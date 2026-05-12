Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 12 Μαΐου 2026, 21:16

Τι είναι χειρότερο: Να σου κλέψει η AI τη δουλειά ή να γίνει το αφεντικό σου;

Ένα νέο χάσμα αναδύεται: μεταξύ των εργαζομένων που χρησιμοποιούν την AI στην εργασία τους και εκείνων που η τεχνητή νοημοσύνει ελέγχει

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο πραγματικός κίνδυνος που ενέχει η AI για την εργασία δεν είναι απλώς η απώλεια θέσεων εργασίας – είναι το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ των ανθρώπων που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να διευρύνουν τις δεξιότητές τους και εκείνων των οποίων η επαγγελματική ζωή διαμορφώνεται όλο και περισσότερο από αδιαφανή συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου που βασίζονται σε αυτήν.

Η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και τον τρόπο με τον οποίο θα επηρεάσει τους εργαζόμενους έχει κολλήσει σε λάθος σημείο, σύμφωνα με ένα άρθρο του Guardian.

Από τη μία πλευρά υπάρχουν προειδοποιήσεις ότι οι μηχανές έρχονται να αντικαταστήσουν εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Από την άλλη, υπάρχουν ισχυρισμοί ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα επιταχύνει την παραγωγικότητα.

Και οι δύο απόψεις παραβλέπουν αυτό που ήδη συμβαίνει στους χώρους εργασίας σε όλο τον κόσμο, από τη Βρετανία έως την Κένυα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Διευκόλυνση ή επιτήρηση

Για ορισμένους, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στην εξάλειψη της κοπιαστικής εργασίας από την καθημερινότητα.

Πρόκειται συχνά για άτομα που κατέχουν θέσεις με καλύτερες αποδοχές και μεγαλύτερη αυτονομία: αναλυτές, σύμβουλοι, δικηγόροι, ακαδημαϊκοί, διευθυντές.

Σε αυτές τις θέσεις εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η τεχνητή νοημοσύνη εφαρμόζεται για να ενισχύσει τους εργαζόμενους και όχι για να τους αντικαταστήσει, μπορεί να λειτουργήσει ως «συγκυβερνήτης».

Μπορεί να υποστηρίξει την ανθρώπινη κρίση, να επιταχύνει τις ρουτίνες και να δημιουργήσει χώρο για πιο δημιουργική σκέψη.

Για πολλούς άλλους, όμως, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι βοηθός. Είναι αφεντικό.

Εμφανίζεται σε εργαλεία προγραμματισμού και παρακολούθησης, λογισμικό βελτιστοποίησης και αυτοματοποιημένα ταμπλό απόδοσης – όλα τα συστήματα που αποφασίζουν ποιος θα πάρει ποια βάρδια, πόσο χρόνο πρέπει να διαρκέσει μια εργασία και αν κάποιος αποδίδει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του.

Σε αυτούς τους χώρους εργασίας, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι κάτι που χρησιμοποιείς. Είναι κάτι που σε παρακολουθεί και σε ελέγχει.

Αυτή είναι η νέα διαίρεση στην οποία όλοι πρέπει να δώσουμε προσοχή.

Το λογισμικό αφεντικό

Το ένα τρίτο των εργοδοτών στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιεί ήδη τεχνολογία «bossware» για την παρακολούθηση της διαδικτυακής δραστηριότητας των εργαζομένων. Αυτή η ήδη διαδεδομένη παρακολούθηση των εργαζομένων είναι μια γεύση από αυτό που έρχεται.

Γι’ αυτό το ερώτημα αν η τεχνητή νοημοσύνη είναι «καλή» ή «κακή» είναι άσκοπα απλοϊκό.

Η αλήθεια είναι πιο λεπτή.

Οι εργοδότες χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να ενδυναμώσουν ορισμένους εργαζόμενους, ενώ υποβάλλουν άλλους σε πιο εντατικές, απάνθρωπες μορφές εποπτείας. Δημιουργεί νέες ευκαιρίες στην κορυφή της αγοράς εργασίας, ενώ σφίγγει τον έλεγχο στα κατώτερα επίπεδα.

Και στο μέλλον, οι ίδιες μέθοδοι αλγοριθμικής διαχείρισης και επιτήρησης που τελειοποιούνται σε αποθήκες, φορτηγά διανομής και πλατφόρμες εργασίας με βραχυπρόθεσμες συμβάσεις είναι πιθανό να εξαπλωθούν σε εταιρικά κεντρικά γραφεία, νοσοκομεία και σχολεία.

Οι μεγάλες εταιρείες έχουν ξεκινήσει

Αυτό το βλέπουμε ήδη σε εταιρείες όπως η Amazon, καθώς οι μηχανικοί λογισμικού της λένε ότι παρακολουθούνται και πιέζονται να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να επιτύχουν μεγαλύτερη παραγωγικότητα, ακόμη και όταν αυτό, αντίθετα με την κοινή λογική, τους επιβραδύνει.

Και η Meta σχεδιάζει να παρακολουθεί και να καταγράφει τα πληκτρολόγια, τις κινήσεις του ποντικιού και τα κλικ των υπαλλήλων της για να εκπαιδεύσει τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της. Μερικοί από τους ίδιους εργαζόμενους που επωφελούνται από την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης τώρα είναι έτοιμοι να χάσουν τελικά αυτό το πλεονέκτημα.

Η δική μου έρευνα την τελευταία δεκαετία σχετικά με τη συνύπαρξη εργαζομένων και τεχνητής νοημοσύνης, η οποία αναφέρθηκε στην οικονομική έκθεση του Λευκού Οίκου για το 2024, υποδηλώνει ότι το πιο επείγον ζήτημα σχετικά με τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία δεν είναι η άμεση μαζική ανεργία.

Είναι το διευρυνόμενο χάσμα σε δεξιότητες, αυτονομία και ευεξία μεταξύ εκείνων που εργάζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και εκείνων που βρίσκονται υπό τη διαχείρισή της. Πολλές θέσεις εργασίας θα παραμείνουν στο μέλλον, αλλά θα είναι πιο πιεστικές, πιο κατακερματισμένες και λιγότερο ανθρώπινες.

Αυτό έχει σημασία επειδή η εργασία δεν αφορά μόνο το εισόδημα. Αφορά επίσης την αξιοπρέπεια, την εμπιστοσύνη και τον έλεγχο.

Επιτείνοντας το εργασιακό άγχος

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, πολλοί άνθρωποι συνειδητοποίησαν έντονα πόσο βαθιά επηρεάζει η εργασία την ψυχική ευημερία.

Οι χώροι εργασίας που διαχειρίζεται η τεχνητή νοημοσύνη εντείνουν μόνο τις πιέσεις της εργασίας.

Όταν κάθε κλικ, βήμα, κλήση ή παύση που κάνει ένας εργαζόμενος μπορεί να μετρηθεί και να βαθμολογηθεί από ένα σύστημα που δεν μπορεί να δει πλήρως ή να αμφισβητήσει, το αποτέλεσμα είναι το άγχος.

Για τους ανθρώπους που εργάζονται σε αποθήκες, στο λιανικό εμπόριο, στον τομέα της φιλοξενίας, της εφοδιαστικής, της εξυπηρέτησης πελατών ή στην οικονομία των μικροεργασιών, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι πιέζονται περισσότερο από συστήματα που παρουσιάζονται ως ουδέτερα, αντικειμενικά ή αποδοτικά, ακόμα και όταν είναι ακριβώς το αντίθετο.

Αυτό δεν είναι απλώς ένα τεχνικό πρόβλημα.

Είναι ένα κοινωνικό, πολιτικό και ηθικό.

Το παράδειγμα της Βρετανίας

Πάρτε για παράδειγμα τη Βρετανία, η οποία αρέσκεται να παρουσιάζεται ως φιλόδοξη όσον αφορά την AI.

Υπάρχουν πλέον μεγάλα σχέδια για την επέκταση των δεξιοτήτων τεχνητής νοημοσύνης σε όλο το εργατικό δυναμικό. Όλα αυτά ακούγονται θετικά. Όμως, κάτω από τη ρητορική κρύβεται μια πιο δυσάρεστη πραγματικότητα: πολλές οργανώσεις εξακολουθούν να είναι ανεπαρκώς προετοιμασμένες για να εισαγάγουν την τεχνητή νοημοσύνη με δίκαιο τρόπο.

Μια πρόσφατη παγκόσμια έρευνα μεταξύ επιχειρηματικών ηγετών διαπίστωσε ότι, αν και οι περισσότεροι αναφέρουν ότι οι δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης αποτελούν πλέον πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, σχετικά λίγοι διαθέτουν σημαντικό προϋπολογισμό για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τεχνητής νοημοσύνης των εργαζομένων τους. Ακόμη λιγότεροι διαθέτουν ισχυρή διακυβέρνηση.

Πολλοί διευθυντές εξακολουθούν να έχουν ελάχιστη πραγματική ευθύνη για να βοηθήσουν τις ομάδες τους να προσαρμοστούν. Έτσι εδραιώνεται η ανισότητα.

Εάν οι εργαζόμενοι με υψηλότερες αποδοχές εκπαιδεύονται στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ οι εργαζόμενοι με χαμηλότερες αποδοχές απλώς εκτίθενται σε αυτήν μέσω της επιτήρησης και της αυτοματοποιημένης διαχείρισης, τότε αυτό δεν θα είναι μια ιστορία κοινής προόδου. Θα είναι μια ιστορία βαθύτερης ανισορροπίας.

Η AI ηγεσία δεν χωράει σε έναν δημοκρατικό επαγγελματικό χώρο

Οι εργαζόμενοι σε ολόκληρη την οικονομία χρειάζονται πρόσβαση σε ουσιαστική κατάρτιση, όχι μόνο στη χρήση ψηφιακών εργαλείων, αλλά και στην ανάπτυξη των ευρύτερων δεξιοτήτων που έχουν ακόμη μεγαλύτερη σημασία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης: κρίση, επικοινωνία και κριτική σκέψη.

Χρειαζόμαστε επίσης βασικές δημοκρατικές αρχές στον χώρο εργασίας.

Τα συστήματα που επηρεάζουν τις αμοιβές και την απόδοση πρέπει να είναι διαφανή και αμφισβητήσιμα.

Πάνω απ’ όλα, οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν λόγο στο πώς εισάγονται αυτές οι τεχνολογίες. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να είναι κάτι που χρησιμοποιείται στους ανθρώπους πίσω από κλειστές πόρτες και στη συνέχεια δικαιολογείται με τη γλώσσα της αποδοτικότητας.

Πρέπει να διαμορφώνεται από τους ανθρώπους των οποίων τη ζωή θα επηρεάσει – και η έρευνα έχει διαπιστώσει ότι η συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδικασία βελτιώνει την ποιότητα της εργασίας τους και επιτρέπει στους εργοδότες να ενσωματώσουν την τεχνητή νοημοσύνη πιο αποτελεσματικά.

Η επιλογή για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα αναδιαμορφώσει την εργασία δεν γίνεται στις αίθουσες συνεδριάσεων του Σίλικον Βάλεϊ ή στις ομιλίες των συνόδων κορυφής.

Γίνεται αυτή τη στιγμή, από χώρο εργασίας σε χώρο εργασίας, σε όλο τον κόσμο.

Και αν δεν δώσουμε προσοχή, το νέο χάσμα της τεχνητής νοημοσύνης θα γίνει μια ακόμη ανισότητα που έρχεται αθόρυβα, εδραιώνεται βαθιά και αναγνωρίζεται μόνο όταν είναι ήδη παντού.

