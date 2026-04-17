Σχεδόν έξι εκατομμύρια άνθρωποι στην Αϊτή υπολογίζεται ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με οξεία διατροφική ανασφάλεια τους επόμενους μήνες, καθώς η βία των συμμοριών, οι μαζικοί εξαναγκαστικοί εκτοπισμοί πληθυσμών κι οι πιέσεις στην οικονομία κρατούν τη φτωχή χώρα της Καραϊβικής βυθισμένη σε ανθρωπιστική κρίση, αναφέρει νέα εκτίμηση που δημοσιοποιήθηκε χθες Πέμπτη (φωτογραφία του Reuters/Ralph Tedy Erol, από καταυλισμό εκτοπισμένων).

Κάπου 5,8 εκατομμύρια Αϊτινοί – ο μισός πληθυσμός και πλέον – αντιμετωπίζουν οξεία διατροφική ανασφάλεια, σύμφωνα με το ολοκληρωμένο πλαίσιο κατάταξης ως προς την επισιτιστική ασφάλεια (IPC), με 1,8 εκατ. και πλέον εξ αυτών να βρίσκεται σε φάση έκτακτης ανάγκης και να χρειάζονται επειγόντως βοήθεια.

Η κρίση τροφοδοτείται από την επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας, τα οικονομικά σοκ και τα αμέτρητα προβλήματα για τις αγορές και τη γεωργία, σύμφωνα με το IPC.

Συμμορίες έχουν επεκτείνει τον έλεγχό τους σε τομείς της χώρας και πάνω από 1,4 εκατ. κάτοικοι έχουν εκτοπιστεί εξαναγκαστικά, κάτι που κάνει ολοένα πιο δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά τον εφοδιασμό με τρόφιμα και σπρώχνει οικογένειες πιο βαθιά στην πείνα.

Η νεότερη πρόβλεψη είναι ελαφρά καλύτερη από την προηγούμενη (5,91 εκατ.), όπως και ο αριθμός όσων κατατάσσονται στη φάση έκτακτης ανάγκης, κάτι που αποδίδεται εν μέρει στη διανομή βοήθειας, στις καλύτερες συνθήκες ως προς τις σοδειές σε κάποιες περιοχές και σε κάποια μείωση του πληθωρισμού.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) του ΟΗΕ λέει πως, χάρη στη βοήθεια που διανέμει, πάνω από 200.000 Αϊτινοί έπαψαν να κατατάσσονται στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης από το 2025.

«Εναντίον της πείνας»

Ωστόσο, οργανώσεις αρωγής υπογραμμίζουν ότι η πρόσφατη πρόοδος είναι εξαιρετικά εύθραυστη.

«Ο αγώνας εναντίον της πείνας είναι απόλυτα απαραίτητος για την αποκατάσταση της σταθερότητας στην Αϊτή.

Δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε ειρήνη αν οι οικογένειες δεν μπορούν να θρέψουν τα παιδιά τους», τόνισε η Ουάντζα Καάρια, η διευθύντρια του γραφείου του ΠΕΠ στη χώρα.

Ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν πως η κατάσταση στην Αϊτή μπορεί να χειροτερέψει περαιτέρω αν δεν υπάρξει περισσότερη υποστήριξη, επισημαίνοντας την αύξηση των τιμών των καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που ανεβάζει τα κόστη των μεταφορών και της αγροτικής παραγωγής.

Πηγή: ΑΠΕ