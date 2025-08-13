Ο αεροπορικός «δρόμος του μεταξιού» από την Κίνα στην Ευρώπη και οι Ουιγούροι

Τον τελευταίο χρόνο, δεκάδες νέες εμπορευματικές αεροπορικές συνδέσεις έχουν εγκαινιαστεί, μεταφέροντας χιλιάδες τόνους αγαθών απευθείας από την Κίνα και συγκεκριμένα την επαρχία Σιντζιάνγκ στην Ευρώπη.

Πλέον, περισσότερες από 40 διαδρομές συνδέουν τα αεροδρόμια της περιοχής, όπου το Πεκίνο κατηγορείται για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και χρήση καταναγκαστικής εργασίας εις βάρος της εθνοτικής ομάδας των Ουιγούρων, επισημαίνει σε δημοσίευμά του το Politico.

Σύμφωνα με ανάλυση της ομάδας υπεράσπισης Uyghur Human Rights Project (UHRP), περισσότερες από εννέα εταιρείες μεταφορών έχουν δημιουργήσει δρομολόγια από τη Σιντζιάνγκ προς το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Ελλάδα, την Ελβετία, το Βέλγιο, την Ιρλανδία και την Ισπανία. Οι πτήσεις αυτές μεταφέρουν προϊόντα ηλεκτρονικού εμπορίου, υφάσματα, υποδήματα, ηλεκτρονικά είδη και ανταλλακτικά αυτοκινήτων, τομείς που εκτίθενται στον κίνδυνο καταναγκαστικής εργασίας.

Η έκθεση της UHRP επισημαίνει: «Η ραγδαία επέκταση των αεροπορικών εμπορευματικών δρομολογίων μεταξύ της περιοχής των Ουιγούρων και της Ευρώπης αποτελεί αυξανόμενη απειλή για την ακεραιότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου».

Τι λένε οι εταιρείες για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα

Ορισμένες μεταφορικές εταιρείες υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως τα εμπορεύματά τους παράγονται με καταναγκαστική εργασία, ενώ άλλες δηλώνουν ότι δεν είναι υπεύθυνες για τις εφοδιαστικές αλυσίδες των φορτίων τους.

Ο Ντέιβιντ Άλτον, πρόεδρος της Μικτής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του βρετανικού κοινοβουλίου, σχολίασε: «Ανησυχώ βαθύτατα για αυτά τα ευρήματα», σημειώνοντας ότι η αύξηση των πτήσεων «φαίνεται να αψηφά την πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υιοθετήσει έναν μηχανισμό ελέγχου για την καταναγκαστική εργασία».

Η κινεζική κυβέρνηση έχει τοποθετήσει το κεντρικό αεροδρόμιο του Ουρούμτσι στο Σιντζιάνγκ ως κόμβο στη στρατηγική της «Αεροπορικός Δρόμος του Μεταξιού». Εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στο Λονδίνο απέρριψε τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας τον ισχυρισμό περί «καταναγκαστικής εργασίας» ως «ψέμα του αιώνα».

Αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν δρομολόγια μεταξύ του Ουρούμτσι και της Ευρώπης, όπως η CAMEX Airlines και η Geo-Sky, δήλωσαν ότι δεν έχουν άμεση γνώση της προέλευσης των προϊόντων.

Ο Σάκο Σετουρίτζε, γενικός διευθυντής της CAMEX Airlines, ανέφερε ότι η εταιρεία του μεταφέρει φορτία για λογαριασμό μεταφορικών εταιρειών και «δεν μπορεί να ελέγξει τους κατασκευαστές ή τα εργοστάσια». Παρομοίως, ο Ζουράμπ Κιπαροΐτζε της Geo-Sky δήλωσε: «Δεν έχουμε καμία γνώση ή ανάμειξη στα ζητήματα που εγείρονται από την UHRP».

Η βρετανική εταιρεία European Cargo ανέφερε ότι παραμένει «σε επαγρύπνηση για τις προκλήσεις διαχείρισης αυτού του κινδύνου» και συμμορφώνεται με τη βρετανική νομοθεσία.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζητούν την ανάληψη δράσης. Η Σίαν Λι, επικεφαλής της οργάνωσης Anti-Slavery International, δήλωσε: «Η απαγόρευση των εισαγωγών από το Σιντζιάνγκ θα σηματοδοτούσε ότι οι κυβερνήσεις δεν είναι διατεθειμένες να υποστηρίξουν την κρατικά επιβαλλόμενη καταναγκαστική εργασία».

Πηγή: ot.gr