν περιγράψει ως τον «άξονα της αναταραχής».

Έτσι, αναφέρεται στην τετράδα των ηγετών και το CNN, σε δικό του ρεπορτάζ για την παρέλαση που διοργανώνει η Κίνα.

Ο αρχηγός της χούντας της Μιανμάρ, Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, ο οποίος σπάνια ταξιδεύει στο εξωτερικό, θα παραστεί επίσης, όπως ανακοίνωσε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών την Πέμπτη.

Οι περισσότεροι δυτικοί ηγέτες αναμένεται να αποφύγουν να παραστούν στην παρέλαση, καθιστώντας την μια σημαντική επίδειξη διπλωματικής αλληλεγγύης μεταξύ της Κίνας, της Ρωσίας και του παγκόσμιου Νότου.

Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ.

Οι ευρωπαϊκές εξαιρέσεις

Οι μόνοι δυτικοί αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων που θα παρευρεθούν στις εκδηλώσεις στο Πεκίνο είναι ο Ρόμπερτ Φίτσο, πρωθυπουργός της Σλοβακίας, κράτος μέλος της ΕΕ, και ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς, πρόεδρος της Σερβίας.

Ο Φίτσο έχει ταχθεί κατά της επιβολής κυρώσεων στη Ρωσία για τον πόλεμο της κατά της Ουκρανίας και έχει διαφοροποιηθεί από την ΕΕ με την επίσκεψή του στη Μόσχα. Ο Βούτσιτς επισκέφθηκε επίσης τη Μόσχα τον Μάιο και επιθυμεί καλές σχέσεις με τη Ρωσία και την Κίνα, αλλά δηλώνει ότι η Σερβία παραμένει προσηλωμένη στην ένταξή της στην ΕΕ.

Τα Ηνωμένα Έθνη θα εκπροσωπηθούν από τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα Λι Τζούνχουα, ο οποίος στο παρελθόν κατείχε διάφορες θέσεις στο κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών, μεταξύ των οποίων και αυτή του πρέσβη της Κίνας στην Ιταλία, το Σαν Μαρίνο και τη Μιανμάρ.

Η παρέλαση θα είναι από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις που έχουν οργανωθεί

Ανάμεσα σε άλλα, ο Guardian γράφει ότι στην άρτια οργανωμένη εκδήλωση, μία από τις μεγαλύτερες που έχουν πραγματοποιηθεί στην Κίνα τα τελευταία χρόνια, θα παρουσιαστεί εξοπλισμός αιχμής, όπως μαχητικά αεροσκάφη, συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας και υπερηχητικά όπλα – τα αποτελέσματα μιας μακροχρόνιας προσπάθειας εκσυγχρονισμού του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA), ο οποίος πρόσφατα έχει πληγεί από σκάνδαλα διαφθοράς και εκκαθαρίσεις προσωπικού.

Η Κίνα αναμένεται να παρουσιάσει μια σειρά από νέα όπλα, μεταξύ των οποίων και έναν βελτιωμένο βαλλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς DF-26, τον οποίο τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης αποκαλούν «δολοφόνο του Γκουάμ» λόγω της ικανότητάς του να χτυπήσει την αμερικανική βάση στον Ειρηνικό με συμβατικά ή πυρηνικά όπλα.

Νέοι αντιαεροπορικοί πύραυλοι με την ονομασία Ying Ji, που σημαίνει «επίθεση αετού» στα κινέζικα, έχουν εντοπιστεί από αναλυτές. Κινέζοι σχολιαστές τους έχουν περιγράψει ως σχεδιασμένους για να «εμποδίσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για την εθνική ασφάλεια της Κίνας».

Στιγμιότυπο από τις πρόβες για την παρέλαση στην Κίνα.

Ο στόχος του Σι

Πολιτικοί αναλυτές λένε ότι η παρέλαση έχει ως στόχο να δείξει την επιρροή του Σι στις χώρες που επιθυμούν να αναδιαμορφώσουν την παγκόσμια τάξη υπό την ηγεσία της Δύσης.

«Ο Σι Τζινπίνγκ προσπαθεί να δείξει ότι είναι πολύ ισχυρός, ότι εξακολουθεί να είναι ισχυρός και να χαίρει μεγάλης αποδοχής στην Κίνα», δήλωσε ο Άλφρεντ Γου, αναπληρωτής καθηγητής στη Σχολή Δημόσιας Πολιτικής Lee Kuan Yew του Εθνικού Πανεπιστημίου της Σιγκαπούρης.

