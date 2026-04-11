Σημαντική είδηση:
11.04.2026 | 14:43
Μυστήριο στην Θεσσαλονίκη: Σορός 64χρονου εντοπίστηκε σε ρεματιά στην Ευκαρπία
Στην Ελλάδα, άγχος και δουλειά πάνε χέρι-χέρι – Πού στην Ευρώπη βιώνουν οι εργαζόμενοι περισσότερο στρες;
Διεθνής Οικονομία 11 Απριλίου 2026, 08:00

Μια νέα μελέτη που καλύπτει 160 χώρες συγκρίνει τα επίπεδα άγχους στην Ευρώπη με αυτά του υπόλοιπου κόσμου, αλλά και των χωρών της ηπείρου μεταξύ τους. Και η Ελλάδα δυστυχώς παίρνει... το βραβείο

Υγιεινή διατροφή: Δεν έχει σημασία μόνο τι τρώμε

Μια νέα διεθνής μελέτη που καλύπτει 160 χώρες αποτυπώνει μια σύνθετη και συχνά αντιφατική εικόνα για το εργασιακό άγχος.

Από τη μία πλευρά, οι εργαζόμενοι στην Ευρώπη εμφανίζονται λιγότερο αγχωμένοι σε σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου.

Από την άλλη, η ήπειρος καταγράφει σταθερά τα χαμηλότερα επίπεδα αφοσίωσης στην εργασία.

Η έρευνα της Gallup για το 2026 επισημαίνει ότι το πρόβλημα δεν είναι αμελητέο: το άγχος των εργαζομένων δεν επηρεάζει μόνο την ευημερία των ίδιων των ατόμων, αλλά και την απόδοση των επιχειρήσεων.

Μάλιστα, εκτιμάται ότι η απώλεια παραγωγικότητας μπορεί να φτάνει έως και το 9% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Παράλληλα, η αφοσίωση των εργαζομένων σε παγκόσμιο επίπεδο υποχωρεί.

Μόλις το 20% δηλώνει ενεργά συνδεδεμένο με τη δουλειά του — το χαμηλότερο ποσοστό από το 2020 — γεγονός που υποδηλώνει μια ευρύτερη κρίση κινήτρων και εμπλοκής.

Οι πιο αγχωμένοι εργαζόμενοι στην Ευρώπη

Αν και η Ευρώπη συνολικά εμφανίζεται πιο «ήρεμη», υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών.

Οι Νοτιοευρωπαίοι εργαζόμενοι φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο από το άγχος.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται:

  • Ελλάδα: 61%
  • Μάλτα: 57%
  • Κύπρος: 56%
  • Ιταλία: 51%
  • Ισπανία: 47%

Στον αντίποδα, οι εργαζόμενοι σε χώρες της Βόρειας και Ανατολικής Ευρώπης εμφανίζουν πολύ χαμηλότερα επίπεδα πίεσης, όπως:

  • Δανία: 19%
  • Πολωνία: 22%
  • Λιθουανία: 23%

Τα δεδομένα δείχνουν ότι το άγχος δεν κατανέμεται ομοιόμορφα, αλλά επηρεάζεται από οικονομικούς, κοινωνικούς και εργασιακούς παράγοντες.

Ποιοι εργαζόμενοι κινδυνεύουν περισσότερο από το άγχος

Η έρευνα σκιαγραφεί και το προφίλ των πιο αγχωμένων εργαζομένων. Πρόκειται κυρίως για:

  • άτομα κάτω των 35 ετών
  • εργαζόμενους σε διευθυντικές θέσεις
  • άτομα που εργάζονται με υβριδικά μοντέλα

Αυτό δείχνει ότι το άγχος δεν αφορά μόνο χαμηλόμισθες ή επισφαλείς θέσεις, αλλά επηρεάζει έντονα και εκείνους με αυξημένες ευθύνες.

Ταυτόχρονα, η αποσύνδεση από την εργασία αυξάνεται.

Περίπου το 15% των εργαζομένων δηλώνει «ενεργά αποσυνδεδεμένο» — ένα φαινόμενο γνωστό ως «quiet quitting» (σιωπηλή παραίτηση), όπου οι εργαζόμενοι περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, αποστασιοποιούμενοι ψυχολογικά από τη δουλειά τους.

Η εικόνα της ευημερίας στην Ευρώπη

Παρά τις προκλήσεις, υπάρχουν και θετικά στοιχεία. Σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι στην Ευρώπη (49%) δηλώνουν ότι ευημερούν, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο (34%).

Χώρες όπως η Φινλανδία (81%), η Ισλανδία (78%), η Δανία (78%) βρίσκονται στην κορυφή της ευημερίας, επιβεβαιώνοντας τη σύνδεση μεταξύ κοινωνικής πολιτικής, ισορροπίας εργασίας-ζωής και ψυχικής υγείας.

Επιπλέον, το 57% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι είναι καλή περίοδος για να βρει εργασία — ένδειξη σχετικής αισιοδοξίας παρά τις πιέσεις.

Ελλάδα: Μια ιδιαίτερα επιβαρυμένη περίπτωση

Αν και η Ευρώπη συνολικά εμφανίζεται πιο ισορροπημένη, η Ελλάδα αποτελεί μια από τις πιο επιβαρυμένες περιπτώσεις.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι όχι μόνο συγκαταλέγονται στους πιο αγχωμένους στην Ευρώπη, αλλά βιώνουν και μια βαθύτερη, συστημική πίεση.

Σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ το 2025, η εργασιακή καθημερινότητα χαρακτηρίζεται από έντονη πίεση και εξαντλητικούς ρυθμούς.

Το 87% των εργαζομένων δηλώνει ότι βιώνει άγχος στη δουλειά, ενώ σχεδόν ένας στους πέντε το αισθάνεται συνεχώς.

Παράλληλα, το 73% αναφέρει ότι εργάζεται υπό αυστηρές προθεσμίες, κάτι που επιβεβαιώνει την ένταση των εργασιακών συνθηκών.

Ένα από τα πιο ανησυχητικά ευρήματα είναι ότι το εργασιακό άγχος δεν περιορίζεται στον χώρο εργασίας. Περίπου οι μισοί εργαζόμενοι δηλώνουν ότι η πίεση επηρεάζει την προσωπική και οικογενειακή τους ζωή.

Το πρόβλημα είναι πιο έντονο στις ηλικίες 35-54 ετών, όπου το 57% αναφέρει σημαντική επίδραση στην καθημερινότητά του.

Ωστόσο, καμία ηλικιακή ομάδα δεν μένει ανεπηρέαστη, γεγονός που υποδηλώνει ότι πρόκειται για ένα διαγενεακό φαινόμενο.

Ιδιαίτερα οι νεότεροι εργαζόμενοι φαίνεται να πιέζονται έντονα, με σχεδόν τους μισούς να δηλώνουν ότι εργάζονται υπό συνεχή ή συχνή πίεση.

Εργασία χωρίς ανάσα: Οι παράγοντες πίεσης

Η πίεση στην Ελλάδα διαπερνά σχεδόν όλους τους κλάδους: από την εκπαίδευση και την υγεία μέχρι τις μεταφορές, τη φιλοξενία και το λιανικό εμπόριο.

Ακόμη και το επίπεδο εκπαίδευσης δεν λειτουργεί ως «ασπίδα». Αντίθετα, οι εργαζόμενοι με υψηλότερα προσόντα φαίνεται να βιώνουν ακόμη μεγαλύτερη πίεση, με το 82% των κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων να αναφέρει αυστηρά ωράρια.

Παράλληλα, οι μεγάλες επιχειρήσεις εμφανίζονται ως πιο αγχωτικά περιβάλλοντα. Σε εταιρείες άνω των 250 εργαζομένων:

  • το 84% αντιμετωπίζει αυστηρές προθεσμίες
  • το 62% δηλώνει ότι το άγχος επηρεάζει τη ζωή του

Οι συνέπειες και η ανάγκη αλλαγής

Η παρατεταμένη έκθεση στο άγχος έχει σοβαρές επιπτώσεις: επαγγελματική εξουθένωση (burnout), διαταραχές ύπνου, μειωμένη παραγωγικότητα και αυξημένες απουσίες από την εργασία.

Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, οι συνέπειες μπορεί να είναι ακόμη πιο σοβαρές, όπως πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και αυξημένα κόστη υγείας.

Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί τονίζουν την ανάγκη για μια ουσιαστική αναδιάρθρωση του τρόπου εργασίας. Προτείνουν:

  • πιο ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα
  • μεγαλύτερη αυτονομία εργαζομένων
  • επαρκείς περιόδους ανάπαυσης
  • εταιρική κουλτούρα που δίνει έμφαση στην ευημερία

Ακίνητα
Ακίνητα: Έκρηξη τιμών σε Ελλάδα και Ευρώπη [πίνακες]

Υγιεινή διατροφή: Δεν έχει σημασία μόνο τι τρώμε

Κόσμος
‘Αρχισαν οι κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν και Πακιστάν

Στενά του Ορμούζ: Αργή και αβέβαιη η επανεκκίνηση
Εύθραυστη εκεχειρία 11.04.26

Το χρονικό περιθώριο των δύο εβδομάδων δεν θα είναι αρκετό για να επιστρέψει η αγορά στην κανονικότητα - Γεωπολιτικοί κίνδυνοι και περιορισμοί τα μεγάλα αγκάθια

Λάμπρος Καραγεώργος
Ο Λευκός Οίκος προειδοποιεί το προσωπικό του να μην στοιχηματίζει για τον πόλεμο με το Ιράν
Όλα τζόγος 10.04.26

Οι στοιχηματικές κινήσεις σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν έχουν προκαλέσει έκπληξη στις ΗΠΑ και έχουν οδηγήσει τους Δημοκρατικούς να ζητήσουν αυστηρότερη ρύθμιση

Σύνταξη
ΕΕ και ΗΠΑ κοντά σε συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά κατά της Κίνας
Διεθνής Οικονομία 10.04.26

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν επίσης σε θέματα προτύπων, επενδύσεων και κοινών έργων, καθώς και σε θέματα αυξημένου συντονισμού σε περίπτωση διακοπών εφοδιασμού από χώρες όπως η Κίνα

Σύνταξη
Πετρέλαιο: Η τιμή του WTI ανοίγει με ελαφριά άνοδο, αλλά κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων
Πετρέλαιο 10.04.26

Λίγο πριν από το άνοιγμα των αγορών στην Ασία, η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI σημείωνε άνοδο 0,20%, στα 98,07 δολάρια, παραμένοντας ωστόσο κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων.

Σύνταξη
Ιράν: «Κρίσιμης σημασίας» να εξασφαλιστούν αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη «το συντομότερο δυνατόν»
ENTSOG 10.04.26

Για να αποκατασταθεί το επίπεδο των αποθεμάτων στην Ευρωπαϊκή Ενωση ενόψει του χειμώνα 2026-27 θα χρειαστεί να εντατικοποιηθούν οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, προειδοποιεί ο ENTSOG.

Σύνταξη
Οι νέοι αλλάζουν τους κανόνες εργασίας και λένε «όχι» στο burnout του γραφείου – 1 στους 4 επιλέγει τεχνικά επαγγέλματα
Διεθνής Οικονομία 09.04.26

Το 75% της Gen Z συνδέει τις δουλειές γραφείου με burnout και αστάθεια. Bλέποντας τι συνέβη στους millennials, 1 στους 4 στρέφεται σε τεχνικά επαγγέλματα.

Αλεξάνδρα Τάνκα
LIVE: Μπρέντφορντ – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 11.04.26

LIVE: Μπρέντφορντ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπρέντφορντ – Έβερτον για την 32η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Το φως κερδίζει το σκοτάδι – Θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες με τη συνοχή της κοινωνίας μας
Πολιτική Γραμματεία 11.04.26

Στο μήνυμά του για την Ανάσταση και το Πάσχα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει ότι «η Ελλάδα βαδίζει σταθερά στον δρόμο της σιγουριάς και της διαρκούς προόδου», προσθέτοντας ότι «τα προβλήματα δεν λείπουν»

Σύνταξη
LIVE: Μπέρνλι – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 11.04.26

LIVE: Μπέρνλι – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέρνλι – Μπράιτον για την 32η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Έξι συλλήψεις για κλοπές μέσα σε 24 ώρες
Ελλάδα 11.04.26

Στο πλαίσιο εντατικών πεζών και εποχούμενων περιπολιών κατά το τελευταίο 24ωρο, αστυνομικοί των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης και Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης προχώρησαν σε αυτόφωρες συλλήψεις έξι ατόμων για περιπτώσεις κλοπών. Μεταξύ αυτών είναι 38χρονος ημεδαπός, ο οποίος μεσημβρινές ώρες χθες (10-04-2026) διέρρηξε διαμέρισμα στην περιοχή της Νεάπολης, πλην όμως εντοπίσθηκε και συνελήφθη από ειδοποιηθέντες […]

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Επανεκκίνηση. Μαζί να ανοίξουμε τον δρόμο για την Ελλάδα της ελπίδας, της προοπτικής και των πολλών ευκαιριών
Πολιτική Γραμματεία 11.04.26

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο πασχαλινό του μήνυμα, τονίζει ότι, φέτος, καλούμαστε να κάνουμε μια πολυδιάστατη μετάβαση - ως ανθρωπότητα, από τη φρίκη των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, στην πολυπόθητη ειρήνη. Αλλά και ως χώρα, οφείλουμε να αφήσουμε πίσω μας τις βαθιές ανισότητες και το αδύναμο κοινωνικό κράτος και να εγγυηθούμε μια δίκαιη κοινωνία

Σύνταξη
Διαμαρτυρία-έπος από τους οπαδούς της Γκλάντμπαχ: «Να μην αγοράσει κανείς λουκάνικα και μπύρες»
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Έναν ιδιαίτερο τρόπο βρήκαν να διαμαρτυρηθούν οι φίλαθλοι της Γκλάντμπαχ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λειψία για την 29η αγωνιστική της Bundesliga.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σακελλαρίδης: Το μήνυμα της Ανάστασης ας είναι ισχυρότερο από τη βαρβαρότητα – Πάλι στη λάθος πλευρά της Ιστορίας ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 11.04.26

Για τις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, που άφησαν πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και πάνω από χίλιους τραυματίες μέσα σε λίγα λεπτά», κάνει λόγο ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, τονίζοντας πως «αυτή τη σφαγή ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη χαρακτήρισε 'αντιπαραγωγική', τη στιγμή που ο Πέδρο Σάντσεθ μιλάει για τον ηθικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η Ευρώπη και μιλάει ανοιχτά για εγκλήματα πολέμου του Νετανιάχου και του Τραμπ»

Σύνταξη
Βάρη: Βίντεο ντοκουμέντο από την επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς
Διέφυγαν οι δράστες 11.04.26

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, οι δράστες επιχείρησαν να εμβολίσουν τη μηχανή της Αστυνομίας στη συμβολή των οδών 2ας Μεραρχίας και Χαραυγής, στη Βάρη

Σύνταξη
Συλλυπητήρια από ΕΠΟ, Άρη, ΠΑΟΚ και Ηρακλή για τον Στέφανο Μπορμπόκη
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Το ελληνικό ποδόσφαιρο πενθεί τον χαμό του Στέφανου Μπορμπόκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών, με την ΕΠΟ και τις ΠΑΕ Άρης, Ηρακλής και ΠΑΟΚ να εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια.

Σύνταξη
Στην έδρα της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης ο Δένδιας – «Σας ευχαριστώ για αυτό που κάνετε εκ μέρους της κυβέρνησης και του λαού»
Ξάνθη 11.04.26

«Θέλω με την παρουσία μου κάθε χρόνο σε μία από τις ακριτικές περιοχές της χώρας, να υπογραμμίζω την προσφορά σας προς την ελληνική κοινωνία», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μιλώντας στα στελέχη της ΑΣΔΙΘ στην Ξάνθη

Σύνταξη
Γεροξεκούτης, παλιάτσος, «απολύεσαι!»: 12 φορές που οι παγκόσμιοι ηγέτες τα έβαλαν ανοιχτά με τον Τραμπ
Κόσμος 11.04.26

Στις δύο θητείες του Τραμπ, ξένοι αξιωματούχοι τον έχουν προσβάλει, τον έχουν τρολάει, έχουν διαφωνήσει μαζί του σε ζωντανή μετάδοση και έχουν πιαστεί από ανοιχτό μικρόφωνο να τον κουτσομπολεύουν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Με λαμπρότητα η τελετή αφής Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα – Το απόγευμα η άφιξή του στην Αθήνα
Ελλάδα 11.04.26

Το Άγιο Φως θα μεταφέρουν στην Αθήνα ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα και εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου

Σύνταξη
Η κρίση στη Μέση Ανατολή γεννά φόβο στους καταναλωτές στην Ελλάδα – Η στροφή σε νέες καταναλωτικές συνήθειες
Οικονομικές Ειδήσεις 11.04.26

Αυξημένα επίπεδα φόβου, άγχους και ανασφάλειας καταγράφονται στους καταναλωτές εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, υπερβαίνοντας αντίστοιχους δείκτες που είχαν σημειωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ

Σύνταξη
Πρώτη Ανάσταση: Κρότοι, δάφνες και βυζαντινές ψαλμωδίες – Το τελετουργικό και τα έθιμα
Κατάνυξη 11.04.26

Η Ελλάδα γιόρτασε από άκρου εις άκρον το προανάκρουσμα της μεγάλης νύχτας της Αναστάσεως με ιδιαίτερες εκδηλώσεις και έθιμα - Η πρώτη Ανάσταση «σήμανε» στον Ιερό Ναό των Ξένων στην Κέρκυρα

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 11.04.26

LIVE: Άρσεναλ – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Μπόρνμουθ για την 32η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Σαμπαντέλ – Ολυμπιακός 12-17: Σπουδαία νίκη και προβάδισμα πρόκρισης στο Final-4 για τις «ερυθρόλευκες»
Άλλα Αθλήματα 11.04.26

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε τεράστια εμφάνιση και νίκησε 17-12 τη Σαμπαντέλ στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τα προημιτελικά του Champions League και πήρε προβάδισμα πρόκρισης στο Final Four της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Κατασχέθηκαν πάνω από 2.000 κροτίδες και φωτοβολίδες στη Σαλαμίνα – Πέντε συλλήψεις
Ελλάδα 11.04.26

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων εντόπισαν, χθες το μεσημέρι, ύποπτο όχημα με τρεις επιβαίνοντες στη Σαλαμίνα και το κάλεσαν σε έλεγχο.

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

