Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έφτασε στην Κίνα για τη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας στη Σανγκάη (SCO), ενώ ήδη ξεκίνησε η διμερής συνάντηση του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι στην πόλη – λιμάνι Τιαντζίν.

Το Πεκίνο υποδέχτηκε τον Πούτιν με τιμές, στρώνοντας του το κόκκινο χαλί.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

JUST IN: 🇷🇺🇨🇳 Russian President Putin arrives in China. pic.twitter.com/zHIbuorfMx — BRICS News (@BRICSinfo) August 31, 2025

Ο στόχος του Πεκίνου

Το France 24 σημειώνει ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συγκέντρωσε τους ηγέτες 20 ευρασιατικών χωρών για μια εμβληματική σύνοδο κορυφής με στόχο να θέσει την Κίνα στο επίκεντρο των περιφερειακών σχέσεων.

Τα μέτρα ασφαλείας στην Τιαντζίν στη βόρεια Κίνα είναι δρακόντεια, με τη σύνοδο να διεξάγεται μέχρι τη Δευτέρα, λίγες ημέρες πριν από μια τεράστια στρατιωτική παρέλαση στην πρωτεύουσα Πεκίνο για τον εορτασμό των 80 χρόνων από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο SCO περιλαμβάνει την Κίνα, την Ινδία, τη Ρωσία, το Πακιστάν, το Ιράν, το Καζακστάν, το Κιργιζιστάν, το Τατζικιστάν, το Ουζμπεκιστάν και τη Λευκορωσία – με 16 ακόμη χώρες να συμμετέχουν ως παρατηρητές ή «εταίροι διαλόγου».

Τον Πούτιν συνόδευαν επιφανείς πολιτικοί και αντιπρόσωποι εταιρειών.

Εν τω μεταξύ, ο Σι πραγματοποίησε μια σειρά διμερών συναντήσεων με ηγέτες από τις Μαλδίβες, το Αζερμπαϊτζάν, το Κιργιζιστάν και έναν από τους πιστούς συμμάχους του Πούτιν, τον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Πούτιν: «Μια πιο δίκαιη πολυπολική παγκόσμια τάξη»

Η Κίνα και η Ρωσία έχουν κατά καιρούς προωθήσει τον SCO ως εναλλακτική λύση στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ, γράφει το France 24.

Η φετινή σύνοδος κορυφής είναι η πρώτη από την επιστροφή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Σε συνέντευξη που δημοσίευσε το Xinhua το Σάββατο, ο Πούτιν δήλωσε ότι η σύνοδος κορυφής θα «ενισχύσει την ικανότητα της SCO να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις και απειλές και θα εδραιώσει την αλληλεγγύη σε ολόκληρο τον κοινό ευρασιατικό χώρο».

«Όλα αυτά θα συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας πιο δίκαιης πολυπολικής παγκόσμιας τάξης», δήλωσε ο Πούτιν.

Καθώς οι διεκδικήσεις της Κίνας επί της Ταϊβάν και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τις έφεραν σε σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, ειδικοί που επικαλείται το γαλλικό μέσο λένε ότι το Πεκίνο και η Μόσχα είναι πρόθυμες να χρησιμοποιήσουν πλατφόρμες όπως ο SCO για να κερδίσουν την εύνοια άλλων χωρών.

«Η Κίνα επιδιώκει εδώ και καιρό να παρουσιάσει τον SCO ως ένα μη δυτικό μπλοκ δυνάμεων που προωθεί ένα νέο είδος διεθνών σχέσεων, το οποίο, όπως ισχυρίζεται, είναι πιο δημοκρατικό», δήλωσε ο Ντίλαν Λοχ, επίκουρος καθηγητής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Νανγιάνγκ της Σιγκαπούρης.

Περισσότεροι από 20 ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζέσκιάν και ο Τούρκος ομόλογός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συμμετέχουν στη μεγαλύτερη συνάντηση του μπλοκ από την ίδρυσή του το 2001.

«Η μαζική συμμετοχή υποδηλώνει την αυξανόμενη επιρροή της Κίνας και την απήχηση του SCO ως πλατφόρμας για τις μη δυτικές χώρες», πρόσθεσε ο Λοχ.

Τι συζητείται στο περιθώριο της συνόδου

Ο Σι συναντήθηκε με ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο πρωθυπουργός της Καμπότζης Χουν Μανέτ, στην Τιαντζίν το Σάββατο.

Ο Πούτιν αναμένεται να πραγματοποιήσει συνομιλίες τη Δευτέρα με τον Ερντογάν της Τουρκίας και τον Πεζέσκιαν του Ιράν σχετικά με τη σύγκρουση στην Ουκρανία και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, αντίστοιχα.

Ο Ρώσος πρόεδρος χρειάζεται «όλα τα οφέλη του SCO ως παίκτης στη διεθνή σκηνή, αλλά και την υποστήριξη της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο», δήλωσε ο Λιμ Τάι Γουέι, καθηγητής και ειδικός για την Ανατολική Ασία στο Πανεπιστήμιο Σόκα της Ιαπωνίας.

«Η Ρωσία είναι επίσης πρόθυμη να κερδίσει την Ινδία, και οι εμπορικές τριβές της Ινδίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρουν αυτή την ευκαιρία», δήλωσε ο Λιμ.

Η σύνοδος κορυφής πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά την απότομη αύξηση των αμερικανικών δασμών στα ινδικά προϊόντα, ως τιμωρία για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από το Νέο Δελχί.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας έφτασε το Σάββατο, στην πρώτη του επίσκεψη στην Κίνα από το 2018.

Οι δύο μεγαλύτερες σε πληθυσμό χώρες του κόσμου είναι σκληροί αντίπαλοι που ανταγωνίζονται για την επιρροή τους στη Νότια Ασία και το 2020 ήρθαν σε αιματηρή σύγκρουση στα σύνορά τους.

Η εκτόνωση της έντασης μεταξύ τους ξεκίνησε τον περασμένο Οκτώβριο, όταν ο Μόντι συναντήθηκε με τον Σι για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια σε μια σύνοδο κορυφής στη Ρωσία.

Ο Μόντι δεν περιλαμβανόταν στη λίστα των παρευρισκόμενων στην παρέλαση του Πεκίνου που δημοσίευσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας, στην οποία περιλαμβάνονταν ο αρχηγός της χούντας της Μιανμάρ Μιν Αουνγκ Χλάινγκ και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, όπως σημειώνει το France 24.