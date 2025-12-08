Νιγηρία: Εκατό απαχθέντες μαθητές απελευθερώθηκαν, περίπου 165 αγνοούνται

Οι νιγηριανές αρχές εξασφάλισαν την απελευθέρωση 100 μαθητών που είχαν απαχθεί από ένοπλους από ένα καθολικό σχολείο στη Νιγηρία τον περασμένο μήνα, όπως επιβεβαίωσαν την Κυριακή πηγή των Ηνωμένων Εθνών και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ενώ τα παιδιά έφτασαν στην πρωτεύουσα Αμπούτζα, η τύχη των 165 υπόλοιπων μαθητών και μελών του προσωπικού που πιστεύεται ότι παραμένουν αιχμάλωτοι παραμένει αβέβαιη. Η μαζική απαγωγή έλαβε χώρα στα τέλη Νοεμβρίου στο μικτό οικοτροφείο St. Mary’s στο βόρειο-κεντρικό τμήμα της πολιτείας του Νίγηρα.

Συνολικά 315 μαθητές και μέλη του προσωπικού απήχθησαν αρχικά σε ένα περιστατικό που θυμίζει την περίφημη απαγωγή μαθήτριων από την Μπόκο Χαράμ στο Τσιμπόκ το 2014. Περίπου 50 δραπέτευσαν λίγο μετά, αφήνοντας 265 που πιστεύεται ότι παρέμεναν αιχμάλωτοι πριν από την απελευθέρωση αυτή.

Τα 100 παιδιά που απελευθερώθηκαν πρόσφατα έφτασαν στην Αμπούτζα και αναμένεται να παραδοθούν στις τοπικές αρχές της πολιτείας του Νίγηρα τη Δευτέρα, σύμφωνα με πηγή του ΟΗΕ, που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Δεν έχει γίνει γνωστό πως απελευθερώθηκαν τα παιδιά στη Νιγηρία

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης την απελευθέρωση των 100 παιδιών, αλλά δεν έδωσαν λεπτομέρειες σχετικά με το αν η διάσωση επιτεύχθηκε μέσω διαπραγματεύσεων ή στρατιωτικής επιχείρησης, ούτε σχετικά με την κατάσταση των υπόλοιπων μαθητών και του προσωπικού που πιστεύεται ότι εξακολουθούν να κρατούνται από τους απαγωγείς.

Η απελευθέρωση των 100 παιδιών επιβεβαιώθηκε από τον εκπρόσωπο του προέδρου Μπόλα Τινούμπου, Σάντεϊ Ντερ.

«Προσευχόμασταν και περιμέναμε την επιστροφή τους. Αν είναι αλήθεια, τότε είναι χαρμόσυνα νέα», δήλωσε ο Ντάνιελ Ατόρι, εκπρόσωπου του επισκόπου Μπουλούς Γιοχάνα της επισκοπής Κονταγκόρα, η οποία διαχειρίζεται το σχολείο. «Ωστόσο, δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση και δεν έχουμε λάβει την κατάλληλη ειδοποίηση από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση» πρόσθεσε.