Αυτή είναι η απροσδόκητα θετική πλευρά του πολέμου στο Ιράν
Διεθνής Οικονομία 12 Μαΐου 2026, 20:35

Οικονομολόγοι και στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες συμφωνούν ότι κάποια μακροπρόθεσμα οφέλη θα μπορούσαν να προκύψουν από αυτόν τον βαθιά αντιδημοφιλή πόλεμο στο Ιράν

Νατάσα Ρουγγέρη
A
Όσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος στο Ιράν και όσο πιο καταστροφικές είναι οι οικονομικές του επιπτώσεις, τόσο καλύτερα μπορεί να γίνει η επανεκκίνηση της παγκόσμιας οικονομίας μακροπρόθεσμα. Πρόκειται, βέβαια, για μια πιθανότητα που δύσκολα μπορεί κανείς να χωνέψει, ειδικά με τον μεγάλο αριθμό θυμάτων του πολέμου. Ο πόλεμος είναι άσχημος, σκληρός και βαθιά οδυνηρός, και οι οικονομικές ζημίες αυτού του πολέμου έχουν πλήξει δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο – πολλούς από αυτούς με καταστροφικό τρόπο.

Παρ’ όλα αυτά, ο κόσμος θα μπορούσε να υποστεί κάποιες θεμελιώδεις και απαραίτητες αλλαγές ως αποτέλεσμα της καταστροφής που προκαλεί ο πόλεμος, σημειώνει το αμερικανικό CNN, εξηγώντας πως είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ενισχύσει και θα διαφοροποιήσει την ενεργειακή αλυσίδα εφοδιασμού, αποτρέποντας έτσι ένα μοναδικό πλωτό δρόμο πλάτους 23 μιλίων – τα Στενά του Ορμούζ – να γίνει σημείο συμφόρησης για την παγκόσμια οικονομία και να επιτρέψει στο Ιράν να κλείσει την παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Και όσο πιο σκληρά πλήττεται η οικονομία, τόσο μεγαλύτερο είναι το κίνητρο για να γίνουν αυτές οι αλλαγές.

Ο ΟΠΕΚ ενδέχεται επίσης να συρρικνωθεί ή να διαλυθεί, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η εφοδιαστική αλυσίδα ενέργειας θα μπορούσε να γίνει πιο ανθεκτική, όμως, με αγωγούς που θα παρακάμπτουν εντελώς τα Στενά του Ορμούζ. Και ο κόσμος θα μπορούσε να επιταχύνει τη μετάβασή του στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μειώνοντας την εξάρτηση της παγκόσμιας κοινότητας από τα ορυκτά καύσιμα.

Δεν είναι καθόλου σαφές τι είδους συμφωνία – αν υπάρξει – μπορεί να επιτευχθεί για να τερματιστεί ο πόλεμος. Το Ιράν ενδέχεται να μην αποδυναμωθεί όσο ελπίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ισραήλ. Ενδέχεται να συνεχίσει να χρηματοδοτεί την τρομοκρατία και να απειλεί τη ζωή και τα μέσα διαβίωσης των εχθρών του.

Ωστόσο, οικονομολόγοι και στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες συμφωνούν ότι κάποια μακροπρόθεσμα οφέλη θα μπορούσαν να προκύψουν από αυτόν τον βαθιά αντιδημοφιλή πόλεμο.

Ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας ενέργειας

Ο πόλεμος ανέδειξε σημαντικές δομικές αδυναμίες στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού ενέργειας – ένα πολύπλοκο, αλληλένδετο σύστημα που ισορροπεί μεταξύ εφεδρικότητας και αποδοτικότητας. Το γεγονός ότι το Ιράν μπόρεσε τόσο εύκολα να διακόψει την πρόσβαση του κόσμου στο ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου με μερικές νάρκες, αυτοσχέδια drones και ταχύπλοα σκάφη θα απαιτήσει σοβαρή αναθεώρηση – και μόνιμες αλλαγές.

Το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι η Μέση Ανατολή θα κατασκευάσει αγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου που θα διέρχονται από την Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ώστε να παρακάμπτουν εντελώς τα Στενά.

«Οι χώρες δεν είναι ανόητες: θα κατασκευάσουν αγωγούς και θα αυξήσουν σημαντικά τη μεταφορική τους ικανότητα», δήλωσε ο Τζέι Χάτφιλντ της Infrastructure Capital Advisors, τονίζοντας πως «κανείς δεν θα ξαναστοιχηματίσει το μέλλον του στα Στενά του Ορμούζ. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο».