«Όταν ο Σι ήταν απλώς περιφερειακός ηγέτης, θαύμαζε τον Πούτιν και έβλεπε σε αυτόν τον ηγέτη ένα πρότυπο από το οποίο μπορούσε να μάθει – και τώρα είναι ο ίδιος παγκόσμιος ηγέτης. Το γεγονός ότι έχει τον Κιμ στο πλευρό του υπογραμμίζει επίσης ότι ο Σι είναι πλέον και αυτός παγκόσμιος ηγέτης», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Λιμ Τσουάν-Τιονγκ, ερευνητής στο Ινστιτούτο Προηγμένων Σπουδών για την Ασία του Πανεπιστημίου του Τόκιο, δήλωσε ότι ο πρωταρχικός σκοπός του «προσωρινού φαντασμαγορικού θεάματος» ήταν να ενισχύσει την εξουσία του Σι και τη δύναμη του ΚΚΚ.

«Η επέτειος των 80 χρόνων δεν απαιτεί απαραίτητα στρατιωτική παρέλαση», είπε, σημειώνοντας ότι η Κίνα άρχισε να γιορτάζει την ημερομηνία αυτή μόλις πριν από 10 χρόνια, και με ένα πολύ μικρό μέρος του προϋπολογισμού της.

«Οι περισσότεροι από τους ηγέτες που παρευρίσκονται, αυτοί που έχουν προσκληθεί, δεν βρίσκονται εκεί για να υποστηρίξουν την Κίνα στην επέτειο των 80 χρόνων από τη νίκη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου», δήλωσε ο Λιμ. «Βρίσκονται εκεί για να δείξουν σεβασμό στην Κίνα, να δείξουν σεβασμό στους Κινέζους ηγέτες και να αποφύγουν να βλάψουν τις διμερείς σχέσεις. Πολύ απλό», σημείωσε.

Ποιοι συμμετείχαν στη σύνοδο του SCO

Πριν από την παρέλαση, ηγέτες από μια σειρά χώρες του κόσμου συμμετείχαν στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης (SCO).

Φωτογραφία από τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης (SCO).

Εκτός από τον Βλαντίμιρ Πούτιν, μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν και ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι και ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Πολλά έχουν ειπωθεί για την επίσκεψη του Μόντι – την πρώτη του μετά από επτά χρόνια – ακριβώς τη στιγμή που οι σχέσεις της Ινδίας με την Ουάσινγκτον έχουν επιδεινωθεί. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την απόφαση των ΗΠΑ να διπλασιάσουν τους δασμούς στις ινδικές εξαγωγές στο 50%, επικαλούμενες την άρνηση του Νέου Δελχί να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Για την Κίνα, η διήμερη σύνοδος κορυφής του SCO που ξεκίνησε την Κυριακή δεν θα μπορούσε να είναι σε καλύτερη χρονική στιγμή.

Ο Μόντι «θα βρίσκεται στην Κίνα σε μια στιγμή που οι σχέσεις Ινδίας – Κίνας σταθεροποιούνται και οι σχέσεις Ινδίας – ΗΠΑ έχουν επιδεινωθεί. Είναι μια ισχυρή ένδειξη», δήλωσε ο αναλυτής της Νότιας Ασίας, Μάικλ Κούγκελμαν.

«Δεν είμαι σίγουρος αν οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ συνειδητοποιούν πλήρως πόση εμπιστοσύνη έχουν απολέσει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα», πρόσθεσε ο Κούγκελμαν.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πληθωρισμός: Στο 3,1% στην Ελλάδα τον Αύγουστο – Στο 2,1% στην ευρωζώνη

Πληθωρισμός: Στο 3,1% στην Ελλάδα τον Αύγουστο – Στο 2,1% στην ευρωζώνη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
10 βήματα για να χάσετε τα κιλά των διακοπών

10 βήματα για να χάσετε τα κιλά των διακοπών

Business
Metlen: Ελήφθη η Τελική Επενδυτική Απόφαση για το 4ο εργοστάσιο στο Metlen Technologies Hub στο Βόλο

