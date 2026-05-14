Για πρώτη φορά μετά το 2022, η Σομαλία βρίσκεται ξανα στο κατώφλι του λιμού

Μια περιοχή στη νότια Σομαλία κινδυνεύει από λιμό, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Είναι η πρώτη φορά που αυτή η περιοχή της χώρας φτάνει σε τόσο κρίσιμο επίπεδο πείνας από το 2022.

Η Σομαλία, μία από τις χώρες με τη μεγαλύτερη επισιτιστική ανασφάλεια στον κόσμο λόγω των συχνών ξηρασιών, των συγκρούσεων και της φτώχειας, βίωσε για τελευταία φορά λιμό το 2011, όταν πέθαναν περίπου 250.000 άνθρωποι, ενώ βρέθηκε κοντά στο να βιώσει λιμό το 2017 και το 2022.

Τι οδηγεί την Σομαλία στην κρίση

Αυτή τη φορά, οι παγκόσμιες περικοπές στην εξωτερική βοήθεια και οι επιπτώσεις του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν περιπλέκουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης της έλλειψης τροφίμων που προκαλείται από τις πολλαπλές αποτυχημένες περιόδους βροχών και τη συνεχιζόμενη ανασφάλεια.

Περισσότερα από ένα στα τρία μικρά παιδιά στο διαμέρισμα Μπουρκαμπά της περιοχής Μπέι στη νότια Σομαλία, η οποία εκτιμάται ότι έχει πληθυσμό περίπου 200.000 κατοίκων, πάσχουν από οξεία υποσιτισμό, σύμφωνα με την έκθεση της Ολοκληρωμένης Ταξινόμησης Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC).

«Η ανάλυση του IPC διαπίστωσε ότι η περιφέρεια Μπουρκαμπά διατρέχει κίνδυνο λιμού, σύμφωνα με ένα πιθανό σενάριο χειρότερης περίπτωσης που περιλαμβάνει αποτυχημένες βροχές Gu (εποχιακές), ραγδαία αύξηση των τιμών των τροφίμων και παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για την επισιτιστική ασφάλεια κάτω από τα αναμενόμενα επίπεδα», αναφέρει η έκθεση.

Ο λιμός επέρχεται όταν τουλάχιστον το 20% των νοικοκυριών σε μια περιοχή αντιμετωπίζει ακραία έλλειψη τροφίμων, τουλάχιστον το 30% των παιδιών πάσχει από οξεία υποσιτισμό και δύο στους 10.000 ανθρώπους πεθαίνουν κάθε μέρα λόγω πείνας.

Η έλλειψη ανθρωπιστικής βοήθειας

Ο αριθμός των Σομαλών που αντιμετωπίζουν επίπεδα κρίσης επισιτιστικής ανασφάλειας ή χειρότερα ήταν περίπου 6 εκατομμύρια.

Ο αριθμός αυτός είναι χαμηλότερος από τα 6,5 εκατομμύρια που αναφέρθηκαν τον Φεβρουάριο, αλλά χειρότερος από τα προβλεπόμενα 5,5 εκατομμύρια για την περίοδο αυτή, λόγω βροχών χειρότερων από το αναμενόμενο.

Οι παγκόσμιες περικοπές στην εξωτερική βοήθεια, με πρωτοστάτη τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν μειώσει σημαντικά τη στήριξη προς τη Σομαλία.

Η έκθεση του IPC ανέφερε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου είχε αυξηθεί σημαντικά, αλλά εξακολουθούσε να καλύπτει μόνο το 12% όσων αντιμετωπίζουν επίπεδα επισιτιστικής ανασφάλειας που φτάνουν σε κρίσιμα επίπεδα ή και χειρότερα.

«Η Σομαλία κινδυνεύει να γίνει μία από τις πρώτες μεγάλες κρίσεις της ‘μετα-βοηθητικής εποχής»: ένας τόπος όπου οι ανάγκες αυξάνονται, η επιβίωση γίνεται πιο ακριβή και η ανταπόκριση συρρικνώνεται», δήλωσε ο Daud Jiran, διευθυντής της Mercy Corps, μιας οργάνωσης παροχής βοήθειας, στη Σομαλία.