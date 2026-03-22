«Τεράστιο διακύβευμα»: Πώς ένας παρατεταμένος πόλεμος με το Ιράν μπορεί να κλονίσει την παγκόσμια οικονομία
«Τεράστιο διακύβευμα»: Πώς ένας παρατεταμένος πόλεμος με το Ιράν μπορεί να κλονίσει την παγκόσμια οικονομία

Η «μικρή εξόρμηση» του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν ενδέχεται να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, από τις τιμές του πετρελαίου έως τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη, σύμφωνα με ειδικούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τις πρώτες ημέρες μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, η αντίδραση των διεθνών αγορών ήταν εντυπωσιακά ψύχραιμη.

Παρά το γεγονός ότι η σύγκρουση αφορούσε μια από τις πιο γεωπολιτικά ευαίσθητες περιοχές του πλανήτη, οι επενδυτές φάνηκε να αντιμετωπίζουν την κατάσταση ως ένα ακόμη περιορισμένο επεισόδιο έντασης.

Η κυρίαρχη άποψη ήταν ότι πρόκειται για μια «μικρής διάρκειας εξόρμηση» χωρίς δομικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Στις πρώτες αναλύσεις, οι περισσότεροι διαχειριστές κεφαλαίων υποστήριζαν ότι τέτοιες γεωπολιτικές κρίσεις ιστορικά έχουν βραχύβιο αντίκτυπο στις αγορές, καθώς η διεθνής οικονομία διαθέτει μηχανισμούς απορρόφησης των κραδασμών.

Η βασική υπόθεση ήταν ότι, ακόμη κι αν υπάρξει βραχυπρόθεσμη άνοδος των τιμών πετρελαίου, αυτή θα εκτονωθεί γρήγορα.

Μεγάλες επενδυτικές τράπεζες όπως η Goldman Sachs προέβλεπαν προσωρινή αναστάτωση στην αγορά πετρελαίου, αλλά όχι μια δομική αλλαγή. Η UniCredit εκτιμούσε ότι το αργό πετρέλαιο θα σταθεροποιηθεί γύρω στα 80 δολάρια το βαρέλι, υποθέτοντας ότι το Ιράν θα επιλέξει μια ελεγχόμενη απάντηση για λόγους επιβίωσης του καθεστώτος του.

Η αγορά, για ακόμη μία φορά, έδειχνε να πιστεύει ότι η γεωπολιτική αστάθεια είναι ένα εξωτερικό σοκ που δεν αλλάζει τους θεμελιώδεις κανόνες της οικονομίας.

Από την ψυχραιμία στον πανικό

Μέσα σε τρεις μόλις εβδομάδες, η εικόνα αυτή άλλαξε δραματικά, σύμφωνα με τον Guardian.

Η σύγκρουση κλιμακώθηκε, η ένταση αυξήθηκε και οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και θαλάσσιες οδούς έφεραν στο προσκήνιο έναν πολύ πιο επικίνδυνο γεωοικονομικό κίνδυνο.

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύθηκαν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ το φυσικό αέριο στην Ευρώπη διπλασιάστηκε. Οι αγορές μετοχών παρουσίασαν έντονη μεταβλητότητα, τα ομόλογα ενισχύθηκαν λόγω φυγής προς την ασφάλεια και το δολάριο κατέγραψε ανοδικές πιέσεις ως «καταφύγιο».

Η ψυχολογία των επενδυτών άλλαξε ριζικά. Από την αρχική εκτίμηση μιας σύντομης κρίσης, η αγορά άρχισε να προεξοφλεί ένα σενάριο παρατεταμένου πολέμου με παγκόσμιες οικονομικές συνέπειες.

Οι κεντρικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Federal Reserve, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Bank of England, άρχισαν να εκπέμπουν προειδοποιητικά σήματα: ένα νέο ενεργειακό σοκ θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό, ακριβώς τη στιγμή που οι οικονομίες επιχειρούσαν να τον τιθασεύσουν.

