Κίνα: Πούτιν και Κιμ Γιονγκ Ουν θα παραστούν στη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο στις 3 Σεπτεμβρίου

Η κινεζική διπλωματία ανακοίνωσε σήμερα ότι 26 αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων –συμπεριλαμβανομένων των προέδρων της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν και της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν–, θα παραβρεθούν την ερχόμενη Τετάρτη 3η Σεπτεμβρίου στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση που οργανώνεται για να τιμηθεί η 80ή επέτειος από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, κατά μήκος της λεωφόρου που περνάει μπροστά από την τεράστια πλατεία Τιενανμέν.

Ανώτερος αξιωματούχος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Χονγκ Λέι, έκανε την αναγγελία αυτή κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Πεκίνο.

Θα πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη που θα κάνει ο κ. Κιμ στην Κίνα από τον Ιανουάριο του 2019.

Το Πεκίνο εννοεί να κάνει επίδειξη δύναμης σε όλο τον κόσμο με την παρέλαση αυτή, που συμπίπτει με την επέτειο της επίσημης συνθηκολόγησης της Ιαπωνίας.

Θα ακολουθήσει σύνοδος του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ) με τη συμμετοχή κάπου είκοσι ξένων αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων.