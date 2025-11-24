newspaper
Νιγηρία: 50 από τους εκατοντάδες μαθητές που απήγαγαν οι τζιχαντιστές κατάφεραν να αποδράσουν
Κόσμος 24 Νοεμβρίου 2025

Νιγηρία: 50 από τους εκατοντάδες μαθητές που απήγαγαν οι τζιχαντιστές κατάφεραν να αποδράσουν

Τριακόσιους και πλέον μαθητές και μαθήτριες είχαν απαγάγει οι τζιχαντιστές στη Νιγηρία, αλλά περίπου 50 από τα θύματά τους κατάφεραν να ξεφύγουν και «επανενώθηκαν με τους γονείς τους».

Κάπου πενήντα από τους τριακόσιους και πλέον μαθητές και μαθήτριες που απήχθησαν την Παρασκευή σε καθολικό οικοτροφείο στη δυτική Νιγηρία ξέφυγαν, και 38 πιστοί που απήχθησαν μέσα στην εκκλησία τους διασώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας, ανακοίνωσε χθες Κυριακή ο νιγηριανός πρόεδρος Μπόλα Τινούμπου (Φωτογραφίες από το Χ, επάνω, που σχετίζονται με την απαγωγή των μαθητών και μαθητριών).

Συνολικά 303 μαθητές και 12 μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού απήχθησαν την Παρασκευή από άγνωστους ενόπλους κατά τη διάρκεια επίθεσης στο μεικτό καθολικό σχολείο Saint Mary, στην πολιτεία του Νίγηρα.

50 παιδιά που απήχθησαν στο σχολείο, «ξέφυγαν» από τους απαγωγείς τους και «επανενώθηκαν με τους γονείς τους»

Επρόκειτο για μια από τις χειρότερες μαζικές απαγωγές που διαπράχθηκαν ποτέ στη Νιγηρία, η οποία μαστίζεται από το φαινόμενο.

Αγόρια και κορίτσια, 8 ως 18 ετών, τα αγόρια και τα κορίτσια που απήχθησαν στο Saint Mary ήταν χονδρικά τα μισά από τα 629 παιδιά που φοιτούν.

Η ένωση χριστιανών της Νιγηρίας (CAN) ανακοίνωσε πως 50 παιδιά που απήχθησαν στο σχολείο, στην Παπίρι, περίπου 600 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από την Αμπούτζα, «ξέφυγαν» την Παρασκευή και το Σάββατο από τους απαγωγείς τους και «επανενώθηκαν με τους γονείς τους».

Ο πρόεδρος Τινούμπου δήλωσε μέσω X «ευτυχής» που «51 από τους μαθητές που αγνοούνταν στο καθολικό σχολείο στην πολιτεία του Νίγηρα ανακτήθηκαν».

Την περασμένη Δευτέρα, άλλη ομάδα ενόπλων επιτέθηκε σε λύκειο στη γειτονική πολιτεία Κέμπι (βορειοδυτικά) και απήγαγε 25 νεαρά κορίτσια, το ένα από τα οποία κατάφερε να διαφύγει.

Και την επομένη, εκκλησία πεντηκοστιανών στην Ερούκου, στη δυτική Νιγηρία, δέχτηκε επίθεση εν μέσω της λειτουργίας, που αναμεταδιδόταν απευθείας μέσω διαδικτύου. Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν και απροσδιόριστος αριθμός άλλων απήχθη από τους άγνωστους δράστες.

Σχολεία κλειστά

Ο πρόεδρος Τινούμπου, ο οποίος ακύρωσε εξαιτίας της σειράς επιθέσεων και μαζικών απαγωγών δεσμεύσεις στο εξωτερικό, ιδίως τη συμμετοχή του στη σύνοδο της G20 το σαββατοκύριακο στο Γιοχάνεσμπουργκ, ανέφερε πως οι δυνάμεις ασφαλείας απελευθέρωσαν «τους 38 πιστούς» που απήχθησαν στην εκκλησία τους.

«Χάρη στις προσπάθειες των δυνάμεων ασφαλείας μας τις τελευταίες ημέρες, και οι 38 πιστοί που απήχθησαν στην Ερούκου, στην πολιτεία Κουάρα, διασώθηκαν», σύμφωνα με τον αρχηγό του κράτους, ο οποίος δεν έδωσε καμιά άλλη λεπτομέρεια για τους δράστες της επίθεσης, ούτε για τις συνθήκες υπό τις οποίες διασώθηκαν οι όμηροι.

Σχεδόν μια εβδομάδα αργότερα, οι 24 μαθήτριες που απήχθησαν στην πολιτεία Κέμπι εξακολουθούν να αγνοούνται. Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στις δυνάμεις ασφαλείας ανέφερε ότι εξετάζονται πληροφορίες για τοποθεσίες όπου μπορεί να κρατούνται.

Η σειρά απαγωγών σε σχολεία οδήγησε στο προληπτικό κλείσιμο δεκάδων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε όλη την επικράτεια της πολυπληθέστερης χώρας της Αφρικής (230 εκατ. κάτοικοι), αντιμέτωπη με πολλαπλές απειλές.

