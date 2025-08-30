newspaper
Πυρκαγιά στα Γρεβενά - Ήχησε το 112 (βίντεο)
Γκουτέρες στον Σι: Η στήριξη της Κίνας στην πολυμερή προσέγγιση είναι ζωτικής σημασίας
Κόσμος 30 Αυγούστου 2025 | 17:56

Γκουτέρες στον Σι: Η στήριξη της Κίνας στην πολυμερή προσέγγιση είναι ζωτικής σημασίας

«Ο ρόλος της Κίνας, ως ένας θεμελιώδης πυλώνας του συστήματος πολυμερούς προσέγγισης, είναι πάρα πολύ σημαντικός και είμαστε πολύ ευγνώμονες για αυτό», δήλωσε ο Αντόνιο Γκουτέρες

Ο ρόλος της Κίνας στη διατήρηση της πολυμερούς προσέγγισης είναι θεμελιώδης, δήλωσε το Σάββατο ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, στο περιθώριο συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ).

Ο Σι, από την πλευρά του, είπε πως η Κίνα θα αποτελεί πάντα έναν «αξιόπιστο εταίρο» των Ηνωμένων Εθνών και θα συνεχίσει να παράσχει «σταθερότητα και βεβαιότητα».

Ο Γκουτέρες βρίσκεται στην πόλη Τιαντζίν, ένα λιμάνι στη βόρεια Κίνα, για μια σύνοδο του ΟΣΣ, στην οποία θα συμμετάσχουν, μαζί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ηγέτες από την κεντρική Ασία, τη νοτιοανατολική Ασία, τη νότια Ασία και τη Μέση Ανατολή.

«Σε αυτή τη χρονική περίοδο, όπου η πολυμερής προσέγγιση βρίσκεται στο στόχαστρο επικρίσεων, η στήριξη της Κίνας είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο που πρέπει να διατηρηθεί», επισήμανε ο Γκουτέρες.

Σι: Η Κίνα είναι πρόθυμη να εμβαθύνει τη συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη

«Βλέπουμε νέες μορφές πολιτικής που είναι ορισμένες φορές δύσκολο να κατανοήσει κανείς, που ορισμένες φορές μοιάζουν με ένα σόου παρά με σοβαρές διπλωματικές προσπάθειες και στις οποίες το επιχειρείν και η πολιτική μοιάζουν ορισμένες φορές να αναμειγνύονται», τόνισε χαρακτηριστικά ο επικεγφαλής του ΟΗΕ.

Και προσέθεσε πως «ο ρόλος της Κίνας, ως ένας θεμελιώδης πυλώνας του συστήματος πολυμερούς προσέγγισης, είναι πάρα πολύ σημαντικός και είμαστε πολύ ευγνώμονες για αυτό».

Από την πλευρά του, ο Σι Τζινπίνγκ υποσχέθηκε τη στήριξη της Κίνας.

«Η Κίνα είναι πρόθυμη να εμβαθύνει τη συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, στηρίζει τον κεντρικό ρόλο τους στις διεθνείς σχέσεις και επωμίζεται από κοινού τις ευθύνες της στη διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης και την προώθηση της ανάπτυξης και της ευημερίας», τόνισε ο Σι απευθυνόμενος στον Αντόνιο Γκουτέρες.

89η ΔΕΘ: Τι προτείνουν οι φορείς για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας

89η ΔΕΘ: Τι προτείνουν οι φορείς για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας

Αντρέα Ορσέλ: Ο dealmaker των τραπεζών στην Ευρώπη

Αντρέα Ορσέλ: Ο dealmaker των τραπεζών στην Ευρώπη

