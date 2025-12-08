Νιγηρία: Έρευνες για κύκλωμα εμπορίας οργάνων μετά από φρικιαστική ανακάλυψη σε αστυνομική έφοδο

Η αστυνομία στην πολιτεία Ίμο, στη νοτιοανατολική Νιγηρίας σφράγισε ένα ξενοδοχείο και ένα ιδιωτικό νεκροτομείο που φέρονται να ανήκουν σε άνθρωπο που θεωρείται ύποπτος για απαγωγές, ύστερα από έφοδο το σαββατοκύριακο στην οποία ανακαλύφθηκαν ακρωτηριασμένα πτώματα σε αποσύνθεση, εγείροντας υποψίες για δραστηριότητες εμπορίας οργάνων.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Ίμο Χένρι Οκόγιε δήλωσε σήμερα ότι η έφοδος έγινε στην αυτόνομη κοινότητα Ουμούχου στην περιφέρεια Νγκορ-Οκπάλα ύστερα από πληροφορίες για τον ύποπτο αυτόν, ο οποίος καταζητείται.

Νιγηρία: Έρευνα για κύκλωμα εμπορίας οργάνων

«Ειδικοί των ιατροδικαστικών υπηρεσιών εξασφάλισαν αποδεικτικά στοιχεία….και όλοι οι συνεργοί θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», δήλωσε ο Οκόγιε μετά την έφοδο. Σύμφωνα με τον ίδιο έχει ξεκινήσει έρευνα για δραστηριότητες εμπορίας οργάνων. Η αστυνομία έχει ήδη ερευνήσει την κατοικία του υπόπτου και έχει ανακαλύψει περαιτέρω πειστήρια, δήλωσε ο Οκόγιε χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.

Το κύμα εγκληματικότητας που βιώνει η Νιγηρία ολοένα και επιδεινώνεται, με τις συμμορίες που διαπράττουν απαγωγές να προχωρούν σε ανθρωποθυσίες και να εξελίσσονται σε κυκλώματα εμπορίας οργάνων.

Μαζικές απαγωγές στην Νιγηρία

Οι μαζικές απαγωγές στην πλειονότητά τους. διαπράττονται από συμμορίες, που αποκαλούνται γενικά bandits, με σκοπό την εξασφάλιση λύτρων.

Η πρώτη μαζική απαγωγή, στη Νιγηρία, που είχε πυροδοτήσει διεθνή κατακραυγή κι έστρεψε την προσοχή στο φαινόμενο ανάγεται στο 2014, όταν τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ άρπαξαν κάπου 300 μαθήτριες από οικοτροφείο στην Τσιμπόκ, στην πολιτεία Μπόρνο (βορειοανατολικά). Μια δεκαετία και πλέον αργότερα, περίπου 90 από τα κορίτσια αυτά ακόμη αγνοείται τι απέγιναν, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Έκτοτε, οι απαγωγές για λύτρα έχουν μετατραπεί σε «βιομηχανία», σε «οργανωμένη δομή με κερδοσκοπικούς σκοπούς», που είχε τζίρο κάπου 1,66 εκατομμυρίου δολαρίων από τον Ιούλιο του 2024 ως τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων SBM Intelligence, με έδρα το Λάγκος.

Τον Νοέμβριο καταγράφτηκε μεγάλο κύμα απαγωγών –με θύματα πάνω από 400 πολίτες της Νιγηρίας: μαθήτριες ισλαμικού ιεροδιδασκαλείου, πιστούς ευαγγελικής εκκλησίας, νύφης και παρανύμφων, μαθητών, μαθητριών κι εκπαιδευτικών…– μέσα σε 15 ημέρες, προκαλώντας σάλο στη χώρα.

Η Νιγηρία των περίπου 230 εκατ. κατοίκων, σχεδόν εξ ημισείας μοιρασμένη στον κατά πλειονότητα μουσουλμανικό βορρά και στον κατά πλειονότητα χριστιανικό νότο, αντιμετωπίζει για σχεδόν δυο δεκαετίες κρίση ασφαλείας η οποία δεν σταματά να επιδεινώνεται.

Η τελευταία απαγωγή

Υπενθυμίζεται ότι εκατό μαθητές καθολικού σχολείου στη δυτική Νιγηρία, που απήχθησαν την 21η Νοεμβρίου από άγνωστους ενόπλους, αφέθηκαν ελεύθεροι, όπως δήλωσαν χθες πηγή στον ΟΗΕ και η νιγηριανή προεδρία, χωρίς να υπεισέλθουν σε λεπτομέρειες για τις περιστάσεις.

Τα παιδιά που είχαν απαχθεί από το καθολικό σχολείο Saint Mary στην Παπίρι, στην πολιτεία τη Νίγηρα, «θα παραδοθούν» σήμερα Δευτέρα σε αξιωματούχους των τοπικών αρχών, ανέφερε η πηγή στα Ηνωμένα Έθνη, διευκρινίζοντας πως έφθασαν στην Αμπούτζα. Την απελευθέρωση των παιδιών επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της νιγηριανής προεδρίας Σάντεϊ Ντέαρ.

Συνολικά, 303 μαθητές και 12 μέλη του διδακτικού προσωπικού είχαν απαχθεί από το οικοτροφείο Saint Mary. Περίπου πενήντα μπόρεσαν να ξεφύγουν από τους απαγωγείς τους ώρες αργότερα. Παραμένει άγνωστη η τύχη των υπολοίπων περίπου 165 μαθητών και εκπαιδευτικών που απήχθησαν.