Αυτό θα σήμαινε ότι ο εφοδιασμός με ενέργεια θα μπορούσε να είναι πιο ασφαλής – και φθηνότερος – μακροπρόθεσμα. Ο κόσμος πληρώνει υψηλά ασφάλιστρα που ενσωματώνονται στη διαμετακόμιση μέσω αμφισβητούμενων υδάτων. «Αυτό ίσως να μην είχε συμβεί χωρίς αυτό τον πόλεμο», υποστηρίζει ο Ross Mayfield, στρατηγικός επενδυτής στην Baird. «Συχνά, χρειάζονται κλυδωνισμοί ή απρόσμενα εξωγενή γεγονότα για να ενισχυθεί η αντίληψη ότι τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν».

Τα παραδείγματα της πανδημίας και του ουκρανικού

Έχουμε δει αυτές τις αλλαγές αρκετές φορές αυτή τη δεκαετία. Μετά την πανδημία, οι παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες στον τομέα της μεταποίησης διακόπηκαν και στη συνέχεια ενισχύθηκαν σημαντικά. Ο πόλεμος της Ρωσίας με την Ουκρανία άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη προμηθεύεται φυσικό αέριο. Οι δασμοί που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ οδήγησαν σε μαζικές αλλαγές στην προμήθεια πρώτων υλών.

Η ανθεκτικότητα στην αλυσίδα εφοδιασμού ενέργειας δεν θα μπορούσε να έρθει σε πιο κατάλληλη στιγμή, σχολιάζουν αναλυτές: η παγκόσμια ζήτηση για ενέργεια έχει γίνει ακόρεστη. Οι εταιρείες τεχνολογίας κατασκευάζουν κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, με τεράστια κατανάλωση ενέργειας, με ιλιγγιώδη ρυθμό.

Αν ο κόσμος απεξαρτηθεί από την ενέργεια της Μέσης Ανατολής, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να βρίσκονται σε ιδανική θέση για να βοηθήσουν και, φυσικά, για να πλουτίσουν περαιτέρω: το φυσικό αέριο παραμένει η μεγαλύτερη πηγή ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, και η Αμερική διαθέτει τεράστιες ποσότητες, με αυξημένες δυνατότητες εξαγωγής.

Η αλλαγή έχει ήδη αρχίσει

Ορισμένες οικονομικές αλλαγές έχουν ήδη αρχίσει να σταθεροποιούνται.

Ο ΟΠΕΚ – ο κύριος ανταγωνιστής των ΗΠΑ στον τομέα των ορυκτών καυσίμων – έχει αρχίσει να διαλύεται. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το δεύτερο μεγαλύτερο μέλος του ΟΠΕΚ σε παραγωγή πετρελαίου, δήλωσαν ότι θα αποχωρήσουν από τον Οργανισμό, αποδυναμώνοντας την ικανότητα του ΟΠΕΚ να καθορίζει τις ποσοστώσεις παραγωγής που διατηρούν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα.

«Η διαφοροποίηση της παραγωγής μακριά από τον ΟΠΕΚ και προς πιο αξιόπιστους προμηθευτές —ιδίως τις Ηνωμένες Πολιτείες— αναμένεται να βελτιώσει την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και να συμβάλει στη σταθεροποίηση των τιμών με την πάροδο του χρόνου», ισχυρίζεται ο Rob Thummel, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Tortoise Capital.

Η μετάβαση στην ηλιακή ενέργεια βρίσκεται επίσης σε πλήρη εξέλιξη σε πολλές περιοχές του κόσμου, λόγω του σοκ των τιμών του πετρελαίου. Οι κινεζικές εξαγωγές ηλιακής τεχνολογίας, μπαταριών και ηλεκτρικών οχημάτων έφτασαν όλες σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τον Μάρτιο, σύμφωνα με τον ενεργειακό think tank Ember.

Δεν είναι όλες οι αλλαγές θετικές

Αυτά τα αισιόδοξα αποτελέσματα δεν είναι καθόλου σίγουρα, πάντως. Το νέο ιρανικό καθεστώς που θα αναλάβει την εξουσία ενδέχεται να είναι ακόμη πιο ριζοσπαστικό και αποφασισμένο για όλα.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, το Ιράν χάραξε ένα σχέδιο για την άσκηση παγκόσμιας οικονομικής επιρροής, και αν τα Στενά του Ορμούζ χάσουν τη στρατηγική τους σημασία, η Τεχεράνη και οι σύμμαχοί της θα μπορούσαν να απειλήσουν άλλα κανάλια και αγωγούς στο μέλλον, σημείωσε η Χέδερ Λονγκ, επικεφαλής οικονομολόγος της Navy Federal Credit Union.

