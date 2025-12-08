newspaper
Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
07.12.2025 | 12:07
Τι καιρό θα κάνει τα Χριστούγεννα
Νιγηρία: Εκατό απαχθέντες μαθητές απελευθερώθηκαν, περίπου 165 αγνοούνται
Κόσμος 08 Δεκεμβρίου 2025 | 04:34

Νιγηρία: Εκατό απαχθέντες μαθητές απελευθερώθηκαν, περίπου 165 αγνοούνται

Περίπου 165 μαθητές και μέλη του διδακτικού προσωπικού καθολικού σχολείου στη Νιγηρία εξακολουθούν να αγνοούνται ή παραμένουν κρατούμενοι

Οι νιγηριανές αρχές εξασφάλισαν την απελευθέρωση 100 μαθητών που είχαν απαχθεί από ένοπλους από ένα καθολικό σχολείο στη Νιγηρία τον περασμένο μήνα, όπως επιβεβαίωσαν την Κυριακή πηγή των Ηνωμένων Εθνών και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ενώ τα παιδιά έφτασαν στην πρωτεύουσα Αμπούτζα, η τύχη των 165 υπόλοιπων μαθητών και μελών του προσωπικού που πιστεύεται ότι παραμένουν αιχμάλωτοι παραμένει αβέβαιη. Η μαζική απαγωγή έλαβε χώρα στα τέλη Νοεμβρίου στο μικτό οικοτροφείο St. Mary’s στο βόρειο-κεντρικό τμήμα της πολιτείας του Νίγηρα.

Συνολικά 315 μαθητές και μέλη του προσωπικού απήχθησαν αρχικά σε ένα περιστατικό που θυμίζει την περίφημη απαγωγή μαθήτριων από την Μπόκο Χαράμ στο Τσιμπόκ το 2014. Περίπου 50 δραπέτευσαν λίγο μετά, αφήνοντας 265 που πιστεύεται ότι παρέμεναν αιχμάλωτοι πριν από την απελευθέρωση αυτή.

Τα 100 παιδιά που απελευθερώθηκαν πρόσφατα έφτασαν στην Αμπούτζα και αναμένεται να παραδοθούν στις τοπικές αρχές της πολιτείας του Νίγηρα τη Δευτέρα, σύμφωνα με πηγή του ΟΗΕ, που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Δεν έχει γίνει γνωστό πως απελευθερώθηκαν τα παιδιά στη Νιγηρία

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης την απελευθέρωση των 100 παιδιών, αλλά δεν έδωσαν λεπτομέρειες σχετικά με το αν η διάσωση επιτεύχθηκε μέσω διαπραγματεύσεων ή στρατιωτικής επιχείρησης, ούτε σχετικά με την κατάσταση των υπόλοιπων μαθητών και του προσωπικού που πιστεύεται ότι εξακολουθούν να κρατούνται από τους απαγωγείς.

Η απελευθέρωση των 100 παιδιών επιβεβαιώθηκε από τον εκπρόσωπο του προέδρου Μπόλα Τινούμπου, Σάντεϊ Ντερ.

«Προσευχόμασταν και περιμέναμε την επιστροφή τους. Αν είναι αλήθεια, τότε είναι χαρμόσυνα νέα», δήλωσε ο Ντάνιελ Ατόρι, εκπρόσωπου του επισκόπου Μπουλούς Γιοχάνα της επισκοπής Κονταγκόρα, η οποία διαχειρίζεται το σχολείο. «Ωστόσο, δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση και δεν έχουμε λάβει την κατάλληλη ειδοποίηση από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση» πρόσθεσε.

