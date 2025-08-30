Η νέα στρατηγική του Παγκόσμιου Νότου απέναντι στις ΗΠΑ, στη Σύνοδο του SCO

Μια μοναδική ευκαιρία να παρουσιάσει τις προτάσεις του για τη διεθνή συνεργασία και την παγκόσμια διακυβέρνηση θα έχει ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στη Σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης (Shanghai Cooperation Organization – SCO) , έχοντας δίπλα του τους ηγέτες της Ρωσίας, της Ινδίας και των 23 άλλων κρατών που συγκροτούν τη μεγάλη περιφερειακή ένωση, που ιδρύθηκε το 2001. Στο πλαίσιο αυτο άλλωστε, αναμένεται η έγκριση της αναπτυξιακής στρατηγικής του μπλοκ για τα επόμενα 10 χρόνια, από τους ηγέτες των κρατών μελών του SCO.

Ταυτόχρονα θα προσφέρει ενα πλαίσιο διαλόγου σε τέσσερις εμπόλεμες χώρες (Ινδία-Πακιστάν, Ιράν και Καμπότζη) ικανοποιώντας την αρχική αποστολή του Οργανισμού ως συνασπισμός ασφαλείας.

Η πόλη Τιαντζίν στη βόρεια Κίνα, μόλις 116 χιλιόμετρα απο το Πεκίνο, θα αρχίσει να υποδέχεται τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων καθώς και τους επικεφαλής διεθνών οργανισμών που θα συμμετέχουν στη Σύνοδο του SCO, οι εργασίες της οποίας θα διεξαχθούν το διήμερο 31 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου.

Στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης συμμετέχουν τα δέκα βασικά μέλη του Οργανισμού και συγκεκριμένα η Ρωσία, η Κίνα, το Καζακστάν, το Κιργιστάν, το Τατζικιστάν και το Ουζμπεκιστάν (η αρχική εξάδα), η Ινδία, το Πακιστάν, το Ιράν και η Λευκορωσία. Ακόμα, το Αφγανιστάν και η Μονγκολία έχουν το status των κρατών παρατηρητών ενώ αλλά 14 κράτη έχουν την ιδιότητα των συνεργατών διαλόγου (Dialogue Partners) οπως η Αρμενία, το Αζερμπαιτζαν, το Μπαχρέιν, η Αίγυπτος, η Καμπότζη, το Κατάρ, το Κουβέιτ, η Μιανμάρ, το Νεπάλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιρατα, η Σαουδική Αραβία, οι Μαλδίβες, η Τουρκία και η Σρι Λάνκα.

Εμπορική συνεργασία

Τα βασικά μέλη του Οργανισμού όπως και η ομάδα των BRICS υποστηρίζουν τη μεταρρύθμιση της παγκόσμιας οικονομίας, περισσότερο δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς -οπως λένε στα επίσημα κείμενα- που θα εξασφαλίζει την πρόσβαση των κρατών στις αγορές.

Οι δεσμοί της Κίνας και των άλλων μελών του SCO έχουν γίνει ολοένα και πιο ισχυροί, με τη συνεργασία να εκτείνεται σε τομείς όπως οι υποδομές, η ενέργεια, η γεωργία και η τεχνολογία.

Το 2024, το εμπόριο της Κίνας με τα άλλα μέλη του Οργανισμού , κράτη -παρατηρητές και εταίρους διαλόγου έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 890 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, ή το 14,4% του συνολικού εξωτερικού εμπορίου της χώρας.

Μια μίνι σύνοδος των BRICS

Οι ηγέτες των τριών μεγαλύτερων κρατών της ομάδας των BRICS (Κίνα, Ρωσία, Ινδία) συναντώνται σε μια περίοδο κλιμάκωσης του εμπορικού πολέμου που άρχισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και αναζήτησης νέων ισορροπιών και αγορών για τις χώρες του Παγκόσμιου Νότου.

Η επιβολή δασμών 50% στην Ινδία οδηγεί το Νέο Δελχί σε στενότερη συνεργασία με την Κίνα και η συνάντηση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι με τον Κινέζο πρόεδρο ακολουθεί μια διαδικασία εξομάλυνσης των σχέσεων αναμεσα στις δυο χώρες την οποία προανήγγειλαν ο Ινδός πρωθυπουργός με τον υπουργό Εξωτερικών της Κίνας , μόλις την περασμένη εβδομάδα.

Στη συνάντηση αυτή υπογραμμίστηκε ότι οι δύο χώρες Κίνα είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, μοιράζονται τον ίδιο στόχο για την επίτευξη ταχύτερης ανάπτυξης, και θα πρέπει να αυξήσουν τις ανταλλαγές, να προωθήσουν την αμοιβαία κατανόηση και να επεκτείνουν τη συνεργασία τους.

Ανάλογες είναι και οι προοπτικές με τη Ρωσία παρα το γεγονός ότι οι πρόσθετοι δασμοι στην Ινδία , που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, επιβλήθηκαν ως τιμωρία για την αγορά πετρελαίου απο τη Μόσχα. Μάλιστα, η Ινδία δείχνει να επιμένει στις εισαγωγές ρωσικού αργου πετρελαίου όπως άλλωστε και η Κίνα, που είναι οι δυο μεγαλύτεροι εισαγωγείς.

Στη Σύνοδο του SCO συμμετέχουν άλλα τρια κρατη μέλη των BRICS, η Αιγυπτος, το Ιράν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η παρουσία του Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος θα παρατείνει την παραμονή του και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου του SCO προκειμένου να παραβρεθεί στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην κινεζική πρωτεύουσα για τον εορτασμό των 80 χρόνων απο τη νίκη επι της Ιαπωνίας και τη «συμμετοχή στον παγκόσμιο αντιφασιστικό πόλεμο», που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου.

Η επίσκεψη του Ρώσου προέδρου Βλαντιμιρ Πούτιν στην Κίνα -ασυνήθιστα μεγάλη σε διάρκεια, δεδομένων και των συνθηκών- δεν ανταποδίδει μόνον την επίσκεψη του προέδρου Σι Τζινπίνγκ στην αντίστοιχη στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεια της Μόσχας τον περασμένο Μάιο. Είναι ταυτόχρονα και ενα ισχυρό μήνυμα για τη στενή στρατιωτική συνεργασία των δύο κρατών.

Πηγή: ΟΤ