Νιγηρία: Ένοπλοι απήγαγαν 25 μαθήτριες από οικοτροφείο θηλέων και σκότωσαν τον υποδιευθυντή
Στη Νιγηρία 25 μαθήτριες απήχθησαν από ένοπλους, οι οποίοι δολοφόνησαν τον υποδιευθυντή του οικοτροφείου θηλέων
- Σοκαριστικές εικόνες από το θανατηφόρο τροχαίο στην Κρήτη - Πώς συνέβη η τραγωδία
- Θεσσαλονίκη: Στάχτη έγινε το διαμέρισμα στην Πυλαία – Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν μία ηλικιωμένη
- Τραγικός επίλογος στην εξαφάνιση του 72χρονου Αυστριακού - Βρέθηκε νεκρός
- Καθυστερήσεις και αδικαιολόγητες αρνήσεις αποζημιώσεων από ασφαλιστικές σε ασθενείς - Οι παγίδες
Ένοπλοι σκότωσαν έναν υπάλληλο και απήγαγαν 25 μαθήτριες από ένα οικοτροφείο θηλέων στην πολιτεία Κέμπι, στη Νιγηρία νωρίς το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με την αστυνομία.
Το περιστατικό στη Νιγηρία
Οι επιτιθέμενοι, οπλισμένοι με τουφέκια και σύμφωνα με πληροφορίες χρησιμοποιώντας συντονισμένες τακτικές, εισέβαλαν στο κρατικό γυμνάσιο θηλέων στην πόλη Μάγκα γύρω στη 1 π.μ. τοπική ώρα.
Ο υποδιευθυντής Χασάν Γιακούμπου Μακούκου σκοτώθηκε ενώ αντιστέκονταν στους επιτιθέμενους και ένας φρουρός ασφαλείας τραυματίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στο Reuters ένας δάσκαλος που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος για λόγους ασφαλείας.
Οι ένοπλοι διέφυγαν προς τη γειτονική πολιτεία Ζαμφάρα με τις απαχθείσες μαθήτριες, ανέφερε ο δάσκαλος. Καμία ομάδα δεν ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση και δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τις δυνάμεις ασφαλείας.
Η βορειοδυτική Νιγηρία έχει υποστεί επαναλαμβανόμενες μαζικές απαγωγές από σχολεία από ένοπλες συμμορίες που ζητούν λύτρα, παρά τις υποσχέσεις της κυβέρνησης να ενισχύσει την ασφάλεια στην περιοχή.
- Κακοκαιρία στην Ιταλία: Υπερχείλιση χειμάρρου – Kάτοικοι ανέβηκαν στις στέγες των σπιτιών για να σωθούν
- Σημαντικό το παρελθόν, πιο σημαντική η επόμενη μέρα
- Το iPhone Pocket μας έλειπε – Για να δούμε ποιος θα αγοράσει μια κάλτσα αξίας 230 δολαρίων
- Πολυτεχνείο: Μαζί αντέξαμε
- Συγκινεί ο Λουίς Σουάρες: «Πάλευα για ένα πιάτο φαγητό, καθάριζα αυτοκίνητα και πουλούσα τηλεκάρτες» (vid)
- Greece Shifts toward New Stable ‘Red’ Power Tariffs
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις