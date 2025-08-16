newspaper
16.08.2025 | 23:35
Συνελήφθη 26χρονος για ξυλοδαρμό - Επιτέθηκε και σε αστυνομικό
Η Κίνα δημιουργεί το μεγαλύτερο ναυπηγικό όμιλο στον κόσμο
Διεθνής Οικονομία 16 Αυγούστου 2025

Η Κίνα δημιουργεί το μεγαλύτερο ναυπηγικό όμιλο στον κόσμο

Το χαρτοφυλάκιο παραγγελιών της συγχωνευμένης εταιρείας στην Κίνα θα ανέρχεται σε περισσότερα από 530 πλοία

Σύνταξη
Στη δημιουργία του μεγαλύτερου ναυπηγικού ομίλου στον κόσμο προχωρά η Κίνα, μέσω της συγχώνευσης (ακριβέστερα της επανένωσης) δυο μεγάλων κινεζικών ναυπηγείων.

Η συγχώνευση ύψους 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ δύο κρατικών ναυπηγικών ομίλων περνά μέσα απο το Χρηματιστηριο της Σανγκάης και όπως έγινε γνωστό η νέα εταιρεια θα γίνει η μεγαλύτερη εισηγμένη στο χρηματιστήριο ναυπηγική εταιρεία στον κόσμο όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία και τα έσοδα και μάλιστα με το πιο ολοκληρωμένο φάσμα δραστηριοτήτων.

Ο κινεζικός γίγαντας ονομάζεται China State Shipbuilding, ή CSSC και όπως έχει προγραμματιστεί θα απορροφήσει τον εταίρο της συγχώνευσης, την China Shipbuilding Industry, και να εισαχθεί ως μοναδική εταιρεία στο Χρηματιστήριο της Σαγκάης, μετά την πρόσφατη έγκριση της συμφωνίας από τις ρυθμιστικές αρχές.

Οπως αναφέρει το Bloomberg, η συγχωνευμένη εταιρεία ελπίζει να χρησιμοποιήσει το μέγεθός της για να μειώσει το κόστος και να την βοηθήσει να ξεπεράσει την αναταραχή στον κλάδο που προκάλεσαν οι κινήσεις του Τραμπ, οπως η υιοθετηση δυσμενών μέτρων εναντιον όσων πλοίων έχουν κατασκευαστεί στις κινεζικές γιάρδες.

Κατασκευή πολεμικών πλοίων

Οι δύο εταιρείες ήταν αρχικά μία και χωρίστηκαν το 1999, όταν η κυβέρνηση ήθελε να προωθήσει τον ανταγωνισμό. Τωρα όμως το Πεκίνο επιδιώκει να ενοποιήσει τις κρατικές εταιρείες σε ευαίσθητους κλάδους, ιδιαίτερα εκείνους που συνδέονται με το στρατό.

Η κύρια δραστηριότητα της CSSC είναι εμπορική, αλλά αποτελεί επίσης σημαντικό ανάδοχο του κινεζικού ναυτικού. Η εταιρεία που απορροφά σχεδιάζει και κατασκεύασε το πρώτο αεροπλανοφόρο της Κίνας, το Shandong.

Η εταιρεία δήλωσε ότι η συγχώνευση θα της επιτρέψει να καλύψει καλύτερα τις ανάγκες του ναυτικού για προηγμένο εξοπλισμό.
«Αυτό είναι ένα σημαντικό ορόσημο στην μακροπρόθεσμη προσπάθεια της Κίνας να κυριαρχήσει στην παγκόσμια ναυπηγική βιομηχανία», δήλωσε ο Μάθιου Φουναϊόλε, αναλυτής στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Clarksons Research για τις νέες παραγγελίες, οι δύο εταιρείες κατείχαν συνολικά σχεδόν το 17% της παγκόσμιας αγοράς πέρυσι. Το συνολικό χαρτοφυλάκιο παραγγελιών της συγχωνευμένης εταιρείας θα ανέρχεται σε περισσότερα από 530 πλοία και 54 εκατομμύρια τόνους νεκρού βάρους, το μεγαλύτερο στον κόσμο, με ετήσια έσοδα περίπου 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τις τελευταίες ετήσιες εκθέσεις.

Απάντηση στην επιθετική πολιτική Τραμπ

Η αππόφαση για τη συγχώνευση ειναι μια προσπάθεια του Πεκίνου να αντισταθμίσει τις κινήσεις του Τραμπ για την ανασυγκρότηση των αμερικανικών ναυπηγείων

Οι αμερικανοί ναυπηγοί προσπαθούν να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος μετά από δεκαετίες παρακμής της ναυτιλιακής βιομηχανίας, αν και τα φιλόδοξα σχέδια του Προέδρου Τραμπ για την αναβίωση της αμερικανικής ναυπηγικής βιομηχανίας έχουν πρόσφατα αντιμετωπίσει εμπόδια.

Βραχυπρόθεσμα, η απειλή του Τραμπ να επιβάλει υψηλότερα τέλη στα πλοία που κατασκευάζονται στην Κίνα δίνει στους ανταγωνιστές της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας την ευκαιρία να ανακτήσουν μερίδιο αγοράς.

Πηγή: ΟΤ

World
WSJ: «Ναι» Πούτιν στην παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία

WSJ: «Ναι» Πούτιν στην παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία

World
Μόδα: Ποια ειναι τα μεγαλύτερα deals που άλλαξαν την αγορά το 2025

Μόδα: Ποια ειναι τα μεγαλύτερα deals που άλλαξαν την αγορά το 2025

