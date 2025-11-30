Νιγηρία: Απελευθερώθηκαν 12 γυναίκες που είχαν απαχθεί πρόσφατα από τζιχαντιστές

Μια εβδομάδα μετά την απαγωγή τους από τζιχαντιστές στη Νιγηρία και συγκεκριμένα στην πολιτεία Μπόρνο, 12 νεαρές γυναίκες απελευθερώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου, όπως δήλωσε τοπικός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Η είδηση της απελευθέρωσης προκάλεσε ανακούφιση, καθώς από τον Νοέμβριο η πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής βρίσκεται αντιμέτωπη με μαζικές απαγωγές – μια πρακτική ευρέως διαδεδομένη μετά την απαγωγή το 2014 σχεδόν 300 μαθητριών στο Τσιμπόκ της πολιτείας Μπόρνο από τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ.

«Οι 12 νεαρές γυναίκες αφέθηκαν ελεύθερες», δήλωσε στο AFP ο Αμπουμπακάρ Μαζίνι, επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιοχή Ασκίρα-Ουμπά, συμπληρώνοντας ότι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για να δεχθούν ιατρική φροντίδα. Οι απαγωγείς «επικοινώνησαν με τους γονείς, οι οποίοι πήγαν να τις αναζητήσουν στο δάσος», αφηγήθηκε ο Μαζίνι.

Οι νεαρές απήχθησαν στη Νιγηρία κοντά στα αγροκτήματά τους

Δεκατρείς νέες, «όλες μουσουλμάνες» ηλικίας 16-23 ετών, απήχθησαν κοντά στα αγροκτήματά τους στις 22 Νοεμβρίου, σε μια περιοχή που αποτελεί προπύργιο τζιχαντιστών. Μια απαχθείσα αφέθηκε ελεύθερη αφού είπε στους απαγωγείς ότι θήλαζε το μωρό της, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Σύμφωνα με τον Μαζίνι, δεν καταβλήθηκαν λύτρα. Οι τζιχαντιστές εκτιμάται πως απελευθέρωσαν τις γυναίκες στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από στρατιώτες που είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή.

Η πολιτεία Μπόρνο στη βορειοανατολική Νιγηρία είναι από το 2009 θέατρο τζιχαντιστικής εξέγερσης, με την Μπόκο Χαράμ και την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (σ.σ. το ΙΚΔΑ προήλθε από τη διάσπαση της Μπόκο Χαράμ) να σκορπούν τον θάνατο, υποχρεώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και προκαλώντας ανθρωπιστική κρίση στην ευρύτερη περιοχή.

Δεν σχετίζεται με τις απαγωγές από το καθολικό σχολείο

Η επίθεση της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου, έλαβε χώρα στο σχολείο St. Mary’s School στην κοινότητα Παπίρι, της πολιτείας του Νίγηρα. Θύματα ήταν παιδιά ηλικίας 12 έως 17 ετών.