Το Στενό του Ορμούζ: Το πιο κρίσιμο σημείο του παγκόσμιου εμπορίου

Στο επίκεντρο της κρίσης βρίσκεται το Στενό του Ορμούζ, ένα θαλάσσιο πέρασμα μόλις 126 χιλιομέτρων, από το οποίο διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου.

Η σημασία του είναι δυσανάλογη με το μέγεθός του.

Πρόκειται για τη μοναδική έξοδο των πετρελαιοπαραγωγών κρατών του Περσικού Κόλπου προς την ανοιχτή θάλασσα. Η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από αυτό το πέρασμα για τις εξαγωγές τους.

Η πιθανότητα αποκλεισμού ή στρατιωτικής έντασης στην περιοχή δεν αποτελεί απλώς γεωπολιτικό κίνδυνο, αλλά άμεση απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια του πλανήτη.

«Τα ορυκτά καύσιμα και οι πρώτες ύλες της πετροχημικής βιομηχανίας αποτελούν τον βασικό σκελετό της σύγχρονης οικονομίας», έγραψαν αναλυτές της Société Générale σε σημείωμα προς τους πελάτες τους.

«Τα διακυβεύματα αυτής της σύγκρουσης είναι τεράστια για την παγκόσμια οικονομία».

«Εάν το στενό του Ορμούζ παραμείνει ουσιαστικά αποκλεισμένο για μήνες, οι διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού πέρα από τον τομέα της ενέργειας – από τα τρόφιμα έως τους ημιαγωγούς – θα γίνουν τόσο κρίσιμες, ώστε θα είναι δύσκολο να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ενός σεναρίου παρόμοιου με τον σοκ του Covid σε συνδυασμό με τη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας».

Η ενεργειακή μετάδοση στην πραγματική οικονομία

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου δεν παραμένει στα χρηματιστήρια. Μεταφέρεται άμεσα στην πραγματική οικονομία, επηρεάζοντας σχεδόν κάθε παραγωγική δραστηριότητα.

Οι τιμές των καυσίμων αυξάνονται, επιβαρύνοντας τις μεταφορές και τη βιομηχανική παραγωγή. Οι αεροπορικές εταιρείες βλέπουν το λειτουργικό τους κόστος να εκτοξεύεται, γεγονός που οδηγεί σε ακυρώσεις δρομολογίων ή αυξήσεις τιμών εισιτηρίων.

Το κόστος της ενέργειας λειτουργεί ως «φόρος εισαγωγής πληθωρισμού» σε όλο το οικονομικό σύστημα. Όταν αυξάνεται το πετρέλαιο, αυξάνεται το κόστος μεταφοράς αγαθών, το κόστος παραγωγής και τελικά οι τιμές καταναλωτή.

Τα λιπάσματα και ο κίνδυνος νέας επισιτιστικής κρίσης

Ένας από τους λιγότερο εμφανείς αλλά κρίσιμους μηχανισμούς μετάδοσης της κρίσης αφορά τα λιπάσματα.

Η παραγωγή τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το φυσικό αέριο και τα πετροχημικά.

Καθώς οι τιμές ενέργειας αυξάνονται, το κόστος παραγωγής λιπασμάτων εκτοξεύεται. Αυτό επηρεάζει άμεσα τη γεωργία παγκοσμίως, μειώνοντας την αποδοτικότητα των καλλιεργειών.

Το αποτέλεσμα είναι ένας δευτερογενής πληθωριστικός κύκλος: υψηλότερες τιμές ενέργειας, ακριβότερα λιπάσματα, χαμηλότερη παραγωγή τροφίμων, αύξηση τιμών τροφίμων.

Αυτός ο μηχανισμός έχει ιστορικά αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνος, ειδικότερα για τις αναπτυσσόμενες οικονομίες.