Οι αρχές προσπαθούν από το 2009 να πατάξουν τζιχαντιστική εξέγερση στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, ενώ βρίσκονται επίσης αντιμέτωπες με συμμορίες πάνοπλων κακοποιών, γνωστών με την ονομασία bandits, που πολλαπλασιάζουν τις φονικές επιθέσεις στο βορειοανατολικό και στο κεντρικό τμήμα της Νιγηρίας κι επιδίδονται συχνά σε απαγωγές για λύτρα.

Στοιχειωμένη…

Ως αυτό το στάδιο δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης για καμιά από τις πρόσφατες επιθέσεις.

Η Νιγηρία παραμένει στοιχειωμένη από τη μαζική απαγωγή σχεδόν 300 κοριτσιών τον Απρίλιο του 2024 στην Τσιμπόκ, στην πολιτεία Μπόρνο (βορειοανατολικά), από τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ. Δέκα και πλέον χρόνια αργότερα, ορισμένα από τα κορίτσια αυτά παραμένουν επισήμως αγνοούμενα.

Για την Αΐσα Γεσούφου, συνιδρύτρια του κινήματος που έγινε γνωστό με τη διαδικτυακή ετικέτα #BringBackOurGirls, η μάστιγα των απαγωγών στη Νιγηρία συνεχίζεται διότι «οι αρχές δεν κάνουν τίποτα».

«Αυτό που τις ενδιαφέρει περισσότερο είναι η προπαγάνδα τους», προκειμένου «να μη μοιάζουν ανίκανες», είπε στο AFP.

Την Παρασκευή, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε στις ειδήσεις για τις πρόσφατες απαγωγές κρίνοντας πως «αυτό που συμβαίνει στη Νιγηρία είναι ντροπή».

Πρόσφατα, απείλησε να διατάξει στρατιωτική επέμβαση στη Νιγηρία, κατηγορώντας τις αρχές πως «ανέχονται τις δολοφονίες χριστιανών» από τζιχαντιστές, απηχώντας τη ρητορική ευαγγελικών χριστιανικών οργανώσεων.

Θύματα μουσουλμάνοι και χριστιανοί

Οι αρχές στην Αμπούτζα αντέτειναν πως οι κατηγορίες αυτές είναι «εσφαλμένες», αρνούμενες ότι διαπράττεται «συστηματικός διωγμός» χριστιανών στη Νιγηρία, που είναι μοιρασμένη ανάμεσα στον κατά πλειονότητα μουσουλμανικό βορρά και τον κατά πλειονότητα χριστιανικό νότο.

Οι πρόσφατες επιθέσεις είχαν στο στόχαστρο τόσο χριστιανούς όσο και μουσουλμάνους — συχνά αδιακρίτως.

Προχθές Σάββατο, 13 κορίτσια και νέες, 16 ως 23 ετών, «όλες μουσουλμάνες», απήχθησαν κοντά σε αγροκτήματα στην πολιτεία Μπόρνο, σύμφωνα με τον Αμπουμπακάρ Μαζίνι, τοπικό αιρετό.

Κατά τον ίδιο, η απαγωγή έγινε σε περιοχή 20 χιλιόμετρα από δρυμό που έχει μετατραπεί σε ορμητήριο τζιχαντιστών. Μια από τις νεαρές αφέθηκε ελεύθερη αφού είπε στους απαγωγείς της πως είναι παντρεμένη.

Πηγή: ΑΠΕ

Βενεζουέλα: «Πολύ ανήσυχος» ο Λούλα για τη στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ – Σκοπεύει να μιλήσει στον Τραμπ
Φοβάται... πόλεμο 24.11.25

«Πολύ ανήσυχος» ο Λούλα για τη Βενεζουέλα - «Θα το συζητήσω με τον Τραμπ»

«Είμαι πολύ ανήσυχος για τη στρατιωτική δύναμη που έχουν αναπτύξει οι ΗΠΑ στην Καραϊβική» δηλώνει ο Λούλα, προσθέτοντας πως «έχω την πρόθεση να το συζητήσω με τον πρόεδρο Τραμπ».

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον 4 νεκροί και 11 τραυματίες σε μαζική ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο
Ουκρανία 24.11.25

Πολύνεκρη ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζική επίθεση στο Χάρκοβο, από την οποία τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ υπέστησαν ζημιές ενεργειακές υποδομές και το δίκτυο θέρμανσης.

Σύνταξη
Ισραήλ: Πιέσεις στον Νετανιάχου και αποπομπές στον στρατό για τη «συστημική αποτυχία» της 7ης Οκτωβρίου
Ισραήλ 24.11.25

Πιέσεις στον Νετανιάχου και αποπομπές στον στρατό για την 7η Οκτωβρίου

Για «συστημική αποτυχία» κάνει λόγο ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, αναφερόμενος στην αδυναμία αποτροπής της επίθεσης την 7η Οκτωβρίου, για την οποία η κυβέρνηση Νετανιάχου δέχεται έντονες πιέσεις.

