Νέες απαγωγές στη Νιγηρία – Κακοποιοί απήγαγαν χωρικούς και ζητούν λύτρα

Τουλάχιστον 13 καλλιεργητές απήχθησαν στη βορειοανατολική Νιγηρία, που έχει μετατραπεί την τελευταία μιάμιση δεκαετία σε θέατρο εξέγερσης τζιχαντιστών, δήλωσε χθες Σάββατο στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άμπα Αμπάρι, επικεφαλής των τοπικών αρχών στην περιοχή Κοντούγκα, στην πολιτεία Μπόρνο.

Κατά τον Τιτζάνι Άχμεντ, επικεφαλής πολιτοφυλακής γνωστής με την ονομασία Civilian Joint Task Force, οι απαγωγείς επικοινώνησαν κι απαίτησαν καταβολή λύτρων.

Για πάνω από 16 χρόνια, στη Νιγηρία γίνονται συχνές μαζικές απαγωγές, στο βορειοδυτικό τμήμα από συμμορίες κακοποιών και στο βορειοανατολικό από τζιχαντιστές, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Τις τελευταίες εβδομάδες, εκατοντάδες άνθρωποι απήχθησαν σε διάφορες πολιτείες της χώρας—στο κύμα ενεργειών αυτής της φύσης, η χειρότερη υπόθεση ήταν η απαγωγή 300 και πλέον μαθητών κι εκπαιδευτικών σε οικοτροφείο στο δυτικό τμήμα της πολυπληθέστερης αφρικανικής χώρας, την 21η Νοεμβρίου.

Απήγαγαν 14 άτομα, όμως ο ένας αγρότης κατάφερε να διαφύγει

Περί τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (σ.σ. τοπική ώρα· περί τη 01:00 ώρα Ελλάδας), «άγνωστοι ένοπλοι επιτέθηκαν στο χωριό Μαλάρι (…) κι απήγαγαν 14 καλλιεργητές», είπε στο AFP ο Άμπα Αμπάρι, προσθέτοντας πως ένα από τα θύματα μπόρεσε να διαφύγει. Οι αγρότες βρίσκονταν στα χωράφια τους το βράδυ, ποτίζοντας καλλιέργειες και φυλάσσοντας ζώα, όταν απήχθησαν.

Η Κοντούγκα βρίσκεται περίπου 35 χιλιόμετρα από τη Μαϊντουγκούρι, την πρωτεύουσα της πολιτείας Μπόρνο. Αυτή η τελευταία είναι το επίκεντρο της βίας των τζιχαντιστών που σπαράσσει τη Νιγηρία αφότου άρχισε η εξέγερση της οργάνωσης Μπόκο Χαράμ, το 2009.

Το κύμα απαγωγών στο κράτος της Αφρικής με 230 εκατομμύρια κατοίκους ώθησε τον νιγηριανό πρόεδρο Μπόλα Τινούμπου να κηρύξει «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» σε εθνική κλίμακα και να διατάξει τη στρατολόγηση δεκάδων χιλιάδων αστυνομικών και στρατιωτικών.

H Νιγηρία αντιδρά απέναντι σε συμμορίες και τζιχαντιστές

Ο πρόεδρος της Νιγηρίας Μπόλα Τινούμπου κήρυξε στις 26 Νοεμβρίου κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την εθνική ασφάλεια και διέταξε ριζική αναδιοργάνωση των ενόπλων δυνάμεων και της αστυνομίας μετά τις πρόσφατες μαζικές απαγωγές, όπως αναφέρουν πηγές από τη Νιγηρία.

Οι βασικές ενέργειες περιλαμβάνουν την πρόσληψη 50.000 νέων αστυνομικών (20.000 αμέσως), την αναδιάταξη των αξιωματικών προστασίας VIP σε προβληματικές περιοχές μετά από επανεκπαίδευση και τη χρήση των στρατοπέδων NYSC ως κέντρων εκπαίδευσης.

Το Υπουργείο Κρατικών Υπηρεσιών θα αναπτύξει και θα επεκτείνει τις δασικές φρουρές για την καταπολέμηση των τρομοκρατών και των ληστών.

Ο Tinubu δεσμεύτηκε να υποστηρίξει τις κρατικές δυνάμεις ασφαλείας, ζήτησε νομικές αλλαγές για να επιτραπεί η δημιουργία κρατικής αστυνομίας και προέτρεψε τη βελτίωση της ασφάλειας σε απομακρυσμένα σχολεία και θρησκευτικά κέντρα.