Η διάλυση του ΟΠΕΚ μπορεί να φαίνεται ως κάτι θετικό ειδικά για τις ΗΠΑ. Ωστόσο, ο ΟΠΕΚ αύξησε την παραγωγή πετρελαίου τους τελευταίους μήνες και η κατάργησή του μειώνει την πιθανότητα ο κόσμος να δράσει συντονισμένα σε περίπτωση μελλοντικής παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης.

Οι αλλαγές που θα προκύψουν από τον απολογισμό πολέμου στο Ιράν ενδέχεται να είναι πιο ευνοϊκές για ορισμένους από ό,τι για άλλους.

Για παράδειγμα, μια στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ιδίως στην Ασία και την Ευρώπη, και το ενδεχόμενο να μειωθεί η ζήτηση για πετρέλαιο μακροπρόθεσμα, θα οδηγούσε σε πιθανή μείωση των τιμών του κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα, προκαλώντας ζημιά στον κλάδο.

ΔΕΗ: Στην τελική ευθεία η ΑΜΚ των 4 δισ. ευρώ

Το πιο έξυπνο glute hack που δεν απαιτεί εξοπλισμό

Το Ιράν προσέφυγε στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο κατά των ΗΠΑ – Αδιάκοπες φονικές επιδρομές των IDF στον Λίβανο

Καμπανάκι για επικίνδυνα προϊόντα – Η Γαλλία ζητάει από την ΕΕ δραστικά μέτρα εναντίον Shein και Temu
Οικονομία 12.05.26

Η αρχή προστασίας καταναλωτών στη Γαλλία διαπιστώνει ότι τα επικίνδυνα προϊόντα σε ασιατικές πλατφόρμες όπως η Shein ξεπερνούν κατά πολύ αυτό άλλων διαδικτυακών αγορών

Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν
Οι μεγαλύτεροι όμιλοι έχουν σημειώσει αύξηση αξίας 5,4 τρισ. δολαρίων από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν, ωστόσο, ο τομέας των ημιαγωγών αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών

Από την αποδοτικότητα στην αξία: Γιατί το μοντέλο «άνθρωπος x μηχανή» αλλάζει την εργασία
Στην αυγή του 2026, η τεχνητή νοημοσύνη παύει να είναι εργαλείο και γίνεται πολλαπλασιαστής, καθιστώντας την ανθρώπινη ικανότητα τον πολυτιμότερο πόρο της παγκόσμιας οικονομικής πραγματικότητας

ΗΠΑ: Πόσο κοστίζει να είσαι μητέρα σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο
Μονάκριβη η μαμά, ακριβή η μητρότητα: Πόσο κοστίζει να είσαι μητέρα στις ΗΠΑ σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο

Με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας, το Al Jazeera αναλύει το κόστος της μητρότητας στις ΗΠΑ σε σύγκριση με χώρες που προσφέρουν καθολική υγειονομική περίθαλψη, αμειβόμενη γονική άδεια και επιδοτούμενη φροντίδα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πώς η στεγαστική κρίση και τα υπερχρεωμένα κράτη ζωντανεύουν τον εφιάλτη ενός κραχ
Υπερχρεωμένα κράτη και η στεγαστική κρίση πυροδοτούν τη συστημική αστάθεια, μετατρέποντας τις γεωπολιτικές εντάσεις σε έναν ζωντανό εφιάλτη παγκόσμιου κραχ

Wall Street: Τα μαθήματα από 100 χρόνια επενδύσεων
Τι δείχνει η έρευνα του Hendrik Bessembinder, καθηγητή στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Carey στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα που μελέτησε 100 χρόνια της Wall Street

Western Digital και Seagate άφησαν πίσω την… Nvidia
Η ποσοστιαία άνοδος για τις μετοχές της Western Digital και της Seagate έχουν ξεπεράσει την άνοδο της κορυφαίας εταιρείας τεχνητης νοημοσύνης, Nvidia

Ποιοι Ευρωπαίοι πληρώνουν τους υψηλότερους φόρους; – Τι ισχύει για τους Έλληνες;
Οι συντελεστές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρώπη παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, ενώ τα εξαρτώμενα τέκνα μειώνουν τη φορολογική επιβάρυνση σε αρκετές χώρες - Ποιοι λαοί πληρώνουν τους υψηλότερους φόρους στην ΕΕ;

Pax Sinica: To δώρο του Τραμπ στον Σι ενόψει της επίσκεψής του στην Κίνα
Τι είναι αυτό που κάνει έναν από τους σημαντικότερους Βρετανούς οικονομικούς αναλυτές να πιστεύει ότι η Ταϊβάν θα.... πέσει στην Κίνα σαν ώριμο φρούτο; Μήπως ο πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν;