Wall Street
Wall Street: Η εσωτερική διαμάχη στη Fed και η αγωνία για τις προβλέψεις Πάουελ για τα επιτόκια

Wall Street: Η εσωτερική διαμάχη στη Fed και η αγωνία για τις προβλέψεις Πάουελ για τα επιτόκια

«Ο Ζελένσκι δεν έχει διαβάσει» την ειρηνευτική πρόταση ισχυρίζεται ο Τραμπ [βίντεο]
Κόσμος 08.12.25

«Ο Ζελένσκι δεν έχει διαβάσει» την ειρηνευτική πρόταση ισχυρίζεται ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει απογοητευμένος από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος φέρεται να υποστηρίζει πως δεν έχει μελετήσει πιθανή αντιπρόταση εκ μέρους της Ρωσίας και των ΗΠΑ

Σύνταξη
Η Ιαπωνία καλεί τον πρεσβευτή της Κίνας για έντονες διαμαρτυρίες
Κόσμος 08.12.25

Η Ιαπωνία καλεί τον πρεσβευτή της Κίνας για έντονες διαμαρτυρίες

Η Ιαπωνία κάλεσε τον Κινέζο πρεσβευτή στο υπουργείο Εξωτερικών, με σκοπό να προβεί σε έντονες διαμαρτυρίες για φερόμενο «κλείδωμα» γιαπωνέζικου μαχητικού αεροσκάφους από κινεζικό μαχητικό.

Σύνταξη
Κολομβία: Πτώματα που βρέθηκαν στη θάλασσα «ίσως» ανήκαν σε θύματα πλήγματος των ΗΠΑ [βίντεο]
Γκουστάβο Πέτρο 08.12.25

Κολομβία: Πτώματα που βρέθηκαν στη θάλασσα «ίσως» ανήκαν σε θύματα πλήγματος των ΗΠΑ

Η Κολομβία μέσω του προέδρου της Γκουστάβο Πέτρο, ανέφερε πως βρήκε πτώματα στην θαλάσσια περιοχή με την Βενεζουέλα και ανήρτησε βίντεο στην πλατφόρμα Χ με τις αποδείξεις

Σύνταξη
Ουκρανία: Oι ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ είναι εποικοδομητικές, αλλά όχι εύκολες, λέει o Ζελένσκι [Βίντεο]
Κόσμος 08.12.25

Ουκρανία: Oι ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ είναι εποικοδομητικές, αλλά όχι εύκολες, λέει o Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε για την ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ, κρίνοντάς τες ως «εποικοδομητικές», ενώ ανακοίνωσε πως πλέον η Ουκρανία θα εκπαιδεύει στρατιώτες κατευθείαν στις μεραρχίες

Σύνταξη
Έκρηξη σε παγιδευμένο αυτοκίνητο έξω από αστυνομικό τμήμα στο Μεξικό [βίντεο]
Καρτέλ 08.12.25

Έκρηξη σε παγιδευμένο αυτοκίνητο έξω από αστυνομικό τμήμα στο Μεξικό

Η τοπική αστυνομία και οι κάτοικοι της περιοχής έγιναν στόχος, καθώς το Μεξικό αυξάνει την παρουσία των ομοσπονδιακών στρατευμάτων εν μέσω της κλιμάκωσης των επιθέσεων των καρτέλ.

Σύνταξη
Ο Γερμανός ΥΠΕΞ στην Κίνα για «σκληρές» εμπορικές και πολιτικές διαπραγματεύσεις
«Γεωπολιτικές διαφορές» 08.12.25

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ στην Κίνα για «σκληρές» εμπορικές και πολιτικές διαπραγματεύσεις

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών ταξιδεύει στο Πεκίνο, με το Βερολίνο να «σκληραίνει» τη στάση του απέναντι στην Κίνα κατόπιν συνεννόησης με άλλα ευρωπαϊκά κράτη, κυρίως σε εμπορικά θέματα

Σύνταξη
Όταν ο προτεινόμενος ως νέος αρχηγός της Μοσάντ τραυματίζονταν βαριά την 7η Οκτωβρίου [βίντεο]
Ρόμαν Γκόφμαν 08.12.25

Όταν ο προτεινόμενος ως νέος αρχηγός της Μοσάντ τραυματίζονταν βαριά την 7η Οκτωβρίου

Ο προτεινόμενος ως νέος επικεφαλής της Μοσάντ, είχε τραυματιστεί την 7η Οκτωβρίου από μέλη παλαιστινιακών οργανώσεων με τον τραυματισμό του να καταγράφεται σε βίντεο.