Metlen: Ελήφθη η Τελική Επενδυτική Απόφαση για το 4ο εργοστάσιο στο Metlen Technologies Hub στο Βόλο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ισραήλ: Γιατροί μπλοκάρουν δρόμο στο Τελ ΑΒίβ, ζητούν τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα
Δείτε βίντεο 02.09.25

Γιατροί μπλοκάρουν δρόμο στο Τελ ΑΒίβ, ζητούν τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα - Νέες επιθέσεις του Ισραήλ

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 40 Παλαιστίνιους από την αυγή της Τρίτης στη Γάζα - Άλλοι 13 θάνατοι από πείνα στον πολύπαθο παλαιστιακό θύλακα

Σύνταξη
ΗΠΑ: Μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στον Τραμπ και τους δισεκατομμυριούχους την Ημέρα της Εργασίας
Φωτογραφίες και βίντεο 02.09.25

«Αντισταθείτε»: Μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στον Τραμπ και τους δισεκατομμυριούχους την Ημέρα της Εργασίας

«Οι εργαζόμενοι πάνω από τους δισεκατομμυριούχους» ήταν το κεντρικό σύνθημα των κινητοποιήσεων στις ΗΠΑ - Στο στόχαστρο των διαδηλωτών οι υπερπλούσιοι και η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Δεν νοιώθω πια αυτό το άγχος» – Γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι σταματούν να παρακολουθούν ειδήσεις
Doomscrolling 02.09.25

«Δεν νοιώθω πια αυτό το άγχος» – Γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι σταματούν να παρακολουθούν ειδήσεις

Το συναισθηματικό κόστος που έχουν οι συνεχείς αρνητικές ειδήσεις και η απεριόριστη πρόσβαση στο «doomscrolling» έχουν οδηγήσει σε ρεκόρ αποφυγής ενημέρωσης

Σύνταξη
Ινδονησία: Είκοσι άνθρωποι αγνοούνται μετά τις διαδηλώσεις και την καταστολή – Ο στρατός στους δρόμους
Κόσμος 02.09.25

Είκοσι αγνοούμενοι μετά τις διαδηλώσεις και την καταστολή στην Ινδονησία - Ο στρατός στους δρόμους της Τζακάρτα

Μεγάλες κινητοποιήσεις συνταράσσουν την Ινδονησία ενώ στην ημερήσια διάταξη είναι τα βίαια επεισόδια και οι συγκρούσεις με την αστυνομία

Σύνταξη
Ουκρανία: Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση στο Κίεβο – 3 τραυματίες στη Ρωσία μετά από επιδρομή ουκρανικών drone
Κόσμος 02.09.25

Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση στο Κίεβο - Απομάκρυνση κατοίκων στη Ρωσία μετά από επιδρομή ουκρανικών drone

Στη Ρωσία διατάχθηκε η απομάκρυνση 320 κατοίκων μετά από την επιδρομή ουκρανικών drone - Ένας άνδρας σκοτώθηκε μετά από την ρωσική επίθεση στο Κίεβο στην Ουκρανία

Σύνταξη
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Πάνω από 800 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες – Πολλοί κάτοικοι παραμένουν παγιδευμένοι
InView 02.09.25

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Πάνω από 800 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες – Πολλοί κάτοικοι παραμένουν παγιδευμένοι

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 27 χιλιόμετρα από την Τζαλαλάμπαντ, την πρωτεύουσα της επαρχίας Νανγκαρχάρ, και το εστιακό βάθος ήταν μόλις 8 χιλιόμετρα, Φόβοι ότι θα αυξηθεί δραματικά ο αριθμός των νεκρών στο Αφγανιστάν

Σύνταξη
Η χαμένη γενιά: Καθώς τα παιδιά του Ισραήλ επιστρέφουν στα θρανία, τα σχολεία της Γάζας δεν είναι παρά ερείπια
Η χαμένη γενιά 02.09.25

Καθώς τα παιδιά του Ισραήλ επιστρέφουν στα θρανία, τα σχολεία της Γάζας δεν είναι παρά ερείπια

Πάνω από 660.000 παιδιά στη Γάζα στερούνται σχολικής εκπαίδευσης για τρίτη συνεχόμενη χρονιά εν μέσω γενοκτονίας, σύμφωνα με την Unrwa

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΗΠΑ: Έχει καταφέρει ο Τραμπ να κανονικοποιήσει τον αμερικανικό αυταρχισμό;
ΗΠΑ 02.09.25

Έχει καταφέρει ο Τραμπ να κανονικοποιήσει τον αμερικανικό αυταρχισμό;

Όσον αφορά την άνοδο του αυταρχισμού στις ΗΠΑ, η περίφημη δήλωση του δικαστή Πότερ Στιούαρτ το 1964 μπορεί να είναι ιδιαίτερα εύστοχη αυτή τη στιγμή: «Το αναγνωρίζω όταν το βλέπω».

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: Αναγνώριση της Παλαιστίνης από το Βέλγιο και επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ
Στη ΓΣ του ΟΗΕ 02.09.25

Αναγνώριση της Παλαιστίνης από το Βέλγιο με κυρώσεις κατά του Ισραήλ

«Υπό το πρίσμα της ανθρωπιστικής τραγωδίας που εκτυλίσσεται στην Παλαιστίνη», η κυβέρνηση του Βελγίου προτίθεται να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος και να επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Συρία: Για συνοπτικές εκτελέσεις δεκάδων Δρούζων κατηγορεί δυνάμεις της de facto κυβέρνησης η Διεθνής Αμνηστία
Διεθνής Αμνηστία 02.09.25

«Συνοπτικές εκτελέσεις» δεκάδων Δρούζων από δυνάμεις του συριακού καθεστώτος

Η Διεθνής Αμνηστία κατέγραψε «εσκεμμένα πυρά και εκτελέσεις 46 Δρούζων» στη Σουάιντα, ιδίως «σε δημόσια πλατεία, μέσα σε σπίτια, σε σχολείο, σε νοσοκομείο και σε αίθουσα τελετών».

Σύνταξη
Δυτικό Σουδάν: Τουλάχιστον 1.000 νεκροί εξαιτίας κατολίσθησης – Ενα χωριό «ισοπεδώθηκε ολοσχερώς»
Νταρφούρ 02.09.25

Τουλάχιστον 1.000 νεκροί εξαιτίας κατολίσθησης στο δυτικό Σουδάν

Κατολίσθηση καταπλάκωσε χωριό στα όρη Μάρα στο δυτικό Σουδάν, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι, οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν φύγει για να σωθούν από τον πόλεμο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΟΠΕΚΕΠΕ: Επικοινωνιακά τεχνάσματα πριν τη ΔΕΘ για το σκάνδαλο – Δηλώσεις Χρυσοχοϊδη για τις παράνομες επιδοτήσεις
Ελλάδα 02.09.25

Επικοινωνιακά τεχνάσματα πριν τη ΔΕΘ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Δηλώσεις Χρυσοχοϊδη για τις παράνομες επιδοτήσεις

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ενημέρωσε τους δημοσιογράφους για τις ενέργειες της αστυνομίας αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Τα έβαλε δύο φορές με τον Μοχάμεντ Άλι, είπε «σκουλήκι» τον Ράσελ Κρόου: Ο Τζόι Μπάγκνερ ήθελε να κατακτήσει τον κόσμο
Τόσο κοντά 02.09.25

Τα έβαλε δύο φορές με τον Μοχάμεντ Άλι, είπε «σκουλήκι» τον Ράσελ Κρόου: Ο Τζόι Μπάγκνερ ήθελε να κατακτήσει τον κόσμο

Ήταν το ανερχόμενο αστέρι στα χρόνια κυριαρχίας του Μοχάμεντ Άλι. Δοκίμασε στον κινηματογράφο και την οινοποιία, μέχρι και σε ριάλιτι. Ο Τζόι Μπάγκνερ «έφυγε» από τη ζωή την 1η Σεπτεμβρίου σε ηλικία 75 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΠΑΣΟΚ: Αυτή είναι η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ στις κοινωνικές ανισότητες – «Η κυβέρνηση έχει αλλεργία στο κοινωνικό κράτος»
Μαύρη Βίβλος 02.09.25 Upd: 12:20

ΠΑΣΟΚ: Αυτή είναι η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ στις κοινωνικές ανισότητες – «Η κυβέρνηση έχει αλλεργία στο κοινωνικό κράτος»

Μιλένα Αποστολάκη, Γιώργος Νικητιάδης, Παύλος Χρηστίδης, Φραγκίσκος Παρασύρης, Ιωάννης Τσίμαρης αναφέρονται στη «μαύρη βίβλο» της ΝΔ στις «κοινωνικές ανισότητες»