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία υπό πίεση

Η Ευρώπη βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των επιπτώσεων. Ήδη από την ενεργειακή κρίση του 2022, η ευρωπαϊκή βιομηχανία είχε υποστεί σημαντικό πλήγμα. Η νέα κρίση λειτουργεί ως δεύτερο σοκ σε ένα ήδη εύθραυστο σύστημα.

Χημικές βιομηχανίες, όπως η BASF, αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος παραγωγής και μειωμένη ανταγωνιστικότητα. Ενεργοβόρες μονάδες σε Γερμανία, Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζουν περικοπές ή προσωρινές παύσεις λειτουργίας.

Παράλληλα, η αβεβαιότητα στις τιμές ενέργειας καθιστά δύσκολο τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, οδηγώντας σε επενδυτική αναμονή.

 Η «ομίχλη πολέμου» στις αγορές

Οι αναλυτές χρησιμοποιούν όλο και συχνότερα τον όρο «ομίχλη πολέμου» για να περιγράψουν το τρέχον περιβάλλον. Η έννοια αυτή δεν αφορά μόνο τη στρατιωτική σύγκρουση, αλλά και την αδυναμία των αγορών να αποκτήσουν καθαρή εικόνα για το μέλλον.

Οι αντικρουόμενες δηλώσεις πολιτικών ηγετών, οι αβέβαιες στρατιωτικές εξελίξεις και η έλλειψη σαφούς στρατηγικής δημιουργούν ένα περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας.

Σε τέτοιες συνθήκες, οι αγορές δεν κινούνται βάσει θεμελιωδών στοιχείων αλλά βάσει φόβου, προσδοκιών και ταχύτατων αναθεωρήσεων.

Ιστορικά προηγούμενα

Οι οικονομολόγοι συχνά ανατρέχουν στις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970, όταν η απότομη άνοδος των τιμών ενέργειας οδήγησε σε παγκόσμια ύφεση.

Ανάλογες πιέσεις εμφανίστηκαν και το 1979, ενώ η κρίση του 1990 κατά τον Πόλεμο του Κόλπου επιβεβαίωσε ξανά την ευαισθησία της παγκόσμιας οικονομίας στην ενέργεια.

Πιο πρόσφατα, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 επανέφερε τον φόβο ενεργειακής αστάθειας, οδηγώντας σε υψηλό πληθωρισμό και επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Ευρώπη.

Η σημερινή παγκόσμια οικονομία είναι λιγότερο ενεργοβόρα από ό,τι στο παρελθόν. Η ενεργειακή ένταση έχει μειωθεί σημαντικά και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν αυξήσει το μερίδιό τους.

Ωστόσο, η πολυπλοκότητα των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού δημιουργεί νέους κινδύνους.

Η εξάρτηση από just-in-time συστήματα (οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας όπου τα υλικά παραδίδονται ακριβώς όταν χρειάζονται στην παραγωγή, χωρίς αποθέματα) σημαίνει ότι ακόμη και μικρές διαταραχές μπορούν να έχουν δυσανάλογες επιπτώσεις.

Η τάση αποπαγκοσμιοποίησης και οικονομικού κατακερματισμού

Ως απάντηση στις διαδοχικές κρίσεις, οι επιχειρήσεις επανασχεδιάζουν τις στρατηγικές τους.

Το nearshoring (μεταφορά παραγωγής πιο κοντά) και το friendshoring (μεταφορά παραγωγής σε «φιλικές» χώρες) γίνονται κυρίαρχες τάσεις.

Η παραγωγή μεταφέρεται πιο κοντά στις αγορές κατανάλωσης ή σε πολιτικά σταθερούς συμμάχους. Αυτό οδηγεί σε έναν σταδιακό κατακερματισμό της παγκόσμιας οικονομίας σε περιφερειακά μπλοκ.

Αν και αυτή η στρατηγική μειώνει ορισμένους κινδύνους, αυξάνει το συνολικό κόστος και μειώνει την αποδοτικότητα του παγκόσμιου εμπορίου.

Μια παγκόσμια οικονομία σε δοκιμασία αντοχής

Η κρίση στη Μέση Ανατολή αποκαλύπτει ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό της σύγχρονης παγκόσμιας οικονομίας: την ευαισθησία της σε γεωπολιτικά σοκ.

Παρά την τεχνολογική πρόοδο και τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης, το σύστημα παραμένει βαθιά εξαρτημένο από σταθερές ενεργειακές ροές και ανοιχτές θαλάσσιες οδούς.

Το ερώτημα που τίθεται πλέον δεν είναι αν η οικονομία μπορεί να αντέξει μια κρίση, αλλά πόσες κρίσεις μπορεί να απορροφήσει πριν μεταβληθεί ριζικά η ίδια της η δομή.

Υδρογονάνθρακες: Συναντήσεις Παπασταύρου στο Χιούστον με Chevron και ExxonMobil

Peakspan: Η νέα μονάδα μέτρησης για μια ζωή γεμάτη ενέργεια

Ο Νετανιάχου ζητά να μπει και η Ευρώπη στον πόλεμο κατά του Ιράν

Απ΄την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη
Απ΄την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη

Τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρώπη βιώνει για άλλη μια φορά οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανασφάλεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κοινωνικά δικαιώματα: Μια ιδέα που ήρθε πια η ώρα να εφαρμοστεί

Αναδύεται μια αξιοσημείωτη συναίνεση σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώματα ως απάντηση της Ευρώπης στην ανισότητα, την υποβάθμιση της δημοκρατίας και τις γεωπολιτικές αναταραχές

Νατάσα Ρουγγέρη
Η Κίνα προετοιμάζεται εδώ και χρόνια για μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση – Τώρα αυτό αποδίδει καρπούς

Ενώ άλλες ασιατικές οικονομίες αγωνίζονται να εξοικονομήσουν ενέργεια, η Κίνα διαθέτει τεράστια αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και εναλλακτικές πηγές ενέργειας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι ΗΠΑ αναστέλλουν για έναν μήνα κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ είχε προτείνει προηγουμένως να αρθούν οι κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο ως τρόπο για να αποτρέψει την Κίνα από το να είναι η μοναδική χώρα που επωφελείται.

Δέκα επαγγέλματα που οι γυναίκες υπερτερούν έναντι των ανδρών - Τα περισσότερα προσφέρουν εξαψήφιες αμοιβές

Οι άνδρες κατέχουν παγκοσμίως τις περισσότερες θέσεις εργασίας όμως, υπάρχουν και δέκα επαγγελματικές κατηγορίες που οι γυναίκες... κερδίζουν.

Στράτος Ιωακείμ
Η τιμή του Brent ακόμη και στα 119 δολάρια ανά βαρέλι πριν υποχωρήσει – Κλονίζονται οι αγορές παγκοσμίως

Οι μετοχές κατέρρευσαν στην Ευρώπη και την Ασία όταν οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν υψηλότερα νωρίς την Πέμπτη. Οι αμερικανικές μετοχές αντιμετώπισαν τις απότομες απώλειες.

Οι «27» προκρίνουν ευελιξία στη λήψη μέτρων για μείωση του κόστους ενέργειας –Επιμένουν σε ενεργειακή μετάβαση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επισημαίνει ότι «απαιτούνται στοχευμένες λύσεις βραχυπρόθεσμα» αναφορικά με το κόστος ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική ουδετερότητα και τις συγκεκριμένες καταστάσεις των κρατών μελών.

Ο Νετανιάχου καλεί τους Ευρωπαίους ηγέτες να τον ακολουθήσουν στον πόλεμο κατά του Ιράν – Η αναφορά στην Κύπρο

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι το Ιράν είχε στο παρελθόν στοχεύσει ευρωπαϊκό έδαφος, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, και προειδοποίησε ότι τέτοιες εξελίξεις θέτουν σε κίνδυνο πολλές περιοχές.

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο για την 29η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

ΣΥΡΙΖΑ: Η ζημιά στην οικονομία μεγαλώνει και η κυβέρνηση απουσιάζει

«Αντί ο κ.Μητσοτάκης να θριαμβολογεί για τις… ιδιωτικές επενδύσεις που θα προσελκύσει η χώρα, θα έπρεπε ήδη να έχει πάρει μέτρα για πραγματικό έλεγχο της αισχροκέρδειας στα καύσιμα, με επιβολή πλαφόν στην πηγή, δηλαδή στα διυλιστήρια, και με μείωση των άδικων έμμεσων φόρων όπως ο ΕΦΚ» τονίσει ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο αιώνιος γρίφος του Κερτ Κομπέιν – Το σημείωμα αυτοκτονίας είναι πλαστό

Το μυστήριο γύρω από τον θάνατο του Κερτ Κομπέιν βαθαίνει, καθώς νέα ανάλυση γραφικού χαρακτήρα υποδεικνύει ότι το σημείωμα αυτοκτονίας που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος είναι πλαστό.

Έφη Αλεβίζου
LIVE: Νιούκαστλ – Σάντερλαντ

LIVE: Νιούκαστλ – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 14:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ – Σάντερλαντ για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης παραμένει άβουλος παρατηρητής των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου

«Οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευτεί πάνω από τα 2 ευρώ και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εμφανίζεται απρόθυμη να προχωρήσει στη μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ όσο διαρκεί η κρίση» αναφέρει η Κώστας Τσουκαλάς με φόντο την κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη

Ο 21χρονος Βούλγαρος που διεκδικεί μετάλλιο στο μήκος από τον Τεντόγλου (vids)

Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ, ο ταλαντούχος άλτης με την καλύτερη επίδοση στον κόσμο τη φετινή σεζόν – Το προφίλ του 21χρονου Βούλγαρου που «απειλεί» τον Τεντόγλου στον αποψινό τελικό του μήκους.

Ηράκλειο: Συνεχίζονται οι απολογίες των μελών του κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στην εμπορία ανθρώπων

Η οργάνωση, η οποία παρουσιαζόταν ως ομόρρυθμη εταιρεία με έδρα το Ηράκλειο, εκτιμάται ότι είχε συνολικό οικονομικό όφελος περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ

Απίστευτη «καραμπόλα» σε αγώνα ποδηλασίας και σοκαριστική πτώση με το κεφάλι – Στο νοσοκομείο μία αθλήτρια (vid)

Σοκαριστικός τραυματισμός αθλήτριας σε αγώνα ποδηλασίας στον αγώνα Μιλάνο-Σαν Ρέμο, που γλίτωσε την καραμπόλα, αλλά όχι την πτώση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ποινικοποιεί τις αντιπολεμικές διαμαρτυρίες» λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Μέλη της νεολαίας της Νέας Αριστεράς τέθηκαν υπό κράτηση από αστυνομικές δυνάμεις μετά από ανάρτηση αντιπολεμικού πανό απέναντι από το Αμερικανικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη

Πτήσεις στο... άγνωστο - Ένας κλάδος σε τροχιά μετασχηματισμού

Η Μέση Ανατολή αποτελεί έναν από τους κεντρικούς «νευρώνες» του πλανήτη. Όταν ξεσπά ένας πόλεμος οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στα σύνορα της περιοχής, αλλά προκαλεί «αρρυθμίες» σε βασικούς πυλώνες.

Στράτος Ιωακείμ
Μητσοτάκης: Η ΕΕ να είναι έτοιμη σε περίπτωση επίθεσης σε ευρωπαϊκό έδαφος – Ρίχνει το… μπαλάκι στην Ευρώπη για την ενεργειακή κρίση

Την ώρα που η κυβέρνηση εμφανίζεται ως απλώς παρατηρητής απέναντι στο τσουνάμι ακρίβειας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται γενικόλογα ότι απαιτούνται στοχευμένες εθνικές παρεμβάσεις και ζητά από την Ευρώπη να προσφέρει προσωρινή και στοχευμένη στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