Σύνταξη
Υποβοηθούμενη αυτοκτονία: Οι Σλοβένοι απέρριψαν τη νομιμοποίησή της που είχαν εγκρίνει πέρυσι
Δημοψήφισμα 24.11.25

Υποβοηθούμενη αυτοκτονία: Πέρυσι υπέρ, φέτος κατά οι Σλοβένοι

Οι Σλοβένοι είχαν εγκρίνει πέρυσι σε δημοψήφισμα την υποβοηθούμενη αυτοκτονία, αλλά φέτος απέρριψαν τη νομιμοποίησή της έπειτα από νόμο που ψηφίστηκε στο κοινοβούλιο της χώρας για την εφαρμογή της.

Σύνταξη
Ουκρανία: Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη – Δεύτερος γύρος τη Δευτέρα
Υπάρχουν ανοιχτά θέματα 24.11.25

Ουκρανία: Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη – Δεύτερος γύρος τη Δευτέρα

Προσεκτικά και συγκρατημένα ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι συζητήσεις για την Ουκρανία στη Γενεύη πέτυχαν σημαντική πρόοδο και θα συνεχιστούν. Ωστόσο, είναι σαφές ότι υπάρχουν ανοιχτά σημεία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες που είναι πελάτες της
ΗΠΑ 23.11.25

Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες που είναι πελάτες της

Η SitusAMC Group Holdings ανέφερε ότι έμαθε για την εισβολή στις 12 Νοεμβρίου και ότι εξακολουθεί να αξιολογεί το εύρος και τον αντίκτυπο της παραβίασης με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και τις ομοσπονδιακές αρχές

Σύνταξη
Λίβανος: Νεκρός ο αρχηγός του επιτελείου της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το Ισραήλ
«Πέρασαν κόκκινη γραμμή» 23.11.25

Λίβανος: Νεκρός ο αρχηγός του επιτελείου της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το Ισραήλ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν τη δολοφονία του Χάιθαμ Αλί Ταμπαταμπάι, αρχηγό του επιτελείου της Χεζμπολάχ, με πλήγμα στα προάστια της Βηρυτού. Προειδοποιεί για κλιμάκωση η οργάνωση.

Σύνταξη
Γερμανία: Το σχέδιο «για τον ισχυρότερο στρατό στην Ευρώπη» και η επίκληση του «ρωσικού κινδύνου»
Τι αλλάζει 23.11.25

Το γερμανικό σχέδιο «για τον ισχυρότερο στρατό στην Ευρώπη» και η επίκληση του «ρωσικού κινδύνου»

Ο κυβερνητικός συνασπισμός στη Γερμανία προωθεί νομοσχέδιο για την αύξηση του αριθμού των στρατιωτών - Τι θα γίνει με την υποχρεωτική στρατολόγηση, εναντιώνεται η Αριστερά, τι λένε οι νέοι

Σύνταξη
Ο Ερντογάν προανήγγειλε συνομιλία με τον Πούτιν – Αιχμές κατά Ισραήλ και Νετανιάχου
Στήριξη στους Παλαιστίνιους 23.11.25

Ο Ερντογάν προανήγγειλε συνομιλία με τον Πούτιν – Αιχμές κατά Ισραήλ και Νετανιάχου

Ο Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε ότι στην επικείμενη συνομιλία θα θέσει εκ νέου το θέμα της επισιτιστικής ασφάλειας και της ανάγκης για διάλογο Μόσχας - Κιέβου.

Σύνταξη
Λίβανος: Το Ισραήλ στόχευσε τον αρχηγό του επιτελείου της Χεζμπολάχ με πλήγμα στη Βηρυτό
Στο Χαρέτ Χρέικ 23.11.25 Upd: 18:44

Λίβανος: Το Ισραήλ στόχευσε τον αρχηγό του επιτελείου της Χεζμπολάχ με πλήγμα στη Βηρυτό

Κλιμακώνει το Ισραήλ τη σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ. Δύο ρουκέτες έπληξαν πολυκατοικία στα προάστια της Βηρυτού με στόχο αξιωματούχο της οργάνωσης. Πέντε νεκροί και 28 τραυματίες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ρούμπιο: «Πετύχαμε τεράστια πρόοδο» – «Προέκυψε θεμελιώδες έγγραφο από τη διαπραγμάτευση»
Συνομιλίες στη Γενεύη 23.11.25 Upd: 22:35

Ρούμπιο: «Πετύχαμε τεράστια πρόοδο» - «Προέκυψε θεμελιώδες έγγραφο από τη διαπραγμάτευση»

Στη Γενεύη διεξάγονται οι διπλωματικές συνομιλίες - Το Reuters αποκάλυψε την ευρωπαϊκή αντιπρόταση στο σχέδιο Τραμπ - Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών μιλάει για «τεράστια πρόοδο»

Αρχοντία Κάτσουρα - Νεκτάριος Δαργάκης
