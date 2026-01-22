ΟΗΕ: 35 εκατομμύρια Νιγηριανοί κινδυνεύουν από λιμό μετά την κατάρρευση της παγκόσμιας χρηματοδότησης

Σχεδόν 35 εκατομμύρια άνθρωποι στη Νιγηρία απειλούνται με λιμοκτονία φέτος, συμπεριλαμβανομένων 3 εκατομμυρίων παιδιών που αντιμετωπίζουν οξύ υποσιτισμό, μετά την κατάρρευση των παγκόσμιων προϋπολογισμών για την παροχή βοήθειας, ανακοίνωσαν τα Ηνωμένα Έθνη την Πέμπτη.

Μιλώντας κατά την παρουσίαση του ανθρωπιστικού σχεδίου για το 2026 στην Αμπούτζα, ο μόνιμος αντιπρόσωπος και συντονιστής ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ, Mohamed Malick Fall, δήλωσε ότι το μοντέλο βοήθειας που επικρατούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα στη Νιγηρία, υπό την ηγεσία ξένων χωρών, δεν είναι πλέον βιώσιμο και ότι οι ανάγκες της χώρας έχουν αυξηθεί.

Συγκρούσεις και βία στη Νιγηρία

Οι συνθήκες στη βορειοανατολική περιοχή που πλήττεται από συγκρούσεις είναι τραγικές, δήλωσε ο Fall, με τους πολίτες στις πολιτείες Μπόρνο, Αδαμάουα και Γιόμπε να αντιμετωπίζουν αυξανόμενη βία.

Η έξαρση των βομβιστικών επιθέσεων και οι εκτεταμένες επιθέσεις σκότωσαν περισσότερους από 4.000 ανθρώπους τους πρώτους οκτώ μήνες του 2025, αριθμός που αντιστοιχεί στον απολογισμό για όλο το 2023, είπε.

Ο ΟΗΕ μπορεί να στοχεύσει μόνο στην παροχή 516 εκατομμυρίων δολαρίων για τη διάσωση 2,5 εκατομμυρίων ανθρώπων φέτος, από 3,6 εκατομμύρια το 2025, που με τη σειρά του ήταν περίπου το μισό του επιπέδου του προηγούμενου έτους.

«Αυτά δεν είναι στατιστικά στοιχεία. Αυτοί οι αριθμοί αντιπροσωπεύουν ζωές, μέλλον και Νιγηριανούς», είπε ο Fall.

Είπε επίσης ότι ο ΟΗΕ δεν είχε άλλη επιλογή από το να επικεντρωθεί στις «πιο ζωτικές» παρεμβάσεις, δεδομένης της μείωσης των διαθέσιμων πόρων.

Οι ελλείψεις του περασμένου έτους οδήγησαν το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα να προειδοποιήσει επίσης ότι εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν να υποφέρουν από πείνα στη Νιγηρία, καθώς οι πόροι του εξαντλήθηκαν τον Δεκέμβριο και αναγκάστηκε να μειώσει τη στήριξη σε περισσότερα από 300.000 παιδιά.

Ο Fall δήλωσε ότι η Νιγηρία έδειξε αυξανόμενη εθνική ευθύνη για την αντιμετώπιση της κρίσης τους τελευταίους μήνες, μέσω μέτρων όπως η τοπική χρηματοδότηση για την παροχή τροφίμων κατά τη διάρκεια της περιόδου έλλειψης τροφίμων και η έγκαιρη προειδοποίηση για πλημμύρες.