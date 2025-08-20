newspaper
Κίνα και Ινδία συμφώνησαν να επαναληφθούν οι απ’ ευθείας πτήσεις
Διεθνής Οικονομία 20 Αυγούστου 2025

Κίνα και Ινδία συμφώνησαν να επαναληφθούν οι απ’ ευθείας πτήσεις

Σε πορεία περαιτέρω βελτίωσης οι σχέσεις της Κίνας με την Ινδία – Επίσκεψη του Κινέζου υπουργού Εξωτερικών στο Νέο Δελχί. Οι απ' ευθείας πτήσεις είναι ένα ακόμη βήμα.

Η επανάληψη των απ΄ευθείας αεροπορικών πτήσεων μεταξύ της Ινδίας και της Κίνας, συμφωνήθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Κινέζου υπουργού Εξωτερικών Γουάνγκ Γι στο Νέο Δελχί. Ο Κινέζος αξιωματουχος έγινε δεκτός απο τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι με τον οποιο συμφώνησαν ότι  η συνάντηση των ηγετών των δύο χωρών (Σι και Μοντι) τον περασμένο Οκτώβριο στη σύνοδο των BRICS στο Καζάν της Ρωσίας,  αποδείχθηκε σημείο καμπής για τη βελτίωση και την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων.

Ο Ναρέντρα Μόντι τόνισε ότι η Ινδία και η Κίνα είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, και μοιράζονται τον ίδιο στόχο για την επίτευξη ταχύτερης ανάπτυξης, και θα πρέπει να αυξήσουν τις ανταλλαγές, να προωθήσουν την αμοιβαία κατανόηση και να επεκτείνουν τη συνεργασία, λέγοντας ότι οι τεράστιες δυνατότητες και το λαμπρό μέλλον της διμερούς συνεργασίας μπορούν να γίνουν αντιληπτά από ολόκληρο τον κόσμο.

Συνεργασία

Αποκαλώντας την επίσκεψή του στην Ινδία προετοιμασία για ανταλλαγές υψηλού επιπέδου μεταξύ των δύο χωρών, ο Κινέζος υπουργος Εξωτερικών Γουάνγκ Γι είπε ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η Κίνα και η Ινδία έχουν καταλήξει σε συναίνεση για την επανεκκίνηση των μηχανισμών διαλόγου σε διάφορους τομείς, την εμβάθυνση της αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας, την υποστήριξη του πολυμερισμού, την κοινή αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων και την αντίθεση στον μονομερή εκφοβισμό.

Όσον αφορά το ζήτημα των συνόρων, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε νέα συναίνεση για τη διεξαγωγή τακτικής διαχείρισης και ελέγχου, τη διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στις παραμεθόριες περιοχές, τον κατάλληλο χειρισμό ευαίσθητων σημείων και την έναρξη διαπραγματεύσεων για τα σύνορα σε περιοχές όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις, είπε.

Ο Ινδός πρωθυπουργός, θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της Συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης στα τέλη του μήνα.

Η επανάληψη στις απ’ ευθείας πτήσεις

Αν και η συμφωνία των δυο πλευρών δεν θα οδηγήσει άμεσα στην επαναφορά των αεροπορικών συνδέσεων αποτελεί μια σημαντική συμφωνία ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες (πληθυσμιακα) χώρες του κόσμου.

Το 2020, πριν την διακοπή, οι δύο χώρες συνδέονταν με περισσότερες απο 500 απ΄ευθείας πτήσεις των εταιριών Air India, IndiGo, China Southern και China Eastern.

Οι δύο πλευρές εξέτασαν τις λεπτομέρειες της επανάληψης των απ ευθείας πτήσεων κατα τη διάρκεια της συνάντησης όπως τα ζητηματα των χρονοθυρίδων στα αεροδρόμια (slots ) που θα πρέπει να οριστούν εκ νέου.

Πηγή: ΟΤ

World
Fed: Στάση αναμονής και αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα

Fed: Στάση αναμονής και αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα

Πολυτελή ακίνητα: Συνεχίζεται το «ράλι» στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Πολυτελή ακίνητα: Συνεχίζεται το «ράλι» στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Σε τι στοχεύει το ψηφιακό ευρώ – Τι φοβάται η ΕΚΤ και γιατί το χρειάζονται οι Ευρωπαίοι
Πότε αναμένεται 20.08.25

Σε τι στοχεύει το ψηφιακό ευρώ - Τι φοβάται η ΕΚΤ και γιατί το χρειάζονται οι Ευρωπαίοι

«Αν δεν παράσχουμε ένα ψηφιακό ισοδύναμο του ευρώ, θα αποτύχουμε να εκπληρώσουμε την ευθύνη μας ως ΕΚΤ απέναντι στους ανθρώπους που υπηρετούμε», προειδοποιεί ο Πιέρο Τσιπολόνε

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μπύρα: Η «Generation Z» γυρνάει την πλάτη σε 172 χρόνια ιστορίας
Alcohol Free 19.08.25

Η «Generation Z» γυρνάει την πλάτη σε 172 χρόνια ιστορίας - Η νέα τάση που αλλάζει την… μπύρα

Η μπύρα είναι το ποτό που μπορεί να είναι απλό και καθημερινό, αλλά και ιδιαίτερο, χάρη στη μεγάλη ποικιλία γεύσεων. Οι χώρες της ΕΕ παρήγαγαν 32,7 δισεκατομμύρια λίτρα μπύρας με περιεκτικότητα σε αλκοόλ άνω του 0,5%. «Πρωταθλήτρια» σε παραγωγή μπύρας είναι αδιαμφισβήτητα η Γερμανία αλλά… κάτι αλλάζει με την Gen Z.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ακίνητα: Οι πρωταθλήτριες χώρες της Ευρώπης στη φορολογία – Πού βρίσκεται η Ελλάδα
Στοιχεία ΟΟΣΑ 19.08.25

Οι πρωταθλήτριες χώρες της Ευρώπης στη φορολογία ακινήτων - Πού βρίσκεται η Ελλάδα

Η βορειοδυτική Ευρώπη συλλέγει μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ μέσω φόρου στα ακίνητα, η ανατολική και οι Βαλτικές χαμηλότερο, ενώ στον Νότο η εικόνα είναι μεικτή με τάση προς τα υψηλότερα επίπεδα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Οι δασμοί του Τραμπ σπρώχνουν τη Λατινική Αμερική σε μια νέα «χαμένη δεκαετία»
Μεγαλώνει η κρίση 19.08.25

Οι δασμοί του Τραμπ σπρώχνουν τη Λατινική Αμερική σε μια νέα «χαμένη δεκαετία»

Με τις οικονομίες ήδη σε επιβράδυνση, η πολιτική προστατευτισμού του Τραμπ πλήττει ανισομερώς τις χώρες της περιοχής, απειλώντας να βαθύνει τη στασιμότητα και να ενισχύσει τις αδυναμίες τους.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ουαλία: Τουρίστες αποσυναρμολόγησαν ιστορικό πέτρινο σταυρό – Σχημάτισαν άστρο του Δαυίδ στη θέση του
Αντιδράσεις 20.08.25

Ουαλία: Τουρίστες αποσυναρμολόγησαν ιστορικό πέτρινο σταυρό – Σχημάτισαν άστρο του Δαυίδ στη θέση του

Ο κατασκευασμένος από πέτρες σταυρός, μήκους 18 μέτρων, βρισκόταν στη θέση του για τουλάχιστον 50 χρόνια. Οι κάτοικοι εργάστηκαν ομαδικά για τον αποκαταστήσουν.

Σύνταξη
Η καταρρακτώδης βροχή «σταμάτησε» τον Μίλτο Τεντόγλου – Έβδομος στο Diamond League Λωζάνης
Άλμα εις μήκος 20.08.25

Η καταρρακτώδης βροχή «σταμάτησε» τον Μίλτο Τεντόγλου – Έβδομος στο Diamond League Λωζάνης

Έβδομη θέση για τον Μίλτο Τεντόγλο στο Diamond League της Λωζάνης, με μόνο δύο άλματα, καλύτερο εκ των οποίων το 7,52 μ. - Ακατάλληλες οι συνθήκες αγώνα λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πόλεμος αναρτήσεων Ζαχαριάδη – Σδούκου για την έξοδο από τα μνημόνια
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Πόλεμος αναρτήσεων Ζαχαριάδη – Σδούκου για την έξοδο από τα μνημόνια

Η ανάρτηση του Κώστα Ζαχαριάδη για την αυριανή (21/8) επέτειο της εξόδου της χώρας από τα μνημόνια, το 2018, προκάλεσε ένα υποτιμητικό για τον Αλέξη Τσίπρα σχόλιο της Αλεξάνδρας Σδούκου, που δεν έμεινε αναπάντητο

Σύνταξη
Κασσελάκης στον Γεωργιάδη για το ΕΣΥ: Είστε υπουργός Υγείας ή υπουργός Προπαγάνδας;
«Το άσπρο μαύρο» 20.08.25

Κασσελάκης στον Γεωργιάδη για το ΕΣΥ: Είστε υπουργός Υγείας ή υπουργός Προπαγάνδας;

«Ο Άδωνις Γεωργιάδης εκτελεί ένα μεθοδευμένο σχέδιο. Του αφεντικού του. Ψάχνουν πρωτιές; Τους δίνω. Η Ελλάδα είναι πρώτη στη ντροπή. Πρώτη στη φτωχοποίηση της δημόσιας υγείας», τονίζει ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Σε θεραπευτική άδεια μετά το εξιτήριο – Αναμονή για την απόφαση των γιατρών
Fizz 20.08.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Σε θεραπευτική άδεια μετά το εξιτήριο – Αναμονή για την απόφαση των γιατρών

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εισαχθεί ακούσια στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δρομοκαΐτειο λίγες ημέρες νωρίτερα και πήρε εξιτήριο το πρωί της Δευτέρας, 18 Αυγούστου. Τώρα ο τραγουδιστής είναι εν αναμονή της απόφασής της αιτρικής ομάδας

Σύνταξη
Στη Μύκονο Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα προσκεκλημένοι του ζεύγους Θεοχαράκη
Στο νησί των ανέμων 20.08.25

Στη Μύκονο Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα προσκεκλημένοι του ζεύγους Θεοχαράκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε να ξεσκάσει για λίγο και αργά το απόγευμα άφησε την Αθήνα και έτσι ο πρώτος που θα μάθει από πρώτο χέρι τι είπαν με τον Αιγύπτιο πρόεδρο θα είναι κάποιος… συγγενής του Πέτρου του πελεκάνου.

