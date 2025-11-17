Ένοπλοι σκότωσαν έναν υπάλληλο και απήγαγαν 25 μαθήτριες από ένα οικοτροφείο θηλέων στην πολιτεία Κέμπι, στη Νιγηρία νωρίς το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το περιστατικό στη Νιγηρία

Οι επιτιθέμενοι, οπλισμένοι με τουφέκια και σύμφωνα με πληροφορίες χρησιμοποιώντας συντονισμένες τακτικές, εισέβαλαν στο κρατικό γυμνάσιο θηλέων στην πόλη Μάγκα γύρω στη 1 π.μ. τοπική ώρα.

Ο υποδιευθυντής Χασάν Γιακούμπου Μακούκου σκοτώθηκε ενώ αντιστέκονταν στους επιτιθέμενους και ένας φρουρός ασφαλείας τραυματίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στο Reuters ένας δάσκαλος που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος για λόγους ασφαλείας.

Οι ένοπλοι διέφυγαν προς τη γειτονική πολιτεία Ζαμφάρα με τις απαχθείσες μαθήτριες, ανέφερε ο δάσκαλος. Καμία ομάδα δεν ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση και δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Η βορειοδυτική Νιγηρία έχει υποστεί επαναλαμβανόμενες μαζικές απαγωγές από σχολεία από ένοπλες συμμορίες που ζητούν λύτρα, παρά τις υποσχέσεις της κυβέρνησης να ενισχύσει την ασφάλεια στην περιοχή.