Ανοιχτό το ενδεχόμενο η αποστολή Aspides να επεκταθεί στο Ορμούζ – Κάλας: Κράτη-μέλη θέλουν να συμβάλουν
Η αποστολή Aspides, επισήμανε η Κάγια Κάλας, «ήδη συμβάλλει ζωτικά στην προστασία των πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα». Αλλά, είπε, «οι δραστηριότητές της θα μπορούσαν να επεκταθούν στα Στενά» του Ορμούζ, στο τέλος του πολέμου

Ο Λιονέλ Μέσι επενδύει 11,5 εκατ. ευρώ στη Βαρκελώνη
O Λιονέλ Μέσι αγόρασε τις ιστορικές γκαλερί «Via Wagner» - Το ακίνητο των 4.000 τετραγωνικών μέτρων στο Turó Park παρέμενε εγκαταλελειμμένο από το 1993 και προορίζεται πλέον για την αγορά ενοικίασης.

Το Ισραήλ έστειλε συστοιχία του Iron Dome και προσωπικό στα ΗΑΕ υπό τον φόβο επιθέσεων από το Ιράν
Η Τεχεράνη έχει θέσει στο στόχαστρο τα ΗΑΕ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου

Δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου: Αποδοκιμασίες και οργή έξω από τα δικαστήρια – Συγκλονίζουν οι καταθέσεις γιατρών
Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο, με φωνές και συνθήματα να ακούγονται έξω από το δικαστικό μέγαρο, ενώ δεν έλειψαν και οι ύβρεις προς τη μητέρα του παιδιού, με συγκεντρωμένους να φωνάζουν: «Φόνισσα, να σαπίσεις στη φυλακή».

Εκτός Εθνικής Ισπανίας ο Καρβαχάλ
Ο Ντε λα Φουέντε άφησε εκτός λίστας του επικείμενου Μουντιάλ τον Ντάνι Καρβαχάλ, με τον Ισπανό μπακ της Ρεάλ να μη βρίσκεται στην προεπιλογή των 55 παικτών.

Προκόπης Παυλόπουλος: Η διεκδίκηση των κλαπέντων από τους Βουλγάρους χειρογράφων και κειμηλίων της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης με βάση το Διεθνές Δίκαιο και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Ο πρώην ΠτΔ, Προκόπης Παυλόπουλος, συμμετείχε σε ημερίδα που διοργανώθηκε για την επιστροφή των κλαπέντων από τους Βουλγάρους χειρογράφων και κειμηλίων της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

Η Τουρκία επιμένει στον όρο «Τουρκικά Στενά» με νέα επιστολή της στον ΟΗΕ
Η επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ έρχεται να απαντήσει στην παρέμβαση του Μόνιμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας, ο οποίος είχει σημειώσει ότι η χρήση του όρου «Τουρκικά Στενά» δεν συνάδει με τη Σύμβαση του Μοντρέ.

Νέα ντοκουμέντα από τη δολοφονία του 20χρονου Νικήτα – «Το έγκλημα ήταν σχεδιασμένο», λένε οι συγγενείς του
Οι στενοί συγγενείς του δολοφονημένου Νικήτα είναι πεπεισμένοι πως το έγκλημα ήταν σχεδιασμένο. Θεωρούν ότι ο 54χρονος και η σύζυγός του είχαν οργανώσει την κάθε λεπτομέρεια, ώστε να αιφνιδιάσουν τον 2οχρονο.

Η Alter Ego Ventures επενδύει στην Alterlife
Η Alter Ego Ventures, ο επενδυτικός βραχίονας της Alter Ego Media αποκτά το 10% της FITQUEST ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., μοναδική μέτοχο της GΥMQUEST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. που εκμεταλλεύεται τα γυμναστήρια Alterlife – Το τίμημα

Rainbow Map 2026: Οι καλύτερες και χειρότερες χώρες της Ευρώπης για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα – Η θέση της Ελλάδας
Αυτές είναι οι πιο ασφαλείς και οι πιο επικίνδυνες χώρες στην Ευρώπη για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα το 2026 σύμφωνα με την ετήσια έκθεση Rainbow Map

Κρήτη: «Δεν θυμάται, μου είπε μόνο ότι την πάτησε αυτοκίνητο και τσακώθηκαν», λέει η μητέρα της 28χρονης που βρέθηκε αιμόφυρτη
Η μητέρα της 28χρονης λέει πως ο γαμπρός της ήταν επιθετικός και μάλιστα αναφέρει ότι στο παρελθόν είχε δεχτεί επίθεση από εκείνον και η ίδια

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

