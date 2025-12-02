newspaper
Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
01.12.2025 | 16:43
Προσοχή! Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί στραγγιστό γιαούρτι - Περιείχε ναταμυκίνη
Νιγηρία: Παραιτείται ο υπουργός Αμυνας έπειτα από το κύμα απαγωγών
Κόσμος 02 Δεκεμβρίου 2025 | 04:15

Νιγηρία: Παραιτείται ο υπουργός Αμυνας έπειτα από το κύμα απαγωγών

Αντιμέτωπη με την έξαρση των απαγωγών, η προεδρία της Νιγηρίας ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, την παραίτηση του υπουργού Αμυνας, ενώ κήρυξε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης».

Η νιγηριανή προεδρία ανακοίνωσε χθες Δευτέρα την παραίτηση του υπουργού Αμυνας Μοχάμεντ Μπαντάρου Αμπουμπακάρ, καθώς η χώρα παραμένει συγκλονισμένη εξαιτίας του κύματος μαζικών απαγωγών που εξώθησε τον πρόεδρο Μπόλα Τινούμπου να κηρύξει «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» ως προς τη δημόσια ασφάλεια (στη φωτογραφία από defence.gov.ng, επάνω, ο Μοχάμεντ Μπαντάρου Αμπουμπακάρ).

Ο κ. Αμπουμπακάρ, 63 ετών, υπέβαλε την παραίτησή του με άμεση ισχύ για «λόγους υγείας», ανέφερε μέσω X εκπρόσωπος του κ. Τινούμπου, ο Μπάγιο Ονανούγκα.

Η Νιγηρία παραμένει συγκλονισμένη εξαιτίας του κύματος μαζικών απαγωγών

«Η παραίτησή του καταγράφεται καθώς ο πρόεδρος Τινούμπου κήρυξε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης για λόγους ασφαλείας και σχεδιάζει να διευκρινίσει το εύρος της εν καιρώ», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Οι απαγωγές για λύτρα από ένοπλες οργανώσεις έχουν γίνει πολύ συχνές στη Νιγηρία, που παραμένει στοιχειωμένη από εκείνη το 2014 κάπου 276 μαθητριών στην πόλη Τσιμπόκ (βορειοανατολικά) από τζιχαντιστές της οργάνωσης Μπόκο Χαράμ.

Το νέο κύμα απαγωγών — πάνω από 400 άνθρωποι απήχθησαν μέσα στις τελευταίες 15 μέρες, στην πλειονότητά τους στην πολιτεία του Νίγηρα (κεντροδυτικά) —, έσεισε την πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής (230 εκατ. κάτοικοι), μοιρασμένη σχεδόν εξίσου στον κατά πλειονότητα μουσουλμανικό βορρά και στον κατά πλειονότητα χριστιανικό νότο.

Στρατολόγηση

Αντιμέτωπος με την έξαρση των απαγωγών, ο πρόεδρος Τινούμπου διέταξε μεταξύ άλλων να στρατολογηθούν περισσότερα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Οι μαζικές απαγωγές ακολούθησαν την απειλή του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να διατάξει στρατιωτική επέμβαση στη Νιγηρία εξαιτίας αυτών που χαρακτήρισε συστηματικές «σφαγές χριστιανών». Η νιγηριανή κυβέρνηση απορρίπτει την κατηγορία.

Πηγή: ΑΠΕ

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ναύαρχος των ΗΠΑ διέταξε να αποτελειώσουν όσους επέζησαν από αμερικανικό πλήγμα σε σκάφος
Πλήγμα σε σκάφος 02.12.25

Αμερικανός ναύαρχος ζήτησε να αποτελειώσουν όσους επέζησαν

Τη διαταγή για το δεύτερο πλήγμα προκειμένου να εξοντωθούν όσοι επέζησαν από το προηγούμενο εναντίον σκάφους στα ανοικτά της Βενεζουέλας έδωσε ο ναύαρχος των ΗΠΑ Φρανκ Μπράντλεϊ.

Σύνταξη
Σικάγο: Ο Χοακίν Γκουσμάν, γιος του «Ελ Τσάπο», ομολόγησε την ενοχή του σε ποινική διαδικασία
Σικάγο 02.12.25

Ο Χοακίν Γκουσμάν, γιος του «Ελ Τσάπο», ομολόγησε την ενοχή του

Ενας εκ των γιων του «Ελ Τσάπο», ο Χοακίν Γκουσμάν Λόπες, ομολόγησε την ενοχή του στις ΗΠΑ και θα αποφύγει την ποινή του θανάτου, την οποία οι αμερικανικές αρχές δεν θα ζητήσουν να του επιβληθεί.

Σύνταξη
Ευρωπαϊκή Ενωση: Και ο Καναδάς θα συμμετέχει στα δάνεια του SAFE
Ευρωπαϊκή Ενωση 02.12.25

Κομμάτι και στον Καναδά από την πίτα του SAFE

Η ΕΕ και ο Καναδάς ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις για τους όρους με τους οποίους θα συμμετέχει η χώρα της Βόρειας Αμερικής στα χαμηλότοκα δάνεια του μέσου SAFE.

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία στέλνει μήνυμα αδιαλλαξίας στον απόηχο των συνομιλιών στις ΗΠΑ
Η «βάση» του Πούτιν 01.12.25

Το Κρεμλίνο στέλνει μήνυμα αδιαλλαξίας στον απόηχο των συνομιλιών στη Φλόριντα

Οι «εξελίξεις» αυτής της εβδομάδας δεν φέρνουν τα εμπλεκόμενα μέρη πιο κοντά· απλά ξεκαθαρίζουν πόσο μακριά παραμένουν από μια τελική συμφωνία για την Ουκρανία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο Τραμπ συγκαλεί σύσκεψη στο Οβάλ Γραφείο για τη Βενεζουέλα – Το «τελεσίγραφο» στον Μαδούρο
Εκστρατεία πίεσης 01.12.25

Ο Τραμπ συγκαλεί σύσκεψη στο Οβάλ Γραφείο για τη Βενεζουέλα – Το «τελεσίγραφο» στον Μαδούρο

Αυξάνει την πίεση στη Βενεζουέλα ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγες ώρες αφότου παραδέχθηκε το τηλεφώνημα με τον Μαδούρο. Φέρεται ότι του έδωσε «διορία» για να παραιτηθεί από την εξουσία.

Σύνταξη
Άγνωστοι έκλεψαν χιλιάδες πυρομαχικά που προορίζονταν για τον γερμανικό στρατό
Bundeswehr 01.12.25

Άγνωστοι έκλεψαν χιλιάδες πυρομαχικά που προορίζονταν για τον γερμανικό στρατό

Φτερά έκαναν 20.000 πυρομαχικά και καπνογόνα από πολιτικό φορτηγό το οποίο είχε ως τελικό προορισμό τον γερμανικό στρατό. Οι αρχές πιστεύουν πως το φορτίο ήταν γνωστό στους δράστες

Σύνταξη
Νοτιοανατολική Ασία: Πάνω από 1.160 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Τρομάζει το μέγεθος της καταστροφής
Κλιματική καταστροφή 01.12.25 Upd: 21:00

Νοτιοανατολική Ασία: Πάνω από 1.160 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Τρομάζει το μέγεθος της καταστροφής

Τεράστια είναι η καταστροφή από τις φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Ινδονησία, τη Μαλαισία και την Ταϊλάνδη. Εκατοντάδες οι νεκροί, εκατομμύρια οι πληγέντες κάτοικοι, ανυπολόγιστο το κόστος.

Σύνταξη
