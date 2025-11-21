Απαγωγή 227 παιδιών και δασκάλων από καθολικά οικοτροφεία στη Νιγηρία

Ένοπλοι επιτέθηκαν σε ένα καθολικό οικοτροφείο στη δυτική Νιγηρία νωρίς την Παρασκευή, απαγάγοντας αρκετά παιδιά και μέλη του προσωπικού, λίγες μέρες μετά την απαγωγή 25 μαθήτριων από μια γειτονική πολιτεία και 38 πιστών από χώρο λατρείας σε άλλη πολιτεία.

Η επίθεση της Παρασκευής έλαβε χώρα στο σχολείο St. Mary’s School στην κοινότητα Παπίρι, όπως ανέφερε ο Αμπουμπακάρ Ουσμάν, γραμματέας της κυβέρνησης της πολιτείας του Νίγηρα, σε δήλωση στο Facebook.

Στρατιωτικές δυνάμεις ασφαλείας και τακτικές μονάδες αποσπάστηκαν στο σημείο νωρίς την Παρασκευή, όπως ανέφερε η αστυνομία της πολιτείας σε δήλωσή της, περιγράφοντας το ίδρυμα ως σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για παιδιά ηλικίας 12 έως 17 ετών.

Υπήρξε προειδοποίηση σύμφωνα με τον γραμματέα της τοπικής κυβέρνησης

Σύμφωνα με τον Ούσμαν, το σχολείο δεν έλαβε υπόψη την προειδοποίηση για αυξημένες απειλές, η οποία, όπως έγραψε, περιελάμβανε σαφή οδηγία να «ανασταλεί κάθε κατασκευαστική δραστηριότητα και να κλείσουν προσωρινά όλα τα οικοτροφεία εντός της πληγείσας ζώνης ως προληπτικό μέτρο».

«Δυστυχώς, το σχολείο St. Mary’s προχώρησε στην επαναλειτουργία και την επανέναρξη των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων χωρίς να ενημερώσει ή να ζητήσει άδεια από την κρατική κυβέρνηση, εκθέτοντας έτσι τους μαθητές και το προσωπικό σε κινδύνους που θα μπορούσαν να αποφευχθούν», συνέχισε η δήλωσή του.

Προέτρεψε τα σχολεία, τους ηγέτες της κοινότητας και όλους τους ενδιαφερόμενους να «τηρούν αυστηρά τις οδηγίες ασφαλείας που εκδίδονται για το συμφέρον της δημόσιας ασφάλειας», λέγοντας ότι «η προστασία των ζωών, ειδικά των παιδιών μας, παραμένει η ύψιστη προτεραιότητα αυτής της διοίκησης».

Ο τοπικός επίσκοπος επιβεβαιώνει τον αριθμό των απαχθέντων στη βόρεια Νιγηρία

Ο πρόεδρος της Χριστιανικής Ένωσης της Νιγηρίας (CAN), με έδρα την πολιτεία του Νίγηρα, ο Σεβασμιότατος Μπουλούς Νταούγουα Γιοχάνα, επιβεβαίωσε ότι 227 άτομα, μεταξύ των οποίων δάσκαλοι και μαθητές, απήχθησαν από τα Καθολικά Δημοτικά και Γυμνάσια St Mary’s στην πολιτεία του Νίγηρα, σύμφωνα με τοπικό δημοσίευμα.

Ο Γιοχάνα, ο οποίος είναι επίσης καθολικός επίσκοπος της επισκοπής Κονταγκόρα, το ανακοίνωσε σε δήλωση που εξέδωσε ο υπεύθυνος επικοινωνίας του, κ. Νταν Ατόρι , στην πόλη Μίνα.

Μεταξύ των απαχθέντων βρίσκονται 215 μαθητές διαφορετικών βαθμίδων και 12 δάσκαλοι.

Κάποιοι μαθητές κατάφεραν να διαφύγουν από τους απαγωγείς

Εξήγησε ότι ορισμένοι μαθητές κατάφεραν να διαφύγουν κατά τη διάρκεια της επίθεσης και οι γονείς έχουν αρχίσει να παραλαμβάνουν τα παιδιά τους, προσθέτοντας ότι το σχολείο έχει κλείσει προς το παρόν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η CAN συνεργάζεται με την κυβέρνηση και τις υπηρεσίες ασφαλείας για να εξασφαλίσει την ασφαλή απελευθέρωση των απαχθέντων.

Ο πρόεδρος της CAN κάλεσε σε ηρεμία και προσευχή, διαβεβαιώνοντας ότι καταβάλλονται προσπάθειες για τη διάσωση των απαχθέντων.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, από ύποπτους τρομοκράτες, και οι δυνάμεις ασφαλείας συμμετέχουν ενεργά στις προσπάθειες διάσωσης.