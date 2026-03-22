«Τεράστιο διακύβευμα»: Πώς ένας παρατεταμένος πόλεμος με το Ιράν μπορεί να κλονίσει την παγκόσμια οικονομία

Τις πρώτες ημέρες μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, η αντίδραση των διεθνών αγορών ήταν εντυπωσιακά ψύχραιμη.

Παρά το γεγονός ότι η σύγκρουση αφορούσε μια από τις πιο γεωπολιτικά ευαίσθητες περιοχές του πλανήτη, οι επενδυτές φάνηκε να αντιμετωπίζουν την κατάσταση ως ένα ακόμη περιορισμένο επεισόδιο έντασης.

Η κυρίαρχη άποψη ήταν ότι πρόκειται για μια «μικρής διάρκειας εξόρμηση» χωρίς δομικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Στις πρώτες αναλύσεις, οι περισσότεροι διαχειριστές κεφαλαίων υποστήριζαν ότι τέτοιες γεωπολιτικές κρίσεις ιστορικά έχουν βραχύβιο αντίκτυπο στις αγορές, καθώς η διεθνής οικονομία διαθέτει μηχανισμούς απορρόφησης των κραδασμών.

Η βασική υπόθεση ήταν ότι, ακόμη κι αν υπάρξει βραχυπρόθεσμη άνοδος των τιμών πετρελαίου, αυτή θα εκτονωθεί γρήγορα.

Μεγάλες επενδυτικές τράπεζες όπως η Goldman Sachs προέβλεπαν προσωρινή αναστάτωση στην αγορά πετρελαίου, αλλά όχι μια δομική αλλαγή. Η UniCredit εκτιμούσε ότι το αργό πετρέλαιο θα σταθεροποιηθεί γύρω στα 80 δολάρια το βαρέλι, υποθέτοντας ότι το Ιράν θα επιλέξει μια ελεγχόμενη απάντηση για λόγους επιβίωσης του καθεστώτος του.

Η αγορά, για ακόμη μία φορά, έδειχνε να πιστεύει ότι η γεωπολιτική αστάθεια είναι ένα εξωτερικό σοκ που δεν αλλάζει τους θεμελιώδεις κανόνες της οικονομίας.

Από την ψυχραιμία στον πανικό

Μέσα σε τρεις μόλις εβδομάδες, η εικόνα αυτή άλλαξε δραματικά, σύμφωνα με τον Guardian.

Η σύγκρουση κλιμακώθηκε, η ένταση αυξήθηκε και οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και θαλάσσιες οδούς έφεραν στο προσκήνιο έναν πολύ πιο επικίνδυνο γεωοικονομικό κίνδυνο.

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύθηκαν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ το φυσικό αέριο στην Ευρώπη διπλασιάστηκε. Οι αγορές μετοχών παρουσίασαν έντονη μεταβλητότητα, τα ομόλογα ενισχύθηκαν λόγω φυγής προς την ασφάλεια και το δολάριο κατέγραψε ανοδικές πιέσεις ως «καταφύγιο».

Η ψυχολογία των επενδυτών άλλαξε ριζικά. Από την αρχική εκτίμηση μιας σύντομης κρίσης, η αγορά άρχισε να προεξοφλεί ένα σενάριο παρατεταμένου πολέμου με παγκόσμιες οικονομικές συνέπειες.

Οι κεντρικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Federal Reserve, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Bank of England, άρχισαν να εκπέμπουν προειδοποιητικά σήματα: ένα νέο ενεργειακό σοκ θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό, ακριβώς τη στιγμή που οι οικονομίες επιχειρούσαν να τον τιθασεύσουν.

Federal Reserve Chair Jerome Powell said the latest round of Fed forecasts are a bit of a shot in the dark given uncertainty created by the Iran war and that a rate hike is not the expected path of monetary policy https://t.co/ZpSQ7HJMCA pic.twitter.com/Bofz1z8Jp7 — Reuters (@Reuters) March 18, 2026

Το Στενό του Ορμούζ: Το πιο κρίσιμο σημείο του παγκόσμιου εμπορίου

Στο επίκεντρο της κρίσης βρίσκεται το Στενό του Ορμούζ, ένα θαλάσσιο πέρασμα μόλις 126 χιλιομέτρων, από το οποίο διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου.

Η σημασία του είναι δυσανάλογη με το μέγεθός του.

Πρόκειται για τη μοναδική έξοδο των πετρελαιοπαραγωγών κρατών του Περσικού Κόλπου προς την ανοιχτή θάλασσα. Η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από αυτό το πέρασμα για τις εξαγωγές τους.

Η πιθανότητα αποκλεισμού ή στρατιωτικής έντασης στην περιοχή δεν αποτελεί απλώς γεωπολιτικό κίνδυνο, αλλά άμεση απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια του πλανήτη.

«Τα ορυκτά καύσιμα και οι πρώτες ύλες της πετροχημικής βιομηχανίας αποτελούν τον βασικό σκελετό της σύγχρονης οικονομίας», έγραψαν αναλυτές της Société Générale σε σημείωμα προς τους πελάτες τους.

«Τα διακυβεύματα αυτής της σύγκρουσης είναι τεράστια για την παγκόσμια οικονομία».

«Εάν το στενό του Ορμούζ παραμείνει ουσιαστικά αποκλεισμένο για μήνες, οι διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού πέρα από τον τομέα της ενέργειας – από τα τρόφιμα έως τους ημιαγωγούς – θα γίνουν τόσο κρίσιμες, ώστε θα είναι δύσκολο να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ενός σεναρίου παρόμοιου με τον σοκ του Covid σε συνδυασμό με τη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας».

⚡🇮🇷Iran is charging $2 million per ship for safe passage through the Strait of Hormuz, according to FT. A critical trade route is now becoming a pressure point. pic.twitter.com/PTXRhNBpbr — Defense Intelligence (@DI313_) March 20, 2026

Η ενεργειακή μετάδοση στην πραγματική οικονομία

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου δεν παραμένει στα χρηματιστήρια. Μεταφέρεται άμεσα στην πραγματική οικονομία, επηρεάζοντας σχεδόν κάθε παραγωγική δραστηριότητα.

Οι τιμές των καυσίμων αυξάνονται, επιβαρύνοντας τις μεταφορές και τη βιομηχανική παραγωγή. Οι αεροπορικές εταιρείες βλέπουν το λειτουργικό τους κόστος να εκτοξεύεται, γεγονός που οδηγεί σε ακυρώσεις δρομολογίων ή αυξήσεις τιμών εισιτηρίων.

Το κόστος της ενέργειας λειτουργεί ως «φόρος εισαγωγής πληθωρισμού» σε όλο το οικονομικό σύστημα. Όταν αυξάνεται το πετρέλαιο, αυξάνεται το κόστος μεταφοράς αγαθών, το κόστος παραγωγής και τελικά οι τιμές καταναλωτή.

Τα λιπάσματα και ο κίνδυνος νέας επισιτιστικής κρίσης

Ένας από τους λιγότερο εμφανείς αλλά κρίσιμους μηχανισμούς μετάδοσης της κρίσης αφορά τα λιπάσματα.

Η παραγωγή τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το φυσικό αέριο και τα πετροχημικά.

Καθώς οι τιμές ενέργειας αυξάνονται, το κόστος παραγωγής λιπασμάτων εκτοξεύεται. Αυτό επηρεάζει άμεσα τη γεωργία παγκοσμίως, μειώνοντας την αποδοτικότητα των καλλιεργειών.

Το αποτέλεσμα είναι ένας δευτερογενής πληθωριστικός κύκλος: υψηλότερες τιμές ενέργειας, ακριβότερα λιπάσματα, χαμηλότερη παραγωγή τροφίμων, αύξηση τιμών τροφίμων.

Αυτός ο μηχανισμός έχει ιστορικά αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνος, ειδικότερα για τις αναπτυσσόμενες οικονομίες.

The fertilizer market is facing a double crisis: the Iran war is driving up prices, the Strait of Hormuz is blocked – and at the same time it is becoming clear how dependent Europe still is on Russian supplies.

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία υπό πίεση

Η Ευρώπη βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των επιπτώσεων. Ήδη από την ενεργειακή κρίση του 2022, η ευρωπαϊκή βιομηχανία είχε υποστεί σημαντικό πλήγμα. Η νέα κρίση λειτουργεί ως δεύτερο σοκ σε ένα ήδη εύθραυστο σύστημα.

Χημικές βιομηχανίες, όπως η BASF, αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος παραγωγής και μειωμένη ανταγωνιστικότητα. Ενεργοβόρες μονάδες σε Γερμανία, Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζουν περικοπές ή προσωρινές παύσεις λειτουργίας.

Παράλληλα, η αβεβαιότητα στις τιμές ενέργειας καθιστά δύσκολο τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, οδηγώντας σε επενδυτική αναμονή.

Η «ομίχλη πολέμου» στις αγορές

Οι αναλυτές χρησιμοποιούν όλο και συχνότερα τον όρο «ομίχλη πολέμου» για να περιγράψουν το τρέχον περιβάλλον. Η έννοια αυτή δεν αφορά μόνο τη στρατιωτική σύγκρουση, αλλά και την αδυναμία των αγορών να αποκτήσουν καθαρή εικόνα για το μέλλον.

Οι αντικρουόμενες δηλώσεις πολιτικών ηγετών, οι αβέβαιες στρατιωτικές εξελίξεις και η έλλειψη σαφούς στρατηγικής δημιουργούν ένα περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας.

Σε τέτοιες συνθήκες, οι αγορές δεν κινούνται βάσει θεμελιωδών στοιχείων αλλά βάσει φόβου, προσδοκιών και ταχύτατων αναθεωρήσεων.

Ιστορικά προηγούμενα

Οι οικονομολόγοι συχνά ανατρέχουν στις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970, όταν η απότομη άνοδος των τιμών ενέργειας οδήγησε σε παγκόσμια ύφεση.

Ανάλογες πιέσεις εμφανίστηκαν και το 1979, ενώ η κρίση του 1990 κατά τον Πόλεμο του Κόλπου επιβεβαίωσε ξανά την ευαισθησία της παγκόσμιας οικονομίας στην ενέργεια.

Πιο πρόσφατα, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 επανέφερε τον φόβο ενεργειακής αστάθειας, οδηγώντας σε υψηλό πληθωρισμό και επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Ευρώπη.

Η σημερινή παγκόσμια οικονομία είναι λιγότερο ενεργοβόρα από ό,τι στο παρελθόν. Η ενεργειακή ένταση έχει μειωθεί σημαντικά και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν αυξήσει το μερίδιό τους.

Ωστόσο, η πολυπλοκότητα των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού δημιουργεί νέους κινδύνους.

Η εξάρτηση από just-in-time συστήματα (οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας όπου τα υλικά παραδίδονται ακριβώς όταν χρειάζονται στην παραγωγή, χωρίς αποθέματα) σημαίνει ότι ακόμη και μικρές διαταραχές μπορούν να έχουν δυσανάλογες επιπτώσεις.

Η τάση αποπαγκοσμιοποίησης και οικονομικού κατακερματισμού

Ως απάντηση στις διαδοχικές κρίσεις, οι επιχειρήσεις επανασχεδιάζουν τις στρατηγικές τους.

Το nearshoring (μεταφορά παραγωγής πιο κοντά) και το friendshoring (μεταφορά παραγωγής σε «φιλικές» χώρες) γίνονται κυρίαρχες τάσεις.

Η παραγωγή μεταφέρεται πιο κοντά στις αγορές κατανάλωσης ή σε πολιτικά σταθερούς συμμάχους. Αυτό οδηγεί σε έναν σταδιακό κατακερματισμό της παγκόσμιας οικονομίας σε περιφερειακά μπλοκ.

Αν και αυτή η στρατηγική μειώνει ορισμένους κινδύνους, αυξάνει το συνολικό κόστος και μειώνει την αποδοτικότητα του παγκόσμιου εμπορίου.

Μια παγκόσμια οικονομία σε δοκιμασία αντοχής

Η κρίση στη Μέση Ανατολή αποκαλύπτει ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό της σύγχρονης παγκόσμιας οικονομίας: την ευαισθησία της σε γεωπολιτικά σοκ.

Παρά την τεχνολογική πρόοδο και τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης, το σύστημα παραμένει βαθιά εξαρτημένο από σταθερές ενεργειακές ροές και ανοιχτές θαλάσσιες οδούς.

Το ερώτημα που τίθεται πλέον δεν είναι αν η οικονομία μπορεί να αντέξει μια κρίση, αλλά πόσες κρίσεις μπορεί να απορροφήσει πριν μεταβληθεί ριζικά η ίδια της η δομή.