Σύνταξη
«Η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο», λέει ο πρόεδρος του Μπενίν μετά την απόπειρα πραξικοπήματος
«Δημόσια τάξη» 07.12.25

«Η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο», λέει ο πρόεδρος του Μπενίν μετά την απόπειρα πραξικοπήματος

«Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο και γι αυτό σας καλώ να συνεχίσετε ήρεμα τις δουλειές σας», τόνισε ο πρόεδρος του Μπενίν

Σύνταξη
Αίτημα κόκκινου συναγερμού στην Interpol από την Πολωνία για τους δράστες του σαμποτάζ στον σιδηρόδρομο
Μία σύλληψη 07.12.25

Πολωνία: Αίτημα κόκκινου συναγερμού στην Interpol για το ουκρανικό σαμποτάζ στον σιδηρόδρομο

Η Πολωνία υπέβαλε επίσημο αίτημα με το οποία ζητά από την Interpol να σημάνει κόκκινο συναγερμό για τη σύλληψη των δύο Ουκρανών ως υπεύθυνων για σαμποτάζ στον πολωνικό σιδηρόδρομο.

Σύνταξη
Λούβρο: Από την «κλοπή του αιώνα» σε πλημμύρα – Ζημιές σε εκατοντάδες βιβλία στο Τμήμα Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων
Παρίσι 07.12.25

Λούβρο: Από την «κλοπή του αιώνα» σε πλημμύρα – Ζημιές σε εκατοντάδες βιβλία στο Τμήμα Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων

Οι ζημιές αφορούν «μεταξύ 300 και 400 έργων», με τα παλαιότερα να ανάγονται στα τέλη του 19ου αιώνα - Το συμβάν έρχεται σε μια περίοδο έντονων δυσκολιών για το Λούβρο

Σύνταξη
ΗΠΑ-Ρωσία: H σπάνια συμφωνία Μόσχας – Ουάσινγκτον σε θέματα παγκόσμιας πολιτικής και η «βόμβα» Τραμπ Τζούνιορ
Κόσμος 07.12.25

H σπάνια συμφωνία Μόσχας – Ουάσινγκτον σε θέματα παγκόσμιας πολιτικής και η «βόμβα» Τραμπ Τζούνιορ

Το Κρεμλίνο καλωσορίζει τη νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ την ίδια ώρα που ο μεγάλος γιος του προέδρου των ΗΠΑ προχωρά σε μια δήλωση που θα συζητηθεί.

Σύνταξη
Νέα πυρά Μασκ κατά ΕΕ μετά το πρόστιμο στο X: Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι Δημοκρατία, αλλά γραφειοκρατία
Σφοδρά πυρά 07.12.25

«Η ΕΕ δεν είναι Δημοκρατία, αλλά Γραφειοκρατία» - Νέα επίθεση Μασκ μετά το πρόστιμο στο X

Ο ιδιοκτήτης του X, Έλον Μασκ, σε ανοιχτό πόλεμο με την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το πρόστιμο των 120 εκατομμυρίων ευρώ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης - Η νέα εμπρηστική ανάρτησή του

Σύνταξη
Φλόριντα: Φρικτή δολοφονία 14χρονης – Ανήλικοι την παρέσυραν στο δάσος, την πυροβόλησαν και την έκαψαν
Σοκ 07.12.25

Φρικτή δολοφονία 14χρονης - Ανήλικοι την παρέσυραν στο δάσος, την πυροβόλησαν και την έκαψαν

«Εδώ είναι που η υπόθεση γίνεται πραγματικά τρομακτική. Δεν αρκεί που σκοτώνεις μια 14χρονη, κι εσύ είσαι 14, 16 ετών, της ρίχνεις πολλές φορές, και στη συνέχεια προσπαθείς να εξαφανίσεις το σώμα της»

Σύνταξη