Σύνταξη
Σπανούλης: «Είχαμε καλή κυκλοφορία της μπάλας, είμαι ευχαριστημένος από την επίθεση»
Μπάσκετ 20.08.25

Σπανούλης: «Είχαμε καλή κυκλοφορία της μπάλας, είμαι ευχαριστημένος από την επίθεση»

Ο προπονητής της Εθνικής, Βασίλης Σπανούλης, μίλησε για τη νίκη της γαλανόλευκης απέναντι στην Λετονία, αλλά και για την εξαιρετική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία: Η Ευρώπη δεν έχει λύσεις – Πολλά λόγια, λίγα έργα
Αδιέξοδο 20.08.25

Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία: Η Ευρώπη δεν έχει λύσεις – Πολλά λόγια, λίγα έργα

Δύσκολος αποδεικνύεται ο δρόμος για ειρήνευση στην Ουκρανία. Το Κίεβο δεν θα μπορούσε να δεχθεί συμφωνία χωρίς ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας και οι σύμμαχοί του αδυνατούν ουσιαστικά να τις προσφέρουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ελλάδα – Λετονία 104-86: Με καταιγιστικό Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική (vid)
Μπάσκετ 20.08.25

Ελλάδα – Λετονία 104-86: Με καταιγιστικό Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική (vid)

«Άλλη» ομάδα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική μας, νίκησε με επιβλητικό τρόπο τη Λετονία (104-86) για το τουρνουά «Ακρόπολις» κι έδειξε πως μπορεί να ελπίζει στο προσεχές Ευρωμπάσκετ.

Σύνταξη
LIVE: Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι
Champions League 20.08.25

LIVE: Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι

LIVE: Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Μπόντο Γκλιμτ – Στουρμ Γκρατς
Champions League 20.08.25

LIVE: Μπόντο Γκλιμτ – Στουρμ Γκρατς

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Στουρμ Γκρατς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπόντο/Γκλιμτ – Στουρμ Γκρατς για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Βασιλεία – Κοπεγχάγη
Champions League 20.08.25

LIVE: Βασιλεία – Κοπεγχάγη

LIVE: Βασιλεία – Κοπεγχάγη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Βασιλεία – Κοπεγχάγη για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Χωρίς σαφήνεια η διπλωματία θα πεθάνει στην Ουκρανία – Τι λένε τρεις ειδικοί
Ωρολογιακή βόμβα 20.08.25

Χωρίς σαφήνεια η διπλωματία θα πεθάνει στην Ουκρανία – Τι λένε τρεις ειδικοί

Εάν οι δυτικοί δεν δώσουν σημασία σε αυτές τις λεπτομέρειες για την Ουκρανία, οι τρεις ειδικοί προειδοποιούν ότι κινδυνεύουν αυτές να εξελιχθούν σε διπλωματική «ωρολογιακή βόμβα»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα
Champions League 20.08.25

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από MEGA και COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Γάζα: Η στιγμή της επίθεσης μαχητών της Χαμάς σε Ισραηλινούς στρατιώτες και η «απάντηση» των IDF (βίντεο)
Κόσμος 20.08.25

Γάζα: Η στιγμή της επίθεσης μαχητών της Χαμάς σε Ισραηλινούς στρατιώτες και η «απάντηση» των IDF (βίντεο)

Επίθεση από μαχητές της Χαμάς, που βγήκαν από υπόγειο τούνελ, δέχθηκε ομάδα Ισραηλινών στρατιωτών στην Χαν Γιουνίς, στη νότια Γάζα - Νωρίτερα, την έναρξη της νέας επίθεσης στη Γάζα ανακοίνωσαν οι IDF

Σύνταξη
Σκάνδαλο υποκλοπών: To Predator, η Intellexa και οι αποστολές από την Τσεχία στην Ελλάδα
Πολιτική 20.08.25

Σκάνδαλο υποκλοπών: To Predator, η Intellexa και οι αποστολές από την Τσεχία στην Ελλάδα

Δημοσιογραφική έρευνα από την Τσεχία φέρνει στο φως νέα δεδομένα για το σκάνδαλο των υποκλοπών, τη δραστηριότητα της Intellexa στην Ελλάδα και το ρόλο ενός επιχειρηματία που έστελνε εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας στη χώρα μας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

