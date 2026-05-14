newspaper
Πέμπτη 14 Μαϊου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
14.05.2026 | 11:14
Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε γυναίκα στα Άνω Πατήσια
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οι περιφερειακοί πόλεμοι στερούν διατροφή από σχεδόν ένα εκατομμύριο παιδιά στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με τον ΟΗΕ
Κόσμος 14 Μαΐου 2026, 11:53

Οι περιφερειακοί πόλεμοι στερούν διατροφή από σχεδόν ένα εκατομμύριο παιδιά στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με τον ΟΗΕ

Η σύγκρουση με το Πακιστάν με το Αφγανιστάν, ακολουθούμενη από τον πόλεμο στο Ιράν έχει αυξήσει τις τιμές των τροφίμων και των καυσίμων και έχει διαταράξει εντελώς τις δυνατότητες διανομής τους

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αδυνάτισμα: Τα πόσα βήματα είναι τελικά ο «χρυσός κανόνας»;

Αδυνάτισμα: Τα πόσα βήματα είναι τελικά ο «χρυσός κανόνας»;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) θα μπορούσε να εξασφαλίσει τη διατροφή επιπλέον ενός εκατομμυρίου υποσιτισμένων παιδιών στο Αφγανιστάν, εάν οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και με το Πακιστάν δεν είχαν προκαλέσει την εκτόξευση των τιμών και του κόστους μεταφοράς, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους του στο AFP.

Σε συνέντευξή του από την Καμπούλ το βράδυ της Τετάρτης 13 Μαΐου ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής του Προγράμματος Καρλ Σκάου έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για το αυξανόμενο κόστος της ανθρωπιστικής βοήθειας και τις περιορισμένες δωρεές:

«Νομίζω ότι ο κόσμος συμφωνεί σε τουλάχιστον ένα πράγμα: τα παιδιά δεν πρέπει να πεθαίνουν από την πείνα».

Έπειτα από έναν καταστροφικό σεισμό πέρυσι, αρκετές κλιματικές καταστροφές και την επιστροφή από το Ιράν και το Πακιστάν εκατομμυρίων Αφγανών που είχαν εκτοπιστεί, το Αφγανιστάν σημείωσε ρεκόρ αύξησης στα κρούσματα υποσιτισμού το 2025 και «είναι χειρότερα φέτος», σημείωσε ο Σκάου.

Η σύγκρουση με το Πακιστάν, η οποία είχε ως αποτέλεσμα το σχεδόν πλήρες κλείσιμο των συνόρων μεταξύ των δύο χωρών για περίπου οκτώ μήνες, ακολουθούμενη από τον πόλεμο στο Ιράν, μια άλλη χώρα που συνορεύει με το Αφγανιστάν, έχει αυξήσει τις τιμές των τροφίμων και των καυσίμων, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έχει διαταράξει εντελώς τις δυνατότητες διανομής τους.

«Αν δεν είχαμε αυτά τα προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού, τόσο από άποψη κόστους όσο και από άποψη καθυστερήσεων, εκτιμούμε ότι θα μπορούσαμε να θρέψουμε επιπλέον ένα εκατομμύριο παιδιά στο Αφγανιστάν», σημείωσε ο αναπληρωτής διευθυντής του WFP.

Η διαδρομή της ανθρωπιστικής βοήθειας προς το Αφγανιστάν

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο μακρύ και επίπονο ταξίδι χιλιάδων τόνων εμπλουτισμένων μπισκότων που προορίζονταν για μαθητές του Αφγανιστάν. Δωρεά της Ινδονησίας, αυτά τα μπισκότα προορίζονταν να περάσουν από το Πακιστάν στο Αφγανιστάν, αλλά τα σύνορα έκλεισαν. «Στη συνέχεια τα μεταφέραμε στο Ντουμπάι για να τα περάσουμε από το Ιράν (Σ.τ.Σ: δια θαλάσσης), αλλά ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν», λέει ο Σκάου.

Από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα μπισκότα ξεκίνησαν στη συνέχεια ένα ταξίδι με φορτηγό μέσω Σαουδικής Αραβίας, Ιορδανίας, Συρίας, Τουρκίας, Γεωργίας και Αζερμπαϊτζάν, έπειτα με πλοίο μέσω της Κασπίας Θάλασσας προς το Τουρκμενιστάν και τέλος στο Αφγανιστάν.

Η αποστολή «θα έπρεπε να φτάσει αυτή την εβδομάδα, αλλά χρειάστηκαν μήνες και μας κόστισε πολύ περισσότερο», τόνισε ο Σκάου.

Ωστόσο, με το αυξημένο κόστος, η συγκέντρωση χρημάτων για τους πιο ευάλωτους είναι δύσκολη. Για το Αφγανιστάν, μόνο το 8% του ποσού που απαιτείται για το έτος έχει συγκεντρωθεί από το WFP, το οποίο δεν έχει πλέον τους πόρους για να παρέχει βοήθεια σε ορισμένες αγροτικές κλινικές.

Ο Καρλ Σκάου επισκέφθηκε μία από αυτές τις κλινικές χθες, Τετάρτη, το ανατολικό Αφγανιστάν: «Υπήρχαν μεγάλες ουρές με γυναίκες με μικρά παιδιά που υπέφεραν από σοβαρό υποσιτισμό. Περπάτησαν για ώρες για να φτάσουν εκεί». Αλλά «δεν είχαμε καμία βοήθεια να τους δώσουμε, έπρεπε να τις στείλουμε πίσω. Η απελπισία στις φωνές αυτών των γυναικών θα μείνει για πολύ καιρό χαραγμένη στη μνήμη μου. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα, υπάρχουν πολλά χρήματα στον κόσμο», κατέληξε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Macro
Ελληνική οικονομία: Η ανησυχία ενόψει των εαρινών προβλέψεων της Κομισιόν

Ελληνική οικονομία: Η ανησυχία ενόψει των εαρινών προβλέψεων της Κομισιόν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Αδυνάτισμα: Τα πόσα βήματα είναι τελικά ο «χρυσός κανόνας»;

Αδυνάτισμα: Τα πόσα βήματα είναι τελικά ο «χρυσός κανόνας»;

Κόσμος
Σι Τζινπίνγκ: Οι σχέσεις ΗΠΑ – Κίνα εξαρτώνται από την Ταϊβάν, προειδοποιεί τον Τραμπ

Σι Τζινπίνγκ: Οι σχέσεις ΗΠΑ – Κίνα εξαρτώνται από την Ταϊβάν, προειδοποιεί τον Τραμπ

inWellness
inTown
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Σύνταξη
Stream newspaper
Σι σε Τραμπ: Κακοί χειρισμοί στο θέμα της Ταϊβάν μπορεί να προκαλέσουν σύγκρουση – Το Ιράν και τα άλλα θέματα στην ατζέντα
Συνομιλίες στο Πεκίνο 14.05.26

Σι σε Τραμπ: Κακοί χειρισμοί στο θέμα της Ταϊβάν μπορεί να προκαλέσουν σύγκρουση – Το Ιράν και τα άλλα θέματα στην ατζέντα

Τραμπ και Σι συζήτησαν και για την «κατάσταση στη Μέση Ανατολή» κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους, σύμφωνα με κινεζικά μέσα ενημέρωσης

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Κίεβο: Νέα ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους μετά το μαζικό σφυροκόπημα
Κόσμος 14.05.26

Νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο με drones και πυραύλους μετά το μαζικό σφυροκόπημα

Η Ρωσία εξαπέλυσε μπαράζ επιθέσεων με drones και πυραύλους εναντίον του Κιέβου νωρίς το πρωί της Πέμπτης, λίγες μόλις ώρες μετά από μια σπάνια επίθεση που είχε πραγματοποιηθεί νωρίτερα την Τετάρτη.

Σύνταξη
Κούβα: Διαμαρτυρίες ξεσπούν σε όλη την Αβάνα, καθώς οι διακοπές ρεύματος επιδεινώνονται
Αμερικανικός αποκλεισμός 14.05.26

Κούβα: Διαμαρτυρίες ξεσπούν σε όλη την Αβάνα, καθώς οι διακοπές ρεύματος επιδεινώνονται

Οι διακοπές ρεύματος έχουν αυξηθεί δραματικά αυτή την εβδομάδα και την προηγούμενη σε όλη την πρωτεύουσα Αβάνα, με πολλές περιοχές να μένουν χωρίς φως για 20 έως 22 ώρες την ημέρα

Σύνταξη
Τι είναι η «παγίδα του Θουκυδίδη» που ανέφερε ο Σι στον Τραμπ κατά τη συνάντησή τους
Κόσμος 14.05.26

Τι είναι η «παγίδα του Θουκυδίδη» που ανέφερε ο Σι στον Τραμπ κατά τη συνάντησή τους

Ο αμερικανός πρόεδρος έχει συνομιλίες με τον Σι σε μια κρίσιμη συγκυρία, με φόντο τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, αλλά και την στρατιωτική επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν

Σύνταξη
Ινδία: Σχεδόν 90 νεκροί καθώς σφοδρή καταιγίδα πλήττει την πιο πυκνοκατοικημένη πολιτεία της χώρας
Κόσμος 14.05.26

Ινδία: Σχεδόν 90 νεκροί καθώς σφοδρή καταιγίδα πλήττει την πιο πυκνοκατοικημένη πολιτεία της χώρας

Οι καταιγίδες στην Ινδία είναι συχνές κατά τη διάρκεια της ζεστής περιόδου, από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο, πριν οι βροχές του μουσώνα φέρουν ανακούφιση.

Σύνταξη
Πόσο γεμάτες είναι οι φυλακές στην ΕΕ; Υπερπληθυσμός και κακές συνθήκες στην Ελλάδα
Κόσμος 14.05.26

«Εντελώς ακατάλληλες συνθήκες»: Πόσο γεμάτες είναι οι φυλακές της Ευρώπης;

Ο πληθυσμός των φυλακών αυξάνεται σε ολόκληρη την ΕΕ, το ίδιο και οι καταγγελίες. Ο υπερπληθυσμός και η βία αυξάνονται ραγδαία, αλλά ποιες χώρες πλήττονται περισσότερο;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το Ισραήλ εντείνει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο, λίγο πριν τις συνομιλίες – Στους 22 οι νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά
Κόσμος 14.05.26

Το Ισραήλ εντείνει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο, λίγο πριν τις συνομιλίες – Στους 22 οι νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά

Ο στρατός του Ισραήλ, έχει προχωρήσει βαθύτερα στον Λίβανο, εκδίδοντας συνεχώς εντολές αναγκαστικής εκκένωσης για χωριά και πόλεις και ισοπεδώνοντας ολόκληρες περιοχές.

Σύνταξη
Πάνω από πέντε χιλιάδες εκτοπισμένοι στην Αϊτή εξαιτίας συγκρούσεων μεταξύ συμμοριών
Κόσμος 14.05.26

Πάνω από πέντε χιλιάδες εκτοπισμένοι στην Αϊτή εξαιτίας συγκρούσεων μεταξύ συμμοριών

«Σπίτια λεηλατήθηκαν και πυρπολήθηκαν. Πολλά καταστήματα και σχολεία βανδαλίστηκαν», ανέφερε ο Φριτσνέλ Πιερ, στέλεχος οργάνωσης υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Σύνταξη
Χανταϊός: Εμβόλιο μέσα σε 100 ημέρες!
Τεχνολογία mRNA 14.05.26

Εμβόλιο για τον χανταϊό μέσα σε 100 ημέρες!

Εταιρείες όπως η αμερικανική Moderna, σε συνεργασία με νοτιοκορεατικά ερευνητικά κέντρα, βάζουν φιλόδοξους στόχους με όχημα την τεχνολογία mRNA που χρησιμοποιήθηκε για το εμβόλιο της Covid-19

Κατερίνα Τζαβάρα
Ο μεγάλος επανεξοπλισμός της Ευρώπης – Παλιά φαντάσματα και πολιτικές αδυναμίες της ΕΕ
Εσωτερικός κίνδυνος 14.05.26

Ο μεγάλος επανεξοπλισμός της Ευρώπης – Παλιά φαντάσματα και πολιτικές αδυναμίες της ΕΕ

Η διαδικασία διεξάγεται επί του παρόντος με τρόπο που ενισχύει τα αδιαφανή χαρακτηριστικά της λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, τα οποία έχουν τροφοδοτήσει τα αντιφιλελεύθερα λαϊκιστικά κόμματα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η μυστική επίσκεψη Νετανιάχου στα ΗΑΕ που «έβαλε φωτιά» στη Δυτική Ασία
Το χρονικό 14.05.26

Η μυστική επίσκεψη Νετανιάχου στα ΗΑΕ που «έβαλε φωτιά» στη Δυτική Ασία

Με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού να επιβεβαιώνει μυστική συνάντηση Νετανιάχου - Αλ Ναχιάν εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ/Ισραήλ - Ιράν, η έχθρα της Τεχεράνης για το Άμπου Ντάμπι αναζωπυρώθηκε.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχεται με μεγάλες τιμές τον Τραμπ στην Κίνα – «Θα έπρεπε να είμαστε εταίροι, όχι αντίπαλοι»
Πεκίνο 14.05.26 Upd: 06:40

Ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχεται με μεγάλες τιμές τον Τραμπ - «Κίνα και ΗΠΑ θα έπρεπε να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι»

Ο Σι Τζινπίνγκ έσφιξε το χέρι του Ντόναλντ Τραμπ μπροστά στα σκαλιά του Παλατιού του Λαού, στην καρδιά του Πεκίνου, υποδεχόμενος με μεγάλες τιμές τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Σύνταξη
Ιράν: Ο Ρούμπιο θέλει να βοηθήσει η Κίνα για τα Στενά του Ορμούζ
Πόλεμος στο Ιράν 14.05.26

Ο Ρούμπιο θέλει να βοηθήσει η Κίνα για τα Στενά του Ορμούζ

«Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο», δηλώνει ο Μάρκο Ρούμπιο, αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ και την πιθανή συμβολή της Κίνας για την άρση του αδιεξόδου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το Μουντιάλ πλησιάζει, ο Μέσι… ετοιμάζεται: Χατ τρικ και ασίστ για την Ίντερ Μαϊάμι (vids)
Ποδόσφαιρο 14.05.26

Το Μουντιάλ πλησιάζει, ο Μέσι… ετοιμάζεται: Χατ τρικ και ασίστ για την Ίντερ Μαϊάμι (vids)

Μια ακόμη μυθική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Λιονέλ Μέσι στο MLS, πρωταγωνιστώντας στο 5-3 της Ίντερ Μαϊάμι επί του Σινσινάτι με τρία γκολ και μία ασίστ και δείχνοντας... έτοιμος για Μουντιάλ.

Σύνταξη
Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς – Πώς οι θάνατοι του Λουκ Πέρι και της Σάνεν Ντόχερτι «έσωσαν» την Τζένι Γκαρθ
Τίμημα 14.05.26

Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς – Πώς οι θάνατοι του Λουκ Πέρι και της Σάνεν Ντόχερτι «έσωσαν» την Τζένι Γκαρθ

Κατάθλιψη, ουσίες και σεξισμός. Η Κέλι του Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς κάνει επανεκκίνηση στα 54 της χρόνια μακριά πλέον από το σκοτάδι μιας αδίστακτης δόξας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σύννεφα πάνω από το συνέδριο της ΝΔ: Η κρίση θεσμών στιγματίζει την κυβέρνηση – Αμείωτη η εσωκομματική δυσαρέσκεια
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Σύννεφα πάνω από το συνέδριο της ΝΔ: Η κρίση θεσμών στιγματίζει την κυβέρνηση – Αμείωτη η εσωκομματική δυσαρέσκεια

Με τα εσωκομματικά της ΝΔ σε όξυνση ξεκινάει το «γαλάζιο» συνέδριο, το οποίο σκιάζεται και από την κρίση θεσμών, η οποία αποτελεί πλέον βασικό κριτήριο ψήφου των πολιτών στις δημοσκοπήσεις.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Δήμος Χαλκηδόνος: Ικανοποίηση για τον διαγωνισμό του ΟΣΕ για την απομάκρυνση παλαιών βαγονιών
Αυτοδιοίκηση 14.05.26

Δήμος Χαλκηδόνος: Ικανοποίηση για τον διαγωνισμό του ΟΣΕ για την απομάκρυνση παλαιών βαγονιών

«Το ζήτημα αποτελούσε επί χρόνια σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας, υγιεινής και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, κυρίως στις περιοχές της Γέφυρας και της Αγχιάλου» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Δήμου Χαλκηδόνος.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο επαγγελματίας λασπολόγος επιχειρεί να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά
Πολιτική 14.05.26

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο επαγγελματίας λασπολόγος επιχειρεί να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά

Σφοδρά πυρά προς τον Άδωνι Γεωργιάδη με αφορμή τους ισχυρισμούς του για τον Νίκο Ανδρουλάκη, εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ κάνοντας λόγο για «συκοφαντίες» ενός «επαγγελματία λασπολόγου σε εντεταλμένη υπηρεσία» και προαναγγέλλοντας ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Απολογούνται οι δύο συλληφθέντες για τη δολοφονία του 54χρονου – Δεν έχει εντοπιστεί η σορός στον Λουδία
Θεσσαλονίκη 14.05.26

Απολογούνται οι δύο συλληφθέντες για τη δολοφονία του 54χρονου - Δεν έχει εντοπιστεί η σορός στον Λουδία

Οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται πως το έγκλημα έγινε για κλεμμένα περιστέρια - Οι έρευνες στον ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό της σορού έχουν προσωρινά σταματήσει

Σύνταξη
Σι σε Τραμπ: Κακοί χειρισμοί στο θέμα της Ταϊβάν μπορεί να προκαλέσουν σύγκρουση – Το Ιράν και τα άλλα θέματα στην ατζέντα
Συνομιλίες στο Πεκίνο 14.05.26

Σι σε Τραμπ: Κακοί χειρισμοί στο θέμα της Ταϊβάν μπορεί να προκαλέσουν σύγκρουση – Το Ιράν και τα άλλα θέματα στην ατζέντα

Τραμπ και Σι συζήτησαν και για την «κατάσταση στη Μέση Ανατολή» κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους, σύμφωνα με κινεζικά μέσα ενημέρωσης

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 29χρονο που οδηγούσε μεθυσμένος και έτρεχε με 145χλμ
Ελλάδα 14.05.26

Χειροπέδες σε 29χρονο που οδηγούσε μεθυσμένος και έτρεχε με 145χλμ στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο από την Τροχαία

Σύνταξη
Κίεβο: Νέα ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους μετά το μαζικό σφυροκόπημα
Κόσμος 14.05.26

Νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο με drones και πυραύλους μετά το μαζικό σφυροκόπημα

Η Ρωσία εξαπέλυσε μπαράζ επιθέσεων με drones και πυραύλους εναντίον του Κιέβου νωρίς το πρωί της Πέμπτης, λίγες μόλις ώρες μετά από μια σπάνια επίθεση που είχε πραγματοποιηθεί νωρίτερα την Τετάρτη.

Σύνταξη
Γιατί οι «δύσκολοι» σκύλοι δεν είναι αυτό που νομίζουμε – Ο μύθος της φυλής
Θέμα εμπιστοσύνης 14.05.26

Όταν η εκπαίδευση δεν είναι απλή υπόθεση: Οι «δύσκολοι» σκύλοι και οι άνθρωποί τους

Πολλοί σκύλοι κουβαλούν την ταμπέλα του «ανυπάκουου». Όμως, πίσω από κάθε άρνηση «κρύβεται», συνήθως, ένας κόσμος γεμάτος άγχος, φόβο και ανεπεξέργαστα ερεθίσματα.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Μήπως το chatbot AI σας χειραγωγεί και διαμορφώνει έμμεσα τις απόψεις σας;
AI 14.05.26

Μήπως το chatbot AI σας χειραγωγεί και διαμορφώνει έμμεσα τις απόψεις σας;

Τα συστήματα AI μπορούν να εκτιμήσουν την συναισθηματική κατάσταση μέσω της ανάλυσης κειμένου, των φωνητικών προτύπων ή των εκφράσεων του προσώπου, και να προσαρμόσουν τις στρατηγικές πειθούς τους

Σύνταξη
NBA: Οι Καβαλίερς έκαναν το 3-2 μέσα στο Ντιτρόιτ και απέχουν μια νίκη από τους τελικούς της Ανατολής (vid)
Μπάσκετ 14.05.26

NBA: Οι Καβαλίερς έκαναν το 3-2 μέσα στο Ντιτρόιτ και απέχουν μια νίκη από τους τελικούς της Ανατολής (vid)

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς πήραν τη νίκη μέσα στο Ντιτρόιτ επί των Πίστονς στο Game 5 και χρειάζονται μία ακόμη για να περάσουν στους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας του NBA.

Σύνταξη
Πόσο δίκαιες είναι οι Πανελλαδικές; Γιατί η Ελλάδα «διψά» για γιατρούς και δικηγόρους; – Τι λέει σύμβουλος σταδιοδρομίας
Ελλάδα 14.05.26

Πόσο δίκαιες είναι οι Πανελλαδικές; Γιατί η Ελλάδα «διψά» για γιατρούς και δικηγόρους; – Τι λέει σύμβουλος σταδιοδρομίας

Ο Στράτος Στρατηγάκης, σύμβουλος σταδιοδρομίας, μελετά τις Πανελλαδικές ως σύστημα εδώ και δεκαετίες. Κάθε χρόνο «ζυγίζει» μόρια και βάσεις, ενώ είναι σε άμεση επαφή με παιδιά, καθηγητές και γονείς

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 14 Μαϊου 2026
Cookies