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ισραήλ: Γιατροί μπλοκάρουν δρόμο στο Τελ ΑΒίβ, ζητούν τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα
Δείτε βίντεο 02.09.25

Γιατροί μπλοκάρουν δρόμο στο Τελ ΑΒίβ, ζητούν τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα - Νέες επιθέσεις του Ισραήλ

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 40 Παλαιστίνιους από την αυγή της Τρίτης στη Γάζα - Άλλοι 13 θάνατοι από πείνα στον πολύπαθο παλαιστιακό θύλακα

Σύνταξη
Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Πώς εκχώρησαν σε επιχειρηματίες οικόπεδα – «φιλέτα» από ιδιοκτησία μονής
Σοκάρουν οι αποκαλύψεις 02.09.25

Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Πώς εκχώρησαν σε επιχειρηματίες οικόπεδα – «φιλέτα» από ιδιοκτησία μονής

Στις 14:00 αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη- Σε δύο ομάδες, την Πέμπτη και την Παρασκευή θα απολογηθούν στον ανακριτή οι συλληφθέντες

Σύνταξη
Ο Ντουέιν Τζόνσον κλαίει ανεξέλεγκτα μετά τα 15 λεπτά χειροκρότημα της ταινίας «The Smashing Machine» στη Βενετία
Αλλαγή ρόλων 02.09.25

Ο Ντουέιν Τζόνσον κλαίει ανεξέλεγκτα μετά τα 15 λεπτά χειροκρότημα της ταινίας «The Smashing Machine» στη Βενετία

Ο Ντουέιν Τζόνσον λαμβάνει και απολαμβάνει 15λεπτo χειροκροτήματα στο Φεστιβάλ της Βενετίας δημιουργώντας την τέλεια συνθήκη για τα επερχόμενα Όσκαρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΟΠΕΚΕΠΕ: Κυβερνητική αγωνία για τη δεύτερη δικογραφία – Πάνω από 10 οι εμπλεκόμενοι βουλευτές
Πολιτική 02.09.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κυβερνητική αγωνία για τη δεύτερη δικογραφία – Πάνω από 10 οι εμπλεκόμενοι βουλευτές

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχειώνει την κυβέρνηση και κατά συνέπεια την παρουσία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Οι πληροφορίες του in μιλούν για περισσότερους από 10 βουλευτές που εμπλέκονται στη δεύτερη δικογραφία, με αποκαλυπτικούς διαλόγους και ονόματα έκπληξη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η «δεξαμενή» των ελεύθερων: Ο Ζίγιες, ο Ινσίνιε και οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται σε αναζήτηση ομάδας (pics)
Ποδόσφαιρο 02.09.25

Η «δεξαμενή» των ελεύθερων: Ο Ζίγιες, ο Ινσίνιε και οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται σε αναζήτηση ομάδας (pics)

Από τον Ζίγιες στον Ινσίνιε και στον Έρικσεν, η «δεξαμενή» των ελεύθερων είναι γεμάτη μεγάλα ονόματα που ψάχνουν τον επόμενο σταθμό στην καριέρα τους.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ανδρουλάκης: Πάμε στη ΔΕΘ με ένα συνολικό πρόγραμμα βελτίωσης της ζωής των πολιτών
Αλλαγή σελίδας 02.09.25

Ανδρουλάκης: «Πάμε στη ΔΕΘ με ένα συνολικό πρόγραμμα βελτίωσης της ζωής των πολιτών - Ζητάμε πρωτιά για το ΠΑΣΟΚ»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι αν θέλουμε αλλαγή πολιτικής σελίδας στη χώρα τότε το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο διαφορά

Σύνταξη
Δήμος Αθηναίων Vs Κυβέρνησης – Η κλιμάκωση μιας αντιπαράθεσης με όχημα τη Βασιλίσσης Ολγας
Βασιλίσσης Ολγας 02.09.25

Δήμος Αθηναίων Vs Κυβέρνησης – Η κλιμάκωση μιας αντιπαράθεσης με όχημα τη Βασιλίσσης Ολγας

«Θα προχωρήσουμε» προαναγγέλλει ο Δούκας- Τα βλέμματα στραμμένα στον ΟΑΣΑ - Ανακοίνωση από τους εργαζόμενους του ΤΡΑΜ - Μιλούν στο in o αντιδήμαρχος Υποδομών και ο Συγκοινωνιολόγος Π. Παπαντωνίου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο