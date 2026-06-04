Δουδωνής: Δεν υπάρχει πραγματικό σενάριο να επιστρέψει ο Τσίπρας στη διακυβέρνηση – Θα έλεγα στον Δούκα, «Forget it, Harris»

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Τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν να παγιώνεται η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα στην δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ να πέφτει στην τρίτη ή και πιο χαμηλά, σχολίασε ο βουλευτής Επικρατείας του κόμματος, Παναγιώτης Δουδωνής, σημειώνοντας ότι είναι νωρίς για να κριθεί οτιδήποτε αφού το νέο κόμμα του πρώην πρωιθυπουργού ανακοινώθηκε επίσημα μόλις πριν μία εβδομάδα.

«Μιλάμε μια βδομάδα μετά την ανακοίνωση, και συγκρίνουμε δημοσκόπηση με δημοσκόπηση, σε ένα βάθος χρόνου, με τις νέες συνθήκες και τα νέα κόμματα, τα οποία πάντα έχουν έναν αέρα. Εγώ θα σας θυμίσω ότι κόμματα που έχουν εμφανιστεί στο παρελθόν έπαιρναν μέχρι και 20%. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τη δήλωση του Κώστα Σημίτη ότι ‘το πολιτικό σκηνικό άλλαξε’ με το ΚΕΠ (του Δημήτρη Αβραμόπουλου), το οποίο τότε έπαιρνε κάπου τόσο. Και τελικά, δεν κατήλθε καν στις εκλογές», όπως εξήγησε, μιλώντας στο Open.

Στην ερώτηση αν το ΠΑΣΟΚ ανησυχεί, ο Παναγιώτης Δουδωνής απάντησε αρνητικά, τονίζοντας πως «ο κόσμος μας είναι στον αντίποδα αυτού το οποίο ευαγγελίζεται ο κύριος Τσίπρας, με μια επιστροφή στο παρελθόν», ενώ σχολιάζοντας τους λόγους για τους οποίους δεν φαίνεται να κερδίζει το ΠΑΣΟΚ από τη ν «εξαΰλωση» του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε πως «αυτά θα τα κρίνουμε στον χρόνο τους. Μετά την περίοδο χάριτος που παίρνουν όλα τα κόμματα».

«Εμείς στο ΠΑΣΟΚ έχουμε κόμμα»

«Εμείς στο ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι έχουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχάς, έχουμε κόμμα. Το κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, υπάρχει. Είναι πολυπρόσωπο», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Δουδωνής, προσθέτοντας πως η ΕΛΑΣ έχει ένα πρόσωπο.

Σχολιάζοντας, μάλιστα, το γεγονός ότι «χωρίς κόμμα», όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, η ΕΛΑΣ παίρνει 15%, υπογράμμισε: «Ακόμα χειρότερα! Το πρόσωπο χωρίς κόμμα παίρνει 15% και το κόμμα με κόμμα παίρνει 12%; Μην ξεχνάτε τι είπε η μητέρα του Ναπολέοντος: ‘Μακάρι να διαρκέσει’».

«Κόμμα σημαίνει, καταρχάς, πρόγραμμα. Εγώ, βλέπω εδώ πίσω, τον Λευτέρη τον Καρχιμάκη, είναι ο υπεύθυνος του προγράμματός μας. (…) Και έχουμε μια πρόταση συνολική για τη χώρα, η οποία απαντάει στα σημαντικά προβλήματα. Στην ακρίβεια, στο στεγαστικό, στις τράπεζες, σε όλα τα θέματα που απασχολούν» τους πολίτες, σημείωσε ο κ. Δουδωνής.

Επισήμανε, μάλιστα, ότι «η εικόνα, η δημοσκοπική, αυτή τη στιγμή, είναι περίπου η εικόνα που υπήρχε με το ΠΑΣΟΚ πριν από ένα μήνα. Αλλά τότε λέγατε δεν εισπράττει το ΠΑΣΟΚ», για να προσθέσει πως «και τώρα, με όλη αυτή την παρουσίαση, δεν βλέπω κάτι συγκλονιστικό».

«Forget it Harris»

Ο Παναγιώτης Δουδωνής έστειλε και ένα μήνυμα στον Χάρη Δούκα, όταν ρωτήθηκε επανειλημμένα για όσα δήλωσε αρχικά ο δήμαρχος Αθηναίων περί συνεργασίας ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ.

Αφού πρώτα είπε ότι «από εκείνη τη μέρα που το είπε ο κύριος Δούκας, προσπάθησε να το αναιρέσει εν πολλοίς», τόνισε «καλύτερα να ξεχαστεί αυτή η δήλωση».

Για να σημειώσει χαρακτηριστικά: «Θα το έλεγα αλλιώς. ‘Forget it, Harris’. Δεν το θέλει ούτε ο κόσμος αυτό το πράγμα. Ούτε έχει και κάποια πραγματολογική βάση. Δεδομένου ότι ξεκαθαρίστηκε στον κόσμο μας ότι αυτό δεν είναι ένα πραγματικό σενάριο, πιστεύω στο τέλος θα μας κάνει καλό».

«Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Είναι σαφές ότι αυτό δεν το θέλουν ούτε οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ, ούτε καν οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, ούτε τα στελέχη», ξεκαθάρισε ο κ. Δουδωνής, επιμένοντας πως δεν υπάρχει πραγματικό θέμα.

Τι είπε για τη «συμφωνία Μητσοτάκη – Τσίπρα»;

Για «απλουστευτική προσέγγιση» έκανε λόγο ο Παναγιώτης Δουδωνής, όταν ρωτήθηκε για τα περί «συμφωνίας» ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα.

«Αυτά που ερμηνεύτηκαν ως ‘μυστική συμφωνία’, εγώ την είπα ως non expressis verbis. Ως υπόρρητη. Άρα δεν υπάρχει μυστική. Και δεν υπάρχει και πραγματικό σενάριο ποτέ να επιστρέψει ο κύριος Τσίπρας στη διακυβέρνηση της χώρας», σχολίασε, τονίζοντας πως «είναι μια απλουστευτική προσέγγιση σε αυτό που είπα. Εγώ μίλησα για μια ‘υπόρρητη’, λέω ρητή ή υπόρρητη, non expressis verbis, παραδοχή. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει την απλούστατη παραδοχή, ότι ευνοεί τον κύριο Μητσοτάκη ο κύριος Τσίπρας! Και αυτό, αν δείτε στη δημοσκόπηση της Pulse που βγήκε χθες, θα δείτε ότι η Νέα Δημοκρατία πήρε μιάμιση μονάδα. Αν ανοίξετε τα site, θα δείτε ότι όλες οι κεντρικές παραπολιτικές στήλες μιλούν για τον στόχο της Νέας Δημοκρατίας… Είναι σαφές ότι ο κύριος Τσίπρας αντιμετωπίζεται με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται, επειδή συμφέρει τον κύριο Μητσοτάκη», είπε καταληκτικά.