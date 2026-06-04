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Δουδωνής: Δεν υπάρχει πραγματικό σενάριο να επιστρέψει ο Τσίπρας στη διακυβέρνηση – Θα έλεγα στον Δούκα, «Forget it, Harris»
Πολιτική Γραμματεία 04 Ιουνίου 2026, 15:15

Δουδωνής: Δεν υπάρχει πραγματικό σενάριο να επιστρέψει ο Τσίπρας στη διακυβέρνηση – Θα έλεγα στον Δούκα, «Forget it, Harris»

«Είναι σαφές ότι ο κύριος Τσίπρας αντιμετωπίζεται με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται, επειδή συμφέρει τον κύριο Μητσοτάκη», υποστηρίζει ο Παναγιώτης Δουδωνής και υποβαθμίζει το θέμα «Δούκα» περί συνεργασίας ΠΑΣΟΚ-ΕΛΑΣ

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Τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν να παγιώνεται η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα στην δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ να πέφτει στην τρίτη ή και πιο χαμηλά, σχολίασε ο βουλευτής Επικρατείας του κόμματος, Παναγιώτης Δουδωνής, σημειώνοντας ότι είναι νωρίς για να κριθεί οτιδήποτε αφού το νέο κόμμα του πρώην πρωιθυπουργού ανακοινώθηκε επίσημα μόλις πριν μία εβδομάδα.

«Μιλάμε μια βδομάδα μετά την ανακοίνωση, και συγκρίνουμε δημοσκόπηση με δημοσκόπηση, σε ένα βάθος χρόνου, με τις νέες συνθήκες και τα νέα κόμματα, τα οποία πάντα έχουν έναν αέρα. Εγώ θα σας θυμίσω ότι κόμματα που έχουν εμφανιστεί στο παρελθόν έπαιρναν μέχρι και 20%. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τη δήλωση του Κώστα Σημίτη ότι ‘το πολιτικό σκηνικό άλλαξε’ με το ΚΕΠ (του Δημήτρη Αβραμόπουλου), το οποίο τότε έπαιρνε κάπου τόσο. Και τελικά, δεν κατήλθε καν στις εκλογές», όπως εξήγησε, μιλώντας στο Open.

Στην ερώτηση αν το ΠΑΣΟΚ ανησυχεί, ο Παναγιώτης Δουδωνής απάντησε αρνητικά, τονίζοντας πως «ο κόσμος μας είναι στον αντίποδα αυτού το οποίο ευαγγελίζεται ο κύριος Τσίπρας, με μια επιστροφή στο παρελθόν», ενώ σχολιάζοντας τους λόγους για τους οποίους δεν φαίνεται να κερδίζει το ΠΑΣΟΚ από τη ν «εξαΰλωση» του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε πως «αυτά θα τα κρίνουμε στον χρόνο τους. Μετά την περίοδο χάριτος που παίρνουν όλα τα κόμματα».

«Εμείς στο ΠΑΣΟΚ έχουμε κόμμα»

«Εμείς στο ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι έχουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχάς, έχουμε κόμμα. Το κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, υπάρχει. Είναι πολυπρόσωπο», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Δουδωνής, προσθέτοντας πως η ΕΛΑΣ έχει ένα πρόσωπο.

Σχολιάζοντας, μάλιστα, το γεγονός ότι «χωρίς κόμμα», όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, η ΕΛΑΣ παίρνει 15%, υπογράμμισε: «Ακόμα χειρότερα! Το πρόσωπο χωρίς κόμμα παίρνει 15% και το κόμμα με κόμμα παίρνει 12%; Μην ξεχνάτε τι είπε η μητέρα του Ναπολέοντος: ‘Μακάρι να διαρκέσει’».

«Κόμμα σημαίνει, καταρχάς, πρόγραμμα. Εγώ, βλέπω εδώ πίσω, τον Λευτέρη τον Καρχιμάκη, είναι ο υπεύθυνος του προγράμματός μας. (…) Και έχουμε μια πρόταση συνολική για τη χώρα, η οποία απαντάει στα σημαντικά προβλήματα. Στην ακρίβεια, στο στεγαστικό, στις τράπεζες, σε όλα τα θέματα που απασχολούν» τους πολίτες, σημείωσε ο κ. Δουδωνής.

Επισήμανε, μάλιστα, ότι «η εικόνα, η δημοσκοπική, αυτή τη στιγμή, είναι περίπου η εικόνα που υπήρχε με το ΠΑΣΟΚ πριν από ένα μήνα. Αλλά τότε λέγατε δεν εισπράττει το ΠΑΣΟΚ», για να προσθέσει πως «και τώρα, με όλη αυτή την παρουσίαση, δεν βλέπω κάτι συγκλονιστικό».

«Forget it Harris»

Ο Παναγιώτης Δουδωνής έστειλε και ένα μήνυμα στον Χάρη Δούκα, όταν ρωτήθηκε επανειλημμένα για όσα δήλωσε αρχικά ο δήμαρχος Αθηναίων περί συνεργασίας ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ.

Αφού πρώτα είπε ότι «από εκείνη τη μέρα που το είπε ο κύριος Δούκας, προσπάθησε να το αναιρέσει εν πολλοίς», τόνισε «καλύτερα να ξεχαστεί αυτή η δήλωση».

Για να σημειώσει χαρακτηριστικά: «Θα το έλεγα αλλιώς. ‘Forget it, Harris’. Δεν το θέλει ούτε ο κόσμος αυτό το πράγμα. Ούτε έχει και κάποια πραγματολογική βάση. Δεδομένου ότι ξεκαθαρίστηκε στον κόσμο μας ότι αυτό δεν είναι ένα πραγματικό σενάριο, πιστεύω στο τέλος θα μας κάνει καλό».

«Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Είναι σαφές ότι αυτό δεν το θέλουν ούτε οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ, ούτε καν οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, ούτε τα στελέχη», ξεκαθάρισε ο κ. Δουδωνής, επιμένοντας πως δεν υπάρχει πραγματικό θέμα.

Τι είπε για τη «συμφωνία Μητσοτάκη – Τσίπρα»;

Για «απλουστευτική προσέγγιση» έκανε λόγο ο Παναγιώτης Δουδωνής, όταν ρωτήθηκε για τα περί «συμφωνίας» ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα.

«Αυτά που ερμηνεύτηκαν ως ‘μυστική συμφωνία’, εγώ την είπα ως non expressis verbis. Ως υπόρρητη. Άρα δεν υπάρχει μυστική. Και δεν υπάρχει και πραγματικό σενάριο ποτέ να επιστρέψει ο κύριος Τσίπρας στη διακυβέρνηση της χώρας», σχολίασε, τονίζοντας πως «είναι μια απλουστευτική προσέγγιση σε αυτό που είπα. Εγώ μίλησα για μια ‘υπόρρητη’, λέω ρητή ή υπόρρητη, non expressis verbis, παραδοχή. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει την απλούστατη παραδοχή, ότι ευνοεί τον κύριο Μητσοτάκη ο κύριος Τσίπρας! Και αυτό, αν δείτε στη δημοσκόπηση της Pulse που βγήκε χθες, θα δείτε ότι η Νέα Δημοκρατία πήρε μιάμιση μονάδα. Αν ανοίξετε τα site, θα δείτε ότι όλες οι κεντρικές παραπολιτικές στήλες μιλούν για τον στόχο της Νέας Δημοκρατίας… Είναι σαφές ότι ο κύριος Τσίπρας αντιμετωπίζεται με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται, επειδή συμφέρει τον κύριο Μητσοτάκη», είπε καταληκτικά.

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Συνεχίζεται η σύγκρουση Ryanair και Fraport – «Σχεδιάζει να αυξήσει 390% τα τέλη στο αεροδρόμιο Καλαμάτας»
Σκληρή ανακοίνωση 04.06.26

Συνεχίζεται η σύγκρουση Ryanair και Fraport – «Σχεδιάζει να αυξήσει 390% τα τέλη στο αεροδρόμιο Καλαμάτας»

Η Ryanair καλεί την ελληνική κυβέρνηση να εξετάσει τις επιπτώσεις των συμβάσεων παραχώρησης και της τιμολογιακής πολιτικής στα περιφερειακά αεροδρόμια

Σύνταξη
ΕΕ: To παρασκήνιο που οδήγησε την Ουγγαρία να άρει το βέτο στην ένταξη της Ουκρανίας – Ο ρόλος της Κύπρου
Κόσμος 04.06.26

To παρασκήνιο που οδήγησε την Ουγγαρία να άρει το βέτο στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ - Ο ρόλος της Κύπρου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε τον δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες μέχρι πρότινος είχαν μπλοκαριστεί από την Ουγγαρία. Το έντονο παρασκήνιο άρσης του βέτο.

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Εκπαιδευτικοί: Γιατί γυρίζουν την πλάτη στο δημόσιο σχολείο – Ο αριθμός «καμπανάκι»
Τα στοιχεία 04.06.26

Εκπαιδευτικοί σε απόγνωση - Γιατί γυρίζουν την πλάτη στο δημόσιο σχολείο - Ο αριθμός «καμπανάκι»

Εκπαιδευτικοί σε τροχιά… εξόδου. Η πρόσφατη ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ αντανακλά μια πραγματικότητα που δύσκολα μπορεί να κρυφτεί κάτω από το χαλί. Χαμηλοί μισθοί και κόστος στέγασης οι βασικοί λόγοι που απομακρύνουν δεκάδες χιλιάδες νέους επιστήμονες από τη συγκεκριμένη επαγγελματική επιλογή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Έκρηξη της ζήτησης για τα ηλεκτρικά SUV – Γιατί αποτελεί πρόβλημα για το κλίμα, την υγεία και την ισότητα
Νέα έρευνα 04.06.26

Έκρηξη της ζήτησης για τα ηλεκτρικά SUV – Γιατί αποτελεί πρόβλημα για το κλίμα, την υγεία και την ισότητα

Αν όλα τα SUV αποτελούσαν μια χώρα, θα ήταν μία από τις πέντε μεγαλύτερες πηγές εκπομπών CO₂ στον κόσμο - Τι προβλέπει το πλαίσιο «Αvoid - Shift - Improve»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αποθέωση για τον Έλιοτ Άντερσον – «Μπορεί να κάνει την διαφορά για την Αγγλία στο Μουντιάλ»
On Field 04.06.26

Αποθέωση για τον Έλιοτ Άντερσον – «Μπορεί να κάνει την διαφορά για την Αγγλία στο Μουντιάλ»

Η αγγλική ιστοσελίδα Goal.com έκανε αφιέρωμα στον 23χρονο άσο της Νότιγχαμ Φόρεστ, αναφέροντας πως τα «λιοντάρια» στηρίζουν πολλά πάνω του για κατάκτηση του Μουντιάλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Έλον Μασκ φτιάχνει το δικό του τρέιλερ της Ιλιάδας και προκαλεί το Χόλιγουντ – «Θέλετε την πλήρη ταινία;»
40 δευτερόλεπτα 04.06.26

Ο Έλον Μασκ φτιάχνει το δικό του τρέιλερ της Ιλιάδας και προκαλεί το Χόλιγουντ - «Θέλετε την πλήρη ταινία;»

Ο Έλον Μασκ παρουσιάζει στο X το τρέιλερ της «Ιλιάδας» που δημιουργήθηκε με το Grok Imagine 1.5 και ρωτά: «Θέλετε την πλήρη ταινία;». Το Χόλιγουντ αναστενάζει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση δεν πρέπει να συνεχίσει το καταστροφικό της έργο – Αποτυχημένος ο Μητσοτάκης
Από τη Ν. Ιωνία 04.06.26

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση δεν πρέπει να συνεχίσει το καταστροφικό της έργο – Αποτυχημένος ο Μητσοτάκης

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως «αποτυχημένο με την ακρίβεια», μιλώντας σε συγκέντρωση στη Νέα Ιωνία. «Θα καταργήσουμε το άρθρο 86», τόνισε.

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Καιρός: Έντονα καιρικά φαινόμενα σε Ήπειρο και Μακεδονία – Πού καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής
Ελλάδα 04.06.26

Έντονα καιρικά φαινόμενα σε Ήπειρο και Μακεδονία - Πού καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Άλλαξε πρόσωπο ο καιρός. Ισχυρές καταιγίδες σε Ήπειρο και Μακεδονία. Στα 55 mm έφτασε το μέγιστο ύψος υετού. Περισσότερες από 11.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις από τις καταιγίδες της Πέμπτης.

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Ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής – Αντίπαλο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας και η ΕΛΑΣ
Αλλαγή σκηνικού 04.06.26

Ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής – Αντίπαλο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας και η ΕΛΑΣ

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA αποτυπώνει το πώς διαμορφώνονται οι πολιτικοί συσχετισμοί μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Οικογένεια καταγγέλλει ότι δικηγόρος την εξαπάτησε με τον εξωδικαστικό και έχασε το σπίτι της σε πλειστηριασμό
Ελλάδα 04.06.26

Οικογένεια καταγγέλλει ότι δικηγόρος την εξαπάτησε με τον εξωδικαστικό και έχασε το σπίτι της σε πλειστηριασμό

Τι καταγγέλλει στο in η οικογένεια που έμεινε στο δρόμο - Αρνείται τις κατηγορίες η δικηγόρος και μέσω του in δίνει τη δική της απάντηση.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
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Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

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