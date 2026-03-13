Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί σοκ στην παγκόσμια οικονομία – Και ο Τραμπ δεν έχει επιλογές
Διεθνής Οικονομία 13 Μαρτίου 2026, 21:00

Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί σοκ στην παγκόσμια οικονομία – Και ο Τραμπ δεν έχει επιλογές

Εν μέσω πολέμου και με τα Στενά του Ορμούζ κλειστά, η τιμή του πετρελαίου που απαιτείται για να ευθυγραμμιστεί η ζήτηση με την προσφορά σε ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 150 δολάρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ό,τι και να συμβεί στα Στενά του Ορμούζ, οι αγορές ενέργειας έχουν αλλάξει για πάντα, επισημαίνει ο Economist στο κύριο άρθρο του. Και αφήνει να εννοηθεί ότι η χαοτική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ τόσο στην οικονομία όσο και στην εξωτερική πολιτική δεν εγγυάται μια εύκολη έξοδο από την κρίση.

Όπως σημειώνει ο Economist, μετά το κόστος των δασμών, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακαλύπτει τώρα το κόστος του πολέμου. Χαρακτηριστικό γεγονός είναι ότι στις 9 Μαρτίου δήλωσε ότι η εκστρατεία του κατά του Ιράν θα τελείωνε «πολύ σύντομα». Έτσι, οι τιμές του πετρελαίου, που είχαν φτάσει στο αποκορύφωμά τους σχεδόν στα 120 δολάρια το βαρέλι την προηγούμενη μέρα, έπεσαν σχεδόν στα 80 δολάρια. Πριν από τον πόλεμο ήταν 70 δολάρια.

15% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου δεν μπορεί να διακινηθεί

Τα Στενά του Ορμούζ είναι όμως de facto κλειστά από το Ιράν. Περίπου 15% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου δεν μπορεί να διακινηθεί. Και ο Ντόναλντ Τραμπ, εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ δεν μπορεί να αντέξει το κόστος του πολέμου. Διότι οι ψηφοφόροι είναι κουρασμένοι από τον πληθωρισμό. Σύμφωνα με τον Economist, o Αμερικανός πρόεδρος θα αναγκαστεί να υποχωρήσει, όπως ακριβώς υποχώρησε από τον εμπορικό του πόλεμο μετά την πτώση των χρηματιστηρίων την περασμένη άνοιξη.

Όταν γραφόταν αυτό το άρθρο, το πετρέλαιο είχε τιμή περίπου 100 δολάρια το βαρέλι και ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχόταν –παρά τις περί του αντιθέτου δηλώσεις του υπουργού Ενέργειας, Ράιτ- ότι τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ είναι έτοιμ να συνοδεύσουν τα τάνκερ μέσα στα Στενά του Ορμούζ. Και ταυτόχρονα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ανέβαζε περισσότερο την πολεμική ρητορική, υποσχόμενος σκληρότερο αγώνα.

Σύγχυση=απουσία επιλογών

Για τον Economist, αυτή η σύγχυση προδίδει την έλλειψη (καλών) επιλογών του προέδρου των ΗΠΑ. Και αν κατόρθωσε εν μέρει να αποκλιμακώσει τον εμπορικό πόλεμο, πλέον δεν μπορεί να αποκαταστήσει την προ του πολέμου στο Ιράν αγορά ενέργειας. Συνεπώς, ό,τι και να συμβεί, ο κόσμος εισέρχεται σε μια νέα εποχή ενεργειακής ανασφάλειας.

Το σοκ που έχει προκαλέσει ο πόλεμος θα μπορούσε να είναι τεράστιο, παρά το γεγονός ότι σήμερα ο κόσμος εξαρτάται λιγότερο από το πετρέλαιο από ό,τι το 1973 (αραβικό εμπάργκο και τετραπλασιασμός των τιμών του αργού), ή το 1979-80, με την ιρανική επανάσταση και τον πόλεμος Ιράν-Ιράκ, που έπληξαν την προσφορά. Τότε, το πετρέλαιο ήταν βασικό καύσιμο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Σήμερα κυρίως για την τροφοδοσία των μεταφορών και την κατασκευή πετροχημικών.

Ανελαστική ζήτηση

Παρ’ όλα αυτά, η σημερινή ζήτηση πετρελαίου είναι περισσότερο ανελαστική. Επομένως οι τιμές πρέπει να αυξηθούν περισσότερο σε δεδομένη διακοπή της προσφοράς. Και σήμερα η απώλεια προσφοράς είναι μεγαλύτερη από ό,τι σε οποιοδήποτε από τα δύο σοκ της δεκαετίας του 1970. Όπως επισημαίνει ο Economist, ακόμα και στις χειρότερες στιγμές της κρίσης, οι έμποροι δεν είχε χρειαστεί να τιμολογήσουν με την προοπτική ενός επ’ αόριστον κλεισίματος των Στερνών του Ορμούζ.

Σε αυτό το σενάριο, η τιμή του πετρελαίου που απαιτείται για να ευθυγραμμιστεί η ζήτηση με την προσφορά θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 150 δολάρια ανά βαρέλι.

Ακόμη και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ρίξει στην αγορά 400 εκατομμύρια από τα 1,8 δισ. βαρέλια αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, δεν θα φτάσουν μακριά. Ακόμη και η Κίνα, η οποία έχει δημιουργήσει ένα δικό της τεράστιο απόθεμα, διαπιστώνει ότι ίσως χρειαστεί να σταματήσει τις εξαγωγές ορισμένων προϊόντων διύλισης. Το γεγονός ότι οι μεταφορές αποτελούν βασική εισροή για ένα τόσο μεγάλο μέρος της παγκόσμιας οικονομίας σημαίνει ότι τα σημεία συμφόρησης θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά.

Και το φυσικό αέριο…

Αλλά το σοκ δεν περιορίζεται στο πετρέλαιο. Η κύρια εγκατάσταση εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) του Κατάρ παραμένει κλειστή. Δέχθηκε επίθεση με drone και «αφαίρεσε» σχεδόν το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς από την αγορά. Η επέκταση της παραγωγής του έχει επίσης αναβληθεί. Η απώλεια των εξαγωγών του Κατάρ έχει πυροδοτήσει αναταραχή στην Ασία.

Στην Ευρώπη, όπου οι δεξαμενές αποθήκευσης φυσικού αερίου είναι ασυνήθιστα άδειες για την εποχή του χρόνου, οι τιμές έχουν αυξηθεί πάνω από 50%. Οι ΗΠΑ, που θα μπορούσαν να εξαγάγουν περισσότερο LNG, έχουν αυξανόμενη εσωτερική ζήτηση, λόγω της άνθησης των κέντρων δεδομένων για την τεχνητή νοημοσύνη, που διψούν για ενέργεια.

Ποιος παίρνει την απόφαση για το τέλος του πολέμου

ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν κάνουν διαγωνισμό δηλώσεων για το ποιος έχει το πάνω χέρι για να λήξει τον πόλεμο. Το Ιράν θα μπορούσε να παρατείνει τον πόλεμο μόνο και μόνο για να φανεί ότι η Τεχεράνη παίρνει τις αποφάσεις και όχι οι ΗΠΑ.

Τόσο το Ιράν, στα Στενά του Ορμούζ, όσο και οι Χούθι, στην Ερυθρά Θάλασσα, έχουν πλήξει φορτηγά πλοία. Παρά το γεγονός ότι τα μέσα που διαθέτουν δεν είναι τόσο υψηλής τεχνολογίας όσο τα ΝΑΤΟϊκά. Και το Ιράν αποδεικνύεται ότι είναι ικανό να πλήττει πλοία και ενεργειακές υποδομές, την ώρα που το σφυροκοπούν ΗΠΑ και Ισραήλ.

Ο Economist μιλάει για έναν κόσμο που έχει αλλάξει, ανεξάρτητα από το πώς θα τελειώσει ο πόλεμος. Η Τεχεράνη γνωρίζει ότι οι τιμές της ενέργειας είναι το αδύναμο σημείο της Αμερικής. Στην Ουκρανία, ιρανικού τύπου drones επιφέρουν πλήγματα. Ο αμερικανικός στρατός δεν πρόκειται να πατήσει στο έδαφος του Ιράν για να σταματήσει τις εκτοξεύσεις των drones και των πυραύλων. Και οι ΗΠΑ δεν μπορούν να προσφέρουν ασφάλεια σε κάθε πλοίο που περνάει από τα Στενά του Ορμούζ.

Και, όπως λέει ο Economist, οι διαταραχές στις αγορές ενέργειας θα έρχονται και θα παρέρχονται με τις γεωπολιτικές εντάσεις. Eιδικά εάν το Ιράν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται πυρηνικό όπλο για να είναι ασφαλές.

Μια νέα πραγματικότητα

Αυτή είναι η νέα πραγματικότητα στην οποία πρέπει τώρα να λειτουργήσουν οι επενδυτές, οι επιχειρήσεις και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής. Το χάος στη Μέση Ανατολή προστίθεται σε μια μακρά λίστα απειλών για τις αγορές, συμπεριλαμβανομένων ζοφερών σεναρίων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, προβλημάτων στην ιδιωτική πίστη και απώλειας εμπιστοσύνης στις χρεωμένες κυβερνήσεις. Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων έχουν αυξηθεί από την έναρξη της κρίσης, ειδικά στη νότια Ευρώπη και τη Βρετανία, η οποία εξαρτάται από το εισαγόμενο LNG.

Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ένα νέο ασφάλιστρο κινδύνου, καθώς οι τιμές της ενέργειας μπορεί να αναφλεγούν ανά πάσα στιγμή. Όπως και μετά την πανδημία και την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, πρέπει να εξετάσουν τους κινδύνους της αλυσίδας εφοδιασμού τους. Σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται η έκθεσή τους στις οικονομίες του Κόλπου, των οποίων η φήμη για σταθερότητα έχει κλονιστεί και οι οποίες μπορούν να περιμένουν λιγότερες επενδύσεις και λιγότερους τουρίστες.

Απαιτούνται πλέον επώδυνες αποφάσεις. Η αποθήκευση ενέργειας είναι μέρος της λύσης. Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αναπλήρωσε τα αποθέματα πετρελαίου της Αμερικής στις χαμηλές τιμές που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο. Η προσθήκη στα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα κοστίσει τώρα περισσότερο. Οι υψηλές τιμές θα πρέπει να προκαλέσουν μεγαλύτερη προσφορά εκτός της Μέσης Ανατολής. Μέχρι να το κάνουν αυτό, χώρες όπως οι ΗΠΑ μπορεί να δυσκολευτούν να αντισταθούν στη γοητεία του ενεργειακού προστατευτισμού. Όταν οι παραγωγοί και οι εταιρείες διύλισης πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων της Κίνας και της Ινδίας, αρχίσουν να περιορίζουν τις εξαγωγές σε μια προσπάθεια να προστατεύσουν τους καταναλωτές τους από τις υψηλές τιμές, η ζημιά για άλλες χώρες μπορεί να είναι σοβαρή.

Μια λιγότερο ευημερούσα οικονομία

Οι κεντρικές τράπεζες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν μια ανανεωμένη πληθωριστική απειλή που αυξάνει τον κίνδυνο τόσο ύφεσης όσο και των επιπτώσεων για τους μισθούς και τις τιμές.

Και οι πολιτικοί θα βρεθούν αντιμέτωποι με τους ψηφοφόρους που θα ζητούν στήριξη για να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση, όπως κατά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αυτό στην Ευρώπη προκάλεσε αύξηση δημόσιου χρέους για πολλές χώρες, ενώ στην Ασία οι φτωχότερες χώρες υπέφεραν.

Αλλά ακόμη και αν οι χώρες εφαρμόσουν τη σωστή πολιτική, είναι ήδη σαφές ότι ο πόλεμος έχει κάνει την παγκόσμια οικονομία λιγότερο ευημερούσα, πιο ασταθή και πιο δύσκολο να κυβερνηθεί.

Πλαφόν: Σε 63 κωδικούς τροφίμων και βασικών ειδών το ανώτατο περιθώριο κέρδους

ΗΠΑ: Επικήρυξαν με 10 εκατ. δολάρια τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Στέλνουν 5.000 πεζοναύτες και πολεμικά πλοία στην περιοχή

Στενά του Ορμούζ: Ευρωπαίοι επιδιώκουν διαπραγμάτευση με την Τεχεράνη για ασφαλή διάπλου
Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν ξεκινήσει δοκιμαστικές συζητήσεις σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, χωρίς να διευρυνθεί η σύγκρουση

Ιράν: Οι ΗΠΑ επιτρέπουν για σχεδόν έναν μήνα τις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου
Οι ΗΠΑ έδωσαν «γενική άδεια» για την πώληση, ως την 11η Απριλίου, αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από τη Ρωσία που φορτώθηκαν σε δεξαμενόπλοια πριν από τη 12η Μαρτίου.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διχάζει τις προβλέψεις για τα επιτόκια της Fed
Οικονομολόγοι που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση του Reuters εμμένουν στην άποψη ότι η πρώτη μείωση θα γίνει το Ιούνιο, παρά τον κίνδυνο ανόδου του πληθωρισμού από την αναστάτωση των αγορών ενέργειας

Βαγγέλης Μαρινάκης: Έβαλε ξανά το Όσλο στον παγκόσμιο χάρτη της ναυτιλίας
Για την IPO της Capital Tankers, συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, στο Χρηματιστήριο του Όσλο αναφέρεται δημοσίευμα του TradeWinds – Πώς αναβάθμισε την αξία της νορβηγικής κεφαλαιαγοράς

Πόσο θα ακριβύνει το χρήμα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή;
Οι αγορές ήδη προσαρμόζουν τις εκτιμήσεις τους με αποτέλεσμα τα κρατικά ομόλογα στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ κινούνται ανοδικά, ενώ οι επενδυτές έχουν αισθητά περιορίσει τις προσδοκίες τους για άμεσες μειώσεις

Το Ιράν, ο Κόλπος και το υψηλό ρίσκο μιας παρατεταμένης κρίσης
Τα αντίποινα του Ιράν, ο γρίφος των Στενών του Ορμούζ και το υπό απειλή οικονομικό μοντέλο των αραβικών πετρομοναρχιών, καθώς ο Κόλπος βυθίζεται σε σπιράλ αστάθειας εν μέσω του πολέμου

Ιράν: Το πετρέλαιο άγγιξε ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι – Οι πρώτες αντιδράσεις στις ασιατικές αγορές
Τα 100 δολάρια άγγιξε ξανά το πετρέλαιο παρά τις ανακοινώσεις κρατών για αποδέσμευση από τα στρατηγικά τους αποθέματα, ενώ ο Nikkei σημείωνε πτώση πάνω από 1%, και ο Kospi ήταν πρακτικά αμετάβλητος.

Ευρωπαϊκή Ένωση: Τα «γκρίζα σύννεφα» για τον πληθωρισμό – Προβλέψεις για αύξηση πάνω από το 3%
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά ότι ο πληθωρισμός της θα μπορούσε να ξεπεράσει το 3% φέτος. Σε ένα τέτοιο σενάριο, η οικονομική ανάπτυξη το 2026 ενδέχεται να υποχωρήσει.

Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πέτυχε ακόμα τους στόχους του στο Ιράν
Σε πείσμα της ρητορικής Τραμπ, τις τελευταίες ημέρες ο πόλεμος όχι μόνο έχει ενταθεί από την πλευρά του Ισραήλ και της Αμερικής αλλά έχει επίσης εξαπλωθεί με τις επιθέσεις της Τεχεράνης

Θεσσαλονίκη: Ομολόγησε και συνελήφθη ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου – Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ
Ο 23χρονος ισχυρίζεται ότι αρχικά δέχθηκε επίθεση από τρία άτομα και έβγαλε μαχαίρι για να αμυνθεί τραυματίζοντας θανάσιμα τον 20χρονο - Το κίνητρο που βλέπει ΕΛ.ΑΣ. πίσω από την αιματηρή συμπλοκή

Μακρόν: Ο ρόλος της Γαλλίας στη Μέση Ανατολή παραμένει «καθαρά αμυντικός» παρά τον θάνατο στρατιώτη
Ένας στρατιώτης σκοτώθηκε και έξι τραυματίστηκαν στο Ιράκ, στη διάρκεια άσκησης κατά της τρομοκρατίας στη διάρκεια επίθεσης με drone. Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία θα παραμείνει «συνετή».

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τον πρώτο ημιτελικό των play offs της Volley League ανδρών. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

The Tasters: Η άγνωστη ιστορία των γυναικών που δοκίμαζαν το φαγητό του Χίτλερ – με τον φόβο της δηλητηρίασης
Η ταινία «The Tasters» του Σίλβιο Σολντίνι αφηγείται την αληθινή ιστορία μιας ομάδας γυναικών που στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο αναγκάστηκαν να δοκιμάζουν τα γεύματα του Αδόλφου Χίτλερ

Ερντογάν: Η Τουρκία δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο εναντίον του Ιράν
Μετά τα περιστατικά με πυραύλους που αναχαιτίστηκαν από ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ερντογάν, απέκλεισε το ενδεχόμενο εμπλοκής στον πόλεμο. «Μακριά από το καμίνι της φωτιάς», είπε.

Premier League: Ο Αρνε Σλοτ άνοιξε …παράθυρο χειμερινής διακοπής λόγω Champions League
«Γενικά, δεν βοηθά τις αγγλικές ομάδες το γεγονός ότι δεν υπάρχει χειμερινή διακοπή», παραδέχθηκε ο τεχνικός της Λίβερπουλ Αρνε Σλοτ που κλήθηκε να εξηγήσει τις εκτός των συνόρων εμφανίσεις

Κλείνει για δύο μέρες η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης – Πώς θα γίνεται η κυκλοφορία
Ο 48χρονος αποκλεισμός στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης θα αφορά και τις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ7

Η δυναμική της δικαστικής απόφασης για τις υποκλοπές και οι ρωγμές που προκαλεί στο κυβερνητικό αφήγημα
Όσοι γνωρίζουν το υλικό της δικογραφίας, εκτιμούν ότι οι αποκαλύψεις του Ταλ Ντίλιαν στο MEGA είναι το πρώτο από τα «χαρτιά» που ανοίγει ο ιδρυτής της Intellexa.

«Σε προχωρημένες επαφές με τον Μπερνάρντο Σίλβα η Γαλατάσαραϊ»
Tουρκικό δημοσίευμα υποστηρίζει πως η Γαλατάσαραϊ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Μπερνάρντο Σίλβα της Μάντσεστερ Σίτι ώστε να τον εντάξει στο δυναμικό της το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο Χέγκσεθ κάνει πόλεμο – Στο Ιράν και στα ΜΜΕ των ΗΠΑ που «δεν παρουσιάζουν θετικά» τη στρατιωτική επιχείρηση
Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ πρότεινε και τίτλους για την τηλεοπτική κάλυψη. Όπως: «Το Ιράν είναι ολοένα και πιο απελπισμένο». Και σημείωσε ότι ο ίδιος λογοδοτεί μόνο στον Θεό και τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο πρόεδρος σε θέλει αμέσως» – Σε live μετάδοση η εντολή Τραμπ στον Μπέσεντ – Η τρεμάμενη φωνή του υπουργού
Ο 63χρονος Σκοτ Μπέσεντ μιλούσε με τον δημοσιογράφο του Sky News, Γουίλφρεντ Φροστ, στον Λευκό Οίκο, όταν ο βοηθός του τον ενημέρωσε ότι «ο πρόεδρος θέλει να σας δει αμέσως»

Κινηματογραφική ληστεία στην Καλιφόρνια – Συμμορία εισβάλει σε κοσμηματοπωλείο – Αρπάζουν λεία 1,4 εκατ. ευρώ σε 1 λεπτό
Το περιστατικό σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2025 στο κοσμηματοπωλείο Kumar στο Φρίμοντ, ενώ το σχετικό βίντεο δημοσιοποιήθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, αποκαλύπτοντας την ταχύτητα και την οργάνωση της συμμορίας.

Φάμελλος: O Μητσοτάκης βάζει ταφόπλακα στην ελληνική αγροτική παραγωγή – Η κυβέρνηση εξαπάτησε τους αγρότες
«Οι 'γαλάζιες ακρίδες' έκλεψαν τα λεφτά των τίμιων αγροτών», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, επισκεπτόμενος την έκθεση Agrotica - Εξαπέλυσε σφοδρά πυρά κατά του πρωθυπουργού

Από τη Γάζα στην Θεσσαλονίκη – Πώς έφτασε η οικογένεια της Hind Rajab στη χώρα
Ο Alex Ritman έφερε στο φως μια άγνωστη ιστορία για το πώς οι παραγωγοί του «The Voice of Hind Rajab» βοήθησαν τα μέλη της οικογένειας τoυ μικρού κοριτσιού που σκότωσε το Ισραήλ να φτάσουν στην χώρα.

Το Ιράν επέτρεψε σε δύο δεξαμενόπλοια υπό ινδινή σημαία που μεταφέρουν αέριο να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ
Και ένα δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου αναμένεται να φθάσει στην Ινδία το Σάββατο μεταφέροντας σαουδαραβικό πετρέλαιο, αφού διέπλευσε τα Στενά του Ορμούζ την 1η Μαρτίου

Θα σκηνοθετήσει ο Μπράντλεϊ Κούπερ το prequel του «Ocean’s 11» με πρωταγωνίστρια την Μάργκο Ρόμπι;
Η ιστορία αναμένεται να διαδραματίζεται πριν από τα γεγονότα της κωμωδίας «Ocean’s Eleven» του 2001, με πρωταγωνιστές τους Τζορτζ Κλούνεϊ, Ματ Ντέιμον, Μπραντ Πιτ και Τζούλια Ρόμπερτς.

Οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον πεζοναύτες και πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή
Το πλοίο USS Tripoli, που είχε σταθμεύσει στην Ιαπωνία, μαζί με τους πεζοναύτες που το συνοδεύουν, κατευθύνεται ήδη προς τη Μέση Ανατολή, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι στην εφημερίδα WSJ

Υποβρύχια νάνοι και θαλάσσια drone καμικάζι – Πώς το Ιράν μπορεί να αποκλείσει τα Στενά του Ορμούζ
Από τα υποβρύχια-νάνους στις «έξυπνες» νάρκες και τον ηλεκτρονικό πόλεμο - Πώς το οπλοστάσιο του Ιράν στραγγαλίζει τα Στενά του Ορμούζ και απειλεί το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου

«Ήμουν τραμπούκος» – Ο σεφ του Noma παραιτείται μετά από κατηγορίες για κακοποίηση υπαλλήλων
Ο σεφ και συνιδρυτής του Noma, ενός από τα εστιατόρια με τις υψηλότερες βαθμολογίες στον κόσμο και κάτοχος τριών αστέρων Michelin, παραιτήθηκε μετά από καταγγελίες ότι κακοποιούσε σωματικά και ψυχολογικά το προσωπικό.

ΗΠΑ και Κούβα ξεκίνησαν συνομιλίες – «Πρέπει να κάνουν συμφωνία», λέει ο Τραμπ
Την έναρξη συνομιλιών ανάμεσα στην Κούβα και τις ΗΠΑ ανακοίνωσε ο πρόεδρος του νησιού της Καραϊβικής, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ. Ο Λευκός Οίκος σχολίασε ότι «είναι πολύ εύκολο» να υπάρξει συμφωνία.

Τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ – Ιράν ζητεί ο Μερτς – «Δεν ωφελεί κανέναν και προκαλεί ζημιά σε πολλούς»
Όσον αφορά το ενδεχόμενο άμεσης επαφής των Ευρωπαίων με το Ιράν για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι «γίνονται όλες οι δυνατές προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος»

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

