Η Κίνα εκτίμησε σήμερα ότι είναι «παράλογο και μη ρεαλιστικό» να ζητείται από τη χώρα να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις για τον πυρηνικό αφοπλισμό μαζί με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία.

Το Πεκίνο σχολίασε με αιχμηρό τρόπο τη δήλωση Τραμπ

Ο Γκούο Ζιακούν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, έκανε τις δηλώσεις αυτές αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι συζήτησε για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν και πρόσθεσε ότι θα ήθελε να εμπλακεί και η Κίνα στις συνομιλίες αυτές.

«Οι πυρηνικές δυνάμεις της Κίνας και των ΗΠΑ δεν βρίσκονται καθόλου στο ίδιο επίπεδο και το περιβάλλον στρατηγικής ασφάλειας και το πυρηνικό δόγμα των δύο χωρών είναι εντελώς διαφορετικά», επεσήμανε ο Γκούο.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

China rejects trilateral nuclear arms control talks with the US & Russia, Trump says “We can’t let nuclear weapons proliferate. We have to stop nuclear weapons. The power is too great» https://t.co/hTyZ5kYYWi — NPEC (@NuclearPolicy) August 27, 2025

Ποιο είναι το πυρηνικό δόγμα της Κίνας

Βάσει της πολιτικής της η Κίνα δεν χρησιμοποιεί πρώτη πυρηνικά όπλα και ακολουθεί την πυρηνική στρατηγική της αυτοάμυνας, τόνισε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου εξηγώντας ότι το Πεκίνο δεν θα εμπλακεί σε κούρσα εξοπλισμών με καμία άλλη χώρα.

«Οι χώρες με τα μεγαλύτερα πυρηνικά οπλοστάσια θα πρέπει να τηρήσουν με σοβαρότητα την ειδική τους ευθύνη για τον πυρηνικό αφοπλισμό», κατέληξε.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα, ενόψει της συνάντησής του με τον Νοτιοκορεάτη πρόεδρο Λι Τζάε Μιουνγκ, ότι «ένα από τα πράγματα που προσπαθούμε να κάνουμε με τη Ρωσία και την Κίνα είναι η αποπυρηνικοποίηση και είναι πολύ σημαντικό».

«Πιστεύω ότι η αποπυρηνικοποίηση είναι ένα πολύ – είναι ένας μεγάλος στόχος, αλλά η Ρωσία είναι διατεθειμένη να το κάνει και πιστεύω ότι η Κίνα θα είναι επίσης διατεθειμένη. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την εξάπλωση των πυρηνικών όπλων. Πρέπει να σταματήσουμε τα πυρηνικά όπλα», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος.